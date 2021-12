Kun Valtteri Bottas alkoi puhua kosimisesta, Tiffany heitti napakan kommentin – ja kysyi mieheltä yhden olennaisen kysymyksen

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell tunsivat heti ensi kerran tavatessaan yhteyttä, ja sama jännite kantaa yhä. – Suhteemme toimii hyvin, koska meillä ei ole yhdessä hetkeäkään tylsää.

Valtteri Bottaksen edeltäjäkuskit Mercedeksellä huristelivat kumpuilevia kyläteitä jo vuonna 1901, kun kilpareitti vielä kulki Monacosta ylös Ranskan La Turbiehen. Nykyisillä formulaykkösillä ei voisi samoja reittejä kivuta, mutta Valtteri tuntee ne silti hyvin. Hänen vapaa-ajanasuntonsa kohdalla kapea kylätie kiertyy tiukoiksi kaarteiksi, joita reunustavat valtavat, satavuotiset havupuut.

Vaikka La Turbien vuoristoinen kylä on nykyautoilla vain varttitunnin ajomatkan päässä Monacon täyteen pakatuista ja hälyisistä kortteleista, se näyttää kokonaan toiselta todellisuudelta: vehreältä, väljältä ja hiljaiselta.

Tänne Valtteri, 32, ja hänen avovaimonsa Tiffany Cromwell, 33, tulevat tuulettumaan, kun kotikaupunki Monacon tiiviys painaa päälle. Kakkoskodin takapihalta aukeaa suora käynti mäkisille pyöräreiteille, ja tonttia reunustavan kivimuurin suojiin jää muutama viikko sitten pystytetty ehta suomalainen pihasauna.

– Se on ollut käytössä jokaisena päivänä, kun olemme olleet täällä, Valtteri kertoo tyytyväisenä.

Seudulla on erityinen merkitys parin arjessa. On tilaa hengittää, ja lähellä on luonto, johon he ovat kaivanneet ja hakeutuneet aina siitä lähtien, kun muuttivat maailmalle lapsuudenmaisemistaan. Valtterin kotona Nastolassa se näytti vähän erilaiselta kuin Tiffanyn lapsuuden Adelaidessa, mutta molemmille luonto on merkinnyt aina samaa: vauhtia, kuntoilua ja mielenrauhaa.

Valtteri ja Tiffany lähtivät nuorina maailmalle unelmansa perässä ja tapasivat toisensa Monacossa. ”Olen välillä tuntenut olleeni vähän hukassa etsiessäni paikkaani maailmassa. Valtteri on rauhoittanut minua ja auttanut keskittymään olennaiseen”,Tiffany sanoo.

Hyvinvoinnin vaaliminen on ollut eräänlainen sijoituskohde Valtterille siitä asti, kun hän eteni F1-kilpakuskiksi ja alkoi tienata kunnolla. Jo silloin ensimmäinen isompi hankinta oli mökki Nastolassa, jotta arjessa olisi aina hyvän olon paikka, minne vetäytyä lataamaan akkuja ja tapaamaan lähimpiään.

Muun muassa rahan ja hyvinvoinnin suhdetta Valtteri käsittelee myös uudessa podcastissaan Suoraa puhetta minusta – Valtteri Bottas. Oskari Saaren toimittaman sarjan ensimmäiset jaksot julkaistiin vastikään Supla+ -palvelussa.

Juttu, joka ei hyydy

Tänään huvilalla on herätty rentoon vapaapäivään: nukuttu yli yhdeksään, keitetty kunnon kahvit ja ajettu 2,5 tunnin pyörälenkki. Olympiatason kilpapyöräilijänä Tiffanylle lenkit ovat osaksi työtä ja treenirutiinia, mutta laji on myös paria yhdistävä harrastus ja intohimo. Ensimmäisessä tapaamisessakin kaksi vuotta sitten he lähtivät yhdessä pyörälenkille.

Valtteri ja Tiffany tutustuivat Monacossa yhteisten tuttavien esitteleminä. Tiffany on asunut siellä vuodesta 2010, Valtteri vuodesta 2013. Monacon yhteisöllisissä tapahtumissa eri urheilulajien ja alojen väki verkostoituu.

