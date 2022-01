Vapun paras ystävä laittoi yhtäkkiä välit poikki kertomatta syytä – se on vaivannut Vappua paljon ja pitkään: ”Häpesin valtavasti välirikkoamme”

Tyttöjen välistä ystävyyttä ymmärretään kirjailija Vappu Kannaksen mielestä huonosti. Ei nähdä, miten syvä kokemus se saattaa olla. Eikä sitä, kuinka raastava voi olla sen loppu.

Tuossa metsässä me leikimme. Tuolle isolle, sammaleiselle kivelle aina kiipesimme. Me kolme, yhdessä.

Näin kirjailija Vappu Kannas, 37, miettii usein kävellessään lapsuusmaisemissaan yhdessä Helsingin ympäryskunnista. Koronapandemia sai hänet paluumuuttamaan seudulle pääkaupungissa asuttujen vuosien jälkeen. Muutto pakotti hänet jälleen kohtaamaan menneet.

Vappu eli peruskouluvuotensa 1990-luvulla tiiviissä kolmen parhaan ystävän porukassa. He olivat samalla luokalla ja asuivat lähekkäin. Vapaa-aika vietettiin pääosin kolmisin ilman aikuisten valvovaa silmää luonnossa ja mielikuvitusleikeissä. Hiukset leikattiin peilikuvatyyliin, kaupoista haluttiin samanlaisia vaatteita, kun kavereillakin oli.

Usein he olivat yökylässä toistensa luona. Kesälomilla itketti kaipuusta, kun yksi kolmesta lähti useaksi viikoksi mummolaan.

He olivat kuin siskokset.

Lukion ja opiskelupaikkojen myötä ystävät lähtivät omille teilleen, mutta välit pysyivät läheisinä. He jakoivat yhä toisilleen ensirakkaudet, itsenäistymiset kotoa ja ensimmäisten pitkien ulkomaanmatkojen fiilikset. Ja kasvoivat yhdessä aikuisiksi.

Kunnes yksi kolmesta sanoi kaksikymmentä vuotta kestäneen ystävyyden irti, lakkasi ilman selitystä pitämästä yhteyttä kahteen muuhun.

Vappu mietti pitkään, mitä tapahtui.

– Häpesin valtavasti välirikkoamme. En halunnut edes puhua asiasta, niin kipeää se teki. Ajattelin, että minussa täytyy olla jotakin vialla, koska minut jätettiin.

Saman sielun puolikkaat

Kymmenen vuotta myöhemmin Vappu kirjoitti vaikeasta kokemuksesta omakohtaisen romaanin, Kirjeitä Japaniin (S&S). Se julkaistiin kesäkuussa.

– Maailma on täynnä tarinoita, musiikkia ja elokuvia siitä, kun joku tulee jätetyksi rakkaussuhteen jälkeen, Vappu Kannas sanoo.

– Mutta siitä, miltä tuntuu, kun ystävä jättää, on kirjoitettu paljon vähemmän. Tosiasia on, että sydän voi särkyä myös silloin, kun ystävä hylkää. Sanat kuten ero, avioero tai bänksit liitetään rakkauden loppuun – ystävyyden päättymiselle ei ole edes omaa sanaa, vaikka se voi horjuttaa minuutta syvästi.

Vappu ei koskaan saanut selitystä sille, miksi ystävyys katkesi. Hän arvelee, ettei ystävä enää koskaan ota yhteyttä. ”En usko, että niin käy. On mennyt liian pitkä aika.”

Vappu Kannaksen mielestä läheiset ystävyydet saattavat tietyssä yksilönkehityksen vaiheessa olla jopa syvällisempiä suhteita kuin romanttiset kiinnostukset. Tiiviissä ystävyydessä saattaa olla suorastaan läheisriippuvuuden piirteitä.

Silti ystäväerosta puhutaan usein kepein sanankääntein. Löydät kyllä uusiakin kavereita, saatetaan lohduttaa, jos joku murehtii ääneen ystävyyden loppua.

– Feministinä uskon tämän johtuvan siitä, että mieskirjoittajilla, jotka ovat perinteisesti hallinneet kaikkea tarinankerrontaa, ei ole hajuakaan siitä, mitä kaikkea naisten välinen ystävyys voi sisältää, Vappu sanoo.

Tv-sarjojen ja elokuvien luoma kuva tyttöjen välisestä ystävyydestä on pyjamabileitä ja tyynysotaa, pullonpyöritystä ja spiritismiä. Kikatusta, supatusta ihastuksista, turhista suuttumista ja mökötystä.

