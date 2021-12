Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell ovat puhuneet lapsista, mutta yksi asia on esteenä – nyt pari kertoo, miksi yhtälö on mahdoton

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell tunsivat heti ensi kerran tavatessaan yhteyttä, ja sama jännite kantaa yhä. – Suhteemme toimii hyvin, koska meillä ei ole yhdessä hetkeäkään tylsää.

F1-kuski Valtteri Bottas, 32, ja kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell, 33, ovat olleet yhdessä pari vuotta. He tutustuivat Monacossa yhteisten tuttavien esitteleminä.

– Valtteri vaikutti heti tosi kivalta tyypiltä, Tiffany kertoo pariskunnan ensimmäisessä yhteishaastattelussa Me Naisissa.

– Hän vastasi mielikuvaani vähän hiljaisesta ja pidättyvästä suomalaisesta, mutta koska olen utelias ja kiinnostunut ihmisistä, pyysin häntä pyörälenkille. Meillä klikkasikin heti, eikä muutaman tunnin tapaamisessa tullut kertaakaan tunnetta, että junnaisimme samoissa aiheissa.

Valtterin mukaan sama jännite kantaa suhteessa yhä.

– Vaikka minä olen suomalaiseksi aika puhelias, kyllä Tiffany on meistä se, joka on enemmän äänessä. Ihastuin heti alussa hänen positiiviseen energiaansa. Suhteemme toimii hyvin, koska meillä ei ole yhdessä hetkeäkään tylsää, Valtteri sanoo.

Kummallakaan ei ole vielä kiirettä naimisiin. Tiffany pohtii, miten paljon avioliiton käsitteessä ylipäätään on perinteiden ja tottumusten sanelemaa painoarvoa.

– Moni ystäväni on kiirehtinyt naimisiin ja todennut sitten, että olisi ollut järkevämpää elää ensin. Meidät ehkä kasvatetaan ajattelemaan avioliitosta, että niin nyt vain kuuluu tehdä. Mutta kuuluuko? Minä en haluaisi naimisiin vain, koska se on tapana.

– Niin, minähän sen olen jo kertaalleen nähnyt, aiemmin esteratsastaja Emilia Pikkaraisen kanssa naimisissa ollut Valtteri sanoo.

– Opin, ettei avioliitossa paljon muu muutu, paitsi että on sormus sormessa. Toki se on lupaus sitoumuksesta, mutta kun on rakastunut, suhde toimii ilman sormustakin, Valtteri sanoo, katsoo sitten Tiffanyyn ja virnistää ovelasti:

– Mutta se on kai kiinni minusta vai mitä?

– Hello! On 2021 ja kosinta olisi muka vain miesten oikeus? Tiffany heittää.

– Aina kun tätä kysytään, olen vastannut, että hän on vielä koeajalla, Valtteri kiusoittelee takaisin.

Valtteri ja Tiffany ovat puhuneet myös perheen perustamisesta.

– Kyllä ne keskustelut on käyty, Valtteri sanoo.

– Mutta kummallakaan ei ole kiire, ja seuraavat vuodet haluamme nauttia elämästä sekä keskittyä uraan ja urheiluun. Minusta lapset eivät kuulu elämään niin kauan kuin ajan ykkösissä. Jos joskus saan lapsia, haluan olla heille läsnä, ja nyt se tuntuisi mahdottomalta yhtälöltä meille molemmille.

