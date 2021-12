Enskarit-Olli löysi yllättävän rakkauden, kun tv-kamerat sammuivat ja nyt pari odottaa lasta – selvitimme, mikä on 26:n Ensitreffit alttarilla -parin onnistumisprosentti

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on nähty yhteensä 26 paria, joista 7 on yhä yhdessä. Ohjelman ansiosta on syntynyt odottamattomiakin ihmissuhteita.

Taas on yksi Ensitreffit alttarilla -kausi ohi. Viimeisessä jaksossa päiviteltiin parien kuulumisia, mutta kuultiin myös erästä vanhaa Enskarit-osallistujaa koskeva ilouutinen. 6. kaudella ohjelmaan osallistunut lahtelainen Olli kertoi, että ohjelma poiki hänelle jotain täysin odottamatonta. Kun ohjelma oli esitetty televisiossa, Ollille ennestään tuttu ihminen otti tähän yhteyttä. Nyt pari odottaa yhteistä lasta.

– Hän oli alkanut nähdä mut eri valossa ohjelman myötä ja kysyi, voitaisko me katsoa, onko meillä jotain yhteistä. Ja meillähän oli paljon yhteistä. Kaikki on niin hyvin kuin voi vain olla, Olli kertoi jaksossa.

Olli meni 6. kaudella naimisiin Katjan kanssa, mutta suhde ei jatkunut kuvausten jälkeen.

Myös tämän kauden osallistujat, Venla ja Tuula ovat kuvausten jälkeen iloinneet odottamattomasta ihmissuhteesta, joka syntyi Enskareiden ansiosta. He löysivät toisensa ystävinä.

Edelliseen kauteen verrattuna huikea onnistumisprosentti

Odottamattomat ihmissuhteet ovat Ensitreffeissä kiva lisä, mutta jokaisen ohjelmaan osallistuvan ensisijainen toive on löytää kumppani. Ohjelmaa on kritisoitu siitä, että vain harvan kohdalla tämä toteutuu. On ihmetelty, mitä järkeä ohjelmassa on, kun parien onnistumisprosentti on niin huono.

Ennen tätä kautta laskimme onnistumisprosentit. Jo silloin selvisi, etteivät ne niin huonot ole. Nyt kun tämä kausi on nähty, onnistumisprosentit ovat entistä paremmat.

Tämän kauden onnistumisprosentti edelliseen eli 7. kauteen kauteen verrattuna on huikea. Nyt neljästä parista kolme päätti jatkaa yhdessä ja vain yksi erota. Viime vuonna neljästä parista kolme erosi heti kuvausten jälkeen. Vain yksi pari päätti jatkaa, mutta hekin erosivat muutama kuukausi ohjelman kuvausten jälkeen.

Tähän mennessä ohjelmaan on osallistunut yhteensä 26 paria. Heistä 7 paria on yhä yhdessä. Onnistumisprosentti on siis 26,9. Tosin on syytä muistaa, että tämän kauden parien suhteet ovat vasta alussa.

Jos tarkastellaan sitä, kuin moni pari on päättänyt jatkaa suhdettaan viiden–kuuden viikon yhteiselon jälkeen, onnistumisprosentti on jopa 50. 26 parista nimittäin 13 on päättänyt jatkaa.

Listasimme uusimmasta vanhimpaan, mitä kullekin parille kävi ohjelman jälkeen. Vieläkö muistat kaikki 26 paria?

Kausi 8

Niina ja Lari

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät jatkaa yhdessä.

Nyt: Asuvat virallisesti yhdessä. Lari ja Niina tekivät ohjelmassa historiaa, sillä he muuttivat jo kuvausten aikana virallisesti yhteen.

Henna ja Sami

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Ovat yhdessä ja suunnittelevat yhteistä elämää.

Tuula ja Miika

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät erota.

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät jatkaa yhdessä.

