Mikki Kunttu oli 13-vuotias, kun hän sai nyrkistä mentyään väliin isoisän ja alkoholiongelmaisen isän tappeluun: ”Lapsuuteni päättyi tuohon päivään”

Omille lapsilleen Mikki Kunttu on halunnut luoda turvallisen lapsuuden.

Isku läimähti naamaan kipeästi, yllättäen.

Mikki Kunttu muistaa sen selvästi lähes neljän vuosikymmenen takaa, isänäitinsä hautajaisista kesältä 1984. Mikin alkoholiongelmainen isä oli saapunut hautajaisiin päissään. Se johti nyrkkitappeluun isän ja isänisän välillä. Tuolloin 13-vuotias Mikki koetti mennä väliin. Isoisän nyrkki osui syntyneessä sekasorrossa vahingossa hänen kasvoihinsa.

– Lapsuuteni päättyi tuohon päivään. Viimeinenkin luottamuksen häive isääni kohtaan meni. Sen jälkeen käänsin selkäni hänelle kokonaan. Ajattelin, että nyt tämä saa kerta kaikkiaan riittää, Mikki Kunttu muistaa.

– Luulen, että tapahtuma oli viimeinen pisara myös äidilleni. Pian hän jätti isän, ja tuli avioero. Olin vain ja ainoastaan helpottunut, suhteeni faijaan oli mennyt niin huonoksi.

Vuosi eron jälkeen, kesällä 1985, hänen isänsä teki itsemurhan. Kuollessaan autoalan yrittäjänä toiminut mies oli 36-vuotias.

– Minä olin silloin 14. Samanikäinen kuin nuorempi poikani on nyt.

Häpeän ja pelon varjossa

Valosuunnittelija Mikki Kuntun, 50, työhuone sijaitsee Vanhassa Porvoossa, lähellä jokea. Täällä, mustaseinäisessä huoneessa viiston katon alla, syntyy Mikin maailmallakin tunnettu valotaide. Jo 30 vuotta hän on tehnyt valo-, valaistus- ja videosuunnittelua rock-, ooppera-, teatteri-, tanssi-, baletti- ja sirkusesityksiin. Suurelle yleisölle näkyvimmät työt lienevät kolmet Eurovision laulukilpailut. Mikkiä on luonnehdittu yhdeksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaistaiteilijoista.

– On yksi elämän ihmeellisiä käänteitä, että minusta tuli taiteilija, Mikki sanoo.

– Kulttuuria lapsuuskodissani Karhulassa, nykyisessä Kotkassa, edusti lähinnä Kake Randelinin musiikki ja muu iskelmä. Polku alalle alkoi löytyä, kun päädyin iltatöihin Kotkan kaupunginteatteriin 80-luvun lopulla, hän muistelee.

– Vaikka kotiolot eivät sinällään ohjanneet taiteeseen tai ilmaisuun, kutsumusta taisi periytyä äidin puolelta mammalta, joka maalasi tauluja, sekä papalta, joka oli mainio pelimanni.

”Lapselle kuka vain aikuinen on luotettavampi hoitaja kuin juova alkoholisti. Se ajatus pätee, vaikka kyseessä olisi oma vanhempi”, Mikki Kunttu sanoo.

Isän paheneva alkoholismi leimasi Mikin koko lapsuutta. Häpeästä, pelosta ja surusta kärsivät kaikki, niin Mikki, hänen isosiskonsa kuin äitinsäkin, jonka voimat menivät pitkälti selviytymiseen alkoholistin kanssa.

– Äidin elämä pyöri vuosia isän juomisen ehdoilla. Tällainen läheisriippuvuus määrittää monen alkoholistiperheen elämää. Lapsi menettää tavallaan molemmat vanhempansa saman asian takia, Mikki miettii.

– Alkoholistiperheessä oppii siihen, ettei mihinkään tai keneenkään uskalla luottaa. Lapsi kasvaa olemaan varuillaan, pelkäämään koko ajan sitä hetkeä, josta vanhemman seuraava ränni lähtee liikkeelle. Jo ilmeestä tai eleestä hän oppii lukemaan että ahaa – tänään mennään Alkoon.

Henkinen kuntosali

Eniten alkoholismista ja sen seurauksista kärsi isä itse, niin Mikki ajattelee nyt.

– Vuosikymmeniä tunsin vain helpotusta siitä, että isä oli kuollut. Erityisesti viimeiset vuodet hänen kanssaan olivat sietämättömiä, jopa vaarallisia. Minulla ja siskolla oli jatkuva huoli äidistä, Mikki muistaa.

” Tunsin vain helpotusta siitä, että isä oli kuollut.

– Vasta ihan viime vuosina näkökulmani on hieman muuttunut ja pehmentynyt. Olen muuttunut empaattisemmaksi, ymmärtävämmäksi ja anteeksiantavammaksi.