– Se on kansainvälinen pikkuyhteisö, jossa moni on tullut jostain muualta, olemme kaukana juuristamme ja perheistämme. Sellainen irrallisuus yhdistää ja lähentää, Tiffany kuvailee.

– Valtteri vaikutti heti tosi kivalta tyypiltä. Hän vastasi mielikuvaani vähän hiljaisesta ja pidättyvästä suomalaisesta, mutta koska olen utelias ja kiinnostunut ihmisistä, pyysin häntä pyörälenkille. Meillä klikkasikin heti, eikä muutaman tunnin tapaamisessa tullut kertaakaan tunnetta, että junnaisimme samoissa aiheissa.

Valtterin mukaan sama jännite kantaa suhteessa yhä.

– Vaikka minä olen suomalaiseksi aika puhelias, kyllä Tiffany on meistä se, joka on enemmän äänessä. Ihastuin heti alussa hänen positiiviseen energiaansa. Suhteemme toimii hyvin, koska meillä ei ole yhdessä hetkeäkään tylsää, Valtteri sanoo.

” Kun on rakastunut, suhde toimii ilman sormustakin.

– Meillä riittää puhuttavaa ihan kaikesta: seuraavista matkoista, miten laittaisimme kotia, kuinka toteuttaisimme jonkin uuden bisnesidean tai millaisen kypärän suunnittelisin Valtterille seuraavaksi. Meillä on alusta asti riittänyt yhteisiä kiinnostuksenkohteita ja tekemistä, Tiffany jatkaa.

– Ja usein illat päättyvät samaan huomioon, että mihin se päivä taas hurahti, Valtteri sanoo.

Yksi paria yhdistävä teema on kiinnostus hyvään ruokaan ja kahveihin. Eräillä ensimmäisistä treffeistä Valtteri halusi tehdä vaikutuksen ja kokkasi Tiffanylle.

– En ollut aiemmin tavannut miestä, joka olisi laittanut minulle ruokaa, Tiffany aloittaa.

– Ja kun sinä sitten vuorollasi kokkasit minulle, se oli kuin neljän ruokalajin illallinen jossain Michelin-ravintolassa, Valtteri nappaa kiinni muistosta.

– Sitä lähtien minä olen ollut pelkkä aamiais- ja apukokki.

Paria yhdistää kiinnostus hyvään kahviin ja ruokaan. ”Siitä hetkestä, kun Tiffany kokkasiminulle, tipahdin pelkäksi apukokiksi.”

Nykyään pari bongaa kiinnostavia ravintoloita matkoillaan ja pallottelee ajatusta omasta viinitilasta tai kahvilasta, sitten joskus, ehkä urheilu-uran jälkeen. Valtteri on jo sijoittajana mukana paahtimobisneksessä, ja ensi vuonna pari lanseeraa oman ginimerkin. Puheessa vilahtanut kypäräsuunnittelu on samaan tapaan yksi luovista sivujuonteista. Tiffany on opiskellut muotia ja suunnittelua, mutta opinnot Australiassa jäivät kesken, kun kilpapyöräilystä tuli päätyö.

– Minä saan käyttää luovaa vapauttani, kun ensin kuvitan hullut ideani tietokoneelle. Sitten Valtteri kommentoi, mistä tykkää ja mistä ei, ja lopuksi maalaaja toteuttaa kuvani käsityönä, Tiffany selvittää.

Tiffany on opiskellut muotia ja suunnittelua ja suunnitellut monet Valtterin kilpakypäristä. ”Olen enemmän luova tyyppi kuin lukutoukka.”

Valtteri näkee, että innostus ja avoin asenne uusille kokemuksille on heitä yhdistävä piirre sekä voimavara.

– Tunnistin Tiffanyssa heti uteliaan, rennon ja seikkailunhaluisen asenteen elämää kohtaan. Se on sitä, ettei elämää tarvitse lukita liian tarkkoihin ja pitkälle vietyihin suunnitelmiin. Eletään mieluummin hetkessä ja ajatellaan, että tulevaisuudella voi olla meille mitä vain. Se on mielettömän innostavaa.

