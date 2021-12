Essi Unkuri teki neljä vuotta töitä Miss Suomi -tittelinsä eteen – kertoo missifinalistien koulutuksesta: ”Jotkut vertaavat sitä naisten armeijaan”

Pirkko Mannola kruunattiin Miss Suomeksi yli 60 vuotta sitten, Essi Unkuri on tämän vuoden voittaja. Pirkon esiintyjän uralle misseydestä oli suuri hyöty. Essi taas on saanut huomata, että kilpailu julkisuudesta on nykyään kovaa.

Pirkko Mannolan kotona Espoossa pulputtavat kahvikone ja kaksi missiä. Kahvimasiinan on laittanut valmiustilaan Pirkon elämänkumppani Göran Stubb, ja missit ovat vuonna 1958 Miss Suomeksi kruunattu Pirkko, 82, ja vuoden 2021 missi Essi Unkuri, 23.

Viiden minuutin aikana he ehtivät kehua rapumiehet elämänkumppaneina ja puhua niin kulmakarvojen tärkeydestä, kumppaneidensa kiltteydestä kuin Essin haaveesta päästä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Ja tietenkin Miss Universum -kilpailuista, jotka Essillä ovat vielä haastattelua tehdessä edessäpäin.

– Onko teillä bikinit vai uimapuvut, Pirkko utelee.

– Bikinit.

– Ai kauheaa. Toivotaan, että ne ovat hyvät. Meillä oli uimapuvut. Peffasta ei missään nimessä saanut näkyä mitään.

Essi on toiveikas bikinien istuvuuden suhteen. Ainakin mittoja on pyydetty enemmän kuin koskaan: 40 eri mittaa.

Suomen missejä on mitattu vuosien varrella senttien lisäksi vartalon ja kasvojen kauneuden, persoonallisuuden, ryhdin, viehätysvoiman, lihasten kunnon, sulon ja käyttäytymisen suhteen. Painoarvoa on asetettu myös sivistykselle, puhetavalle, vartalon ja hiusten huolitellulle kunnolle, äänelle ja siveelliselle maineelle.

Enää perinteisiä missimittoja, eli rinnan-, vyötärön- tai lantionympärystä, ei kerrota.

Mikä muu misseydessä on muuttunut? Sitä missit pohtivat talviaamuna Tapiolassa.

MISSI-INSTITUUTIO

PIRKKO: Kun minut valittiin Miss Suomeksi, missi-instituutio oli tärkeä. Ihmiset tulivat katsomaan missejä joukoittain messuille ja näyttelyihin, ja ihailijapostia tulvi. Osasta missejä on tullut pysyviä ikoneja, kuten Armi Kuuselasta, Anne Pohtamosta ja Riitta Väisäsestä.

En tiedä, ihaillaanko missejä niin paljon nykyään. Luulen, että missi-instituutio on kärsinyt kolauksen. Enää ei aina edes tiedä, kuka on missi.

ESSI: Nykyään missikisat eivät ole ainoa väylä päästä esille. Se voi tapahtua vaikkapa Youtubessa tai Tiktokissa.

Olen pienestä asti ihaillut ja arvostanut missejä. Heti kun ikä salli – eli 18-vuotiaana – hain missikisoihin. Pääsin finaaliin ja opin, mitä misseydeltä vaaditaan. Tämän vuoden All stars -kilpailuissa olin jo valmiimpi.

” Kun omat arvonsa tuntee, osaa kieltäytyä arvojensa vastaisista asioista.

PIRKKO: Missin homma oli aikanani mannekiinihommaa. En missään nimessä täyttänyt mannekiinimittoja. Olen 162-senttinen, mutta ympäri Suomea mentiin. Välillä olin lavalla Sokoksen näyteikkunassa, välillä karjanäyttelyssä. Samalla kun kantakirjalehmiä kuulutettiin, minä esittelin vaatteita. Ne eivät olleet mitään designvaatteita.

