Lotta Hintsalla tuore suhde – rakastui kiipeilyvalmentajaansa

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsan, 33, valmennussuhde Don Bowieen, 52, syveni pitkän eron aikana rakkaudeksi.

Lotta sanoo, että hän on aina ollut kova analysoimaan kaikkea, mitä tekee ja miettii. ”Yksi parhaita puoliani on analysointi ja yksi huonoimpia puoliani ylianalysointi”, hän hymähtää.

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsan, 33, kiipeilyparina ja valmentajana on jo vuosia toiminut kanadalainen Don Bowie, 52. Tammikuusta saakka miehellä on ollut Lotan elämässä myös toinen rooli: miesystävä.

Valmennussuhteen syventymiseen rakkaudeksi tarvittiin pitkä erossa oleminen, johon koronapandemia ystävät pakotti.

– Olimme edelleen päivittäin tekemisissä, mutta emme nähneet yli puoleen vuoteen. Minulle tuli sellainen ikävä, jota en ajatellut tulevan, Lotta kertoo.

– Kävin välillä treffeilläkin, mutta huomasin vertaavani muita miehiä aina Doniin. Tajusin, että sehän on aika hyvä tyyppi! Kun minun sitten piti mennä ensin kahdeksi viikoksi Meksikoon, jotta pääsen treenaamaan kevääksi Jenkkeihin, päätin kokeilla kepillä jäätä. Kysyin Donilta, haluaisiko hän tulla mukaani.

Don halusi. Yhteisen loman jälkeen kiipeilyparista tuli pariskunta.

– Se oli tavallaan hyvin järkipäätös, joka perustui yhteisiin arvoihin ja elämäntyyliin. Siihen, että minun on rehellisesti vaikeaa kuvitella, että kukaan mies alkaisi base camp -aviomiehekseni lätkävaimojen tyyliin. Kuka haluaisi odotella leirissä, että tulen alas ja tarjota kahvikuppia ja hierontaa? Istua siellä muiden base camp -miesten kanssa ja vertailla, kenen vaimo on kiivennyt minnekin ja millä tyylillä? Lotta vitsailee.

– Donin kanssa mahdollisuus olla yhdessä on olemassa eri tavalla, kun hän on jo samassa kuplassa, missä itse olen. Kyllähän se on iso tekijä, jotta parisuhde ylipäätään voi toimia.

Lotta uskoo tietävänsä mistä puhuu, sillä lätkävaimous tuli tutuksi aikanaan hänellekin. Kahdeksan vuoden liitto jääkiekkoilija Kristian Näkyvän kanssa päättyi kesällä 2019. Yhteisistä vuosista kolme pari oli naimisissa. Yhdeksi eron syyksi Lotta mainitsee juuri sen, että hän ei halunnut elää elämäänsä vain toisen aikataulujen ja tavoitteiden mukaan.

Donin kanssa elämäntapa on yhteinen.

– Minulla ei ole odotuksia siitä, että toisen pitäisi alkaa sopeutua tekemisiini ja elämäntyyliini.

Lotta on huomannut saavansa moneen asiaan eri tavalla näkökulmaa Donin elämänkokemuksen ansiosta. Don on 52-vuotias eli parilla on ikäeroa 19 vuotta.

– Donissa näkyy se elämänkokemus ja kypsyys, joka tulee vain elämällä. Vaikka väittäisin, että itseltänikin elämänkokemusta löytyy, kyllä Don on joutunut käymään aikamoisia prosesseja elämässään läpi. Ne ovat tuoneet hänelle ymmärrystä, josta itsekin opin. Olen saanut syvempää perspektiiviä moniin omiin ajatuksiini.

– Toisaalta ikäeron huomaa myös siinä, mistä leffoista tai esiintyjistä hän puhuu. Ne eivät välttämättä ole meillä ihan samoja, Lotta naurahtaa.

