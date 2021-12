Saara Aalto on velkajärjestelyperheestä – kertoo nyt, miten se näkyy hänen elämänasenteessaan

Vaaleanpunainen on Saaran elämän väri. Ja vielä parempi, jos pinkissä on kimallusta.

Juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat, mistä eivät luovu.

Hyvät yöunet

Pyrin nukkumaan 8–9 tuntia yössä. Jos en laita herätystä, nukun helposti pidempäänkin. Nukun sikeästi ja hyvin, vaikka elämässä olisi kuinka jänniä tai stressaavia tilanteita. Nuorempana tein töitä nukkumaanmenoon asti, mutta nyt olen opetellut rauhoittamaan illan. Katson lempisarjaa, teen iltaruokaa, luen kirjoja ja pyrin nukahtamaan ennen puoltayötä.

Läppäri

Olen tietokoneen ääressä kasvanut nörtti. Tein jo 10-vuotiaana omia nettisivuja ja käsittelin kuvia. Olen kasannut tietokoneelle oman maailman. Siellä on kaikki: meilit, videot, äänet, nuotit, kuvat ja niiden tekemiseen tarvittavat ohjelmat. Kaikki toiminta keikkoja lukuun ottamatta tapahtuu läppärin kautta.

Saara tunnustautuu tietokonenörtiksi. Kodin seinää koristaa pinkki kukkatapetti.

Peloton asenne

Haluan suhtautua myös vaikeisiin ja riskaabeleihin asioihin uteliaasti ja rohkeasti. Asenne on lähtöisin kotoa. Olen velkajärjestelyperheestä, mutta vanhempani ovat aina olleet haasteista huolimatta positiivisia ja menneet rohkeasti eteenpäin. Haluan jakaa rohkeuden sanomaa. Olen tehnyt No Fear -nimisen kappaleen ja pidän puolisoni Merin kanssa No Fear – Rohkeampi minä -podcastia.

Opiskelu

Elämänasenne. Haluan uppoutua uusiin asioihin ja oppia uutta. Olen opiskellut itsen ja mielen kehittämistä yli kymmenen vuotta. Opiskelemme Merin kanssa NLP:tä, ja nyt viimeistelen life coach -opintoja. Yksi elämäntehtäväni musiikinteon ohella on saada olla mentori, valmentaja tai opettaja ja saada ihmiset ymmärtämään oma potentiaalinsa. Olen nähnyt aina omat kykyni ja hyödyntänyt sitä. Haluan suoda saman muille.

Vaaleanpunainen

Elämäni väri. Vaaleanpunainen vetää minua puoleensa ja saa minut onnelliseksi – ja jos se kimaltaa, niin vielä parempi! Kun näen vaaleanpunaista, minut täyttää rakkaus, ilo ja kuplivuus.

Uuteen taloon muutettuamme maalasin oman huoneeni vaaleanpunaisella, laitoin seinälle vaaleanpunaista kukkatapettia ja sohvalle vaaleanpunaisen kukkapäiväpeiton. Innostus lempiväriini ei näytä ajan myötä haalistuvan, ja miksi pitäisikään.