Koska minulla oli pituusongelma, aloin tanssahdella ja pyöriä näytöksissä. Sitten kansa hyväksyi.

ESSI: Minäkin olen saanut kuulla 171 sentin pituudestani.

Koen, että misseys antaa väylän näyttää, mihin minusta on. Olen ollut kiinnostunut vaikuttamisesta jo nuoresta. Olin koulun oppilaskunnassa ja Vaasan nuorisovaltuustossa. Miss Suomena saan ääneni kuuluviin. Haluan olla esimerkillinen ihminen ja vertaistuki nuorille tytöille.

Olen harrastanut lapsesta tanssia ja teatteria. Esiintyminen ja meikkaaminen kiinnostavat. Misseydessä yhdistyvät nämä kaikki osa-alueet. Haaveenani on näyttelijän ja juontajan työ.

”Ihmisillä on hirveästi ennakkoluuloja ulkonäön ja ehkä myös missikilpailujen suhteen”, Pirkko sanoo.

VALMISTAUTUMINEN

PIRKKO: Minä olin pula-ajan missi. Ennen missikilpailuun mentiin pystymetsästä niine hyvineen. Ei kuntosalin tai kauneussalongin kautta.

ESSI: Tein neljä vuotta töitä misseyden eteen. Ensimmäisten missikisojeni jälkeen hankin kontakteja ja kehitin henkilöbrändiäni. Vuosi ennen kruunaamistani oli tosi tiukkaa harjoittelua kaikilla osa-alueilla.

PIRKKO: Nykyään missikisoihin valmistaudutaan kuin urheilukilpailuihin. Minun tarinani on koominen. Veljeni lähetti kaverinsa kanssa pahuuttaan minusta kuvan kisoihin tietämättäni. Lähdin Tampereelta Helsinkiin Messuhalliin äidin vaatteissa ja vanha uimapuku mukana. Sanoin veljelleni, että jos näyttää siltä, etten pärjää, lähden pois kenraaliharjoitusten jälkeen. Tomi sanoi, että Pirkko – nyt on perhanan huono taso. Jää! Sinä voit voittaa.

ESSI: Älä nyt. Mieti, jos olisit lähtenyt!

PIRKKO: Kaikki odottivat, että kaunis Anja Hatakka voittaa, mutta hän oli ollut vedenneitona Linnanmäellä, eikä häntä voitu valita. Minä olin musta hevonen. Kun minut valittiin, Messuhalli oli hiljaa. Ajattelin, että ne heittävät minua tomaateilla.

ESSI: Apua!

PIRKKO: Valintaani vaikutti myös kielitaito. Olin kaksikielinen, kuten sinä. Osasin saksaa ja vähän englantia. Myös se, että olin perhetyttö, oli plussaa. Äitini oli leski, isäni oli kuollut vuotta aiemmin.

Tulin Miss Eurooppa -kilpailussa Istanbulissa viidenneksi. Sijoitukseni johtui siitä, että pidin puheen turkiksi. Halvat keinot – ja hyvä temppu. Osaan puheen vieläkin puoleen väliin.

ESSI: Miten paljon asiat ovatkaan muuttuneet. Nykyään missikisoihin on pakko valmistautua.

PIRKKO: Kuten sinä olen terveesti tehnyt. Maailmahan mullistuu täysin misseyden jälkeen. Se on kaaos. Ihme, että siitä on selvinnyt.

”Silmistä näkyy, millainen sielu on. Sisäinen kauneus tulee läpi”, Pirkko sanoo.

UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

PIRKKO: Misseys avasi minulle uran. En tiedä, onko sellainen enää mahdollista. En ole koskaan ollut kiusaantunut misseydestäni. Olen siitä ylpeä.

ESSI: Herranjestas! Se on niin hieno saavutus. En näe misseyttä leimana, vaan ainoastaan hyvänä asiana. Uskon, että tulen kantamaan sitä ylpeydellä koko elämäni.