Se johtuu monestakin seikasta. Kuten omasta isyydestä – Mikillä on 14- ja 16-vuotiaat pojat ja 7-vuotias tytär. Ja terapiasta, jossa hän on vuosikaudet käsitellyt kokemaansa. Keskeisintä on näkökulman muutos.

– Nuorena oudoksuin ajatusta terapiasta, kuten kai suurin osa meistä. Vuosien kokemuksella voin kuitenkin sanoa, että se on eheyttävää, itsensä kanssa kannattaa tehdä työtä. Isoin juttu on se, että perspektiivi elämään nousee näkyville ja tarkasteltavaksi. Terapia on henkinen kuntosali ja hyvä terapeutti kullanarvoinen.

”Nuorena oudoksuin ajatusta terapiasta, kuten kai suurin osa meistä. Vuosien kokemuksella voin kuitenkin sanoa, että itsensä kanssa kannattaa tehdä työtä”, Mikki sanoo.

Alkoholismista kärsivissä perheissä häpeä, juomisen salailu ja kulissien ylläpito jatkuvat Mikin mukaan usein sukupolvelta toiselle.

– Se jatkuu, kunnes tulee joku, joka tiedostaa tilanteen ja päättää, että nyt tämä saa riittää.

Vaikea avioero

Omassa suvussaan Mikki Kunttu on ollut murheellisen ketjun katkaisija.

Helppo tie se ei ole ollut.

– Olennaista on se, että ihminen oppii käsittelemään minuutensa haavoja ajattelunsa ja energiansa kautta, ei esimerkiksi alkoholin tai jonkin muun riippuvuuden avulla.

Tärkeä Mikkiä kannatellut tekijä nuoruudessa isän kuoleman jälkeen oli parisuhde. Poikiensa tulevan äidin, rinnakkaisluokkalaisen tytön, Mikki tapasi 14-vuotiaana. Yhteen muutettiin kolme vuotta myöhemmin, ja yhdessä kasvettiin aikuisiksi.

– Tulevan vaimoni perhe oli tasapainoinen ja tavallinen. He ottivat minut kuin omaksi pojakseen. Siellä opin näkemään, että tällaistakin elämä voi olla.

– Usein kuuntelen hämmästyneenä, kun ihmiset kertaavat lapsuusmuistojaan. Moni muistaa detaljeja, tunnelmia ja kokonaisia keskusteluja. Itse muistan vain joitakin hajanaisia hetkiä, sirpaleita menneisyydestä. Olen päätellyt, että se on jonkinlainen puolustusmekanismi – muistamattomuus suojelee mieltä.

” On hienoa, että on sisko. Hän on ollut korvaamaton apu minulle myös vanhemmuudessa.

Äitinsä viimeisinä elinvuosina Mikki koetti joskus raottaa muistojen arkkua ja puhua tämän kanssa suoraan menneistä vaikeista ajoista.

– Vielä silloinkaan äiti ei ollut oikein kyvykäs tai halukas niistä puhumaan. Sisareni kanssa muistelu on onnistunut paremmin. On hienoa, että on sisko – hän on ollut korvaamaton apu minulle myös vanhemmuudessa.

Mikki Kuntusta tuli isä ensimmäisen kerran vuonna 2005. Toinen poika syntyi pari vuotta myöhemmin. Lasten ollessa päiväkoti-ikäisiä avioliitto ajautui syvään kriisiin, ja 25 vuoden mittainen suhde päättyi avioeroon. Seurasi vaikeita tilanteita, riitoja ja huoltajuusoikeudenkäynti.

– Hyvätkään päätökset eivät aina ole kivuttomia. Silti ne on pakko tehdä, Mikki sanoo nyt.

Monien vaiheiden jälkeen Mikki sai totaalisen yksinhuoltajuuden. Se oli suuren helpotuksen hetki.

”Olen pyrkinyt kertomaan lapsilleni asioista rehellisesti”, Mikki sanoo.

Vanhemman vastuu

Lapset eivät ole omaisuuttamme, vaan arvokkaita, erillisiä ihmisiä, joita pitää kunnioittaa. Se tosiasia unohtuu Mikki Kuntun mielestä monelta liian helposti.

– Vanhemman velvollisuus on antaa seuraavalle sukupolvelle mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Pyrin kasvattamaan lapsiani kunnioittaen ja rakastaen. Olen onnellinen siitä, että matkan varrella olen saanut tukea monelta luotettavalta ja läheiseltä aikuiselta.

– Totaaliyksinhuoltajuudessa on paljon hyvää. Kaikki on omissa käsissä, ei tarvitse neuvotella tai tehdä kompromisseja.

Pojista on Mikin mukaan kasvanut hienoja nuoria miehiä.

– Alusta asti olen pyrkinyt kertomaan heille asioista rehellisesti. Avoimuus on tärkeää, en halua salailla mitään tai kaunistella vaikeitakaan asioita. Välimme ovat hyvät ja suoraviivaiset, hän kertoo.