Nyt: Ovat etäsuhteessa, Venla asuu Turussa, Karl Keravalla.

7. kausi

Seitsemännellä kaudella Enskareissa nähtiin kolmen sijasta neljä paria. Yksikään pareista ei ole enää yhdessä. Kati ja Janne kyllä jatkoivat suhdettaan ohjelman jälkeen, mutta suhde kesti vain muutaman kuukauden.

Matti ja Mira

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Juudit ja Tommi

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Emma ja Tuomas

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Kati ja Janne

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Tilanne nyt: Eronneet. Erosivat muutama kuukausi ohjelman loppumisen jälkeen.

6. kausi

Kuudennella kaudella Katja ja Olli sekä Heidi ja Oskari erosivat päätösjaksossa. Anniina ja Ville ovat yhä yhdessä.

Katja ja Olli

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Anniina ja Ville

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa.

Heidi ja Oskari

Tilanne kuvausten jälkeen: Päättivät erota.

5. kausi

Viidennellä kaudella kahden parin suhde jatkui ohjelman jälkeen. Miina ja Heikki olivat naimisissa noin vuoden, mutta päättivät sitten erota. Sini ja Vesa sen sijaan ovat yhä naimisissa ja odottavat yhteistä lasta.

Sini ja Vesa

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa. Muuttivat yhteen parin vuoden seurustelun jälkeen kesällä 2020. Syksyllä Sini kertoi Instagram-tilillään, että pari odottaa lasta.

Miina ja Heikki

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa noin vuoden.

Rosa ja Eetu

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

4. kausi

Neljännellä kaudella kolmesta parista kaksi päätyi eroon suhteen alkuvaiheessa. Aliisa ja Esa erosivat kauden päätösjaksossa, mutta Mari ja Petri tekivät puolestaan historiaa – he erosivat kesken kauden. Johanna ja Markus hakivat avioeroa tänä vuonna.

Aliisa ja Esa

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Johanna ja Markus

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Syyskuussa 2021 uutisoitiin, että Johanna ja Markus hakivat avioeroa huhtikuussa 2021.

Mari ja Petri

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat kesken kauden.

3. kausi

Kolmannen kauden päätösjakso oli samankaltainen kuin ensimmäisen kauden. Kaksi paria päätti jatkaa yhdessä ja yksi erota. Millan ja Kimmon suhde jatkui kuvausten jälkeen puolisentoista vuotta. Tiina ja Samuel ovat puolestaan edelleen yhdessä.

Tiina ja Samuel

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa.

Tiina ja Samuel syksyllä 2021.

Milla ja Kimmo

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa puolisentoista vuotta.

Heidi ja Mikko

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

2. kausi

Toisella kaudella kuvausten päätyttyä yksi pari päätti jatkaa yhdessä ja kaksi erota. Sarin ja Antin avioliitto kesti viitisen vuotta ja heillä on yksi yhteinen lapsi.

Sari ja Antti

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Olivat naimisissa viitisen vuotta ja saivat yhteisen lapsen.

Mari ja Jouni

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

Tanja ja Roni

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti.

1. kausi

Kaikkien aikojen ensimmäisellä Enskarit-kaudella kolmesta parista kaksi paria päätti jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen. Vain Pia ja Jussi päättivät erota heti ohjelman päätyttyä.

Mian ja Ollin suhde jatkui noin vuoden kuvausten päätyttyä. Esa ja Viola sen sijaan ovat olleet yhdessä kesästä 2014 asti eli 7,5 vuotta. Parilla on kaksi lasta.

Viola ja Esa

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Naimisissa, kaksi lasta.

Mia ja Olli

Tilanne kuvausten jälkeen: Jatkoivat yhdessä.

Nyt: Eronneet. Erosivat noin vuoden seurustelun jälkeen.

Pia ja Jussi

Tilanne kuvausten jälkeen: Erosivat heti, kun ohjelma loppui.