Oikeasti kyse on usein jostakin paljon syvemmästä.

– Parhaimmillaan ystävyys on valtavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja henkistä turvaa. Ystävä pitää yksinäisyyden loitolla. Oikein läheinen ystävä voi tuntua saman sielun toiselta puolikkaalta, Vappu Kannas sanoo.

” Sydän voi särkyä myös silloin, kun ystävä hylkää.

Kaikkinielevällä kiintymyksellä on myös kääntöpuolensa.

– Pieniä tyttöjä ei todellakaan ole tehty sokerista, kukkasista, inkivääristä ja kanelista, Vappu hymähtää vanhaan lastenloruun viitaten.

– Ystävyyden pohjavirtana kulkevat aina myös synkät tunteet: kateus, juonittelu ja vertailu. Ystävyyteen kuuluu ihmisyyden koko kirjo, alhaisimmat vaistotkin. Joissakin suhteissa ne näkyvät selvemmin, joskus piilevät syvemmällä – mutta jollakin lailla ne ovat läsnä.

– Kirjallani halusin pöllyttää sitä ummehtunutta luuloa, että tytöt ja naiset ovat kilttejä nössöjä. Heidän usein varsin kehittyneet tunnetaitonsa mahdollistavat mutkikkaatkin valtapelit. Ihminen, joka tuntee toisen hyvin, osaa myös haavoittaa tätä hyvin. Esimerkiksi katkaisemalla ihmissuhteen selityksittä.

Kivistävä tyhjiö

Kun ihminen menettää pitkäaikaisen, tärkeän ystävän, hän menettää myös palan itseään.

Vappu Kannaksen mielestä se johtuu siitä, että yhdessä on eletty läpi monta ainutlaatuista elämänvaihetta. Jos oma muisti oikkuilee, toiselta voi aina varmistaa: se meni näin, eikö.

– Uudet, aikuisiällä saadut ystävät ovat tärkeitä, mutta pystyvät harvoin täyttämään lapsuudenystävän menetyksen jättämää, kivistävää tyhjiötä, Vappu sanoo.

– Mennyttä ei saa takaisin, sieltä kumpuavat muistot kuuluvat vain heille, jotka jakavat ne tietyt kokemukset. Jokin aikakausi ikään kuin haihtuu ystävyyden päättymisen myötä. Uusia ystäviä toki saa, mutta sitä yhtä ihmistä enää ei.

” Uusia ystäviä toki saa, mutta sitä yhtä ihmistä enää ei.

Pitkään Vappu ajatteli, ettei kenellekään muulle ole käynyt samalla tavalla. Kirjan ilmestymisen jälkeen tullut lukijapalaute on kuitenkin yllättänyt Vapun – juuri noin minullekin kävi, juuri tuolta se tuntui. Teoksellaan Vappu on selvästi tavoittanut jonkinlaisen jaetun tunteen.

– Muistutan, että kyse on romaanista. Pohjana ja inspiraationa on todellinen hylätyksi joutumisen kokemukseni, mutta sen päällä on paljon muutakin, kuviteltua ja yhdisteltyä. Entinen ystäväni ei välttämättä tunnistaisi kirjasta itseään, vaikka lukisikin sen, fiktion nimissä muutin asioita niin paljon, Vappu Kannas sanoo.

– Sellaistakin kritiikkiä on tullut, että teoksessani vatkataan tätä asiaa pakkomielteenomaisesti. Kirja on kirja – oikeassa elämässä olen toki ehtinyt kymmenessä vuodessa miettiä montaa muutakin asiaa kuin tätä, hän toteaa.

Kirjoittamalla Vappu kokee saaneensa kipeään asiaan etäisyyttä ja surun ja trauman pois itsestään.

– Kirjan valmistuttua minusta on alkanut yhä enemmän tuntua siltä kuin kaikki tämä olisi tapahtunut jollekulle muulle.

Vailla selitystä

Syytä siihen, miksi ystävä hylkäsi ja jätti, Vappu Kannas ei tiedä vieläkään.

– Toisen pään sisään ei voi mennä, enkä halua sitä yrittääkään. En tiedä yhtään, miten paljon hän on erkaantumistamme ajatellut.

– Yleisellä tasolla olen sitä mieltä, etteivät eron syyt aina johdu jätetystä. Jättäjä saattaa yksinkertaisesti haluta kääntää elämässään kokonaan uuden sivun ja tehdä sen niin totaalisesti, että mukana menevät myös edelliseen vaiheeseen kuuluneet ihmiset.

