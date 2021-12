Listasimme 9 asiaa, jotka vain ambivertti ymmärtää – tämän porukan on mahdotonta vastata yhteen yleiseen työhaastattelukysymykseen

Työskenteletkö mieluummin ryhmässä vai yksin? Riippuu päivästä, ambivertti saattaisi vastata.

Ambivertti ei ole selkeästi introvertti eikä selkeästi myöskään ekstrovertti.

Ekstro- ja introvertti ovat saaneet rutkasti huomiota psykiatri Carl Jungin ajoista lähtien, mutta ambivertti on hautautunut Jungin teoksien sivuille. Viime vuosina tästä persoonallisuustyypistä on kuitenkin alettu puhua aikaisempaa enemmän, ja on sitä toki tutkittukin. Joidenkin arvioiden mukaan ambivertteja on noin 30–40 prosenttia ihmisistä.

– Ekstroversio ja introversio määritellään monen eri ominaisuuden avulla, ja siitä seuraa, että kukaan ei voi olla selkeästi toista tai toista, tai ainakin se on harvinaista, Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen kertoi hiljattain Me Naisten jutussa.

Erään tutkimuksen mukaan ambivertit saattavat menestyä monella alalla, koska ovat niin joustavia. Toisaalta persoonallisuustyyppi voi olla siinä mielessä haastava, että ulkopuolisten voi olla vaikea ennustaa, mitä ambivertti milloinkin haluaa ja tarvitsee. Ja voi tämä olla ambivertille itselleenkin ajoittain hieman raskasta.

Jos et ole selkeästi kumpikaan ääripää: ekstro- tai introvertti, kenties samastut alla oleviin asioihin, jotka ovat ambivertille tyypillisiä asioita ja hetkiä.

1. Joskus on kiva asioida puhelimessa, joskus taas sähköpostilla tai viesteillä.

Introvertin päivä menee kivasti, jos puhelin ei soi kertaakaan. Ekstrovertti taas tarttuu mieluummin puhelimeen kuin näpyttelee asiansa. Ambivertilla riippuu päivästä, mikä kommunikointityyli tuntuu mukavalta.

2. Joskus tekee mieli turvautua tyhjän kodin näyttelemiseen.

Loikoilet kotona, ja joku soittaa ovikelloasi. Mitä teet? Jos olet ambivertti, toimintamallisi riippuvat todennäköisesti juuri sen hetkisestä fiiliksestäsi. Jonain päivänä saatat avata oven, jonain toisena päivänä et.

Tiedätkö muuten, millä nimellä japanilaiset kutsuvat niitä hetkiä, kun päätät viisveisata yllätysvierailijoista ja esittää, ettet ole kotona? Vastaus on irusu. Termi tarkoittaa sitä, että joku esittää olevansa ihan jossain muualla kuin kotona, vaikka todellisuudessa on kotona.

3. Joskus tekee mieli vaihtaa kadunpuolta, kun huomaa tutun lähestyvän.

Ambivertti ei ehkä jätä tuttua tervehtimättä, mutta saattaa joskus huikata moikat mieluummin kadun toiselta puolelta kuin kohdata tämän samalla puolella katua.

4. Joskus seurassa hyvä, joskus yksin paras.

Ambivertilla on hetkiä, kun hän viihtyy seurassa ja todella kaipaa ihmiskontakteja. Mutta toisaalta vastapainoksi ambivertti kaipaa usein myös yksinoloa – ja sitä, että pystyy lataamaan akkunsa – viehän sosiaalisuus voimia.

5. Joskus on ihanaa uppoutua omiin ajatuksiin, joskus taas syvällisiin keskusteluihin.

Ambivertti on usein myös kohtalaisen hyvä nopeissa kohtaamisissa, mutta loputtomiin ambivertti ei jaksa small talkata turhanpäiväisyyksistä.

6. Yleinen työhaastattelukysymys on mahdoton.

Työskenteletkö mieluummin ryhmässä vai yksin? Tämä erittäin yleinen työhaastattelukysymys turhauttaa ambiverttia, sillä joskus ambivertti puurtaa mieluiten ylhäisessä yksinäisyydessä ja joskus taas viihtyy hyvin ryhmässä ja kaipaa ihmisiä, joiden kanssa pallotella ja pohtia työhön liittyviä asioita.

7. Toiset pitävät sosiaalisena, toiset taas hiljaisena.

Kenen tahansa käyttäytyminen riippuu aina tilanteesta ja muista ihmisistä. Mutta ambiverttiin saatetaan yhdistää ääripäiden piirteitä. Jotkut voivat leimata ambivertin hiljaiseksi ja toiset taas sosiaaliseksi.

Sosiaalisissa tilanteissa ambivertti saattaa olla mielellään myös huomion keskipisteenä, mutta ei välttämättä aina eikä liian pitkään. Ambivertti on usein hyvä lukemaan sosiaalisia tilanteita ja osaa antaa myös muille tilaa ja huomiota.

8. Joskus spontaanius ottaa vallan.

Ambivertti saattaa ajoittain toimia hyvinkin spontaanisti ja elämyshakuisesti, mutta joskus taas ambivertti pohtii hyvinkin pitkään päätöksiään.

9. Joskus superkeskittyjä, joskus levoton.

Ajoittain ambivertti saattaa saada itsensä erittäin keskittyneeseen tilaan, jota ei häiritse juuri mikään. Joskus kuitenkin pieniltäkin tuntuvat häiriötekijät häiritsevät niin, ettei mistään tahdo tulla mitään. Jatkuvaa höpötystä ja ikuisuutta kestäviä tarinoita ambivertti harvoin jaksaa, vaikka saattaa itsekin intoutua tarinoimaan toviksi.