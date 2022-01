Vaaleanpunaisen kartanon kuistilta on suora käynti Pihlajaveden rantaan. Juuri tähän voisi mainiosti asettua kaakaomukillisen kanssa, emännän elkein vilkuttelemaan järven jäällä hiihtäville tai pilkkionneaan kokeileville. Kevyttä puuterilunta olisi porrasaskelmalla vain sen verran, minkä kintaalla saisi huiskaistua peppunsa tieltä – vai istuisiko sen sittenkin lämpimälle taljalle?

Saimi Hoyer, 47, kartanon oikea emäntä, tamppaa lumessa pojaltaan lainaamissa pilkkisaappaissa ja nauraa mielikuvalle käheästi. Valtti-koira kieppuu kannoilla ja upottaa kirsunsa hankeen kuin tarkistaakseen, onko lumivaipan alla elämää.

– Kun muutimme Punkaharjulle perheen kanssa kymmenen vuotta sitten, en minä tullut tänne kartanon neitona istuksimaan. Jengi kelasi, että vain syön kuivattuja mustikoita ja halailen puita mutta eei, eeei…

Saimin ääni kääntyy metsää kohti ja putkahtelee taas kuuluviin taivasta hipovien havupuiden väleistä.

Saimi soittaa joka päivä isälleen Jyrki Nousiaiselle. ”Puhumme ihan kaikesta. Sellainen läheisyys on meille elinehto. Kotikylälläkin minut tunnetaan Jyken tyttönä.”

Kartanon päärakennus sekä keisarinnan huvila toimivat hotellina, ravintolana ja kulttuuriestradina, ja Saimin perheen varsinainen koti on puolen tunnin ajomatkan päässä tai järveä pitkin Mustanselän suuntaan. Siellä, 85 asukkaan kylässä, perimmäisessä talossa, arki on paljolti fyysistä työtä. Pihan kolaamista, takkapuiden kantamista ja viemäriauton tilaamista, kun jätekaivo taas täyttyy. Se on kynttilöitä ja otsalamppuja sähkökatkojen aikaan tai säkkipimeyttä, kun lapset Kaspar, 15, ja Hektor, 13, ovat käyttäneet lamppujen paristot loppuun. Se on viestejä aurausringiltä, joka sopii ajovuoroista ja kertoo, voiko jäille jo mennä, tai koulutaksin kuskeille, jotka joustavat, jos Hoyerit ovatkin jääneet yöksi hotellille.

– Se on myös ihania kyläläisiä, jotka tulevat vetämään autoni taas kerran ojasta, Saimi virnistää.

– Minulle ympäröivä luonto ja tämä kaikki edustavat elämänlaatua, mitä ei muualta saa. Vaikka kahden teinin äitinä ei ole helppoa yksin sukkuloida kodin ja hotellin väliä, kyllä vaakani silti kirkkaasti painuu voiton puolelle.

Pitkät jäähyväiset

Kodin ja hotellin lisäksi Saimin arkireittiin kuuluu kolmaskin kohde, hoitokoti Laukansaaressa, hyvällä kelillä kävelymatkan päässä hotellilta. Sinne Saimi saatteli äitinsä, näyttelijä Soila Komin, 78, kolmisen vuotta sitten. Äiti ja tytär olivat kuvitelleet viettävänsä yhteisiä kesiä ja lomia Punkaharjun tutuissa maisemissa, mutta ei näin. Kun äiti sairastui Lewyn kappale -tautiin, suunnitelmat yhteisistä seikkailuista alkoivat vaihtua hitaaseen, pitkään luopumiseen.

– Äidistäni on jäljellä enää kuori. Tiedän, että sielu on keskellämme aina, mutta se minkä enää näen, on vain pintaa eikä äitiin saa tuttua yhteyttä.

Saimi puhuu äidistään rauhallisesti, toisenlaisella rytmillä kuin muuten. Pulputus muuttuu silloin verkkaiseksi, sanojen väliin työntyy pitkiä taukoja ja silmiin kyyneleet. Äidin hiipuminen on jo tuttua ja osa arkea, mutta ei siitä helppoa ole tullut missään vaiheessa.

Lewyn kappale on haastava, aivoja rappeuttava sairaus. Sen oireet ovat moninaiset, vähän kuin Alzheimerin ja Parkinsonin tautia ladattaisiin yhteen pakettiin. Oikean diagnoosin löytäminen on usein hidasta, niin Soilankin tapauksessa.

– Se on julma, hyvin julma sairaus. Äidin kohdalla tuntuu erityisen pahalta, että ihmiseltä, joka näyttelijänä on työskennellyt muistin kanssa, viedään muisti ja muistot. Ihmiseltä, joka on aina tanssinut ja liikkunut luonnossa, viedään liikuntakyky, Saimi kuvailee.

