Kun Lasse Norreksen velipuoli halvaantui uimahyppyonnettomuudessa, koko perheen elämä mullistui – Lasse kertoo nyt, miten arki muuttui

Lasse Norres on oivaltanut, että itsekkyys tuhoaa rakkauden, että suurikaan menestys ei korvaa ehjiä ihmissuhteita ja että mitä suurempi stara, sen mukavampi ihminen.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

LAPSUUS

”Rohkeus vie uusiin tilaisuuksiin”

”Puskin maailmaan Helsingissä vanhalla Kätilöpistolla, Kättärillä, joka sijaitsi vuonna 1952 Tehtaankadulla. Vuotta myöhemmin syntyi siskoni Terhi. Ensimmäinen koti, jonka muistan, oli Töölössä. Sieltä muutimme Katajanokalle.

Olin vilkas kaveri, enkä tainnut jännittää julkkiksia edes pikkupoikana.

Helsingissä filmattiin 1950- ja 1960-luvuilla amerikkalaisia elokuvia, ja menin rohkeasti kavereitteni kanssa moikkaamaan näyttelijä, ohjaaja John Hustonia hänen asuntovaunuunsa. Hän oli filmausryhmän kanssa Katajanokalla filmaamassa jotain elokuvaansa, Helsinkihän edusti monissa elokuvissa Moskovaa. Huston suhtautui aivan lunkisti meihin pikkupoikiin.

Kävin pientä kansakoulua, joka sijaitsi kerrostalon alakerrassa. Talvisin kuljin Katajanokalta keskikouluun Kruununhakaan jään yli. Aina vähän jännitti, kestävätkö jäät. Eivät ne aina kestäneetkään, ja muutaman kerran plutasin, mutta en sentään pahasti.

Helsinki 1956. ”Isäni Kayn kanssa kotitalomme edessä Topeliuksenkadulla. Reissuun lähdössä isän uudella Skodalla.”

Lapsuuden rohkeuteni on säilynyt. Rohkeus vie eteenpäin ja tuo eteen monenlaisia tilaisuuksia.

Faija oli töissä kosmetiikkabisneksessä. Hän lähti kiertämään ympäri Suomea aina maanantaisin ja tuli kotiin vasta lauantaina. Lauantaihan oli silloin työ- ja koulupäivä.”

KASVATUS

”Sodan jäljet näkyivät vanhemmissa”

”Isä oli aika ankara kasvattaja. Hän oli lähtenyt talvisotaan 17-vuotiaana, ja viisi vuotta nuoruudesta meni sodassa. Sodan jättämät jäljet näkyivät, kun hän pari kertaa vuodessa oli juovuksissa.

Mitään sotajuttuja hän ei koskaan meille kertonut, mutta humalassa hänestä saattoi tulla ilkeä verbaalisesti ja fyysisesti. Isälle ei sanottu vastaan, ja jos olin tehnyt jotain kiellettyä, sain selkääni remmillä. Jouduin hakemaan remmin itse.

Ajattelen, että hänen alkoholinkäyttönsä ei ollut kuitenkaan liiallista, se osui yleensä pyhiin tai kesälomiin.

”Vanhempien taustan tiedostaminen olisi auttanut ymmärtämään heidän valintojaan ja käytöstään.”

Äiti sopeutui isän tapoihin, hän tiesi isän taustan ja kokemukset, joista meillä lapsilla ei ollut aavistustakaan. Vanhempien taustan tiedostaminen olisi auttanut ymmärtämään heidän valintojaan ja käytöstään.

Isä oli tarkka ulkonäöstään ja habituksestaan. Minua hän ei osannut kannustaa, mutta ehkä hän oli salaa ylpeä siitä, että olin suvun ensimmäinen ylioppilas. Hänelle oli hirveä järkytys, etten ajanut lakkiaisiin partaani enkä leikkauttanut pitkää tukkaani. Lähtiessämme lakkiaisiltana kavereitteni kanssa juhlimaan kaupungille, isä tarjosi meille konjakit. Ehkä hän sillä eleellä osoitti, että me olimme nyt samalla viivalla, melkein aikuisia.

Äiti ja minä. ”Kuva lienee viimeisiäyhdessä hurmaavan äitini Annin kanssa otettuja. Hän menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen keväällä 1971.”

