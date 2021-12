Saimi Hoyer kertoo äitinsä muistisairaudesta ja hetkestä, jolloin romahti hotellinsa pihassa: ”Tällaisessa tilanteessa saa myös prakata”

Yrittäjä Saimi Hoyer ja hänen äitinsä haaveilivat yhteisistä matkoista ja seikkailuista, mutta elämä päätti toisin. Nyt Saimi käy laulamassa muistisairaalle äidilleen hoitokodissa.

Vaaleanpunaisen kartanon kuistilta on suora käynti Pihlajaveden rantaan. Juuri tähän voisi mainiosti asettua kaakaomukillisen kanssa, emännän elkein vilkuttelemaan järven jäällä hiihtäville tai pilkkionneaan kokeileville.

Saimi Hoyer, 47, kartanon oikea emäntä, tamppaa lumessa pojaltaan lainaamissa pilkkisaappaissa ja nauraa mielikuvalle käheästi.

– Kun muutimme Punkaharjulle perheen kanssa kymmenen vuotta sitten, en minä tullut tänne kartanon neitona istuksimaan. Jengi kelasi, että vain syön kuivattuja mustikoita ja halailen puita mutta eei, eeei…

Kartanon päärakennus sekä keisarinnan huvila toimivat hotellina, ravintolana ja kulttuuriestradina, ja Saimin perheen varsinainen koti on puolen tunnin ajomatkan päässä. Niiden lisäksi Saimin arkireittiin kuuluu kolmaskin kohde, hoitokoti Laukansaaressa. Sinne Saimi saatteli äitinsä, näyttelijä Soila Komin, 78, kolmisen vuotta sitten.

Äiti ja tytär olivat kuvitelleet viettävänsä yhteisiä kesiä ja lomia Punkaharjun tutuissa maisemissa, mutta ei näin. Kun äiti sairastui Lewyn kappale -sairauteen, suunnitelmat yhteisistä seikkailuista alkoivat vaihtua hitaaseen, pitkään luopumiseen.

Äiti ei ole tunnistanut Saimia tai läheisiään enää aikoihin. Saimi ajattelee, ettei se ole tärkeää. Äiti aistii läheisyyden, kosketuksen ja musiikin, joten nyt keskitytään tarjoamaan niitä.

– Tiedän, että vaikka paljon jää kokematta, mitään tärkeää ei ole jäänyt sanomatta, Saimi miettii.

Perhe piti pitkään sairauden vain lähimmän piirin tietona. Kun äidin tilanne on vakiintunut, Saimista on tuntunut luontevammalta kertoa siitä. Avoimuus on merkinnyt myös armollisuutta itseä kohtaan: Saiminkin asemassa dynaamisena yrittäjänä ja esiintyjänä saa näyttää surua ja uupumusta.

– Tutuillani on ollut tapana sanoa, että Saimi kyllä pärjää, ja olen varmasti itsekin pitänyt yllä sitä käsitystä. Vasta viime aikoina olen alkanut hyväksyä, että tällaisessa tilanteessa saa myös prakata. Että välillä on sallittua romahtaa.

Viime kesänä oli sellainen hetki. Saimi oli palaamassa hoitokodilta äitinsä vanhan työkaverin kanssa. Yleensä Saimi ehtii tyyntyä ennen kuin palaa hotellille ja turistihulinan keskelle. Hyvänä kesäpäivänä hotellilla käy 350 vierasta ja aika moni heistä haluaa selfien juuri Saimin kanssa.

– Sinä päivänä ehdin juuri nousta autosta hotellin pihassa, kunnes romahdin siihen. Äidin ystävä auttoi minut takaisin autoon ja sanoi, että nyt me käydään ensin rauhoittumassa. Kaikkina muina kertoina olen palannut ihmisten keskelle. Ajattelen, että elämä saa ja pitääkin näkyä.

Saimin ja äitinsä paluu Punkaharjulle ei mennyt ollenkaan niin kuin oli suunniteltu. Rakkaasta mökkitienoosta piti tulla loikoilu- ja luontopaikka, mutta äiti muutti sinne hoitokotipotilaana ja Saimikin toipilaana omasta IgG-sairaudestaan. Miten Saimi koki vuodet, joina koki tulleensa sysätyksi sivuun ja hetkessä muiden korvaamaksi? Millaista oli rakentaa uusi elämä tyhjältä pöydältä? Millaista on kansainvälistä uraa tehneen huippumallin arki 85 asukkaan kylässä? Entä millainen posse Saimia arjessa nyt kannattelee? Saimi Hoyerin koko haastattelu Me Naisten uusimmassa numerossa 52/2021. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

Saimi Hoyer 47-vuotias matkailuyrittäjä asuu Punkaharjulla kahden poikansa ja Valtti-koiran kanssa. Malli, luennoitsija, juontaja. Rakentanut muutamassa vuodessa hotelli Punkaharjusta monipuolisen kulttuuri- ja ruokamatkakohteen. Julkaissut sienikirjan, kuuluu Sieni-ihmiset ry:n perustajiin. Vanhemmat Jyrki Nousiainen ja Soila Komi.

