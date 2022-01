Vauvaa odottava Krista Kiuru, 47: ”On samantekevää, jos äidillä on harmaata tukassa kunhan sydämessä riittää lämpöä”

Ministeri Krista Kiuru, 47, ehti toivoa lasta reilusti yli kymmenen vuotta. Nyt haaveesta on tulossa totta. – Tämä lapsi on ihana yllätys, luonnon antama lahja. Voi sanoa, että ihme.

Krista Kiurun vauvan laskettu aika on maaliskuussa. ”On liikuttavaa nähdä, kuinka hössöllään äitini on tulevasta perheenlisäyksestä: helmi – kutsumme tulokasta sillä nimellä.”

Viime kesästä lähtien perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla, 47, on ollut salaisuus.

Se on kulkenut hänen mukanaan lehdistötilaisuuksissa ja palaveriputkissa, pandemianhoidon leimaamissa loputtomissa työpäivissä ja tumman ministeriauton takapenkillä.

Salaisuus on lähitulevaisuudessa syntyvä lapsi, jonka olemassaolosta on tähän asti tiennyt vain ministerin luotettu lähipiiri: Tuleva isä, sijoituspalveluyhtiön myyntijohtaja, varainhoitaja Simo Rahikainen sekä tämän 12-vuotias poika, joka on Kristalle rakas ja tärkeä. Äiti, pikkuveli perheineen sekä lähisukulaiset Porissa. Ja lähimmät työkaverit, jotka ovat tukeneet ministeriä läpi paineisten kuukausien.

Nyt tuleva perheenjäsen erottuu jo selvänä kohoumana väljän mekon alla. Maaliskuun 2022 lopussa Krista Kiurusta tulee äiti.

– En ole halunnut kertoa tätä iloista ja odottamatonta uutista julkisuuteen aiemmin, koska ikäni puolesta olen riskiodottaja, ministeri kertoo.

– Mahdolliseen keskenmenoon sekä minun ja lapsen terveyteen liittyvät riskit ovat olleet olemassa koko ajan. Olen elänyt odotusta päivän kerrallaan. Nyt ollaan jo niin pitkällä, että elintärkeät viikot alkavat olla kasassa, ja tutkimusten mukaan pienellä on kaikki hyvin.

Henkilökohtaisessa elämässä on aihetta hymyyn.

– Tämä lapsi on ihana yllätys, luonnon antama lahja. Voi sanoa, että ihme.

Haaveesta totta

Kristan tie äidiksi on ollut pitkä. Raskaaksi hän ei ole onnistunut tulemaan koskaan aiemmin elämässään.

– Olen toivonut lasta reilusti yli kymmenen vuotta. Se on vanha, osin kipeäkin unelma. Yhä tuntuu uskomattomalta, että tämä on minullekin mahdollista.

Krista Kiuru on iloinen siitä, että pandemia-aikana syntyvyys ylipäätään on Suomessa noussut.

– Perhe- ja peruspalveluministerin roolissa tuntuu hyvältä olla itse osa tällaista ilmiötä. Kaiken keskellä kansakunta tarvitsee lapsia – toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen, Krista Kiuru summaa.

”Yhä tuntuu uskomattomalta, että tämä on minullekin mahdollista”, Krista Kiuru sanoo.

Hän muistuttaa, että yksi kesällä 2019 laaditun kunnianhimoisen hallitusohjelman tavoitteista on se, että kaikilla suomalaisilla olisi mahdollisuus pyrkiä kohti toivomaansa lapsilukua ja että työn ja perhe-elämän yhdistäminen olisi mahdollista jokaiselle.

– Muistan, miten sydäntäni riipaisi, kun asiasta silloin puhuttiin. Kohtalo kuitenkin päätti, että tämä onni tulee myös minun osakseni.

– Kokemuksesta tiedän, etteivät perheellistymisen haaveet läheskään aina toteudu suomalaisten elämässä. Lapsettomuuteen liittyy paljon surua, jota ei ole helppo jakaa. Toivoa kuitenkin on aina – näköjään.

Ministerin paineisessa roolissa työn ja perhe-elämän yhdistäminen ei ole mutkatonta. Konkreettisena esimerkkinä Krista kertoo kärsineensä iltaisin vaikeasta raskauspahoinvoinnista, jonka vuoksi hänen aikataulujaan ja julkisia esiintymisiään on pitänyt suunnitella tarkkaan.

Välillä pensasmustikat ovat olleet ainoa purtava, jota keho on sietänyt.

Iltaisin häntä on alkanut väsyttää varhain, ja silti välitöntä päätöksentekoa vaatineet työt ovat saattaneet venyä puolenyön yli.

– Lääkärini ja kätilöni ovat onneksi osaavia ammattilaisia, jotka neuvoillaan ja huolellisella hoidollaan ovat auttaneet minua eteenpäin. Ilman tarkkaa huolenpitoa tänne asti tuskin olisi päästy, ministeri sanoo.

– Stressin lievittämiseksi pyrin säilyttämään valoisan ja tyynen elämänasenteen. Rentoudun lukemalla, maalaamalla vesiväreillä, saunomalla sekä tekemällä käsitöitä.

