Krista Kiurun, 47, raskaus nousi puheenaiheeksi: Myös nämä tunnetut naiset saivat lapsen reilusti yli 40-vuotiaina – seurauksena jopa kauhistelua

Krista Kiuru kertoi tänään Me Naisissa odottavansa esikoistaan 47-vuotiaana. Myös moni muu tunnettu suomalainen on tullut raskaaksi yli 40-vuotiaana, jopa lähempänä viittäkymppiä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, 47, kertoi tänään ilmestyneessä Me Naisissa olevansa raskaana. Kiuru kertoo haastattelussa, ettei ole halunnut kertoa tätä iloista ja odottamatonta uutista julkisuuteen aiemmin, koska on ikänsä puolesta riskiodottaja.

– Mahdolliseen keskenmenoon sekä minun ja lapsen terveyteen liittyvät riskit ovat olleet olemassa koko ajan. Olen elänyt odotusta päivän kerrallaan. Nyt ollaan jo niin pitkällä, että elintärkeät viikot alkavat olla kasassa, ja tutkimusten mukaan pienellä on kaikki hyvin, Kiuru sanoo.

Kiuru ei ole ainut, joka on hiljattain kertonut julkisuudessa tulleensa raskaaksi yli 45-vuotiaana. Näyttelijä, valokuvaaja Laura Malmivaara, 48, kertoi joulukuun alussa Seiska-lehdelle odottavansa lasta.

– Elämä yllättää ihmeillään. Odotan kolmatta lasta ja kaikki on mennyt hyvin, Malmivaara kommentoi asiaa lyhyesti Instagramin stooreissaan.

Laura Malmivaara odottaa kolmattaan lastaan 48-vuotiaana.

Marraskuussa myös toinen poliitikko kertoi raskaudestaan. Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, 47, kertoi Ilta-Sanomissa odottavansa kolmatta lastaan kymmenen vuoden yrityksen, neljän keskenmenon ja uupumuksesta toipumisen jälkeen.

– Tässä raskaudessa olen kieltäytynyt ajattelemasta, ettei tämä voi onnistua, koska se ei ole onnistunut ennenkään. Päinvastoin, olen halunnut pumpata itseeni koko ajan kiitollisuutta ja ajatuksia, että täällä kohdussa on kaikki hyvin. En ole aiemmin oivaltanut sitä, että miksi ennustaisin huonoa, kun voin ennustaa hyvää.

Hannakaisa Heikkinen.

Heikkinen kertoi haastattelussa ajatelleensa, ettei raskaus olisi iän puolesta enää mahdollista, mutta häntä ei kuitenkaan pelota vanhemmuus 48-vuotiaana.

– En ole koskaan ajatellut, ettenkö fyysisesti pystyisi raskauteen. Tämä on mennyt todella hyvin.

Tilastoharvinaisuus synnyttäjänä

Kaija Stormbom ja Antti Lindtman saivat lapsen, kun Kaija oli 54-vuotias ja Antti 34-vuotias.

Vuonna 2017 uutisoitiin viestinnän suunnittelija Kaija Stormbomin ja kansanedustaja Antti Lindtmanin odottavan lasta. Stormbom oli tuolloin 54-vuotias ja Lindtman 34.

Me Naisten haastattelussa vuonna 2018 pari kertoi, että haaveen täyttyminen vei kymmenen pitkää vuotta.

Stormbom ja Lindtman alkoivat yrittää lasta jo suhteen alkuaikoina. Kun vauvaa ei alkanut kuulua, he hakeutuivat tutkimuksiin ja hedelmöityshoitoihin. Yritykset päättyivät kuitenkin pettymykseen kerta toisensa jälkeen. Vuonna 2016 Stormbom tuli raskaaksi, mutta raskaus päättyi keskenmenoon. Stormbom joutui synnyttämään kuolleen vauvan.

” Päätimme olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat.

Alkuvuodesta 2017 lääkäri sanoi pariskunnalle, että mikään ei estä paria yrittämästä vielä uudelleen. Se, että Stormbom olisi ikänsä puolesta synnyttäjänä jo tilastoharvinaisuus, ei lääkärin mielestä ollut este yrittää uudelleen.

– Onneksi uskalsimme lähteä sille tielle vielä kerran. Edelleen tulee hetkiä, jolloin tuntuu vaikealta uskoa, että Sofie on kaiken tapahtuneen jälkeen todella olemassa, Strombom kertoi Me Naisten haastattelussa vuonna 2018.

Pariskunta kertoi myös, että saivat aikoinaan osakseen paljon paheksuntaa 20 vuoden ikäeronsa tähden. Ihmettelijöitä riitti myös raskauden tullessa julki.

– Päätimme olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat.

– Varmasti saan kokea Sofien kanssa monet elämän kohokohdat, kuten rippijuhlat, lakkiaiset ja toivottavasti oman perheen perustamisenkin.

”Miksi yhteiskunta viestii, että peli on pelattu?”

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 kaikista synnyttäjistä yli 35-vuotiaita oli 24 prosenttia.

