Lotta Hintsalla, 33, ja Don Bowiella, 52, on lähes 20 vuotta ikäeroa – Lotta kertoo nyt, miten miesystävän kypsä ikä näkyy erityisesti kahdessa asiassa

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsan suhde valmentajaansa Don Bowieen ei syttynyt silmänräpäyksessä. Parisuhteen solmiminen ei ole ollut Lotalle helppoa. Eniten hän on pelännyt hylätyksi tulemista.

Lotta luottaa Doniin kuin vuoreen. ”Ennen jokaista reissua on käytävä päässään läpi se, mihin asti on valmis menemään kiipeilyparinsa vuoksi. Donin kanssa olisin valmis vaikka kuolemaan.”

On kiitospäivän jälkeinen aamu Kaliforniassa. Kello on vasta kahdeksan, mutta vuorikiipeilijä Lotta Hintsa, 33, on jo reippaalla aamukävelyllä. Kiipeilyparinsa Don Bowien, 52, hän on jättänyt nukkumaan yhteiselle asuntovaunulle.

Lotta saapui maahan kaksi viikkoa sitten. Menneet viikot ovat kuluneet pitkälti palautuessa. Vasta nyt mieli on alkanut käsitellä viimeisintä kiipeilymatkaa, jonka Lotta teki maailman kahdenneksitoista korkeimmalla vuorella Pakistanissa.

– Huomaan, että pääni ja kroppani tarvitsevat nyt pienen levon. Tai kropasta en ole niin varma, mutta pää tarvitsee, Lotta naurahtaa.

Matkasta tuli erityinen. Unelma 8051 metriä korkean Broad Peak -vuoren huiputtamisesta jäi haaveeksi, kun samaan aikaan vuorilla ollut kiipeilijä sairastui vuoristotautiin ja oli kuolla. Lotta oli jo lähellä huippua, mutta kääntyi reitiltä ja lähti auttamaan hengenvaarassa ollutta kanssakiipeilijää.

Ratkaisu ei ollut yhtä itsestään selvä muille ryhmän huiputtajille. Vain yksi heistä lähti Lotan mukaan, muut jatkoivat matkaansa ylöspäin. Kiipeilijä saatiin pelastettua, ja Lotta sai myöhemmin radiopuhelimella tiedon muutaman onnistuneesta pääsystä huipulle.

– Monet ovat valmiita laittamaan omia tavoitteitaan toisten hengen ja hyvinvoinnin edelle. Itse en olisi voinut elää sen kanssa, että joku olisi kuollut, koska minä haluan saavuttaa unelmani.

Uusia unelmia on kuitenkin jo suunnitteilla, joskaan niistä Lotta ei vielä halua tarkemmin kertoa.

– Pari kertaa on kosahtanut omaan nilkkaan, kun olen puhunut vuorten huiputtamisista etukäteen. Nyt en halua ottaa yhdestä projektista pakkomiellettä. Tärkeintä on, että kehitän jatkuvasti itseäni ja olen siinä kunnossa, että voin tarttua haasteisiin hetkenä minä hyvänsä.

Ystävyys kasvoi rakkaudeksi

Yhdysvallat on tullut Lotalle tutuksi, sillä pitkälti siellä hän on viime vuosina treenannut. Nyt jotain on kuitenkin hyvin eri tavalla kuin aiemmilla kerroilla. Jo vuosia hänen kiipeilyparinaan ja valmentajanaan on toiminut kanadalainen Don. Tammikuusta saakka miehellä on ollut Lotan elämässä myös toinen rooli: miesystävä.

Vuonna 2019 Lotta ja Don kertoivat Me Naisissa valmennussuhteestaan. Donilla oli ollut entisestä missistä ennakkoluuloja, mutta Lotta oli päässyt yllättämään hänet täydellisesti.

Valmennussuhteen syventymiseen rakkaudeksi tarvittiin pitkä erossa oleminen, johon koronapandemia ystävät pakotti.

