Riitta Väisäsen pihaan ilmestyi komea auto, jota Eki-puoliso kummasteli – Riitta antoi ostokselleen niin yllättävän selityksen, että mies jäi sanattomaksi

”Olen 67-vuotias ja mielestäni aika hyvin säilynyt. Se on varmaan eau de colognen ja geeniperimäni ansiosta. Käytän eau de colognea päivittäin, kun on nämä vaihdevuosien hikipuuskat”, Riitta Väisänen kertoo.

VAIHDEVUODET

”Vaihdevuosilla voi selittää kaikennäköistä”

”Tyttärelläni Sofialla, 27, eli Viltsulla murkkuikä kesti viisi vuotta. Minulla on vaihdevuodet vieläkin. Kun toisella loppuu hormonitoiminta ja toisella se pyörii, niin onhan se yhtä helvettiä. Onneksi Viltsulla oli kaksi kisaponia ilona.

Minulla on niin paljon vaihdevuosioireita, että niiden kirjaamiseen ei yksi paperi riitä. Yläkerrassa on hirveä hiki ja alakerta on kuin santapaperia. On hikipuuskat, migreeni ja hankala inkontinenssi. Ihan kamalaa.

Ainoa hyvä puoli vaihdevuosissa on se, että niiden piikkiin voi laittaa monia asioita. Kerran ostin kalliin hevosauton osamaksulla. Isä ja mieheni Eki vähän ihmettelivät komeaa autoa pihallani. Sanoin sen olevan vain koeajossa. Kun miehet alkoivat viikkojen päästä kysellä, miksi auto seisoo vieläkin pihalla, sanoin, että syy on vaihdevuosimielenhäiriössä. Miehet menivät ihan sanattomiksi. Sen jälkeen olen selittänyt vaihdevuosimielenhäiriöllä monia muitakin hankintojani.

Elimistöni ei lepää oikein koskaan. Herään öisin kahdelta tai kolmelta. Katson tv-ohjelmia ja aamutelevision. Päivällä saatan nukahtaa vaikka istuvilleni pöydän ääreen tai sohvalle. Vaikka kehoni meinaa rappeutua ja hankaloittaa elämääni, pyrin ajattelemaan yltiöpositiivisesti. Eiväthän paikat voi ikäänsä kauempaa kestää.”

5-VUOTIAS. ”Minä ja pari vuotta nuorempi siskoni Lea.”

MUISTI JA PÄÄTTELYKYKY

”Nainen voi ajatella ihan niin kuin nainen haluaa”

”Joka viikko lehdissä on juttuja muistisairauksista. Minua vähän pelottaa, sillä unohtelen paljon sanoja. No, ajattelen, että minulla on aivoissa lokero unohtuneille sanoille ja lokero aivosumulle. Ylävinttini kovalevyt alkavat olla aika täynnä.

Minulla on tapana kirjoittaa uutiset ja unohtuneet sanat vihkoon muistiin. Jos en tarvitse unohdettua sanaa ihan sillä sekunnilla, käyn kaikki aakkoset läpi ja pohdin, millä kirjaimella nimi tai sana alkaa. Lueskelen unohtuneita sanoja sitten läpi. Tämä vihjeeksi muille unohtelijoille.

Yhtenä päivänä en muistanut, kuka oli vuoden 2018 ravikuningas, vaikka tunnen sen omistajat. Mieleni yhdisti sen johonkin soittajaan, mutta mistä bändistä? Sitten muistin: bändi on joku auto. Popeda! Mutta minkä niminen soittaja? Löytyihän sekin lopulta: Costello. Näin minä johdattelen muistiani.

Lenita Airisto sanoi kerran eräässä lehtijutussa, että Riitta on siitä ihana, että kun hän alkaa kertoa jotain, juttu lähtee rönsyilemään ja kuulijat jäävät odottamaan, mihinköhän juttu mahtaa päättyä. Itsekin sitä välillä mietin. Aina pääsen Lenitan mukaan kuitenkin maaliin – vaikka se maali liikkuisi. Se oli ihanasti sanottu.

