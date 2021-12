Näyttelijä Krista Kosonen kertoo, millaista hänen työnsä oikeasti on – yksi ominaisuus asenteessa ratkaisee

Krista Kosonen suhaa eri maiden välillä, kuvaa ja tavoittelee kansainvälisiä rooleja. Se onnistuu hyvien tukiverkkojen avulla. – Onneksi en joudu pyörittämään arkea yksin.

Kristan mukaan näyttelijäntyö on jatkuvaa yrittämistä, torjutuksi tulemista ja välillä onnistumisia. ”Juju on siinä, lannistuuko epäonnistumisista vai nouseeko niistä. Huumori ja oivallus, ettei häpeään kuole, auttavat.”

Asunnon koko seinä oli päällystetty Beforeigners-sarjan julisteella, ja makuuhuoneen kattoon aivan sängyn ylle oli kiinnitetty viikinkityylinen miekka. Krista Kosonen ymmärsi vitsin heti. Kämpässä ei unohtuisi hetkeksikään, mitä varten hän oli tullut seuraaviksi kuukausiksi Osloon. Sisustus kertoi myös kuvausryhmän huumorista ja yhteishengestä, velkommen i gjengen, tervetuloa porukkaan.

Pian Krista lisäsi sisustukseen muutakin: seinille sivutolkulla norjankielisiä repliikkejään ja olohuoneen nurkkaan levytangot painoineen. Niitä hän junttasi samalla, kun tankkasi vuorosanojaan norjaksi ja muinaisnorjaksi, siis kielillä, joista kumpaakaan ei tosielämässä puhu.

Oikeaa lausumista valvoi islantilainen ääntämisvalmentaja ja hauisten kasvua suomalainen personal trainer. Salilla valmentaja oli pudistellut päätään ja nauranut, että saatanan näyttelijät, aina pyytämässä hölmöjä treeniohjelmia. Kososelle piti kasvattaa miekkaa heiluttavalle viikinkiajan naiselle uskottavaa habaa.

Tuota kaikkea Krista Kosonen, 38, muistelee rakkaudella ja nauraen.

– Kyllä Selmakin sitä julistetta vähän ihmetteli, hän kertoo Norjassa mukana olleesta tyttärestään.

Krista ei kuormitu arjesta, jossa työ on liikkuvaista ja aikataulut elävät. ”Ehkä se on sisäisestä rytmistä kiinni. Olen vähän kärsimätön, ja minulle sopii, kun on paljon asioita meneillään.” Oslossa Kristaa meikkasi Ella Guthushagen.

Kuvausreissu kesti viisi kuukautta, viime vuoden lokakuusta tämän vuoden helmikuuhun. Kun Krista oli kuvauksissa, tytär kävi norjalaista päiväkotia, ja välillä arjessa auttoi lastenhoitaja. Samaan aikaan puoliso, ohjaaja Antti J. Jokinen työskenteli vielä Suomessa ja Virossa oman elokuvansa kimpussa. Koska korona sulki maiden rajoja, Krista ja Selma pääsivät Suomeen vain kahdesti, isänpäivänä sekä joululomalla.

– Tietysti alku oli tyttärelle jännittävä, mutta lapset ovat ihmeellisen sopeutuvia henkilöitä. Iltaisin kertasimme yhdessä, mitä uutta olimme päivän aikana nähneet. Jos olimme oppineet uuden sanan, se piti opettaa toiselle, Krista sanoo.

– Päiväkodin työntekijä totesi, ettei pieni lapsi tiedä yhteiskunnan yhdeksästä viiteen -rutiinista. Heidän elämänsä on sellaista kuin on. Meidän rutiinimme on sitä, etteivät päivät toistu samanlaisina ja joskus maisemat vaihtuvat pidemmäksi aikaa.

Kristan perhettä on seurannut työmatkoille. Niillä tytärkin on nähnyt autenttisempaa elämää kuinlomamatkoilla. ”Reissut antavat tärkeitäkokemuksia pärjäämisestä ja uudenoppimisesta.”

Tukiverkoilla

Tänään Kosonen on taas tuoreeltaan palannut Oslosta, tällä kertaa Beforeignersin toisen kauden julkaisujuhlasta. Jos sarjan ensimmäistä kautta vielä markkinoitiin paikallisemmin Pohjoismaissa, nyt näkyvyys ulottuu laajemmalle. Punaisen maton tapahtumia seurattiin myös Yhdysvalloista ja Latinalaisen Amerikan maista, ja Krista jakeli haastatteluja muun muassa Australiaan, Brasiliaan, Meksikoon, Chileen ja Argentiinaan. Norjassa ja Latviassa kuvattu scifi-draama on kerännyt HBO Maxilla kansainvälisen yleisön ja Kristalle uusia faneja.

