Janne Virtanen ja Vieno-tytär istuivat autossa, kun Janne kertoi ison uutisen – sen myötä Vienon elämään ilmestyi myös toivottu koira

Janne Virtanen ja hänen teini-ikäinen tyttärensä Vieno eivät välttele hankaliakaan tunteita. – Yritämme pitää suorat välit ja puhua vaikeistakin asioista.

Tyttö oli nelivuotias, kun isä otti hänestä kuvan. Kuvassa tyttö hymyilee ja aurinko saa hänen hiuksensa hohtamaan kultaisina.

Nyt kuva on valokuvatauluna isän, näyttelijä ja ohjaaja Janne Virtasen, ja tytön, Vieno Virtasen, keittiön seinällä.

Vieno ei ole enää pikkutyttö. Hän on viisitoistavuotias teini, Kulosaaren kansainvälistä yläastetta käyvä monin tavoin aktiivinen ja sanavalmis nuori.

Valloittava hymy on sama kuin lapsuuskuvassa. Ulkonäössä on paljon isää ja myös äitiä, kolme vuotta sitten edesmennyttä laulajaa Hanna-Riikka Siitosta.

– Iskä tulee kohta, Vieno sanoo, istuutuu keittiönpöydän ääreen ja alkaa saman tien kertoa uudesta perheenjäsenestä. Hän näyttää kännykästään kohta neljän kuukauden ikäisen kääpiömäyräkoiran Bombayn kuvaa.

Vieno sai vihdoinkin koiran. Lapsuuden astma ja koira-allergia eivät vaivaa enää.

– Meillä oli espanjanvesikoira Jaakko, kun synnyin, mutta se jouduttiin antamaan allergiani takia iskän siskolle. Se eli yli kuusitoistavuotiaaksi. Bombay on aina viikon meillä ja toisen viikon iskän tyttöystävän kotona.

Vieno on saanut pitkään toivomansa koiran. Kääpiömäyräkoira Bombay on vielä pentu. ”Bombay on aina viikon meillä ja toisen viikon iskän tyttöystävän kotona”, Vieno kertoo.

Järjestely sujuu erinomaisesti, vaikka ensin Vieno ei halunnut jakaa Bombayn hoitoa.

– Nyt olen kuitenkin huomannut, että minulle jää vapaaviikolla aikaa kavereille, Vieno kertoo.

Samassa käy ulko-ovi, kun Janne Virtanen tulee kotiin. Hän keittää kahvit, kattaa pöytään macaron-leivokset ja istahtaa alas.

Isä ja tytär vaihtavat päivän kuulumisia vilkkaasti. Tässä kodissa ei vaieta tunteista, ei surusta eikä ilosta.

Edesmenneet eivät unohdu

Jouluun on hetki aikaa. Se on tänä vuonna tunnelmaltaan erilainen, sillä Vienon isoisä Matti ”Fredi” Siitonen menehtyi huhtikuussa. Koko kansan tuntema Fredi oli luonteensa mukaisesti halunnut säästää läheisiään eikä ollut kertonut, miten huonossa kunnossa hän oli.

– Korona-aika sumensi hänen lähtöään, emmekä päässeet tapaamaan häntä sairaalaan, Janne kertoo.

– Oli useampia vaivoja, joista emme tienneet oikeastaan mitään. Hannan monivuotinen sairaus ja hänen kärsimyksensä oli karu ja ankara kokemus, mutta vaikea meille oli myös Matin äkkilähtö, Janne kertoo.

Vieno sanoo, ettei ole kahta kysymystä siitä, miten läheinen ”Iso” oli hänelle. Hän kertoo kaupungilla kulkiessaan kuuntelevansa kuulokkeilla yhä uudelleen yhtä isoisänsä legendaarisista lauluista.

– Se on Kolmatta linjaa takaisin! En kyllästy siihen ikinä, Vieno sanoo.

– Isoa on kova ikävä, sillä olimme päivittäin tekemisissä. Hän kuskasi minua joka päivä uintitreeneihin. Yhtä läheinen minulle on mummo. Hän on sanonut minulle, ettei voi olla äitini, mutta sitäkin parempi mummo, Vieno kertoo isoäidistään, eläkkeellä olevasta Helsingin entisestä kaupunginjohtajasta Eva-Riitta Siitosesta.