Äiti ei ole tunnistanut Saimia tai läheisiään enää aikoihin. Saimi ajattelee, ettei se ole tärkeää. Äiti aistii läheisyyden, kosketuksen ja musiikin, joten nyt keskitytään tarjoamaan niitä. Saimi laulaa tälle Kolmea iloista rosvoa, hoitajat ja vierailevat muusikkoystävät muuta.

” Vaikka paljon jää kokematta, mitään tärkeää ei ole jäänyt sanomatta.

Saimi kiittelee hoitokodin omistautuvaa asennetta ja hyvää hoitoa. Luottamus siihen, että äiti on hyvissä käsissä, helpottaa omaa jaksamista arjessa, jossa äidin luo ei aina pääse. Tiukimpina korona-aikoinakin Saimille on jatkuvasti kulkenut tieto Soilan voinnista. Kesällä äitiä pystyi vielä viemään ulos, mutta enää se ei onnistu.

– Yritän ajatella niin, että vaikka meillä läheisillä on äidistä huoli, tilanne ei toivottavasti ole enää äidin taakka. Aina voi jossitella, mitä seikkailuja jäi tekemättä ja että olisimme halunneet viettää enemmän aikaa yhdessä. Tiedän kuitenkin, että vaikka paljon jää kokematta, mitään tärkeää ei ole jäänyt sanomatta, Saimi miettii.

– Olen hirveän onnellinen, että minulla on ollut noin mahtava äiti – ei helpoin mutta mahtava. Olen jättänyt näitä jäähyväisiä tosi pitkään, ja pitkät jäähyväiset ovat raskaita.

Saimi puhui hiljattain Milanossa italialaismedioille Saimaasta ja Suomesta. ”Italia on toinen kotini, jonne ikävöin aina. Siellä minusta tulee se käsiä heiluttava nautiskelija, joka voi kirkua hyvän ruuan edessä.”

Lupa prakata

Perhe piti pitkään sairauden vain lähimmän piirin tietona. Se oli Saimin ja hänen isänsä, näyttelijä Jyrki Nousiaisen yhteinen tahto. Elämänmuutokseen piti saada totutella rauhassa, ja edelleen Saimi harkitsee tarkkaan, millaisin sanoin äidistä kuuluu puhua. Vaikka vanhemmat ovat eronneet, Saimi kuvailee heidän välejään läheisiksi.

– Yhdessä me isin kanssa vietiin äiti hoitokotiin.

” Vasta viime aikoina olen alkanut hyväksyä, että tällaisessa tilanteessa saa myös prakata.

Kun äidin tilanne on vakiintunut, Saimista on tuntunut luontevammalta kertoa siitä. Avoimuus on merkinnyt armollisuutta itseä kohtaan: myös dynaamisena yrittäjänä ja esiintyjänä saa näyttää surua ja uupumusta.

– Tutuillani on ollut tapana sanoa, että Saimi kyllä pärjää, ja olen varmasti itsekin pitänyt yllä sitä käsitystä. Vasta viime aikoina olen alkanut hyväksyä, että tällaisessa tilanteessa saa myös prakata. Että välillä on sallittua romahtaa.

Viime kesänä oli sellainen hetki. Saimi oli palaamassa hoitokodilta äitinsä vanhan työkaverin kanssa. Naiset olivat käyneet tervehtimässä Soilaa, laulamassa ja paijaamassa. Yleensä Saimi ehtii tyyntyä ennen kuin palaa hotellille ja turistihulinan keskelle. Hyvänä kesäpäivänä hotellilla käy 350 vierasta, ja aika moni heistä haluaa selfien Saimin kanssa.

– Sinä päivänä ehdin juuri nousta autosta hotellin pihassa, kun romahdin siihen. Äidin ystävä auttoi minut takaisin autoon ja sanoi, että nyt me käydään ensin rauhoittumassa. Kaikkina muina kertoina olen palannut ihmisten keskelle. Ajattelen, että elämä saa ja pitääkin näkyä.

Saimi muistelee nuorena kuolleen ystävänsä neuvoa.

– Hän sanoi, että ota Saimi elämästä kaikki irti. Se meinaa, että olen kiitollinen silloinkin, kun tunteet ovat raskaita tai vaikeita. Että nekin kuuluvat elämään.

Jotta Saimi taas rakastuisi, miehen pitäisi olla viisas, vahvasti tunteva ja huumoriltaan älykäs. ”Minulla on yllättävän kivaa, vaikka olen yksin. Onkse ihan hullua?” Saimi kysyy.

