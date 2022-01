Ville Niinistö ja Hennariikka Andersson suunnittelevat häitä, mutta suru varjostaa arkea – ovat kokeneet viisi keskenmenoa lyhyessä ajassa

Ville Niinistö, 45, ja Hennariikka Andersson, 35, menivät viime kesänä kihloihin. Onnen lisäksi elämässä on ollut myös surua, sillä toivottua lasta ei ole kuulunut.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö, 45, ja Huawein yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Hennariikka Andersson, 35, menivät kihloihin viime kesänä ja suunnittelevat nyt häitä. Parin elämässä on ollut onnen lisäksi myös surua, sillä he eivät ole vielä saaneet toivomaansa yhteistä lasta.

– Olemme saaneet viisi keskenmenoa puolentoista vuoden sisällä. Tämä on ollut raskas ajanjakso. Kukaanhan ei etukäteen ajattele, että lapsettomuus osuisi omalle kohdalle, Hennariikka sanoo.

Asiasta on tähän asti tiennyt vain hyvin pieni lähipiiri.

– Tämän henkilökohtaisempaa asiaa ei ole. On vaikea sanoa itselleenkin kärsivänsä lapsettomuudesta.

Ensimmäisen keskenmenon jälkeen Hennariikka ei halunnut kertoa asiasta kenellekään.

– Ennen kokemattoman surun lisäksi siinä oli jokin häpeän ajatus, kun raskaus ei onnistunutkaan. Helposti mietitään, kummassa osapuolessa on vika. Tai pohditaan, mitä teet väärin, kun saat keskenmenoja. Stressaatko liikaa?

Myös epäonnistumisen tunne kalvoi.

– Nyt ajattelen, että miksi pariskunnan tai yksin odottajan tarvitsisi kärsiä tästä yksin, kun keskenmenot ovat niin valtavan yleisiä. Miksi niistä ei yhteiskunnassa puhuta?

Ville kuvailee pariskunnan tämänhetkistä tilannetta lapsettomuuden suhteen hapuiluksi pimeässä.

– Meitä on läpikotaisin tutkittu, mutta selittävää syytä lapsettomuudelle ei ole löytynyt, Ville toteaa.

Tietämättömyys tekee tilanteen raskaaksi.

– Meillä on menossa ultrajuoksu, emmekä tiedä, olemmeko lähellä maalia vai onko maalia koskaan tulossa, sanoo Hennariikka.

Menettämisen tuska on ollut hänelle päivittäistä.

– Se aiheuttaa suuria ja syviä tunteita, rumiakin. Olen kokenut vihaa ja katkeruutta, epätietoisuutta ja pelkoa. Tosi rajuja tunteita.

Tällä hetkellä Hennariikka toteaa elävänsä ”fyysisesti ei niin mukavaa aikaa”.

– Hormonihoidot ovat tosi rankkoja. Keskenmenot eivät ole vain hetki verenvuotoa, vaan ne voivat olla kuukausien koettelemuksia kaikkine kaavintoineen. Henkisestä tuskasta puhumattakaan.

Pari ymmärtää niitä, jotka eivät enää jaksa yrittää. Toistuva odotus ja pettymykset ovat raskaita.

– Tässä maailmassa ei ole isompaa toivetta kuin että saisimme yhteisen lapsen. Tämä on vaihe, jossa katsomme kaikki kortit, Hennariikka sanoo.