– On hienoa, että teillä on mummon kanssa niin läheinen yhteys ja ehdit käydä hänen luonaan monta kertaa viikossa. Onneksi asumme lähekkäin, Janne toteaa.

” Juttelemme usein, että mitähän mieltä äiti olisi.

Vienon äiti Hanna-Riikka on läsnä isän ja tyttären puheissa päivittäin. Menetys ei ole muuttunut tabuksi, josta ei voitaisi puhua.

– Juttelemme usein, että mitähän mieltä äiti olisi tai tykkäisikö hän siitä tai tästä asiasta, Vieno sanoo.

Janne kuuntelee tytärtään ja jatkaa, että on tärkeää muistaa ne hyvät hetket, jotka on saanut rakkaiden kanssa elää.

– Ketään ei saa takaisin, mutta on vapauttavaa puhua kaikesta, mitä yhdessä on koettu, Janne sanoo.

Suru saattaa herätä ohikiitävissä hetkissä, eikä se katso aikaa tai tapaa. ”Tunnereaktio kestää aikansa ja menee sitten ohitse”, Janne sanoo.

Vienolle tarinat äidistä ovat tärkeitä. Hän muistaa, miten äidin muistotilaisuuden kauneimmat hetket olivat läheisten ja ystävien kertomukset äidistä.

Suru saattaa herätä ohikiitävissä hetkissä, eikä se katso aikaa tai tapaa.

– Se voi olla jokin yksittäinen hetki, ääni, maku tai tuoksu – sellainen aisteja vahvistava elämys. Tunnereaktio kestää aikansa ja menee sitten ohitse, Janne sanoo.

– Vieno käy monesti itsekseen läpi näitä tuntemuksia ja kertoo sitten myöhemmin minulle, että tämmöinen muisto tuli mieleen. Huomaan kyllä, että joskus hän haluaa säästää minua joltain ylimääräiseltä surulta, Janne sanoo.

Vieno kuuntelee vieressä. Juuri niin hän tekee.

Aattoilta mummolassa

Tänäkään jouluna Janne ja Vieno eivät poikkea jouluaaton traditiosta.

– Käymme isolla porukalla syömässä tutussa ravintolassa. Muut nauttivat joulupöydän antimista, me syömme aina Vienon kanssa hampurilaiset ja jälkiruuaksi pirtelöt, Janne kertoo.

Ilta jatkuu ruokailun jälkeen mummolassa Eva-Riitan luona.

– Vietämme aikaa yhdessä, muistelemme menneitä ja annamme lahjoja, Janne sanoo.

Janne toteaa muistojen olevan kauniita ja haikeita.

– Joulut ovat luultavasti kaikille ihmisille tunteiden ja muistojen täyttämä juhla. Varsinkin, jos on yksinäinen, kaipuu herää. Meillä on onneksi toisemme, hän jatkaa ja katsoo lämpimästi tytärtään.

Ruuhkaa arjessa

Kuluneen syksyn Jannen viikkoja on aikatauluttanut ohjaustyö Big Brother -tv-ohjelmassa, Radio Novan lauantaiaamut ja Hämeenlinnan teatterin Illallinen-nimisen näytelmän esitykset.

– Harjoittelimme sen valmiiksi jo tammikuussa, mutta ehdimme esittää sen ensi-illassa ja vain kymmenelle katsojalle ennen koronasulkua. Onneksi syksyllä saimme jatkaa, ja esityksiä oli yhteensä parikymmentä.

Kaikista vaikeuksista ja epävarmuudesta huolimatta tauko teki itse asiassa hyvää, ja esitykseen tuli sitä kautta lisää syvyyttä.

– Oli mahtavaa päästä syksyllä esiintymään yleisölle!

Isän aikataulu ei Vienon arkea rikkonut, vaikka pitkät päivät ja epäsäännölliset työajat olivat välillä haastavia. Kun Janne joutui lähtemään illaksi Big Brother -taloon, Vieno meni yleensä jo nukkumaan.

– Aamulla jatkettiin juttua sitten siitä, mihin edellisenä iltana jäätiin, Janne sanoo.