Kirjoitimme hiljattain siitä, että moni nainen on varsin tietoinen siitä, että jos raskaaksi tulo on haaveissa, pitäisi yrittäminen aloittaa mieluusti ennen 35 vuoden ikää. On yleisesti toisteltu uskomus, että naisen hedelmällisyys eli mahdollisuus saada lapsia putoaa rajusti juuri tuossa iässä.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Savolainen-Peltosen mukaan asia ole kuitenkaan ole niin suoraviinainen kuin moni ehkä luulee.

– Niin radikaalisti ei voi sanoa, että 35 vuoden ikä olisi äitiyden takaraja. Sen jälkeen todennäköisyys tulla luonnollisesti raskaaksi alkaa laskea jyrkemmin, mutta se ei tarkoita, etteikö raskaaksi olisi mahdollista tulla, ja moni tuleekin, Savolainen-Peltonen sanoo.

Hanna Gullichsen.

Ruoka-alan vaikuttaja Hanna Gullichsen ihmetteli lokakuussa Me Naisten haastattelussa, miksi yhteiskunta viestii, että peli on jo pelattu raskauden suhteen, jos ikää on yli 40. Hän tuli raskaaksi 42-vuotiaana ja sai neljännen lapsensa joulukuussa.

” Olen kyllästynyt myös kauhisteluun, että kuopuksemme todennäköisesti asuu luonamme vielä, kun olemme kuusikymppisiä.

– Yhteiskunta viestii hiljaisin sanoin, että neljänkympin jälkeen peli on pelattu, mutta eihän se niin mene. Olen kyllästynyt myös kauhisteluun, että kuopuksemme todennäköisesti asuu luonamme vielä, kun olemme kuusikymppisiä. Mitä helvettiä? Minähän pidän lapsistani enkä vain odota, että he muuttaisivat pois, Gullichsen sanoi haastattelussa.

– Olen hyväksynyt sen, että olen jokaiselle lapselleni erilainen vanhempi, ei ole vain yhtä Hanna-äitiä. Tämä neljäs saa varmaan lungeimman mutsin, luottavaisimman ja rennon, Hanna arvioi.

Nuorempana vanhemmuus olisi ehkä stressannut enemmän

Minna Tervamäki sai esikoisensa 45-vuotiaana, vuonna 2013.

Myös entinen balettitanssija Minna Tervamäki puhui aikoinaan siitä, että biologinen ikä ei välttämättä määritä kaikkea. Tervamäki sai ensimmäisen lapsensa vuonna 2013. Hän oli tuolloin 45-vuotias.

” Nyt osaan suhtautua asioihin rennommin.

Vuonna 2014 julkaistussa Me Naisten haastattelussa hän toi esille sen, että asiat voivat mennä hyvin myös iäkkäällä ensisynnyttäjällä – kuten raskaus ja synnytys hänellä menivät.

– Luulen, että kymmenen vuotta sitten olisin ollut stressaantuneempi. Nyt osaan suhtautua asioihin rennommin. En yritä saada mitään urhoollisuusmitalia jaksamisesta ja olen oppinut sen, että asioita voi delegoida. Minun ei tarvitse jaksaa eikä osata kaikkea, Tervamäki sanoi Me Naisissa vuonna 2014.

Yli 40-vuotiaana lapsen ovat saaneet muun muassa myös kirjailijapariskunta Kati ja Jari Tervo sekä laulaja Marita Taavitsainen ja sopraanolaulaja Laura Pyrrö.

43-vuotias Pyrrö kertoi elämänmuutoksestaan Me Naisille tänä syksynä.

– En ole koskaan kokenut varsinaista vauvakuumetta tai pakkoa saada oma lapsi. Nyt aika ja elämäntilanne olivat kuitenkin otollisia, Pyrrö sanoi.

Laura Pyrrö.

Kaikki raskaudessa ja vauva-arjessa on ollut Pyrrön mukaan uutta ja ihmeellistä.

– Tähän saakka suurimmat haasteet ovat olleet melko brutaalit yöheräilyt. Muuten meillä on mennyt hyvin. Hän on tosi reipas ja iloinen beibi, joka hymyilee ja hurmaa kaikki.

Jari ja Kati Tervo saivat Kallen (vas.), kun Kati oli 44-vuotias, Jari 40-vuotias.

Kati Tervo oli 44-vuotias ja Jari 40-vuotias, kun he saivat ensimmäisen, ainoan lapsensa Kallen. Pariskunta kärsi vuosia lapsettomuudesta.

– Meillä oli murheena vuosien ajan lapsettomuus. Ajattelin, että en ole tässä dynastiaa perustamassa, mutta ehdottomasti haluisin lapsen. Halusin olla isä. Tiesin, että Katista tulisi loistava äiti, Jari Tervo kertoi syksyllä Me Naisten haastattelussa.

Marita Taavitsainen sai esikoisensa 40-vuotiaana ja alkoi odottaa toista lastaan 42-vuotiaana.Taavitsainen kertoi vuonna 2011 Ilta-Sanomille, että hänellä oli ”nyt tai ei koskaan -tunne”.

Nyt tyttäret lähestyvät jo teini-ikää.

– Laitan aamiaisen, vien lapseni kouluun, kävelytän koiran, käyn kampaamolla siivoilemassa ja kuljetan tyttöjä sekä heidän ystäviään harrastuksiin, Taavitsainen kertoi elokuussa Apu-lehdelle.