– Sekin on mahdollista, että aikakausi, jota toinen muistelee ihanana idyllinä, on toiselle ollut erilainen kokemus.

Pelkästään pahasta muutos ei tietenkään ole.

– Elämään kuuluu myös eteenpäin menemisen ajatus. Ystävyys perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä sitä kannata tekohengittää, jos se ei enää tunnu hyvältä. Ystävyyden ei pidä olla raskasta ja vaikeaa. Jos näin on, se ei ole sen arvoista, Vappu Kannas sanoo.

”Vuosien ihmissuhteen päätteeksi olisi reilua tarjota jonkinlainen selitys. Muuten vastuu tapahtuneesta jää jätetyn harteille – hän joutuu ehkä kelaamaan pitkään sitä, mikä meni pieleen.”

Hänen näppituntumansa on, että ystävyyssuhteet lopetetaan ikävän usein vetäytymällä ja niin, että lakataan vastaamasta yhteydenottoihin. Todellisuus ei toimi kuten kirja, jossa on selkeä juoni ja tarinan kaari. Monet asiat jäävät keskeneräisiksi, kuin ilmaan roikkumaan, kirjailija kuvailee.

Suoruus olisi Vapun mielestä hylkäämistilanteessa ghostaamista parempi vaihtoehto.

– Vuosien ihmissuhteen päätteeksi olisi reilua tarjota jonkinlainen selitys. Muuten vastuu tapahtuneesta jää jätetyn harteille – hän joutuu ehkä kelaamaan pitkään sitä, mikä meni pieleen. Tulee hämmennys: kuvittelinko kaiken, enkö ollutkaan toiselle tärkeä? Itsesyytökset seuraavat usein tällaista pohdintaa.

– Juuri niin kävi minulle. Olisin halunnut selkeästi kuulla, mistä oli kyse. Miksei toinen halunnut enää jatkaa yhteydenpitoa edes satunnaisella tasolla, vaan haihtui elämästäni kokonaan?

– Kuinka vaikeaa olisi ollut laittaa edes se yksi tekstari tai meili?

Vappu ei osaa sanoa, miltä hänestä tuntuisi, jos entinen ystävä nyt, näin monen vuoden jälkeen, ottaisi uudelleen yhteyttä.

– En usko, että niin enää käy. On mennyt liian pitkä aika.

Kolmikosta kaksikoksi

Aikuisuuden kavereihin Vappu Kannas ei peilaa itseään samalla tavoin kuin kerran lapsuudenystäviinsä. Kun oma persoona alkaa olla kypsä, siihen ei enää ole tarvetta.

Uusia ystävyyksiä voi kirjailijan mielestä syntyä missä iässä ja elämäntilanteessa tahansa, mutta vanhemmiten suhteet muovautuvat usein henkisesti kepeämmiksi, vähemmän dramaattisiksi. Terve etäisyys säilyy selvemmin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa.

Hylkäämiskokemuksen käsittelyssä Vappua on kirjoittamisen ohella auttanut eräs toinenkin asia. Se, että tyttöjä oli tiiviissä kimpassa alun perin kolme. Yksi irrotti itsensä kuviosta, kaksi kolmesta tuli hylätyksi ja jäi ihmettelemään tapahtunutta. Parhaan tuen asian käsittelyssä he ovat saaneet toisiltaan.

– On hienoa, että toinen kahdesta lapsuudenystävästäni on vielä jäljellä. Voimme muistella menneitä yhdessä. Nyt osaan jo ajatella lämmöllä kaikkea hyvää.

Aikuistuessaan Vappu on ymmärtänyt, ettei kaikille ihmisille suoda yhtä syviä ystävyyksiä koko elämän aikana. Hän on kiitollinen läheisyydestä, joka kerran oli.

– Vaikka tekisimme parhaamme esittääksemme kypsää aikuista, sisäiset lapset elävät meissä tunnetasolla aina. Hyvässä ja pahassa.

Nykyään Vappu voi jo katsella valokuvia lapsuudesta ja nuoruudesta ilman surua. Melkein jokaisessa kuvassa näkyy kolme tyttöä.

Ja paljon iloa.

Vappu Kannas 37-vuotias kirjailija, kirjallisuudentutkija ja kääntäjä, filosofian tohtori. Kirjoittanut romaaneja, runoja, esseitä ja novelleja, joita on julkaistu sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa. Kirjoittaa myös englanniksi. Tuorein romaani Kirjeitä Japaniin (S&S) ilmestyi kesäkuussa.