– Olimme edelleen päivittäin tekemisissä, mutta emme nähneet yli puoleen vuoteen. Minulle tuli sellainen ikävä, jota en ajatellut tulevan, Lotta muistelee.

– Kävin välillä treffeilläkin, mutta huomasin vertaavani muita miehiä aina Doniin. Tajusin, että sehän on aika hyvä tyyppi! Kun minun sitten piti mennä ensin kahdeksi viikoksi Meksikoon, jotta pääsen treenaamaan kevääksi Jenkkeihin, päätin kokeilla kepillä jäätä. Kysyin Donilta, haluaisiko hän tulla mukaani.

Don halusi. Yhteisen loman jälkeen kiipeilyparista tuli pariskunta.

– Se oli tavallaan hyvin järkipäätös, joka perustui yhteisiin arvoihin ja elämäntyyliin. Siihen, että minun on rehellisesti vaikeaa kuvitella, että kukaan mies alkaisi base camp -aviomiehekseni lätkävaimojen tyyliin. Kuka haluaisi odotella leirissä, että tulen alas ja tarjota kahvikuppia ja hierontaa? Istua siellä muiden base camp -miesten kanssa ja vertailla, kenen vaimo on kiivennyt minnekin ja millä tyylillä? Lotta vitsailee.

– Donin kanssa mahdollisuus olla yhdessä on olemassa eri tavalla, kun hän on jo samassa kuplassa, missä itse olen. Kyllähän se on iso tekijä, jotta parisuhde ylipäätään voi toimia.

Keskiyön aurinko Haltilla. Koronapandemian takia Lotta oli paljon Suomessa eikä tavannut Donia ylipuoleen vuoteen.

Lotta uskoo tietävänsä mistä puhuu, sillä lätkävaimous tuli tutuksi aikanaan hänellekin. Kahdeksan vuoden liitto jääkiekkoilija Kristian Näkyvän kanssa päättyi kesällä 2019. Yhteisistä vuosista kolme pari oli naimisissa. Yhdeksi eron syyksi Lotta mainitsee juuri sen, että hän ei halunnut elää elämäänsä vain toisen aikataulujen ja tavoitteiden mukaan.

– Ymmärrän, kuinka tärkeää Kristianille oli olla siellä urheilijan kuplassa. Jos halusin olla toisen kanssa, piti aina käydä siellä kuplan sisällä, mutta tulin sieltä nopeasti pois. Tietyllä tavalla vähän kapinoinkin sitä vastaan.

Donin kanssa kupla on yhteinen.

– Minulla ei ole odotuksia siitä, että toisen pitäisi alkaa sopeutua tekemisiini ja elämäntyyliini.

Viime vuosina Lotalla on ollut aikaa pohtia elämää ja itseään.

– Iso osa vuorikiipeilyä on oikean sääikkunan odottamista. Ja koska base campissa ei yleensä ole virikkeitä tai nettiä, tulee paljon tyhjiä hetkiä. Silloin alkaa tulla väkisin ja puun takaa tuntemuksia, joita on pitänyt sisällään.

Viime kesänä Lotta oli kiipeilemässä Broad Peakilla Karakorum-vuoristossa Pakistanin ja Kiinan rajalla.

Lotta sanoo, että hän on aina ollut kova analysoimaan kaikkea, mitä tekee ja miettii.

–Yksi parhaita puoliani on analysointi ja yksi huonoimpia puoliani ylianalysointi, hän hymähtää.

Viime reissulla hän analysoi ajatuksiaan jopa kirjaksi saakka. Elämäni vuoret ilmestyy äänikirjana 16.12. ja painettuna kirjana ensi vuoden puolella. Teos syntyi yhdessä toimittaja Laura Arffmanin kanssa.

– Minulle on tehnyt hyvää harjoitella paikallaan olemista ja sitä, että annan minkä tahansa tunteen tulla. Kun ne pystyy kohtaamaan, ne eivät olekaan niin pahoja juttuja.