Pertti (Spede Pasanen) ja isäni sanoivat usein minua kuunnellessaan, että ei noin voi ajatella. Minä sanoin, että kyllä voi. Esimerkiksi vahingossa väärään suuntaan vilkuttamisen voi kumota vilkuttamalla kerran vastakkaisella vilkulla ja sitten perään pari hätävilkkua, että ei tässä mitään hätää – menenkin suoraan. Tai jos parkkiaika on umpeutunut enkä ole saanut sakkoa, ajattelen että vitsi: olen tienannut 80 euroa! Sillä rahalla ostan jotain kivaa. Näin naisen logiikka toimii.”

15-VUOTIAS. ”Rippikuvani. Äiti teetti meille aina koulumekot. Olisin halunnut hevosen, mutta meille ilmestyi piano.”

MISSEYS

”Katumusta on turha tuntea”

”Misseys ei ollut minulle unelma. Minähän olin hevostyttö! Haaveilin eläinlääkärin ammatista, mutta minulla ei ollut valitettavasti lukupäätä.

Ensimmäisiin kauneuskisoihini osallistuminenkin oli sattumaa. Kohokohta kauneusmaailmassa oli Miss Euroopaksi valitseminen 1976. Minut olisi haluttu Pariisiin Elite-mallitoimistoon. Mallisopimus oli jo valmis, mutta sanoin, että en tule – minun täytyy hoitaa kavioeläimet Suomessa. Missikeisari Claude Berr onkin sanonut, että hevoset ovat pilanneet minun elämäni.

Vuosi 1967. ”Tässä olen vasta aivan teinityttö. Tämä on ulkomaalaisen ihailijan ottama taidekuva.”

En ole koskaan katunut, etten lähtenyt Pariisiin. Minulla ei ollut lähtemistunnetta – enkä voi tehdä vastoin omaa sisäistä ääntäni. Tosin jos olisin mennyt, olisin voinut tuoda sieltä jonkun hienon ranskalaisen hevosen. Kaikki ovat nauraneet, että ai hevosen. Ei miestä?

Vuonna 1978 olin ajamassa 16 kilpailua naisohjastajien Lady Cupissa Amerikassa. Suomessa ihmeteltiin, miksi sinne lähetettiin minut eikä ketään oikeaa ohjastajaa. Sitä ennen olin ajanut lähinnä vain suomenhevosilla.

Voitin peitsareilla Buffalossa, New Yorkissa ja Washingtonissa.

Playboy alkoi jahdata minua Amerikassa kuvauksiin. Olisin ollut eka playboytyttö Suomessa, mutta näin silmissäni vision, että olen kärryissä jalat levällään vähissä vaatteissa, ohjakset käsissä. En lähtenyt edes neuvottelemaan asiasta.”

ULKONÄKÖ

”Jos rypistymistä ei vahdi, ryppyjä tulee salaa”

”Minulla on makuuhuoneessa yksi seinä peiliä. Nykyään en voi katsoa kroppaani enää valossa. Kehopositiivisuus ei toteudu kohdallani. Se, mikä on rintojen yläpuolella, on paras osuus. Naaman minä katson joka päivä, koska rypistymistä pitää vahtia. Muuten ryppyjä tulee salaa.

Olen 67-vuotias ja mielestäni aika hyvin säilynyt. Se on varmaan eau de colognen ja geeniperimäni ansiosta. Käytän eau de colognea päivittäin, kun on nämä vaihdevuosien hikipuuskat. Se voittaa savetit mennen tullen. Silloin kun vielä ajoin hevosia, naamaan kertyi hikeä, pölyä, paskaa ja kuraa. Kotoinen kuorinta-aine! Eau de cologne pelasti, kun naamaa ei saanut millään puhtaaksi.

Koska olen tullut kauneuskilpailun kautta julkisuuteen, koen, että se velvoittaa minua pitämään itseni kunnossa. On kohteliasta olla jonkinmoisessa kuosissa. Pertti oli asiasta tosi tarkka. Minä olen aina rakastanut korvapuusteja ja tykkään myös karkeista, pipareista ja suklaasta. Välillä täytyy sitten vähän laihdutella.

Mutta en polta tupakkaa, enkä oikeastaan käytä alkoholiakaan. Kyllä ihmisellä jotain paheita pitää olla.”