PIRKKO: Ilman misseyttä en olisi tehnyt tällaista uraa. Kun kuultiin, että minulla on kymppi laulussa ja olen laulanut bändissä kouluhipoissa, ei muuta tarvittu. Seuran toimittaja vei minut levytysstudiolle. Levytin ja konsertoin Saksassa. Millekään työlle en sanonut ei.

Sitten Toivo Särkkä nappasi minut kuukausipalkkaiseksi Suomen filmiteollisuuteen. Ei siksi, että olin taitava, vaan siksi, että tulin halvaksi. Tein yötä päivää lyhyessä ajassa 30 filmiä. Niissä oli vähän iskelmää, huonot käsikirjoitukset ja pääosassa Pirkko Mannola.

Filmien myötä sain teatteritöitä. Kaikki tähdet meidän aikanamme haettiin kotoa.

ESSI: Voidaanko minullekin soittaa? Olen täällä!

PIRKKO: En ole koskaan ollut yhdessäkään koe-esiintymisessä.

ESSI: Häh?

PIRKKO: Missille annettiin kaikki mahdollisuudet. Oli itsestä kiinni, mitä päätti tehdä ja mitä ei. Äitini oli managerini. Hän oli tiukka, istui ja vartioi vieressä, ettei tullut tehtyä huonoja päätöksiä.

ESSI: Nyt kilpailu on tosi kova. Monelta eri alalta haetaan samoihin rooleihin tai ohjelmiin. Olen ollut avustajana Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvassa ja Rantabaari-sarjassa sekä tehnyt neljä vuotta Biisonimafia-sketsiryhmässä videoita. Ensi vuonna tulee kaksi elokuvaa, jossa olen mukana.

NAISKUVA

PIRKKO: 50-luvulla oli vallalla luomuihanne. Ei juuri meikattu. Muistan, kun Armi Kuusela oli valittu Miss Universumiksi ja hän ajoi Tampereella sporttiautossa Pyynikin kenttää ympäri. Aurinko paistoi, eikä hänellä ollut meikin meikkiä. Armi oli kuin enkeli. Sen jälkeen on tullut ihan erilaiset naisihanteet ja missikropat. Armillakin oli lanteita. Plastiikkakirurgialla ei missään nimessä muutettu mitään. Nyt pistoksien ottaminen on jokapäiväistä.

ESSI: Suomessa ulkonäön muokkaaminen on vielä vähäistä. Miss Universum -kisoissa varmasti näkee muokattuja ehdokkaita.

PIRKKO: Mitä ajattelet siitä?

ESSI: Jokainen saa tehdä päätökset omasta kehostaan toisten tuomitsematta. Vaikka kuinka muovaisi ulkonäköä, kauneus on silti katsojan silmissä. Karismaa tai persoonaa ei voi ostaa. Uskon pääseväni niillä pitkälle.

Kauneusihanne on vääristynyt kuvamuokkausten myötä. Totta kai tykkään itsekin kauniista kuvista ja haluan näyttää mahdollisimman hyvältä. Mutta haluan myös näyttää aidon minän ja huonot päivät, jotta ihmiset ymmärtävät, että hyvät kuvat eivät ole koko todellisuus.

Suomen missikisoissa ei muuten enää nykyään arvioida ulkonäköä finaalivaiheessa. Siihen mennessä on ollut jo useampi karsinta. Finaalissa painotetaan puhelahjoja, esiintymistaitoa ja lavakarismaa. Kaikkihan me olemme kauniita. Valinnassa huomioidaan eri osa-alueet.

”Nyt kun minut on kruunattu Miss Suomeksi, ihmiset ovat tulleet pyytämään kuvaa tai nimmaria. Se on ollut tosi ihanaa”, Essi kertoo.

PIRKKO: Tämä on minulle uutta. On tärkeää, että aivot ovat mukana eikä pelkästään ulkonäkö.