– Sillä, miten kriisitilanteissa käyttäytyy, aikuinen näyttää lapselleen, mistä hänet on tehty. Katkeruus ja muiden syyttely on pahin mahdollinen käytösmalli. Oman elämänsä vaikeissa tilanteissa lapsesi tulevat todennäköisesti käyttäytymään sen esimerkin mukaan, jonka sinä vanhempana heille annat.

Eronsa jälkeen Mikki rakastui laulaja Chisuun ja parille syntyi tytär, nyt ekaluokkalainen, jonka äidin kanssa vanhemmuuden jakaminen on sujunut sopuisasti siitä huolimatta, että suhde päättyi eroon.

Kuopus on Mikin luona vuoroviikoin, mikä on hänestä aivan parasta.

– Nykyään elämääni määrittää pyhä kolminaisuus – työ, ultrajuoksu ja kolmen lapsen isyys. Lapset eivät ole taakka, vaan etuoikeus, Mikki sanoo.

– Minulle vanhemmuus on ollut rakkaudesta oppimista ja kasvua, aikuistumisen ja vastuunoton tuomaa elämänkokemusta ja iloa. Olen ylpeä lapsistani, yhtä lailla kaikista kolmesta.

”Sillä, miten kriisitilanteissa käyttäytyy, aikuinen näyttää lapselleen, mistä hänet on tehty. Katkeruus ja muiden syyttely on pahin mahdollinen käytösmalli.”

– Mikään sankari-isä en silti ole. Tavallinen, luotettava vanhemmuus riittää. Kotielämämme on rauhallista ja kriisitöntä.

Kipeät kokemukset ovat saaneet Mikin miettimään ja tutkimaan itseään. Mikä saa ajautumaan tietynlaisiin tilanteisiin? Valitseeko ihminen jotkut asiat elämäänsä vain siksi, että ne ovat tuttuja ja tunnistettavia – ei siksi, että ne tekisivät hänelle hyvää? Miten noidankehästä voi oppia pois, jos on kasvanut perheessä, jota alkoholismi ja läheisriippuvuus hallitsevat?

– Toisten syyttely ei johda mihinkään. Ihminen voi lopulta muuttaa vain omaa näkökulmaansa. Kipukohtien työstäminen on elämänmittainen duuni, mutta onnistuessaan valtavan palkitsevaa, Mikki Kunttu sanoo.

–Nykyään koen suunnatonta vapaudentunnetta. Elän omannäköistäni elämää, parasta koskaan. En tarvitse toista ihmistä täydentämään itseäni, minäkuvani on eheytynyt.

Ylisukupolvinen ongelma

Suomessa alkoholiriippuvuuteen suhtaudutaan Mikki Kuntun mielestä oudon kaksijakoisesti.

– Asiasta kyllä puhutaan sairautena, mutta käytännössä juominen tuntuu olevan samanlainen jokamiehenoikeus kuin vaikkapa toisen maille leiriytyminen, hän sanoo.

” Yhteiskuntamme sairastaa läheisriippuvuutta.

Mikki Kunttu arvelee tämän juontavan juurensa siihen, että viina on Suomessa ylisukupolvinen, syvälle kulttuuriin pesiytynyt ongelma.

– Yhteiskuntamme sairastaa läheisriippuvuutta. Alkoholismia hyssytellään ja peitellään edelleen, katsotaan poispäin, kun pitäisi uskaltaa katsoa kohti ja kohdata, Mikki Kunttu miettii.

Hän muistuttaa, että kyseessä on krooninen, parantumaton ja erittäin vaikeasti hoidettavissa oleva sairaus.

– Itse olen päättänyt, etten suostu elämään siinä todellisuudessa millään ehdoilla. Jokainen meistä valitsee itse, miten haluaa elämänsä askeleet asetella. Minä ajattelen, että jos et ole osa ratkaisua, olet osa ongelmaa.

Mikki Kunttu muistuttaa, että alkoholismi ei koskaan sairastuta vain sitä ihmistä, joka juo.

– Myös lähipiiri imeytyy mukaan spiraaliin, jossa terveen elämän rajat hämärtyvät. Ne äänet kaikuvat perheissä yli sukupolvien.

Mikki Kunttu Kansainvälisesti tunnettu valo- ja lavastussuunnittelija syntyi 22.2.1971 Kymissä, asuu Porvoossa. Suunnitteli valot Eurovision laulukilpailuihin Helsingissä 2007, Malmössa 2013 ja Tukholmassa 2016. Asunut ja työskennellyt myös Kanadassa. Kaksi poikaa nuoruuden avioliitosta. Seurusteli ja sai tyttären laulaja Chisun kanssa 2014.

Lue lisää: Markku Impiö joutui juomisensa vuoksi sairaalaan kolme kertaa – kertoo miten viimein jätti alkoholin kokonaan