SPEDE

”Sama ihminen voi olla kärsimätön ja lempeä”

”Emme olleet Pertin kanssa ehkä sielunkumppaneita, mutta samalla aaltopituudella me olimme. Olimme yhdessä toistakymmentä vuotta. Minua ja Perttiä yhdisti huumori ja vauhti.

Jukka Virtanen vinkkasi minusta Pertille. Hän sanoi, että se Riitta on aika hervoton – kokeile sitä johonkin elokuvaan. Olin ensin Turhapuroissa, sitten Lentävät luupäät- ja Pikkupojat-elokuvissa, joissa minulla oli pääosa.

Vuosi 1986. ”Pikkupojat-elokuva kuvattiin meidän mökillä. Ihan paras elokuva!”

Perttiä kai viehätti se, että olen ollut aika hyvännäköinen ja naisellinen. Hauska, iloinen, seurallinen ja liikunnallinen tyyppi – sekä hirmu ’lahjakas’ golfin pelaaja. Opin golfin nopeasti, ja pelasin etupäässä Pertin ja hänen miesystäviensä kanssa. Pertti oli selvästi ylpeä, kun pärjäsin kisoissa. Spedehän oli hirveän kilpailuhenkinen, mutta naiset saivat voittaa hänet, kuten Speden speleissäkin. Löin pidemmälle kuin monet miehet. Minulla oli voimaa ja nopeutta. Puoliswingihän on vähän sama kuin paskan luonti. Sitähän olin jo tehnyt koko ikäni.

Pertti ei ollut romanttinen mies sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän oli kuitenkin lempeä ja henkinen ihminen huolimatta siitä, että hän oli nopea ja tulinen – kaikki piti olla valmista mieluummin jo eilen. Jos hän suuttui, hän oli jo leppynyt ennen kuin vastapuoli ehti suuttua.

Osasi hän myös rauhoittua – heitti jalat pöydälle ja otti vartin torkut.

Emme koskaan suunnitelleet naimisiin tai kihloihin menoa. Jotain syvällisempää olisi voinut tapahtua, jos olisin muuttanut Hesaan. Asuimme koko ajan omillamme. Kuten minä ja Eki nyt. Sänkyjen väli on 150 kilometriä.”

KARTANONHERRA

”Huumori on toimiva hurmausväline”

”Kun tapasin tyttäreni isän Eki Mäkkylän, olin vielä Pertin kanssa. Vaikka arvostin Perttiä, tunteemme olivat vähän erilaisia. Minulla alkoi olla turboahdettu olo. Tietty tunne, joka antaa jatkuvuutta suhteelle, alkoi kadota.

Olin nähnyt Ekin ensimmäisen kerran vuosia aiemmin raveissa. Ajattelin, että vitsit mikä playboy! Meni jokunen vuosi, ja olin sen ”playboyn” pauloissa. Eki hurmasi minut huumorilla. Hän on seuramies henkeen ja vereen. Eikä ulkonäössäkään ollut vikaa.

38-vuotiaana. ”Eki ja minä vanhempieni talon rappusilla.”

Eki asuu yhä Ylöjärvellä ja minä Orimattilassa. Emme tapaa ihan joka viikonloppu, mutta lomia olemme yhdessä. Emme ole erityisesti valinneet tätä tapaa olla parisuhteessa, mutta selvää oli, että jos minä en muuta Ekin luokse Mäkkylään, niin emme me ole naimisiin menossa.

Minulla ei ole ollut erityistä kaipuuta perinteiseen parisuhteeseen. Tämä on ollut hyvin käytännöllinen järjestely. Orimattilassa ovat olleet kaikki eläimet. Lisäksi vanhempani hoitivat Viltsua, kun hän oli pieni. Ehkä tämä on vähän typerää. Eikä kahden kodin pito ole halpaakaan.

Tyttäremme Viltsu syntyi vuonna 1994. Eki on ollut tiukka kasvattaja ja minä lepsumpi. Äitiys merkitsee minulle aikamoista huolta. Olen ylihuolehtiva kaikista: lapsista, eläimistä ja vanhemmista. Stressaan kaikesta.