ESSI: Kun olimme missikiertueella, eräs nainen tuli luoksemme ja muistutti käymään kouluja. Mitähän hän ajatteli? Minä olin juuri valmistunut tradenomiksi, yksi tytöistä oli rakennusmestari, ja suurin osa meistä työelämässä ja hyvissä ammateissa. Eivät nämä asiat sulje pois toisiaan.

PIRKKO: Ihmisillä on hirveästi ennakkoluuloja ulkonäön ja ehkä myös missikilpailujen suhteen.

ESSI: Nyt kun olen kertonut somessa itsestäni, ennakkoluulot ovat vähentyneet. Koulussa opiskelukaverit olivat ensin vähän varovaisia. Kun tutustuimme, he kertoivat yllättyneensä, että olen oikeasti mukava ja jalat maassa. Kertoivat sen kohteliaisuutena, mutta se ei ole sitä.

MISSIEN KOULUTUS

ESSI: Nykyään kaikki semifinalistit koulutetaan. Eri alojen ammattilaiset opettivat meille kehonhuoltoa, itsensä brändäämistä, puhe- ja argumentointitaitoja, tyyliä ja median ja somen hallintaa. Mukana oli paljon mentaalivalmennusta, mikä on minusta supertärkeää. Pohdimme myös ammattilaisen kanssa arvojamme. Kun omat arvonsa tuntee, osaa tehdä valintoja ja kieltäytyä arvojensa vastaisista asioista.

PIRKKO: Rupean arvostamaan missiorganisaatiota ihan eri tavalla. Tuohan on maailmaa avartavaa ja yleissivistävää. Tuollaista minäkin olisin tarvinnut. Kaiken joutui oppimaan virheiden kautta.

” Ennen missikilpailuun mentiin pystymetsästä niine hyvineen.

ESSI: Jotkut vertaavat sitä naisten armeijaan. Koulutuksesta saa niin paljon itsevarmuutta, siellä harjoitellaan puheita ja esiintymistä. Mahtava juttu mille tahansa uralle!

PIRKKO: Minulla ei ollut minkäänlaista kuvaa siitä, mitä misseys tuo mukanaan. Ei minulla ollut suunnitelmaa elämälle muutenkaan. Yhtäkkiä olin valokeilassa. Oletettiin, että missi antaa kaikesta mielipiteen. Olin kuitenkin vain punasteleva ja epävarma koulutyttö. Sinun sukupolvesi on ihan eri lailla valmis kaikkeen.

”On taito, että jaksaa olla kiinnostunut ihmisistä ja ystävällinen. Vie se mukanasi”, Pirkko opastaa seuraajaansa Essiä.

ESSI: Meillä on niin kattava pääsy kaikkeen tietoon.

PIRKKO: Teillä on maailma eri lailla auki. Me kasvoimme aika sumpussa. Nykynuorisolla on varmoja mielipiteitä – me olimme epävarmoja ja hauraita. Uskoimme auktoriteetteihin.

HENKINEN JAKSAMINEN

PIRKKO: Olin missiksi tullessani kokematon ja epäilin hirveästi kykyjäni. Menin suorilta volteilta tilanteisiin. Ne olivat itseopiskelun paikkoja ja vaativat rohkeutta. Muistan, kuinka Hannes Häyrinen itketti ohjaajana minua ja Lasse Liemolaa. Hyväksikäyttöä oli paljon, eli teimme pienellä palkalla filmejä. Missit toivat rahaa filmiyhtiöön.

ESSI: Ei kuulosta helpolta. Miten jaksoit henkisesti?

PIRKKO: Sitä olen jälkeenpäin ihmetellyt. Minulla on varmaan joskus ollutkin burnout.

Minulla oli pikkuinen yksiö Helsingissä Liisankadulla Suomi Filmin studioita vastapäätä. Aamuviideltä kävelin studioon toiselle puolelle katua ja palasin illalla nukkumaan pieneen yksiööni. Ei filmitähden elämä mitään glamouria ollut, vaan melkoinen kaaos.

Mistä sinun itseluottamuksesi on tullut?