Vanhemmiltani opin, että yrittäminen kannattaa. Molemmat vanhempani kannustivat tekemään töitä. Olin 13-vuotiaasta kesätöissä muun muassa raksalla ja postissa.

Musiikki oli minulle pikkujätkästä lähtien kaikki kaikessa. Kirjoittelin juttuja jo 15-vuotiaana nuorisolehti Stumpiin, ja parin vuoden kuluttua pääsin tekemään haastatteluja. Ensimmäisiä haastateltaviani oli itse ministeri Veikko Vennamo!”

MENETYKSET

”Kuolema on osa elämää”

”Siskolleni ja minulle kerrottiin yhtäkkiä, että meillä on velipuoli Kari. Hän oli minua yhdeksän vuotta vanhempi ja oli syntynyt äidin nuoruuden avioliitosta. Kari oli asunut Simpeleellä isänsä kanssa, mutta isän kuoltua hän 16-vuotiaana muutti meille. Vanhempani kävivät tästä ratkaisusta kivuliaan keskustelun.

Jouduimme Terhin kanssa muuttamaan pois isosta lastenhuoneestamme, sillä Kari muutti sinne. Siirryimme pienempään huoneeseen, emmekä tykänneet yhtään, että vieras ihminen valloitti huoneemme. Meistä tuli kuitenkin läheiset, ja Kari oli meille rakas veli. Hän oli komea Elviksen näköinen kundi, ja neitoset laukkasivat meillä kotona Satamakadulla.

Katajanokka 1958. ”Odotuksen sekaista jännitystä jouluaattona. Nuori herrasmies on valmistautunutjuhlaan pukeutumalla asiallisesti.”

Kansallis-Osake-Pankissa hänestä koulutettiin Suomen ensimmäisiä it-alan ammattilaisia. Koko elämä muuttui kuitenkin dramaattisesti, kun hän 24-vuotiaana hyppäsi Espanjan-lomallaan uima-altaan matalaan päähän. Kari katkaisi niskansa ja neliraajahalvaantui.

Isä lähti hakemaan hänet Suomeen. Matka tuli kalliiksi, sillä Kari oli kokovartalokipsissä ja vei lentokoneessa monta paikkaa. Vakuutuksia ei ollut, ja isä maksoi matkat ja sairaanhoidon Espanjassa. Sen lisäksi hän joutui kustantamaan ylimääräisen lomaviikon niille, jotka luovuttivat lentokoneessa paikkansa Karille. Inhimillisen tragedian lisäksi vanhempani joutuivat maksamaan Karin onnettomuudesta kovan hinnan taloudellisesti. Kesämökkimme myytiin, ja isän ja Karin välit huononivat suruksemme ajan mittaan.

Kari joutui olemaan kolme vuotta Töölön sairaalassa, ja äiti kävi hänen luonaan joka ilta. Se aiheutti kitkaa vanhempieni välille. Sairaalasta päästyään Kari palasi pyörätuolissa it-hommiin, mutta hän alkoholisoitui ja kuoli maksakirroosiin. Sitä oli hirveää katsoa sivusta, mutta emme voineet tehdä asialle mitään.

Onnettomuudet eivät loppuneet tähän. Äidillä oli ollut kovia päänsärkykohtauksia, ja saatuaan diagnoosin aivokasvaimesta hän kuoli vain kymmenen päivää diagnoosin jälkeen. Se oli elämäni rankin hetki, olin vasta 18-vuotias.

Muutamia vuosia äidin kuoleman jälkeen Kari kuoli ja sen jälkeen kaikki isovanhempani sekä myöhemmin myös isäni. Minusta tuntui, että kymmenen vuoden ajan olin vähän väliä kantamassa jonkun läheisen arkkua hautaan.

En oikein osaa pelätä kuolemaa, ellei siihen liity pitkäaikaista kipua ja tuskaa. Kuolema on osa elämää. Pelkään enemmänkin sitä, kuinka paljon oma kuolemani aiheuttaa läheisilleni ja ystävilleni surua.”

MENESTYKSEN HUUMA

”Kohtele kaikkia ihmisiä hyvin”

”Minusta tuli levoton sielu. Ajattelin fatalistina, etten voi tietää, mitä huomenna tapahtuu, ja siksi pitää elää täydellä liekillä. En ollut itsetuhoinen, mutta biletin yökaudet.