Ristiriitainen suhde isään

Yksi Lotalle vaikeimpia asioita käsitellä on ollut suhde isään. Urheilulääkärinä, ortopedina ja F1-sarjan varikkolääkärinä tunnettu Aki Hintsa menehtyi viitisen vuotta sitten haimasyöpään. Lotta ehti isänsä sairaalasängyn viereen Sveitsiin, mutta moni asia isän kuoleman jälkeen on vaatinut käsittelemistä.

Vuorilla Lotta oli silloinkin, kun hänen isänsä viimeisestä vuodesta kertova kirja ilmestyi. Lotalle oli yllätys, kuinka vähän isä mainitsi etenkään kirjan alkuperäisissä päiväkirjamerkinnöissä häntä tai muita lapsiaan ensimmäisestä avioliitostaan.

– Kirjassa tuli myös silmiinpistävästi esiin se, miten loin yhteyttä isään Kristianin kautta. Isäni suuri toteutumaton haave oli tulla jääkiekkoilijaksi, ja sitten yhtäkkiä perheessämme oli jääkiekkoilija. Tuntuihan se minustakin hyvältä, että pystyin sen hänelle tarjoamaan ja löysimme yhteisen kiinnostuksen kohteen. Mutta kun se lävähti kirjoituksen muodossa silmille, minulle tuli tosi näkymätön olo. Isä ei nähnyt minua minuna, vaan silloisen mieheni kautta.

Lotan vanhemmat erosivat hänen ollessaan 16-vuotias. Isä muutti Sveitsiin ja perusti siellä uuden perheen. Lotta näki isäänsä harvakseltaan.

– Ero oli kaikille todella iso sokki. Kaikkemme yritimme, mutta silti hänen piti muuttaa toiseen maahan ja vielä perustaa toinen perhe. Se oli teini-ikäiselle tytölle hylkäämiskokemus. Olisin halunnut olla näkyvä isäni silmissä, enkä sitten riittänytkään. Vuorilla hänen kirjaansa lukiessani tilanteet ja tuntemukset tulivat mielen sopukoista pintaan, ja siitä alkoi pidempi prosessointi.

Lotta sanoo, että isäsuhteen käsittely on hänellä vielä kesken.

– Olen kuitenkin tehnyt sitä ymmärryksen ja anteeksiannon kautta. Isäkin oli vain ihminen, ja hänellä oli omat haavansa, joita hän pakoili ja yritti käsitellä parhaansa mukaan.

Tärkeintä on ollut ymmärtää, että tapahtumat ovat jättäneet jäljen. Suhde isään on selkeästi kytköksissä Lotalle liiankin tuttuun rauhattomuuden tunteeseen.

– Elämässäni on ollut aina riittämättömyyden pohjavirtaus, jota en ole ennen osannut tiedostaa. Selkeimmin se on näkynyt siinä, että minun on ollut vaikeaa löytää lepoa. Minun on pitänyt koko ajan olla tekemässä jotain, etten joutuisi kohtaamaan riittämättömyyden tunnetta.

Lotta saa välillä paniikkikohtauksia. Laukaisevana tekijänä toimii usein riittämättömyyden tunne. ”Usein ne liittyvät itseni kritisointiin.”

Tunne on ollut pinnan alla silloinkin, kun Lotta on tehnyt ja tehnyt ja tulosta on syntynyt.

– Kun kaikki menee tosi hyvin, se vain ruokkii vääränlaista pohjavirettäni. Itsestäni tuntuu hyvältä ja vain vahvistan sitä tunnetta, että tekemällä riitän, Lotta kuvaa.

Viime aikoina hän on opetellut päinvastaista. Kun Lotta huomaa tekemättömyydestä seuraavan rauhattomuuden tunteen hiipivän sisälle, hän ottaa sen tyynesti vastaan.

–Olen opetellut olemaan siinä tyhjyydessä ja tutkailemaan tunteitani, jotka yrittävät ohjata elämääni. Mitä ovat ne tunteet, joista haluaisin päästää irti, ja mitä tunteita haluan tilalle?