– Viimeksi askartelin Simon pojalle omatekoisen joulukalenterin, josta hän on pitänyt kovasti.

” Lapsettomuuteen liittyy paljon surua, jota ei ole helppo jakaa.

Jämäkkä koronapäällikkö

Krista Kiuru luottaa siihen, että hänen äitiyslomansa järjestyy sujuvasti.

– SDP:llä on paljon osaavia tekijöitä, hyviä vaihtoehtoja minun sijaisekseni. Äitiysloma on lopulta vain lyhyt hetki työurasta. Suunnittelen olevani poissa syksyyn asti, ministeri kertoo.

– Korona on vaarallinen vastustaja, ja juna liikkuu todella nopeasti – tilanteet muuttuvat koko ajan. Silti uskon, ettei sota virusta vastaan yhtä naista kaipaa.

Syksyllä, kun moni muu taho Suomessa oli jo löyhentämässä rajoituspolitiikkaa ja ennakoimassa pandemian loppua, Krista Kiuru pysyi vahvasti kannallaan: tämä ei ole vielä ohi, ei ole varaa hellittää.

Talvea kohti pahentuneet tartuntaluvut ja täyttyvät sairaalat ovat osoittaneet hänen olleen valitettavan oikeassa.

Kuukausi kuukaudelta Krista Kiuru on yhä vahvemmin profiloitunut Suomen koronan vastaisen taistelun johtajaksi. Joulukuussa hän niitti mediassa kiitosta määrätietoisella esiintymisellään Ylen A-studiossa: koronapäällikkö!

Myös kansalaisilta on tullut hyvää palautetta. Sosiaali- ja terveysministeriöön on saapunut yksin hänelle tämän vuoden aikana 4000 viestiä. Ministerin sähköpostiin niitä saapuu kymmeniä joka päivä.

– Kansalaisten tuki on minulle tärkeää. Se antaa voimaa jaksaa epidemian pahenevissa kierteissä, hän sanoo.

Itseään hän ei nosta sankariksi tai keulakuvaksi. Kiuru muistaa kiittää epidemian aikana koville joutuneita läheisiään, virkamiehiä ja soteväkeä joka käänteessä.

– Kukaan ei kaipaa tai rakasta koronarajoituksia. En minäkään. Silti välttämättömät päätökset – se, mikä on tarpeen – pitää tehdä, Krista Kiuru sanoo.

Ministeri korostaa moneen otteeseen sitä, miten vakavan paikan edessä olemme. Herkästi tarttuvan omikron-muunnoksen aiheuttama tartuntojen hyökyaalto on jo iskenyt Britanniaan, Tanskaan ja Norjaan.

–Tarvitsemme nyt omikron-aaltoa vastaan riittävät suojavallit, Krista Kiuru sanoo.

–Minulle tärkeintä on toimia suomalaisten hyväksi, olipa kyse sitten sote-uudistuksen eteenpäin viemisestä tai koronatoimista.

Krista Kiuru kertoo, että hänellä on vahva, protestanttinen työetiikka.

–Omatuntoni ei kestäisi, jos muut joutuisivat kärsimään siksi, etten ole hoitanut osuuttani. Uskon, että vastuuntuntoni on perua kotikasvatuksesta ja äitini esimerkistä.

Kaiken takana on äiti

Kristalla on tapana soittaa yksi tietty puhelu joka ilta.

Kello 22.30 mennessä hänen 72-vuotiaan äitinsä, vireän eläkeläisrouvan, puhelin pirahtaa Satakunnassa. Jos soittoa ei tule, äiti tietää, että tänään Kristalla on erityisen stressaava ilta.

– Äiti on tukeni ja turvani, kantava voima elämän käänteissä. Keskustelut hänen kanssaan antavat perspektiiviä, auttavat suhteuttamaan päivän tapahtumia, ministeri kuvailee.

– Äitini on aina läsnä ja tavoitettavissa. Hän ei koskaan tuomitse. Hän on opettanut kiitollisuutta, huumoria ja iloitsemista elämän pienistä asioista.

– Äiti on antanut minulle sekä siivet että juuret. Toivon, että pystyisin samaan oman lapseni kohdalla.

Alkuraskauden pahoinvointi ja ministerin työ koronan keskellä ei ollut kaikkein helpoin yhdistelmä. ”Raskauteni on ollut tasapainoilua haaveiden, ilon ja pelkojen välissä.”

Ylipäätään ministerillä on hyvää sanottavaa suomalaisista naisista ja äideistä.

– Naiset kantavat tätä maata: pitävät läheisistään huolta, hoitavat usein niin lapset kuin vanhuksetkin, omat työnsä ja kotityöt siihen päälle.

– Tilastoista näkyy, että huoltovastuu läheisistä on Suomessa keskittynyt enimmäkseen naisille. Heidän epäitsekkäällä työllään on suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.

Krista on nähnyt tämän myös omassa perheessään.