Varsinkin äidin menetys vaikutti niin, etten halunnut sitoutua ihmisiin enkä varsinkaan naisiin. En halunnut enää tulla jätetyksi. Äiti oli ollut lapsuudenperheeni tärkein ihminen.

Edustusbudjettini oli hurjimpina työvuosina normaalikansalaisen kuukausipalkka. Oltiin joka ilta jossain bilettämässä. Olin lähtenyt Musiikki-Fazerilta ja perustanut oman firman. Meni lujaa.

Sitten tuli ennennäkemätön Dingo-huuma. Dingon managerina koin yhtyeen megalomaanisen suosion, joka alkoi vuonna 1984. Olin tullut julkisuuteen jo tv-hommien myötä, mutta Dingon myötä kaikki räjähti. Keltainen neste nousi päähäni, vaikka olin taustavoimissa. Se oli sellaista vauhtia, että rahaa, autoja ja seuralaisia riitti ja kämpät vaihtuivat. Puhelinvastaaja oli aina täynnä kutsuja milloin mihinkin, ja tuli bailattua liikaa. Vaikka en vieläkään lasiin sylje tai jeesustele elämäntavoillani, niin se kaikki oli liikaa.

Suurimmat tähdet kyllä vaistoavat kuka olet, kuka on feikki, kuka nuoleskelee, kuka uskaltaa olla eri mieltä. Minuun vaikutuksen tehneitä tähtiä ovat olleet Elton John, Eric Clapton, Celine Dion ja Dire Straitsin porukka.

Olen nähnyt, että mitä suurempi stara, sen mukavampi ihminen ja mitä tuoreempi tähti, sen karmeampi tyyppi voi olla muita kohtaan. Mottoni onkin, että kohtele jokaista ihmistä hyvin hänen asemastaan riippumatta.”

Vuosi 2010. ”Kevin Costner esiintyi Modern West -yhtyeensä kanssa Helsingin jäähallissa. Häntä kiinnosti hankkia suomalainen sauna huvilalleenColoradoon.”

Huhtikuu 2021. ”Aina yhtä tyylikkäästipukeutuneen ystäväni Remu Aaltosen seurassaHelsingissä.”

RAKKAUS

”Itsekkyys tuhoaa suhteen”

”Minulla oli monia suhteita, lyhyitä seurustelusuhteita ja avoliittoja. Käytökseni silloisia kumppaneita kohtaan oli toisinaan julmaa ja piittaamatonta, ja sain kyseenalaisen maineen. Minusta oli tullut jotain, mitä en koskaan uskonut olevani – hyvässä ja pahassa. Olin tehnyt työnarkomaanin lailla duunia, tienannut hyvin, bilettänyt oikein urakalla Stadin pintaliitäjien ykköskaartissa, reissannut huolettomasti ympäri maailmaa, loukannut ja tullut loukatuksi.

Sitten seurasi lyhyt avioliitto. Sitä kesti vain puolitoista vuotta. Jäljellä oli yksinäisyys ja kaipaus, viha ja suru. Tajusin, että elämä on helvetin lyhyt. Masennuin ja tunsin itseni merkityksettömäksi.

Vuonna 1997 tapasin elämäni rakkauden, nykyisen vaimoni Sarin. Rakastuin häneen niin tuhannella, etten ollut elämässäni kokenut mitään sellaista. En epäillyt hetkeäkään, etteikö Sari olisi elämäni nainen.

” Monet ennustivat, ettei suhde kestä, mutta väärässä ovat olleet.

Piiritin häntä sitkeästi ja tein kaikki mahdolliset valloitustemput, joita pakastani löytyi. Tajusin kuitenkin, että jos en muuta tapojani, menetän sen, mitä olin koko aikuisikäni kaivannut. Monet ennustivat, ettei suhde kestä, mutta väärässä ovat olleet.

Lapsemme Nikolas ja Anni syntyivät vuosina 2000 ja 2004. Perheen myötä elämäntapani ja arvomaailmani muuttuivat ratkaisevasti. Löysin pyyteettömän rakkauden ja opin antamaan rakkautta. Luovuin itsekkyydestäni.”

Kreeta 2001. ”Rakas poikani Nikolas sylissänielämänsä toisella ulkomaanmatkalla.”