Kypsyys tulee vain elämällä

Ensimmäiseksi Lotta huomasi, että koko keho alkoi kihelmöidä. Seuraavaksi tuli tunne, että pää sekoaa. Sitten hän alkoi hyperventiloida. Paniikkikohtaus ei ollut elämän ensimmäinen, mutta voimakas.

– Paniikkikohtaukset alkoivat isän kuoleman jälkeen. Ne jäivät pois joksikin aikaa ja tulivat takaisin, kun henkinen eroprosessi alkoi syksyllä 2018, Lotta muistelee.

Tällä kertaa kohtaus tuli G2-vuoren perusleirissä ja vierellä oli Don. Se muutti Lotan suhtautumisen ahdistuksesta kumpuaviin kohtauksiin.

– Kun sain ensimmäisen paniikkikohtaukseni Donin läsnä ollessa, hän selitti todella rauhallisesti kohtauksen fysiologisen kulun. Se oli minulle todellinen ahaa-elämys. Oli iso helpotus tajuta, että kyseessä on hormonaalinen reaktio ja minulla on vain liikaa adrenaliinia kehossa.

Edelleen Lotta saa välillä kohtauksia, mutta nyt hän tietää, mistä ne johtuvat ja mitä kehossa niiden aikana tapahtuu. Laukaisevana tekijänä toimii usein riittämättömyyden tunne.

– Usein ne liittyvät itseni kritisointiin. Kela lähtee pyörimään vähän liian vauhdilla, ja yhtäkkiä koen olevani täysin mitätön. Siitä tulee pieni pelkotila, joka kulminoituu kropassa tosi isona ja vahvana reaktiona.

Don on osannut auttaa Lottaa paniikkikohtausten kanssa, sillä hän on aikanaan kokenut niitä itsekin. Lotta on huomannut saavansa moneen muuhunkin asiaan eri tavalla näkökulmaa Donin elämänkokemuksen ansiosta. Don on 52-vuotias eli parilla on ikäeroa 19 vuotta.

– Donissa näkyy se elämänkokemus ja kypsyys, joka tulee vain elämällä. Vaikka väittäisin, että itseltänikin elämänkokemusta löytyy, kyllä Don on joutunut käymään aikamoisia prosesseja elämässään läpi. Ne ovat tuoneet hänelle ymmärrystä, josta itsekin opin. Olen saanut syvempää perspektiiviä moniin omiin ajatuksiini.

– Toisaalta ikäeron huomaa myös siinä, mistä leffoista tai esiintyjistä hän puhuu. Ne eivät välttämättä ole meillä ihan samoja, Lotta naurahtaa.

”Olen aina miettinyt, että onkohan minussa jotain vikaa, kun minulla ei ole mitään suurta hinkua löytää elämäni rakkautta ja perustaa osaa identiteetistäni parisuhteelle”, Lotta sanoo.

Totuttelua parisuhdearkeen

Lotta on pohtinut paljon parisuhteita ja sitä, millainen olisi hänelle ihanteellinen parisuhteen malli.

– En ole löytänyt sitä vielä. Olen aina miettinyt, että onkohan minussa jotain vikaa, kun minulla ei ole mitään suurta hinkua löytää elämäni rakkautta ja perustaa osaa identiteetistäni parisuhteelle. Yksi syy, miksi minulla ja Kristianilla oli tosi toimiva suhde, oli se, ettemme nähneet paljon koskaan. Minulle jäi paljon omaa aikaa ja tilaa omalle tekemiselle.

Lotta ja Kristian asuivat eri kaupungeissa ja jopa eri maissa suurimman osan suhteestaan. Nyt tilanne Donin kanssa on pitkälti sama. Miehen koti on Yhdysvalloissa, Lotan Suomessa.

– Tietenkin se tuo haasteita, vaikka käynkin usein Jenkeissä. Koen silti edelleen, että Suomi on kotini. Niin kauan kuin perheeni, ystäväni ja verkostoni ovat Suomessa, se tulee olemaan tukikohtani. Donin tukikohta taas on Jenkeissä. Kyllähän siinä pieni pelko herää, mutta en voi elää pelko edellä.

