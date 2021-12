Janne Virtanen ja Vieno-tytär viettävät joulunsa aina samalla tavalla – nyt pieni perhe on uudenlaisessa tilanteessa

Janne ja Vieno viettävät tulevan aaton mummolassa. Joulu tuo mieleen isälle ja tyttärelle haikeitakin muistoja.

Janne Virtasella ja hänen Vieno-tyttärellään on pieni kääpiömäyräkoiranpentu Bombay.

Janne Virtasen, 54, ja hänen teini-ikäisen tyttärensä Vienon, 15, joulu on tänä vuonna tunnelmaltaan erilainen, sillä Vienon isoisä Matti ”Fredi” Siitonen menehtyi huhtikuussa. Koko kansan tuntema Fredi oli luonteensa mukaisesti halunnut säästää läheisiään eikä ollut kertonut, miten huonossa kunnossa hän oli.

– Korona-aika sumensi hänen lähtöään, emmekä päässeet tapaamaan häntä sairaalaan, Janne kertoo.

– Oli useampia vaivoja, joista emme tienneet oikeastaan mitään, Janne kertoo.

Vieno sanoo, ettei ole kahta kysymystä siitä, miten läheinen ”Iso” oli hänelle. Hän kertoo kaupungilla kulkiessaan kuuntelevansa kuulokkeilla yhä uudelleen yhtä isoisänsä legendaarisista lauluista.

– Se on Kolmatta linjaa takaisin! En kyllästy siihen ikinä, Vieno sanoo.

– Isoa on kova ikävä, sillä olimme päivittäin tekemisissä. Hän kuskasi minua joka päivä uintitreeneihin. Yhtä läheinen minulle on mummo. Hän on sanonut minulle, ettei voi olla äitini, mutta sitäkin parempi mummo, Vieno kertoo isoäidistään, eläkkeellä olevasta Helsingin entisestä kaupunginjohtajasta Eva-Riitta Siitosesta.

Myös Vienon äiti, kolme vuotta sitten menehtynyt Hanna-Riikka Siitonen, on läsnä isän ja tyttären puheissa päivittäin. Menetys ei ole muuttunut tabuksi, josta ei voitaisi puhua.

– Juttelemme usein, että mitähän mieltä äiti olisi tai tykkäisikö hän siitä tai tästä asiasta, Vieno sanoo.

Tänäkään jouluna Janne ja Vieno eivät poikkea jouluaaton traditiosta.

– Käymme isolla porukalla syömässä tutussa ravintolassa. Muut nauttivat joulupöydän antimista, me syömme aina Vienon kanssa hampurilaiset ja jälkiruuaksi pirtelöt, Janne kertoo.

Ilta jatkuu ruokailun jälkeen mummolassa Eva-Riitan luona.

Janne toteaa muistojen olevan kauniita ja haikeita.

– Joulut ovat luultavasti kaikille ihmisille tunteiden ja muistojen täyttämä juhla. Varsinkin, jos on yksinäinen, kaipuu herää. Meillä on onneksi toisemme, hän jatkaa ja katsoo lämpimästi tytärtään.

Nyt pieni perhe on uudenlaisessa tilanteessa, sillä Janne on alkanut joitakin aikoja sitten seurustella.

– Naisystävälläni Anulla on kaksi hieman Vienoa nuorempaa poikaa. En ole suunnitellut mitään uusperhekuviota, vaan elämme kahden kodin arkea. Kaikki tuntuu toimivan oikein hyvin näin.

Janne sanoo, että jos tilanne olisi ollut Vienolle jotenkin vaikea, hän olisi miettinyt tarkkaan, mitä tekisi. Sellaiseen tilanteeseen ei kuitenkaan jouduttu.

– Vähän ehkä jännitin kertomista, vaikka järjellä tiesin, ettei tässä ole mitään väärää. Toisen reaktioita ei voi aina ennakoida. On tärkeää, miten asian esittää.