Halu olla läsnä

Urallaan kumpikin on kuitenkin sitoutunut talliinsa ainakin kahdeksi, mahdollisesti kolmeksi vuodeksi. Valtteri siirtyy Mercedekseltä uuden kauden alkaessa Alfa Romeolle, ja Tiffany jatkaa Canyon-SRAM-tiimissään, jossa on ajanut vuodesta 2014. Kahden urheilu-uran yhteensovittaminen ei ole tuntunut taakalta, vaikka arkea määrittävät kisa-aikataulut, sponsorivelvoitteet sekä oma kunnianhimo ja ehdoton sitoutuminen itsensä ylittämiseen.

– Suhteemme toimii hyvin, koska haluamme kumpikin tukea toisiamme. Kuvio ei voisi toimia, jos keskittyisimme ensisijaisesti itseemme ja omiin töihimme – tuskin me silloin edes olisimme yhdessä, Tiffany pohtii.

– Me haluamme matkustaa toistemme kisoihin tukemaan ja tsempiksi. Minulle vaikkapa riittää, kunhan saan pyöräni mukaan, voin treenata missä vain, hän sanoo.

– Olemme sopeutuvia ja haluamme olla toisillemme läsnä. Yhteinen aika on elintärkeää parisuhteen onnistumiseksi, Valtteri jatkaa.

”Reissuelämä ei käy tylsäksi, kun etsimme jatkuvasti elämyksiä, nähtävää ja koettavaa. Meillä on yhteinen utelias asenne kaikkeen uuteen.”

Valtterilla on kokemusta siitäkin, kun reissuelämä on parisuhteelle liikaa. Hän puhuu podcastissaan eroon päättyneestä avioliitostaan esteratsastaja Emilia Pikkaraisen kanssa. Pari asui eri maissa, yhteinen aika jäi vähiin, eikä yhteisiä intressejä enää ollut. Podcastissa Valtteri kertoo havahtumisestaan: ”Elämä vois olla paljon onnellisempaa.”

Nykyisessä suhteessa ei ole hötkyilty häistä, eikä kumpikaan ole tuntenut siihen kiirettä. Tiffany pohtii, miten paljon avioliiton käsitteessä ylipäätään on perinteiden ja tottumusten sanelemaa painoarvoa.

– Moni ystäväni on kiirehtinyt naimisiin ja todennut sitten, että olisi ollut järkevämpää elää ensin. Meidät ehkä kasvatetaan ajattelemaan avioliitosta, että niin nyt vain kuuluu tehdä. Mutta kuuluuko? Minä en haluaisi naimisiin vain, koska se on tapana.

– Niin, minähän sen olen jo kertaalleen nähnyt. Opin, ettei avioliitossa paljon muu muutu, paitsi että on sormus sormessa. Toki se on lupaus sitoumuksesta, mutta kun on rakastunut, suhde toimii ilman sormustakin, Valtteri sanoo, katsoo sitten Tiffanyyn ja virnistää ovelasti:

– Mutta se on kai kiinni minusta vai mitä?

– Hello! On 2021 ja kosinta olisi muka vain miesten oikeus? Tiffany heittää.

– Aina kun tätä kysytään, olen vastannut, että hän on vielä koeajalla, Valtteri kiusoittelee takaisin.

Luottotyypit

Podcastissaan Valtteri puhuu lisäksi mielenterveydestään, urapaineista sekä henkisestä kestävyydestään niiden keskellä. Formulatähti muistelee vaiheita, jolloin treenasi itsensä ylikuntoon ja painontarkkailu lähti lapasesta. Puolentoista tunnin lenkin jälkeen Valtteri saattoi jättää sykemittarit ja puhelimet kotiin ja juosta lenkin uudestaan salaa valmentajaltaan. Rasitustila olisi voinut tehdä lopun koko urasta, ellei Valtteri olisi hakenut apua ammattilaisilta.

Tiffanylla on ollut samantapaisia kokemuksia pyöräilyssä, missä pitkään suosittiin laihuutta ja keveyttä. Hänen mukaansa syömishäiriöt kyllä tunnistettiin, mutta ilmiön ympärillä kierreltiin varoen ja vaieten.