– Työn saama huomio tuntuu ihan kivalta, mutta ei se mitään muuta. Yksi rooli ei automaattisesti johda seuraavaan – voi olla, ettei se johda ikinä mihinkään, Krista jarruttelee.

”En pyri ulkomaille, koska se olisi ihmeellistä, vaan kiinnostavien töiden takia. On myös kannustavaa saada rooli puhtaasti työnäytteellä, eikä valintaan ole vaikuttanut asema, tunnettuus tai mikään muu.”

Krista esiintyi kansainväliselle lehdistölle Beforeigners-kollegojensa Nicolai Cleve Brochin ja Hedda Stiernstedtin kanssa.

Hyvä rooli voi kuitenkin johtaa sopimukseen verkostoituneiden managerien ja agenttien kanssa. Sellaiset Kosonen sai aikoinaan Kätilö-elokuvan jälkeen. Nyt Kristalla on edustajat Suomessa sekä Yhdysvalloissa. Vaikka manageri ei ole tae töistä, on hän kuitenkin ovien avaaja koekuvauksiin ja niistä mahdollisiin rooleihin.

Tänä vuonna Kristalle tärppäsi merkittävä rooli myös saksalais-amerikkalaisesta sarjasta The Swarm. Kahdeksanosainen ekologinen scifi-draama kuvattiin kesällä Roomassa, ja silloin mukaan lähti koko perhe.

Näyttelijäntöidensä lisäksi Krista on vetänyt kameranäyttelemisen mestarikursseja Teatterikorkeakoulussa, pyörittänyt lukupiiriään kirjakustantamo WSOY:lla ja istunut äänistudiossa lukemassa tuhansia sivuja romaaneja ja lastenkirjoja äänikirjoiksi. 2014 alkanut nuorisotyö Lasten ja nuorten säätiössä jatkuu sekin.

Ulkoapäin Kristan arjessa suhaaminen näyttää logistiselta mestarisuoritukselta. Sen vierellä on pyörinyt myräkkä, kuten Krista nimittää aviopuolisonsa työuupumuksen käsittelyä julkisuudessa. Antti J. Jokinen jäi sairauslomalle ja siirrettiin sivuun Omerta 6/12 -elokuvan ohjaajan tehtävistä vuosi sitten samaan aikaan, kun Krista oli töissä Oslossa. Tämän vuoden marraskuussa Jokinen viestitti julkisuuteen olevansa yhä sairauslomalla.

– Kyllähän se tuntuu hirveän pahalta, kun rakkaan ihmisen sairautta riepotellaan julkisesti.

Kristasta on vaikeaa arvioida omaa osaamistaan tai osuuttaan puolison tukena. Kun perheessä on sairautta, miten se voisi olla vain yhden kokemus tai asia. Totta kai toisesta kantaa huolta, mutta miten sitä osoittaa?

– Että on siinä – osaako sitä muutakaan, hän miettii.

– Haluaisin sanoa, ettei burnout ole sitä, että ihminen on tässä nyt vähän väsynyt. Se on hirveän synkkä, musta alho, kuin ihmisestä vedettäisiin töpseli pois. Ulkopuoliset eivät voi tietää, mitkä asiat ovat johtaneet mihinkin.

Samalla arki on kuitenkin rullannut. Krista sanoo suoraan, ettei puolison tilanne ole esimerkiksi vaikuttanut hänen töihinsä tai valintoihinsa.

– Anttihan on ollut myös minun urani mahdollistaja. Se, että pystyn tekemään näin monipuolisesti juttuja, onnistuu siksi, että en joudu pyörittämään kaikkea yksin. Meillä on onneksi tukiverkkoja, isovanhempia ja lastenhoitajia, Krista huomauttaa.

– Minua ei ole koskaan kotona syyllistetty siitä, että haluan ottaa jonkin työn ja lähteä maailmalle. Lähtökohtaisesti puolison asenne on aina, että totta kai toi onnistuu ja tsemppiä.

”Haluaisin sanoa, ettei burnout ole sitä, että ihminen on tässä nyt vähän väsynyt. Se on hirveän synkkä, musta alho, kuin ihmisestä vedettäisiin töpseli pois.”

