Riitta Väisänen oli vielä Spede Pasasen kanssa, kun hän tapasi nykyisen miehensä Eki Mäkkylän – Riitta kertoo nyt, miten päätyi ”playboyn” pauloihin

Huumori on se, millä Riitta Väisänen, 67, hurmataan. Ensin klikkasi Spede Pasasen kanssa, sitten Eki Mäkkylän, jonka kanssa Riitalla on myös yhteinen tytär.

Riitta ehti olla Speden rinnalla toistakymmentä vuotta.

– Emme olleet Pertin kanssa ehkä sielunkumppaneita, mutta samalla aaltopituudella me olimme. Minua ja Perttiä yhdisti huumori ja vauhti, Riitta kertoo.

– Perttiä kai viehätti se, että olen ollut aika hyvännäköinen ja naisellinen. Hauska, iloinen, seurallinen ja liikunnallinen tyyppi.

Pertti tykkäsi myös siitä, että Riitasta kehittyi nopeasti lahjakas golfaaja.

– Pelasin etupäässä Pertin ja hänen miesystäviensä kanssa. Pertti oli selvästi ylpeä, kun pärjäsin kisoissa. Spedehän oli hirveän kilpailuhenkinen, mutta naiset saivat voittaa hänet, kuten Speden speleissäkin, Riitta kertoo.

– Löin pidemmälle kuin monet miehet. Minulla oli voimaa ja nopeutta. Puoliswingihän on vähän sama kuin paskan luonti. Sitähän olin jo tehnyt koko ikäni, hevostallia Orimattilassa pyörittänyt Riitta luonnehtii.

Vaikka Riitta ja Spede olivat pitkään yhdessä, he eivät koskaan suunnitelleet tosissaan naimisiin tai kihloihin menoa.

– Jotain syvällisempää olisi voinut tapahtua, jos olisin muuttanut Hesaan. Asuimme koko ajan omillamme. Kuten minä ja Eki nyt. Sänkyjen väli on 150 kilometriä, Riitta kertoo.

– Kun tapasin Ekin, olin vielä Pertin kanssa. Vaikka arvostin Perttiä, tunteemme olivat vähän erilaisia. Minulla alkoi olla turboahdettu olo. Tietty tunne, joka antaa jatkuvuutta suhteelle, alkoi kadota.

Riitta oli nähnyt Ekin ensimmäisen kerran vuosia aiemmin raveissa.

– Ajattelin, että vitsit mikä playboy! Meni jokunen vuosi, ja olin sen ”playboyn” pauloissa. Eki hurmasi minut huumorilla. Hän on seuramies henkeen ja vereen. Eikä ulkonäössäkään ollut vikaa.

Eki asuu yhä Ylöjärvellä ja Riitta Orimattilassa. Riitta kertoo, että he eivät tapaa ihan joka viikonloppu, mutta viettävät lomia yhdessä.

– Emme ole erityisesti valinneet tätä tapaa olla parisuhteessa, mutta selvää oli, että jos minä en muuta Ekin luokse Mäkkylään, niin emme me ole naimisiin menossa, Riitta sanoo.

– Minulla ei ole ollut erityistä kaipuuta perinteiseen parisuhteeseen. Tämä on ollut hyvin käytännöllinen järjestely. Orimattilassa ovat olleet kaikki eläimet. Lisäksi vanhempani hoitivat Viltsua, kun hän oli pieni. Ehkä tämä on vähän typerää. Eikä kahden kodin pito ole halpaakaan.