Suomi, Saimaa ja Saimi

Saimin ja hänen äitinsä paluu Punkaharjulle ei mennyt oikeastaan ollenkaan niin kuin joskus oli suunniteltu. Rakkaasta mökkitienoosta piti tulla vuorollaan kummankin aktiivisten eläkevuosien loikoilu- ja luontopaikka, mutta Soila muutti sinne hoitokotipotilaana ja Saimikin toipilaana omasta sairaudestaan. Saimi vetäytyi oman perheensä kanssa mökille levätäkseen luonnossa ja välttääkseen altistumisia, kunnes harvinaisen IgG-vasta-ainepuutoksen diagnoosi varmistui sairastelukierteen jälkeen vuonna 2013. Kansainvälinen mallinura, esiintyjätyöt ja kodit maailmalla vaihtuivat palautumiseen Punkaharjun metsissä.

– Pari vuotta olin sivussa ihan kaikesta. Kunnostani liikkui netissä hurjia huhuja, olin muka narkkari tai sairastunut anoreksiaan. Tunsin, miten kaikki ympärilläni pysähtyi ja hiljeni, minut korvattiin sekunnissa, ja lopulta minulle soitti enää vain Metsähallitus, jolle sentään sain tehdä metsäkummin töitä, Saimi kertoo.

Vain uskollisimmat ystävät pysyivät. Heistä yksi, meikkitaiteilija Janne Suono, muistutti, että Saimilla olisi nyt tilaisuus aloittaa uusi elämä puhtaalta pöydältä. Ensin Saimi tulistui ystävänsä sanoista. Loukatun oli helpompi kelata, mitä kaikkea oli menettänyt kuin haastaa itsensä rakentamaan uutta.

– Minulla kesti myöntää, että piru vie, Janne oli oikeassa. Sairaudestani ja Punkaharjulle muutosta todella alkoi puhdistautuminen ja flow täysin uusille töille.

Se tarina jo tunnetaan. Ensin Saimi jalosti elämänmittaisesta sienivimmastaan työn: syntyi kursseja, kirja ja opastettuja sieniretkiä. Sitten sienitapahtumille piti löytää vakituisempi koti, ja seurasi ajatus hotelli Punkaharjun pelastamisesta. Saimi ryhtyi matkailuyrittäjäksi silloisen puolisonsa Thomas Hoyerin kanssa vuonna 2016. Pari haki avioeroa 2018.

Saimin uramuutosta voi ajatella myös näkökulman vaihdoksena. Siinä missä mallintyö oli pyörinyt Saimin navan ympärillä, myöhempien urakuvioiden fokus on kääntynyt pois itsestä. Saimi toki on bisnestensä keulakuva ja vetonaula, mutta levittääkseen sanaa niistä – ei niinkään kerätäkseen huomiota itselleen. Hänestä kotiseudun markkinointi on helppoa, koska sen tarinat ja puitteet ovat aitoja ja tosia.

” Tekemisiäni ei enää leimaa tunne, että mun on saatava ja mun on menestyttävä.

Suomi, Saimaa ja Saimi -yhtälö on pitänyt tekemisen yhä kansanvälisenä. Viimeksi marraskuussa Saimi luennoi italiaksi Milanossa italialaismedioille, sellaisille kuten Elle, Vanity Fair, National Geographic ja Corriere della Sera, sekä esiintyi suuren radiokanavan haastattelussa.

– Tunnistan, että kun pöytä puhdistui, tietynlainen itsekkyys katosi elämästä ja tilalle tuli halu antaa muille niitä samoja elämyksiä, joita vanhempani ovat antaneet minulle. Siinä on kyse jostain suuremmasta elämäntyöstä. Tekemisiäni ei enää leimaa tunne, että mun on saatava ja mun on menestyttävä, Saimi summaa.

– Minulle sopii oikein hyvin, että minut muistettaisiin kylähulluna, joka puhui Saimaan ja maaseudun elinvoimaisuuden puolesta.

Saimi muistaa nuorena kuolleen ystävänsä neuvon. ”Hän sanoi, että ota Saimi elämästä kaikki irti. Se tarkoittaa, että olen kiitollinen silloinkin, kun tunteet ovat raskaita tai vaikeita.”

Uskollisimmat ystävät pysyivät

Saimi ajattelee, että aiemmat kokemukset ja nykyiset työt tukevat hyvin toisiaan. Häntä ylipäätään kiinnostaa kontrastien yhdistäminen. Hotellilla se näkyy niin, että 1800-luvun rakennuksessa kaakeliuunin edessä voi räpätä Paleface ja seinillä on Kirsi Tuokon moderneja taideteoksia. Käytäville on tuotu Soilan rooliasuja Kansallisteatterin esityksistä.