Vieno ajattelee, että joitakin salaisuuksiaisän ja tyttären välillä pitääkin olla. ”Mutta kuuntelen välillä kavereita ja ihmettelen, millaisia draamoja isä-tytär-suhteissa voi olla.”

Vieno on ollut tyytyväinen siihen, ettei koulua ole viime aikoina tarvinnut enää käydä etänä. Se oli hänestä hankalaa ja turhankin vastuullista aikaa.

– Ajankäyttöäni helpotti se, että lopetin viime joulun aikoihin monivuotisen harrastukseni, kilpauinnin. Nyt käyn perusuinnissa vain kolme kertaa viikossa, Vieno sanoo ja täsmentää, että hänelle perusuinti tarkoittaa sitä, että enää ei kilpailla.

” Vieno on ongelmanratkaisija aivan kuten äitinsä Hanna oli.

Vieno harrastaa myös pianonsoittoa ja laulua ja opiskeli pitkään Skene-musiikkiteatterikoulussa. Taipumukset ja into esiintyä viittaavat vahvasti siihen, mitä Vieno haluaa tulevaisuudessa tehdä. Ensi keväänä on edessä lukioon pyrkiminen, ja aika näyttää, mitä sen jälkeen.

Toissa kesänä hän näytteli isänsä Lappajärven kesäteatteriin kirjoittamassa ja ohjaamassa Pari suhdetta -näytelmässä. Hän on ollut mukana myös Uusi päivä -tv-sarjassa.

– Oli sikakivaa olla mukana kesäteatterissa! Erityisesti rakastan musikaaleja. Olin kuusivuotias, kun näin Lontoossa Matilda-musikaalin ja olin aivan haltioissani. Opin sen hittilaulut ulkoa.

Kun Janne ja Vieno matkustivat pari vuotta sitten Yhdysvaltoihin, he kävivät katsomassa New Yorkissa peräti kahdeksan eri musikaalia.

– New York oli parin viikon mittaisen matkamme viimeinen etappi, sitä ennen kävimme Miamissa, Orlandossa ja Key Westissä, Janne kertoo.

Vienon tulevaisuudenhaaveisiin Janne suhtautuu realistisesti ja kannustaen. Hän sanoo, että näyttelijän työ on monin tavoin hirvittävän kova laji. Hän itse pääsi teatterikouluun kolmannella yrityksellä ja ehti jo suunnitella armeijan jälkeen kadettikouluun menoa.

– Oma polkuni on vienyt moneen paikkaan, enkä ajattele olevani vieläkään perillä. Haaveita ja tavoitteita pitää olla, mutta mitään kiirettä tai pakkoa minulla ei ole. Vienollekin korostan sitä, että tärkeintä olisi löytää oma paikkansa ja saada tehdä sellaista työtä, jossa viihtyy.

"Kannattaa avata suunsa ajoissa ja pyytää apua. Ei kannata kasvattaa pientä pahaa liian isoksi”, Janne sanoo.

Jannen mielestä Vieno on osoittautunut enemmän elämäntaitoiseksi kuin akateemiseksi.

– Työharjoittelussa Kulosaaren ala-asteella kävi ilmi se, miten hyvin Vieno tulee toimeen lasten kanssa. On aina tullut.

Vienon empaattisuus ilmenee myös siinä, että hän on ollut olkapäänä ystävilleen.

– Vieno on ongelmanratkaisija aivan kuten äitinsä Hanna oli, Janne sanoo.

Uusi parisuhde

Nyt pieni perhe on uudenlaisessa tilanteessa, sillä Janne on alkanut joitakin aikoja sitten seurustella.

– Naisystävälläni Anulla on kaksi hieman Vienoa nuorempaa poikaa. En ole suunnitellut mitään uusperhekuviota, vaan elämme kahden kodin arkea. Kaikki tuntuu toimivan oikein hyvin näin.

Janne sanoo, että jos tilanne olisi ollut Vienolle jotenkin vaikea, hän olisi miettinyt tarkkaan, mitä tekisi. Sellaiseen tilanteeseen ei kuitenkaan jouduttu.

” Vähän ehkä jännitin seurustelusta kertomista.

– Vähän ehkä jännitin kertomista, vaikka järjellä tiesin, ettei tässä ole mitään väärää. Toisen reaktioita ei voi aina ennakoida. On tärkeää, miten asian esittää.