Kevät 2004. ”Perheonnea! Rakkaan tyttäreni, isoäitinsä mukaan nimetyn Annin, ristiäiset Töölön kirkossa.”

PERHE

”Elämä yllättää”

”Olin autotallillani, ikiomassa man cavessani, ottamassa olutta kavereitteni kanssa, kun sain puhelinsoiton Hampurista. Puhelimessa oli nuori nainen. Hän sanoi olettavansa, että minä olin hänen isänsä.

En saanut hetkeen sanaa suustani. Otin savut tupakastani ja kulauksen olutta. Sitten sanoin wau! Tiesin heti, että soittaja oli Keniassa syntynyt tyttäreni Christa. Hän oli syntynyt lyhyestä suhteestani nairobilaisen naisen kanssa ja muuttanut teini-ikäisenä äitinsä kanssa Saksaan.

Seuraavana kesänä Christa tuli käymään luonamme Vantaan Nikinmäessä. Meillä oli tosi nasta viikko esikoiseni kanssa. Istuimme ulkona ja juttelimme yökaudet. Tunnistin hänessä piirteitäni, ja Sari totesi, että Christasta huomaa, kuka on hänen isänsä.

Lasse Norres oli kavereidensa kanssa ”man cavessaan”, kun sai puhelinsoiton Hampurista.Nainen toisessa päässä esittäytyi hänen tyttärekseen.

Christa on ensivisiitin jälkeen käynyt monesti meillä, viimeksi viime kesänä. Hän asuu Hampurissa miehensä Sebastianin kanssa, ja heillä on nelivuotias poika Noah, minun tyttärenpoikani. Noah ihastui Sariin niin, että lähetti hänelle päiväkodissa kirjoittamansa kirjeen, joka on jääkaappimme ovessa. Siinä Noah kirjoittaa Sarille Ich liebe dich.

Elämä yllättää. Minut yllättivät kestävä rakkaus ja perhe-elämä Sarin kanssa ja isyys. Olin jo luullut, että jätän poikamiehenä jaloistani tämän maailman pölyt. Toisin kävi.

Olen onnellinen, kun herään joka aamu juuri tähän elämään. Joka hetkeen pitää tarttua. Carpe diem!”

ELÄMÄNHALU

”On mukavaa olla omissa oloissaan”

”Ikä näkyy ja tuntuu, huomaan energiani vähentyneen ja tarkkailen verenpainetta ja kolesteroliarvojani vuosittaisilla käynneillä henkilääkärini luona. Tiedän ja tunnen, että olen lähempänä arkkua kuin kehtoa.

Olen nykyään aika paljon yksikseni aamuisin, kun Sari ja Nikolas lähtevät töihin ja Anni kouluun.

En erityisemmin hoida kuntoani, mutta olen paljon ulkona. Kunnostan pihaa ja puutarhaa ja käyn sienestämässä. Suurin paheeni on tupakointi, mutta minun on vaikea lopettaa. Kun aika tulee, lähden, tupakoin tai en. Olen nähnyt paljon viereltäni lähteneitä terveitä ja hyväkuntoisia aikalaisiani. Viime aikoina aivan liikaa.

Olen ollut eläkkeellä neljä vuotta. Tahtini on hiljentynyt. Olen oppinut kieltäytymään työtarjouksista, sillä jos en kykene antamaan sataprosenttista työpanosta, en enää lähde mukaan. Ihan parasta on kävellä autotallille ja kuunnella musaa.

Suurin oivallus on nyt se, että on mukavaa olla omissa oloissaan. Sari tosin väittää, että olen onneton, jos en tee töitä.

Elämä on arvaamattoman lyhyt, ja huominen voi muuttaa kaiken, niin hyvässä kuin pahassa.”

Lasse Norres Musiikki- ja viihdealan vaikuttaja, kaupunginvaltuutettu Vantaalla. Syntynyt 21.9.1952 Helsingissä. Asuu Vantaalla vaimonsa Sarin ja lastensa Nikolaksen ja Annin kanssa. Elämäkerta Kuunaama ilmestyi 2015 (Mistake Media Oy).

Lue lisää: Anu Sinisalo on sinnitellyt vähillä rahoilla ja hankkinut halvinta – kertoo nyt, miten tuntenut itsensä arvottomaksi