Saimi sai huomata senkin, etteivät uskollisimmat ystävät lopulta hätkähtäneet edes välimatkasta. Tänäänkin Janne Suono on paikalla meikkaamassa Saimia ja laittamassa kuriin tämän tulipunaisia kiharoita. Janne lasketaan perheeksi, jota eivät määritä yhteiset geenit vaan yhteiset arvot ja täydellinen luottamus. Saimi kutsuu porukkaansa laajennetuksi perheeksi. Se saapuu yhä viinille, sieniretkille tai istumaan iltaa, vaikka kotien välillä on satoja kilometrejä.

Eivätkä kaikki asu kaukana. Saimilla on tiivis possensa myös Punkaharjulla. On sukulaisia, tärkeäksi tullut punkaharjulaisten naisten porukka, hotellin henkilökunnasta löytyneitä sydänystäviä sekä pitkäaikaisimmat lapsuudenystävät. Yksi heistä toi hotellille joulukuusen, toinen toimittaa kalat kotikylän vesiltä, ja yhden lapselle Saimi toimii kummina. Suhteet solmittiin jo lapsuudenkesinä, jotka Saimi vietti vanhempiensa mukana Punkaharjulla. Silloin lomien alkaessa Nousiaiset pakkautuivat Helsingissä pikku-Fiatiin ja huristelivat maalle koko kesäksi. Syksyllä Fiat ajettiin takaisin Helsinkiin kyydissään sieniä, kaloja ja ämpäritolkulla marjoja.

– Noina kesinä tulin oppineeksi taitoja, joita sovellan arjessani nyt. Osaan poimia tyrnit osumatta piikkeihin ja perata kalat, joita poikani onkii. Osaan pikkelöidä sienet ja paistaa ukonsienen lakin pihveiksi niin kuin mummi aikoinaan. Monella tavalla ympyrä on sulkeutunut.

Sirkkeli yöpöytänä

Ulkona Saimi viittilöi järvelle ja kertoo, miten sieltä on poikien kanssa uudenvuodenaattoina seurattu naapuruston ilotulituksia. Tälle vuodelle pitäisi vielä selvittää, saako tinaa enää valaa vai tehtiinkö siitä kiellettyä. Saimilla on tallessa vanha tina, jonka varjokuva oli tismalleen sienen mallinen. Sitä kuulemma seurasi elämän paras sienivuosi.

– Minulle vuoden vaihtuminen on aina ilon aihe. Se merkitsee, että taas on saanut vuoden lisää elämään.

Mikäli kiristyvät koronarajoitukset eivät sotke suunnitelmia, Saimi viettää uudenvuoden hotellilla poikiensa ja laajennetun perheensä kanssa. Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala on buukattu esiintyjiksi.

Valtti-koira kuului aiemmin ystävälle, mutta viihtyi Saimin hoidossa niin hyvin, että asettui pysyvästi perheeseen. Nyt se kulkee kaikkialle Saimin mukana.

Muutama vuosi sitten valtavan remontin aikaan Saimi pyöritteli ajatusta, voisiko hotellia pitää myös kotinaan. Kun asunnoksi muutettavia sopivia tiloja ei löytynyt, Hoyerit päättivät tehdä silloisesta vapaa-ajan asunnosta vakituisen kotinsa. Ehkä välimatka on hyväksikin, eipähän koko ajan asu työpaikallaan.

Niinä iltoina, kun Saimi ei jaksa ajaa hotellilta kotikylälleen, poikien kanssa laitetaan patjat hotellin yläkertaan, sirkkelihuoneeseen. Nimi jäi remonttivuosilta huoneelle, jossa säilytettiin työkaluja ja sahattiin lautoja. Kun remontin keskellä oli pakko välillä torkahtaa, nokoset otettiin ylhäällä sirkkelihuoneessa.

– Makitan sirkkeli toimi silloin yöpöytänä ja patjat oikaistiin sahanpurujen keskelle. Huone näyttää sentään jo vähän toisenlaiselta, mutta ei siellä voi kahta teinipoikaa kasvattaa. Siihen hommaan tarvitaan ihan oikea koti.

Juttu on julkaistu Me Naisten numerossa 52/2021.

Fakta Saimi Hoyer 47-vuotias matkailuyrittäjä asuu Punkaharjulla kahden poikansa ja Valtti-koiran kanssa. Malli, luennoitsija, juontaja. Rakentanut muutamassa vuodessa hotelli Punkaharjusta monipuolisen kulttuuri- ja ruokamatkakohteen. Julkaissut sienikirjan, kuuluu Sieni-ihmiset ry:n perustajiin. Vanhemmat Jyrki Nousiainen ja Soila Komi.