Janne ja Vieno istuivat autossa, kun Janne kertoi seurustelustaan.

– Auto on ylipäätänsä hyvä paikka, ohi vilistävä vaihtuva maisema auttaa tilanteessa. Ja toisaalta autosta ei pääse kesken matkan pois.

– Vieno otti asian vastaan rauhallisesti, eikä meille kummallekaan jäänyt tilanteesta mitään traumaattista kokemusta. Sain hyväksynnän, ja minulle oli äärettömän tärkeää, että tilanne meni Vienon kanssa niin hyvin, Janne kertoo.

– Seurusteluni ei ole asettanut sen kummallisempia haasteita kuin kahden lapsiperheen aikataulujen yhteensovittamisen. Kaikissa ihmissuhteissa on tärkeää ottaa toiset huomioon.

Vieno kuuntelee ja toteaa rauhallisesti:

– Minä tykkään sun tyttöystävästä.

Vienon mukaan he voivat puhua keskenään myös vaikeista asioista. Janne vahvistaa asian.

– Ei meillä ole mitään sellaista, mistä emme voisi puhua. Välillä Vieno haluaa selvästi säästää minua joltain asialta ja ajattelee, ettei hän halua lisätä taakkaani. Olen sanonut, ettei se niin mene, vaan kerro ja puhu! Kannattaa avata suunsa ajoissa ja pyytää apua. Ei kannata kasvattaa pientä pahaa liian isoksi, Janne sanoo.

– Joitain salaisuuksia pitää olla. Mutta kuuntelen välillä kavereita ja ihmettelen, millaisia draamoja isä-tytärsuhteissa voi olla, Vieno sanoo.

– Kyllä minä näen aika monet salaisuudet, Janne naurahtaa.

– Mutta eihän kaikki ole teini-ikäisen kanssa ongelmatonta! Yhdet kotona ilman lupaa järjestetyt bileet Vieno jätti kertomatta, mutta yritän muistaa, millaista oli elämä viisitoistavuotiaana, Janne sanoo.

Hän sanoo oppivansa joka päivä tyttäreltään varsinkin sitä, miten asioihin pitäisi yrittää suhtautua positiivisesti.

– Olen oppinut sellaista vuorovaikutusta, ettei pinna olisi perhearjessa niin lyhyt. Toki kipinät välillä sinkoilevat. Kasvatuksessa pitää olla sopivassa suhteessa keppiä ja porkkanaa, symbolisessa mielessä!

Vienosta on tärkeää se, että riitojen jälkeen isä tulee pyytämään anteeksi.

– Nykyään Vienokin osaa anteeksi pyytämisen taidon. Pahin murrosikä taisi olla vuosi sitten. Minusta hän on viime aikoina ottanut paremmin huomioon sen, jos on itse tehnyt väärin. Mukana on nyt enemmän ajatusta.

Isältään Vieno sanoo oppineensa vaikka mitä.

– Varsinkin matikkaa, joka ei kuulu lempiaineisiini!

Mutta joululomalla Janne ei mieti töitä eikä Vieno matematiikkaa. Turkulaislähtöiselle Jannelle joulurauhan julistamisen hetki on tärkeä. Sitä ennen on ehditty koristella yhdessä pieni kuusi.

Fakta Janne Virtanen 54-vuotias näyttelijä ja ohjaaja. Sai vuonna 2007 miespääosa-Jussin Valkoinen kaupunki -elokuvasta. Ohjaaja Big Brother -tosi-tv-ohjelmassa ja rooli Hämeenlinnan teatterissa. Asuu kahdestaan tyttärensä Vienon kanssa, seurustelee. Vieno Virtanen 15-vuotias Kulosaaren yläasteen oppilas. Harrastaa uintia, pianonsoittoa, laulua ja musiikkiteatteria. Opettelee kouluttamaan perheen koiranpentua, Bombayta.

Lue lisää: Sanna Stellanilla on 10 hengen uusperhe ja kotina kansakoulu Sipoossa: ”Onhan se aikamoinen sirkus”

Lue lisää: Näyttelijä Krista Kosonen kertoo, millaista hänen työnsä oikeasti on – yksi ominaisuus asenteessa ratkaisee