Vaikka Lotta ja Don viettivät kuukausikaupalla aikaa yhdessä vuorilla ja treeneissä ennen suhteen syventymistä rakkaudeksi, seurustelu on ollut Lotalle vielä asia erikseen.

– Minun täytyy suoraan sanoen totutella siihen, mitä se yhdessä oleminen ja tekeminen oikeasti on. Vuorilla aikataulut ovat selkeät. Minulle normaali arki on haastavampaa, kun olen niin tottunut tekemään ja elämään yksin. Nyt pitääkin ottaa huomioon toinen, jolla on omat tarpeet. Harjoittelen sitä.

Jouluksi Lotta suuntaa taas koti-Suomeen. Don viettää joulua Yhdysvalloissa.

– Koen, että minulla on vielä paljon kehitettävää itsessäni, jotta olisin parempi kumppani. Senkin takia haluan ottaa parisuhteessa päivän kerrallaan. Katsotaan, miten tässä kasvan henkisesti.

Lotta ei haluakaan ladata parisuhteeseen oikeastaan mitään odotuksia.

– Jos on parisuhdetta kohtaan odotuksia, toisen ihmisen laittaa saman tien miinukselle. Hänen täytyy päästä odotusten tasolle. Jos odotuksia ei ole, kaikki mitä toinen tekee, on plussaa. Huomaan kuitenkin, että jotkut menneisyydestä tulevat asiat tekevät minulle suhteessa kipeää.

Sellainen on Lotalle etenkin pelko siitä, että hän jäisi yksin vaikealla hetkellä. Satuttavana muistona on edelleen isän hautajaiset ja se, miten Lotta jäi selviytymään päivästä yksin.

– Ex-suhteessani koin hylkäämisen tunteita sellaisissa tilanteissa, joissa toisen olisi minusta kuulunut olla läsnä. Olisi ollut paljon helpompaa käsitellä vaikeita asioita täysin yksin – ilman sitä ajatusta, että toinen voisi olla siinä mutta on jättäytynyt pois viereltä, ja sitä tunnetta, ettei toinen välitä. Vaikka asiahan ei ole niin yksiselitteinen. Mutta jos minulle tulee Donin kanssa jostain sellainen yksin yhdessä -fiilis, se helposti nostattaa pelkoa, että mitäs jos tämäkään suhde ei toimi.

Niitä pelkoja Lotta on nyt oppinut kohtaamaan.

– Ne eivät ole parisuhteen vika, vaan minun pitää itse ne käsitellä. Tiedostaa ja ymmärtää, mihin oikeastaan reagoin.

Koska Don on Lotan kiipeilypari, suhteeseen liittyy lisäksi pelko, jota hyvin harva joutuu parisuhteessaan käsittelemään. Se oli myös syy, miksi Lotta ei aiemmin voinut kuvitellakaan suhdetta itsensä ja Donin välille.

– En tiedä, olenko vieläkään täysin sinut sen ajatuksen kanssa, että seurustelen toisen kiipeilijän kanssa. Olen kuullut tarinoita pareista, joissa toinen on kuollut vuorilla toisen tekemän virheen vuoksi. Se tuntuu ajatuksena ylitsepääsemättömän raskaalta.

Toisaalta luotto toiseen on kasvanut jo aiemmin vuosien varrella.

– Ennen jokaista reissua on käytävä päässään läpi se, mihin asti on valmis menemään kiipeilyparinsa vuoksi. Donin kanssa olisin valmis vaikka kuolemaan.

Lotta Hintsa 33-vuotias alppinisti ja kestävyysurheilija. Asuu Helsingissä. Perheeseen kuuluvat äiti, isosisko, pikkusisko ja pikkuveli sekä miesystävä Don Bowie. Lotan ja toimittaja Laura Arffmanin äänikirja Elämäni vuoret ilmestyi 16.12.