– Syömishäiriöistä on alettu puhua lajissamme vasta hiljattain. Naiset ovat avautuneet ongelmistaan herkemmin, mutta miesten on pitänyt kokolailla romahtaa ennen kuin heidän vointiinsa on puututtu. Trendi on vihdoin muuttunut terveemmäksi, ja pyöräilijöiltä toivotaankin voimaa, lihaksia ja kestävyyttä, Tiffany sanoo.

– En koe itse olleeni syömishäiriöinen, mutta epätasapainossa kyllä: pitkään söin aivan liian vähän ja treenasin aivan liian paljon. Olen vetänyt rankassa lajissa kehoni tosi koville ja ihmetellyt sitten, miksi en jaksa.

” Valtteri on auttanut löytämään itsevarmuuteni uudelleen.

Tiffany kertoo saaneensa Valtterilta tukea ja oppia itsensä huoltamisessa. Se voi tarkoittaa arkisia huomioita: oletko syönyt tarpeeksi tai muistanut palautua?

– Valtteri on myös auttanut minua löytämään itsevarmuuteni uudelleen, Tiffany sanoo ja viittaa urallaan vuosiin, jolloin tulokset jäivät kauas odotuksista ja tekemisestä katosi ilo. Syvimmissä alhoissa hän jo mietti, onko järkeä enää jatkaa.

– Olen kokenut urallani paljon epävarmuuksia. Niistä nouseminen on vaatinut työtä sekä vierelle ihmisen, johon olen voinut luottaa täysillä. Valtterin kanssa olen löytänyt paremmat treenirutiinit ja uudestaan ilon työhöni.

Pari jakaa käsityksen, että huippu-urheilija voi luottaa vain harvoihin. Voitoissa kaikki ovat kavereita, mutta häviöissä vain luottotyypit pysyvät lähellä. Tiffany muutti uran takia Australiasta yksin maailmalle jo parikymppisenä. Kun perhe jäi kauas, hän koki tarvetta luoda oman yhteisönsä ja haali ympärilleen ihmisiä, joista kaikki eivät ehkä ajatelleetkaan hänen parastaan.

– Valtteri on opettanut, ettei kaikkien kanssa tarvitse olla ystävä.

”Ihastuin heti alussa Tiffanyn positiiviseen energiaan”, Valtteri sanoo.

Valtterikin muutti kotoaan nuorena, jo 15-vuotiaana, ensin opiskelemaan Heinolaan, sitten ajohommiin Englantiin. Hän on kuitenkin aina asunut samalla mantereella perheensä ja lapsuudenystäviensä kanssa, ja yhteys on säilynyt läheisenä.

– Samat tukipilarit ovat olleet lapsuudesta asti.

Tiffany kertoo oppineensa Valtterilta myös paineiden käsittelyä ja palautumista erityisesti huonon kisan jälkeen. Niissä tilanteissa korostuu yhteinen ymmärrys, mitä on olla urheilija, jonka työhön kuuluu tunteiden vuoristorata.

– Minä varsinkaan en ole paras versio itsestäni pettymysten jälkeen. Siinä vierellä voi olla vaikea löytää oikeita sanoja, Tiffany sanoo.

Kaikkea ei kuitenkaan voi käsitellä tai sanoittaa toisen puolesta, pari tietää.

– Välillä toiselle pitää antaa tilaa ja rauhaa käsitellä kuohut omassa mielessään. Siihen voi mennä päivä tai viikko, mutta kyllä hän sieltä sitten palautuu ennalleen. Emme loukkaannu hetkistä, joina emme voi olla toistemme huomion keskipisteenä.

Valtteri löytää helposti muitakin etuja siinä, että kumpikin on ammattiurheilija. Parilla on yhteinen käsitys, mitä huippu-urheilijan elämäntyyli tarkoittaa.

– Hyväksymme paineet ja sen, kun työ menee kaiken muun edelle. Mutta meillä on myös valtavasti vapautta arjessamme, ja koska voimme elää samassa rytmissä, pystymme nauttimaan elämästä yhdessä. Ei tällainen toimisi, jos toinen meistä olisi vaikkapa yhdeksästä viiteen -päivätyössä.

Uusia perheitä

F1-maailmaa kuvaillaan usein omaksi kuplakseen, jonka ulkopinnalla näkyvät kisat, massiivinen medianäkyvyys, raha ja status. Monacossa asuessaan Tiffany oli nähnyt sitä läheltä ystäviensä kautta, mutta vasta Valtterin rinnalla hän astui kuplaan ja osaksi sisäpiiriä.