Vuosi 1994. ”Viltsu herätti aurinkolaseissa huomiota. Tuolloin vauvoilla ei niitä juuri pidetty.”

Olin nelikymppinen äiti eli aika iäkäs. Olin kyllä nuorempana jo ajatellut, että saisin lapsen, mutta elämä oli kiireistä. En voi sanoa, etteikö isäehdokkaita olisi ollut.

Vauva oli ihana saada, vaikka aluksi minua pelotti olla vauvan kanssa yksin. Anne Pohtamo sai samoihin aikoihin neljännen lapsensa ja soitti tulevansa meille. Hän opetti, kuinka lapsi syötön jälkeen heitetään olalle ja röyhtäytetään. Ihana nainen! Nykyäänkin jos refluksi vaivaa, sanon että nyt tuli pohtamot.”

RAKKAUS

”Rakkaus muuttaa muotoaan”

”Mitä rakkaus on merkinnyt elämässäni? Eläinrakkaus vai?

Onhan se tietysti hyvä, että on tuntenut rakkauden tunteita. Rakastaa voi niin monella lailla. Alkurakkaus nostaa endorfiinit ja oksitosiinit korkeuksiin, mutta en ole koskaan ollut sellainen, että hurahtaisin tai rakastuisin silmittömästi. Kaksi kertaa on ollut lähellä, että jotain ihmistä kohtaan tuntee heti niin. Mutta se on ollutta ja mennyttä, ei niistä tullut mitään. Mutta tiedän tunteen.

Alkuhuuma on tärkeä, mutta kaikki tietävät, että se tasoittuu.

Rakkaudessa on niin monia tasoja: henkinen, ruumiillinen ja seksuaalinen rakkaus. Jos yksi taso putoaa pois, rakkaus muuttaa muotoaan, eikä ajoitus ole välttämättä sama molemmilla. Kyllähän sekin on rakkautta, että on pitkään ollut yhdessä ja kunnioittaa toista. Tietää, mitä yhteinen aika ja rakkaus on ollut. Mutta kun jotain jää pois, kaikki vähän laimentuu.

Olen jostain lukenut, että ihminen voi rakastua 20 kertaa. Ei minulla sellaista kokemusta kyllä ole.”

KUOLEMA

”Kerrasta lähtö on raakaa”

”Molemmat vanhempani ovat kuolleet parin viime vuoden aikana. Tämä on ollut ahdistavaa ja surullista aikaa.

Isä lähti kerrasta. Hän käveli itse ambulanssiin. Seuraavana aamuna lääkäri soitti sairaalasta. Ehdimme juuri paikalle. Isä ehti olla vielä seitsemän minuuttia elossa. Aortta oli revennyt.

En tarkoita, että pitäisi olla joku harjoitussydäri, että toisen lähtöön pystyisi valmistautumaan. Mutta on se niin raakaa, kun kerrasta lähtee. Äidin poismeno oli armollisempi. Hänellä oli paljon vaivoja: muistisairaus ja jalka amputoitu. Viimeiset puolitoista vuotta hän oli palvelutalossa.

Kun Pertti meni, se tapahtui kaksi minuuttia sen jälkeen, kun olin soittanut hänelle. Hän sai rankan sydänkohtauksen golfklubilla. Se oli karmeaa.

Vaikka olen kokenut useamman läheiseni kuoleman, en pidä kuolemaa pelottavana asiana. Olen myös ollut monien eläinteni lähdön hetkellä mukana.

Nuorempana pelkäsin ajatusta, mitä sitten tapahtuu, kun minä tai kun kaikki ihmiset ovat kuolleet. Mitä tänne maailmaan jää? En ole saanut vastausta, mutta varmaankin jotain jatkumoa jossain on.”

Fakta Riitta Väisänen Syntynyt 16.7.1954.

Televisiojuontaja, hevoskasvattaja ja kirjailija. Miss Eurooppa vuonna 1976.

Asuu Orimattilassa. Tytär Sofia Vilhelmina Mäkkylä, 27. Parisuhteessa Erik ”Eki” Mäkkylän kanssa.

Palkittu viidellä Telvis-patsaalla, Vuoden Eeva -palkinnolla ja Kultainen Venla -elämäntyöpalkinnolla.