ESSI: Kotoa. Minua on aina kannustettu, eikä ideoitani ole tyrmätty. Olen tosi läheinen perheeni kanssa.

Terveiset nuoremmalle itselle ”Nuorelle Pirkolle sanoisin nyt, että hoida itsellesi manageri ja opettele soittamaan jotain instrumenttia.” – Pirkko

Terveiset vanhemmalle itselle ”50-vuotiasta Essiä ei voi varmaan neuvoa, koska toivottavasti olen siinä vaiheessa viisaampi kuin nyt. Muistuttaisin tekemään kaikkea intohimoisesti ja tekemään muutoksia, jos ei ole onnellinen. Toivon, että vanhempi minä on saanut toteuttaa unelmiaan ja on terve ja onnellinen. Nauti elämästä ja ihmisistä!” – Essi

RAHA

PIRKKO: Meille oli taloudellisesti onnenpotku, että minusta tuli missi. Elätin leskeksi jääneen äitini ja veljeni, joka oli juuri aloittanut opiskelut.

Silti misseys ei tarkoittanut rikastumista. Ohjelmapalvelu ryösti yli puolet palkkioista. Miten nykyään on?

ESSI: No, ei se nykyään noin mene.

PIRKKO: Kuka sinun asioitasi hoitaa?

ESSI: Missiorganisaatio. Pieni porukka tekee työtä täydellä sydämellä ja haluaa uudistaa missi-instituutiota. He auttavat minua kaikessa, hoitavat esimerkiksi buukkauksia. Minä saan tehdä lopullisen päätöksen, mihin menen.

PIRKKO: Hoitavatko he myös palkkiosi?

ESSI: Kyllä.

PIRKKO: Itsensä hinnoittelu on maailman vaikeinta! Edelleen minunkin oletetaan esiintyvän ilmaiseksi.

MISS UNIVERSUM -KISAT

ESSI: Miss Universum -kisa sopii persoonalleni. Se on yksi liberaaleimmista kilpailuista. On paljon sähköä ja kimallusta. Tämän vuoden teema on ilmastonmuutos ja yrittäjyys. Eniten odotan bikinikierrosta, se on voimaannuttava.

PIRKKO: Me emme saaneet esiintyä bikineissä. Kenkätehtailija Pentti Palmrothin vaimo Leena kävi hakemassa minulle Tukholmasta uimapuvun Miss Eurooppa -kisoihin, koska Suomessa ei ollut kunnollisia.

ESSI: Meillä oli kisoissa show, jossa tanssimme lavalla suomalaisissa käsintehdyissä design-bikineissä.

PIRKKO: Millainen fantasiapukusi on? Minulla oli Miss Eurooppa -kisoissa kansallispuku. Karjalan Pyhäjärven puku tuluspusseineen ja puukkoineen. Mutta kannat olivat korkeat. Enhän minä voinut mennä 162-senttisenä kisaamaan niissä hirveissä tuokkosissa. Lehdessä todettiin sen olleen hirveä virhe.

ESSI: Fantasiapukuni on kannanotto ilmastonmuutokseen. Olen suunnitellut sen itse. Harvat ottavat kisoissa kantaa, mutta ne, jotka ottavat, ovat pärjänneet hyvin.

PIRKKO: Hienoa. Miss Universumilta odotetaankin, että hän ottaa kantaa. Kisoissa vaaditaan rohkeutta, itseluottamusta ja taitoa. Kaikkea sitä sinulla on. Misseys on paljon vaativampaa ja hurjempaa kuin minun aikanani.

Ketkä? Pirkko Mannola Syntynyt 27.12.1938 Sääksmäellä. Miss Suomi 1958. Näyttelijä, laulaja. Asuu Espoossa kihlattunsa Göran Stubbin kanssa. Essi Unkuri Syntynyt 16.5.1998 Vaasassa. Miss Suomi 2021. Yrittäjä, tekee juontajan, mallin ja näyttelijän töitä sekä vaikuttajamarkkinointia. Asuu Helsingissä poikaystävänsä kanssa.