– Minut yllätti, miten perhemäinen yhteisö talli on ja miten läheinen henki siellä vaikuttaa. Sen jäsenillä on syvä kunnioitus toisiaan kohtaan, ja yhtä lailla tappiot ja menestykset ovat kaikkien yhteinen kokemus, Tiffany sanoo.

– Minä olen aina ajatellut, että laji näyttää ulospäin hyvin toiselta kuin sisältä käsin. Tiimissä jaetaan niin inhimilliset asiat kuin intohimo yhteiseen juttuun, Valtteri jatkaa.

– Vaikka omassakin lajissani on tallit, meillä olisi paljon opittavaa tiimihengestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta, Tiffany huomauttaa.

”Minussa ja suomalaisissa taitaa olla yhteistä vähän kova kuori, mutta lämmin ja herkkä sisin. Se on näköjään totta, että kun suomalaisen kanssa ystävystyy, hänestä saa ystävän loppuelämäksi”, Tiffany sanoo.

Yhtä lailla Tiffany on otettu osaksi Valtterin oikeaa perhettä. Hän on käynyt Suomessa monta kertaa, istunut Bottasten mukana lauteilla, laiturilla ja ruokapöydässä. Perehdytetty suklaaseen, salmiakkiin ja parinkymmenen asteen pakkasiin.

– Ajattele nyt, että Bottasten Whatsapp-ryhmässäkin useimmat keskustelut käydään nykyään englanniksi. Se ei ole mitenkään mitätön ele, Tiffany arvostaa.

– Tämän uuden perheeni sydämellisyys on todella tehnyt vaikutuksen. Minussa ja suomalaisissa taitaa olla yhteistä vähän kova kuori, mutta lämmin ja herkkä sisin. Se on näköjään totta, että kun suomalaisen kanssa ystävystyy, hänestä saa ystävän loppuelämäksi.

Valtteri ja Tiffany ovat puhuneet perheen ja läheisten tärkeydestä ja oman perheen perustamisesta.

– Kyllä ne keskustelut on käyty, Valtteri sanoo.

– Mutta kummallakaan ei ole kiire, ja seuraavat vuodet haluamme nauttia elämästä sekä keskittyä uraan ja urheiluun. Minusta lapset eivät kuulu elämään niin kauan kuin ajan ykkösissä. Jos joskus saan lapsia, haluan olla heille läsnä, ja nyt se tuntuisi mahdottomalta yhtälöltä meille molemmille.

”Minusta lapset eivät kuulu elämään niin kauan kuin ajan ykkösissä. Jos joskus saan lapsia, haluan olla heille läsnä”, Valtteri sanoo.

Omaa perhettään Tiffany on nähnyt viimeksi kaksi vuotta sitten, ennen koronapandemiaa. Tiffanyn ja Valtterin kisakalentereihin ei ole mahtunut karanteeniviikkoja, joita maa vielä vaatii tulijoiltaan. Nyt pari seuraa uutisia ja laskee, ehtisikö Australiaan matkustaa tammikuussa.

– Minulta on jäänyt väliin esimerkiksi kahden veljeni häät. Nämä ovat valintoja, joita urheilijana pitää tehdä, Tiffany sanoo.

Hänelle tuleva joulu Suomessa on jo toinen kerta. Adeleidessa joulu näyttäisi erilaiselta, tavallisesti siihen kuuluisi 40 asteen helle sekä grillijuhlat varvastossuissa.

– Olin koko lapsuuteni lukenut valkoisesta joulusta vain satukirjoista. Kun sitten viime jouluna sain kokea sen Suomessa, olihan se aivan taianomaista. Yhteistä kuitenkin on, että perhe ja läheiset kokoontuvat yhteen.

Nyt Bottakset kokoontuvat todennäköisesti Kilpisjärvelle. Valtteri on rakennuttanut sinne uutta Lapin-mökkiään, jonka pitäisi valmistua asumiskuntoon jouluksi. Se on seuraava satsaus perheen hyvinvointiin ja paikka akkujen lataamiselle.