Töksähtelevää energiaa

Kysymys omasta jaksamisesta tuntuu vähän turhauttavan Kristaa. Hän ei ole tyyppiä, joka viihtyisi tunnevellomassa. Elämässä tulee erilaisia vaiheita, eivätkä niistä parhaat tai huonoimmat jatku ikuisesti.

– Olen vähän sellainen, että mennääs jo eteenpäin.

Kristalle toimii rehellisyys, se, ettei tarvitse teeskennellä mitään.

– Voin sanoa, jos en jaksa tai halua. Tai kun kysytään, miten menee, saatan vastata, että päin helvettiä. Usein käy ilmi, että muilla on samanlaisia kokemuksia, eivätkä ne omat jutut enää tunnukaan niin ihmeellisiltä.

Sitten kasvoille nousee leveä hymy ja mieleen huvittava muisto kuukausilta, kun korona oli sulkenut Norjan.

– Kun ystävät Suomessa kuulivat, että Vinmonopolet eli paikallinen Alkokin suljettiin, silloin kyllä sain viestejä, että miten sä pärjäät.

” Kun paikallinen Alkokin suljettiin, sain viestejä, miten sä pärjäät.

Kososessa on aina kuulunut sellaista välittömyyttä, jonka voi kuvitella helpottavan solahtamista uusiin porukoihin. Hän myöntää, että uusien ihmisten kohtaaminen on helppoa hänelle, mutta ei aina vastapuolelle.

– Toisinaan huomaan, että energiani töksähtää tai koetaan liian päällekäyväksi. Koska sanon suoraan enkä helposti loukkaannu, siinä voi unohtua, etteivät muut välttämättä ole samanlaisia.

Paljon samaa löytyy Kristan roolihenkilöstä Beforeignersissa. Alfhildr on aikasiirtolainen, menneisyydestä nykyaikaan putkahtanut viikinki ja nykyinen poliisi, jolle monet modernin maailman tavat ovat vieraita tai outoja. Samalla hän on vapaa muodollisuuksista, ennakkoluuloista ja odotuksista, jotka nykynaisia määrittävät.

– Palautteessa Alfhildriä on kiitelty feministiseksi voimahahmoksi. Minulle roolin näytteleminen on ollut erityisen rakasta ja vapauttavaa. Sarjan idea on niin pähkähullu, että se on suorastaan loistava.

”Koska sanon suoraan enkä helposti loukkaannu, siinä voi unohtua, etteivät muut välttämättä ole samanlaisia”, Krista sanoo.

Viihteellisen sarjan tyyli seikkailee jossain rikosdraaman, scifin ja hulvattoman komedian välimaastossa, ja vaikkei ohjelma poliittinen olekaan, se peilaa taitavasti yhteiskuntaa ja integroitumista nykyajassa. Törmäykset ovat samanlaisia, tulivat toisilleen vieraat sitten eri ajasta, maasta tai kulttuurista. Tosimaailman racism on korvattu fiktion maailmassa timecismina.

– Toisen kauden tekeminen tuntui kuin olisi palannut vanhan ystävän luo. Tulisipa joskus kausi 32, ja saisin näytellä Alfhildriä vielä vanhanakin.

Jatko on kuitenkin epävarmaa, ja sen sanelee aina edellisen kauden menestys.

Melkein-töitä ei lasketa

Välillä ei ole mitään. Vain ajatus, että tää oli nyt tässä. Niin Krista kuvailee kausia, kun töiden kanssa on hiljaista – tai siis oikeammin kuollutta. Sellaisia tulee kaikille. Joskus tilanne saattaa muuttua päivässä ja tyhjyys vaihtua siihen, että mites kaikki sovitetaan kalenteriin. Krista luottaa kokemukseensa: aina tulee jotain.

Koekuvaustapaamisiin maailmalle matkustetaan enää harvoin. Töitä haetaan self-tapeilla, siis itse kuvatuilla koe-esiintymisvideoilla. Niitä tehdään enemmän kuin itse rooleja, viikoittain, joskus montakin samalla viikolla. Kristalla on apunaan halpa ring light -valo, hyväkamerainen iPhone, maskeeraajan vinkit tukan pöyhimiseen ja usein ystävänsä, näyttelijä Laura Birn.

– Samoja töitähän me tässä haetaan. Kilpailu ei kuitenkaan vaikuta väleihimme. Sitä joko on haetun kaltainen tyyppi tai sitten ei. Mekin Lauran kanssa olemme ihan päinvastaiset tyypit. Olisi outoa kuvitella sabotoivansa kaverin mahdollisuuksia, Krista hörähtää ajatukselle.

Pikemminkin ystävät nauravat yhdessä jatkuvalle yrittämiselleen.