– Isäni kuoli, kun olin 19-vuotias. Hän hukkui tapaturmaisesti. Se oli valtava järkytys. Aika kuitenkin näytti, että vaikka joudumme kohtaamaan kriisejä, elämä jatkuu, Krista kertoo.

– On liikuttavaa nähdä, kuinka hössöllään äitini on tulevasta perheenlisäyksestä: helmi – sillä nimellä me perheen sisällä kutsumme tulokasta.

Raskauspahoinvointi on ministerin helpotukseksi jo laantumaan päin.

–Odottelen, koska se kuuluisa odottavan äidin hehku alkaisi, Krista hymähtää.

–Raskauteni on ollut tasapainoilua haaveiden, ilon ja pelkojen välissä. Synnytys sen sijaan ei pelota – olen varma, että osaavat ammattilaiset pitävät minusta siinä tilanteessa huolta.

Trivialia suvun kesken

Krista elää uusperheessä. Se on auttanut osaltaan ministeriä ymmärtämään perheiden moninaisuutta.

– Olen ilokseni saanut olla mieheni pojan elämässä mukana pienestä pitäen. Siksi olen pitänyt itseäni perheellisenä, vaikka minulla ei ole ollut omia biologisia lapsia.

Edellisenä viikonloppuna valmisteltiin joulua.

– Ei ollut ihan helppoa houkutella 12-vuotiasta pois tietokonepelien maailmasta laittamaan kanssani jouluvaloja. Lopulta se kuitenkin onnistui, koristelimme toista tuntia ja lopuksi ihailimme kättemme jälkeä yhdessä. Sitten teimme yhdessä joulutorttuja.

Jos töitä on paljon, Krista joutuu viettämään myös viikonloput pääkaupungissa. Aina, kun suinkin ehtii, hän koettaa kuitenkin suunnata Helsingistä Satakuntaan. Läheisten näkeminen Porissa on hänelle tärkeää.

– On kiva tavata sukua ja ystäviä, joiden kanssa on hauska pelata esimerkiksi lautapelejä – Trivial Pursuit on suuri suosikkini.

– Minulla on myös useita kummilapsia, joihin pidän yhteyttä aina kun mahdollista. Saatan pirautella heille mitä kuuluu -tyylisiä puheluita kokousten välissä tai automatkoilta.

Ministeri sanoo tuntevansa vastuuta nuoresta sukupolvesta.

– Pandemia on asettanut nuoret ihmiset vaikeaan tilanteeseen, esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet pandemian myötä. Etäopetus on aiheuttanut myös oppimisvajetta.

– Meidän aikuisten tehtävä on kannustaa nuoria: te osaatte, pärjäätte ja jaksatte.

” On samantekevää, jos äidillä on harmaata tukassa, Kunhan sydämessä riittää lämpöä.

Krista Kiuru suhtautuu velvollisuuksiinsa vakavasti.

– Tehtäväni on rakentaa maailmaa, joka olisi lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvä ja turvallinen.

Vauhtia rokotuksiin

Krista Kiurun arvion mukaan edessä on vaikeita aikoja ja asioita ennen kuin koronapandemia lopulta on selätetty.

– Seuraavat viikot ovat epidemian hoidon kannalta aivan ratkaisevia.

Helppoa ulospääsyä tilanteesta hän ei vielä näe.

– Opimme viruksesta koko ajan lisää. Se auttaa meitä puolustuksemme suunnittelussa ja rakentamisessa. Nopeasti emme tästä kuiville pääse, hän sanoo.

– Kolmannet rokoteannokset ovat nyt äärimmäisen tärkeitä. Keskeistä on rokotekattavuuden nostaminen ja riittävän rokotesuojan rakentaminen. Masiinaan pitää saada vauhtia. Muuten sairastuneita ja kuolleita tulee vielä paljon lisää.

Kovilla epidemian aikana ovat olleet sekä perheet että ihmissuhteet, Krista Kiuru tietää.

– Pohdin paljon sitä, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia tämä tauti tulee jättämään. Esimerkiksi kasvava hoitovelka ja long covid -potilaiden tulevaisuus ovat suuria kysymysmerkkejä. Onko koronan pitkäaikaispotilailla edessään toimintakyvyn pysyvä aleneminen, työkyvyttömyyseläkkeet, toisten avun varaan jääminen?

– Vielä kerran kehotan kaikkia kynnelle kykeneviä – ottakaa teille tarjotut rokotukset, Krista Kiuru painottaa.

Ministeri lisää, että kaikesta huolimatta on tärkeää valaa uskoa tulevaisuuteen. Raskaan vastuun keskellä hän ammentaa valoisaa asennetta elämän pienistä iloista. Aivan kuten hänen äitinsä aikanaan opetti.

– Viime aikoina olen tutkinut uuden äitiyspakkauksen sisältöä. Ihanaa, että minäkin voin pian saada sellaisen, yhden parhaista suomalaisista innovaatioista, Krista sanoo.

Omasta iästään hän ei ota painetta enää nyt, kun raskauden pahimmat riskit alkavat olla takana.

– On samantekevää, jos äidillä on harmaata tukassa. Kunhan sydämessä riittää lämpöä.

