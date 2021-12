Mitä olet aina halunnut kysyä Hannele Laurilta? Tule mukaan tekemään Lukijan puolesta kyselen -juttusarjaa

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Nyt vuorossa on näyttelijä Hannele Lauri.

Oletko joskus lehtijuttuja lukiessasi tai televisiota katsoessasi miettinyt, mitä kysyisit joltakin tunnetulta suomalaiselta henkilöltä, jos saisit kysyä mitä tahansa? Nyt se on mahdollista.

Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat ehkäpä juuri sinun kysymykseesi. Kysymyksesi voi olla outo, hauska, syvällinen tai kepeä – voit siis kysyä ihan mitä vain.

Seuraavaksi lukijoiden kysymyksiin vastaa Hannele Lauri. Hän on näyttelijä, joka on esiintynyt niin valkokankailla kuin teatterin näyttämölläkin. Hannele tunnetaan muun muassa komediarooleistaan Spede Pasasen televisiosarjoissa ja elokuvissa. Lisäksi hän on tähdittänyt muun muassa elokuvia Varasto, 21 tapaa pilata avioliitto sekä Yösyöttö. Vuonna 2019 Hannele sai Kultaisen Venlan elämäntyöstään.

Seuraavaksi Hannele nähdään elokuvassa 70 on vain numero, joka saa ensi-iltansa 29. joulukuuta 2021.

Mitä sinä haluaisit kysyä Hannelelta?

Pääset kirjoittamaan kysymyksesi hänelle tästä.

Voit myös toivoa, kenen julkisuudesta tutun henkilön vastauksia haluaisit kuulla seuraavaksi.