– On kiva voida jakaa häpeä toisen kanssa.

”Itsevarmuuteni johtuu siitä, että olen löytänyt ulottuvuuteni. Minun ei sovi tehdä itseäni pienemmäksi kuin olen.”

Aiemmin Krista nysväsi videonsa kanssa päivän, viilasi ja paranteli, kuvasi muutamankin version. Nyt homma on harjaantuneempaa. The Swarmiin Krista muistelee tehneensä hakuvideon huhtikuussa 2020.

– Olin jo menettänyt toivoni, kunnes tuotannosta sitten soitettiinkin. Koekuvauksesta oli silloin kulunut 11 kuukautta. Koska melkein-töitä ei lasketa, en ole jaksanut niistä huudella, hän sanoo.

– Työ on jatkuvaa yrittämistä ja torjuntaa, ja jos jokaisesta kerrasta musertuisi, homma söisi pian elävältä. Ohimenneet roolit ovat vettä hanhen selässä.

Samaa hän opettaa tuleville kollegoilleen Teatterikorkeakoulussa: että epäonnistumiset ja häpeä eivät lopu koskaan, että niihin ei kuole ja käsittely helpottuu iän, ajan ja kokemuksen avulla. Opettaa hän paljon muutakin; näyttelemisestä, ohjattavana olemisesta ja kamerasta työkaverina. Viime vuonna Krista veti kurssin ohjaaja Selma Vilhusen parina, tänä syksynä Hytti nro 6:sta palkitun Juho Kuosmasen kanssa.

– Ensimmäisellä kerralla vuosia sitten opettaminen oli pelottavaa ja kelasin, onko minulla mitään annettavaa. Ei itsekseen tule reflektoitua, mitä uran varrella on oppinut. Oppilaiden keskellä yhtäkkiä tajusin, että hirveästi kaikkea onkin vahingossa kertynyt, Krista kuvailee.

– Kokemus siitä, että olen oikeasti pystynyt auttamaan, on ollut tosi innostavaa. Se on kasvattanut itsevarmuuttani, lisäksi opiskelijoiden riemu on tarttuvaa.

Krista on huono taputtamaan itseään olalle kehujen merkiksi. Sanotaan mieluummin niin, ettei hän tule painaneeksi itseään alas. Edith Södergranin lauseesta on löytynyt sopiva motto:

– Itsevarmuuteni johtuu siitä, että olen löytänyt ulottuvuuteni. Minun ei sovi tehdä itseäni pienemmäksi kuin olen, Krista lainaa.

” Toisinaan energiani koetaan päällekäyväksi.

Seuraavia töitään Krista ei tiedä pitkälle. Akuutein homma on tavoittaa joulupukki ja varmistaa tämän visiitti remontin alta valmistuneeseen uuteen kotiin. Lomapäivinä todennäköisin suunta on vapaa-ajankoti Nauvossa. Siellä Krista lompsii metsään ”hengittelemään ja tuijottelemaan”.

Jos ulkomaille vielä tulee työkutsu, Kristalla on mielessään hyväksi todettu reissuelämän kikka. Norjassa päiväkodissa ikävähetkinä Selmaa lohdutti laminoitu valokuva äidistään. Ajan mittaan kuva rispaantui, ja Krista pyysi tuotannon väkeä tulostamaan hänestä uuden, jonkin pienen vain, mutta ei sentään samaa viikinkikuvaa kuin asunnossa. Löytyi kasvokuva agentuurin nettisivuilta.

– Kuva oli niin photoshopattu, että kun annoin sen Selmalle, hän kysyi, kuka tää täti on. Ei näyttänyt yhtään samalta kuin minä herätessäni.

Krista Kosonen 38-vuotiaan näyttelijän perheeseen kuuluvat ohjaajapuoliso Antti J. Jokinen, tytär Selma, 6, ja koira Hilma. Asuu Helsingissä, vapaa-ajankoti Nauvossa. Beforeigners-sarjan 2. kausi alkoi juuri HBO Maxilla. Iso rooli ensi vuonna julkaistavassa The Swarm -sarjassa. Krista vetää omaa lukupiiriä, mutta ei aio kirjailijaksi.

Tyyli Nina Nuorivaara. Asu metallinhohtoinen takki, Hálo; messinkikorvakoru, Collaboration – Milla Vaahtera & Sofia Järnefelt; nahkasaappaat, & Other Stories; kreppisilkkipaita, Hedvig; pitkät korvakorut, Mango; samettitunika, & Other Stories

