7 tunnettua suomalaista kertoo, mistä jouluperinteestä ei luovu – Pirkko Mannolalla on ”pikku pahe”, joka sai tänä vuonna isot mittasuhteet

Mikko Leppilampi järjestää esijoulun kavereille ja Pirkko Mannola lähettää lahjavuoren lapsenlapsille. Lue, miten tutut suomalaiset viettävät joulua ja mistä perinteestä he eivät tingi.

Suklaata aamiaiseksi, tunnelmallisia joululauluja sekä läheisten muistamista.

Monien jouluun kuuluu niin vanhoja kuin uusiakin perinteitä, eikä ole yhtä oikeaa tapaa viettää aattoa.

Me Naiset kysyi tunnetuilta suomalaisilta, miten he viettävät joulua ja mistä perinteestä he eivät tingi.

Siispä, mikä on jouluperinne, jota ilman joulua ei tule?

Riitta Väisänen

Tv-juontaja ja ex-missi Riitta Väisäsen nuoruuden jouluihin kuului joulukirkko. Joskus aamukirkkoon Heinolaan lähdettiin vanhempien kanssa mökiltä asti.

– Oli niin aikaista, että äiti joutui tökkimään meitä, jotta pysyisimme kirkonmenojen ajan hereillä, hän kertoo.

Nykyään Väisäselle ei tule joulua ilman kirkkomaalla käyntiä.

– Käyn aina jouluisin omien vanhempieni ja mieheni Ekin vanhempien haudoilla.

Menisin mielelläni reellä kirkkoon, mutta se ei nykyään enää näillä säillä onnistu, kertoo tv-juontaja ja ex-missi Riitta Väisänen.

Ville Niinistö

EU-parlamentaarikko Ville Niinistö kertoo olevansa jouluihminen. Lapsuuden joulut olivat täynnä elämää: vanhemmat, neljä sisarusta sekä koira.

– Oli kuusi ja jouluntuoksua, Niinistö kertoo.

Kun Niinistö alkoi 15 vuotta sitten viettämään joulua omillaan, sai hän äidiltään rosollin ja lanttulaatikon reseptit. Niiden valmistamisesta ja syömisestä onkin muodostunut jokavuotinen perinne.

” ”En ala paljastamaan reseptien yksityiskohtia, mutta yhtä hyviä en ole muualta löytänyt.”

Niinistö kertoo nauttivansa ruoanlaitosta ja noudattavansa tarkasti äitinsä reseptejä. Nyt rosollista ja lanttulaatikosta tulee jo melkein yhtä maukkaita kuin äidin tekemänä.

– En ala paljastamaan reseptien yksityiskohtia, mutta yhtä hyviä en ole muualta löytänyt, hän toteaa.

EU-parlamentaarikko Ville Niinistön mukaan äidin reseptejä ei kuulu soveltaa.

Essi Unkuri

Tuore Miss Suomi 2021 Essi Unkuri on sanojensa mukaan todellinen jouluihminen ja aloittaa juhlaan valmistautumisen ajoissa.

– Laitan joulukuusen jo marraskuun alussa. Siitä voi olla monta mieltä, Unkuri sanoo.

Joulua hän viettää joka toinen vuosi vanhempiensa luona ja joka toinen vuosi serkuillaan Ala-Härmässä, jossa myös isovanhemmat ovat mukana joulun vietossa.

Erityisen paljon hän pitää lahjojen antamisesta, ja kertoo miettivänsä niitä pitkään ja huolellisesti. Unkuri suosii elämyslahjoja ja yhteistä tekemistä ennen materiaa.

– Perheessämme on sellainen hauska perinne, että joulupäivänä saa syödä suklaata aamupalaksi. Siitä perinteestä tulen pitämään ikuisesti kiinni. Lisäksi yritämme olla kotona yöpaidassa koko joulupäivän.

Jouluruoka on lempiruokaani, kertoo tuore Miss Suomi Essi Unkuri.

Pirkko Mannola

Näyttelijä Pirkko Mannola pitää tunnelmallista joulumusiikkia tärkeänä osana jouluaan.

– Tyttären ollessa pieni kävimme kuuntelemassa aina hänen kuoronsa, Tapiolan kuoron, joulukonserttia kirkossa, Mannola kertoo.

Tänä vuonna Mannola ei pääse viettämään Ruotsiin joulua tyttärensä perheen kanssa, joten hän lähetti lapsenlapsille ison vuoren lahjoja.

– Rakastan lahjojen antamista. Se on pikku paheeni. Joulu on ennen kaikkea lasten juhla ja meillä aikuisilla on antamisen ilo. Kaikkein parhainta on nähdä lasten iloiset silmät, kun he avaavat lahjoja.

Näyttelijä Pirkko Mannolalle joulu on antamisen juhlaa.

Erja Häkkinen

Joulu on tärkeä yhdessä olon juhla televisiojuontaja ja malli Erja Häkkiselle. Hän pyrkiikin noudattamaan samaa perinteistä kaavaa joka joulu.

Suomessa ollessa jouluperinteisiin kuuluu kynttilöiden vienti haudoille. Monacossa tämä ei kuitenkaan onnistu, joten on hieman sovellettava.

– Täällä Monacossa huvilamme lähellä on ihana kappeli, jonne menemme sytyttämään kynttilät ja muistelemme heitä, jotka eivät ole enää mukana joulunvietossamme. Joulu alkaa aina siitä, Häkkinen kertoo.

Monacossa asuva Erja Häkkinen muistaa edesmenneitä läheisiä sytyttämällä kynttilöitä kodin läheisessä kappelissa.

Kasmir

Laulaja ja lauluntekijä Thomas Kirjonen, artistinimeltään Kasmir, kertoo olevansa joulufriikki. Hänelle joulun tekee perhe, jonka seurassa hän viettääkin pyhänsä.

– En ole ikinä elämässäni viettänyt joulua erillään vanhemmistani, hän kertoo.

Kasmirilla on yksi jouluperinne, josta hän ei aio luopua.

– Aina, kun keitän joulupuuron perheelle, pistän mantelin jokaiselle. Siitä perinteestä en tingi.

” ”En ole ikinä elämässäni viettänyt joulua erillään vanhemmistani.”

Laulaja Kasmir viettää joulunpyhiä aina vanhempiensa kanssa.

Mikko Leppilampi

Juontaja ja näyttelijä Mikko Leppilammen jouluun kuuluu läheiset. Koska aattoa ystävät viettävät omilla tahoillaan, on hänellä perinteenä kutsua heidät vielä yhteen ennen joulua.

– Perinteemme on pitää esijoulu kaikkine herkkuineen luonamme kavereillemme, hän kertoo.

Tämä tapahtuu muutama päivä ennen varsinaista aattoa. Mukana on aina Leppilammen veli perheineen, kuten myös Maria Ylipää läheisineen.

– Rauhoittuminen jouluun alkaa siitä, Leppilampi toteaa.

Näyttelijä ja juontaja Mikko Leppilammen perinteisiin kuuluu esijoulun järjestäminen ystäville.

Lue myös: Pirkko Mannola on kaikkea muuta kuin pullantuoksuinen mummi – näyttää lapsenlapsilleen, miten spagaatteja tehdään