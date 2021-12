Ranja, 17, alkoi julkaista Tiktokissa videoita, joita Suomessa nähdään ani harvoin – nyt kantaaottavia esityksiä katsovat kymmenet tuhannet ihmiset

Ranja Omaheimo julkaisee spoken word -esityksiä Tiktokissa ja toivoo, että taiteenlaji nousisi Suomessakin suurempaan suosioon.

Ranja Omaheimo on näytellyt lapsesta asti, spoken wordistä hän syttyi Kallion lukiossa.

Niitä pelottaa, kun mä nostan käteni luokassa.

Niitä pelottaa terävät pointit ja nopeat comebackit.

Niitä pelottaa, että mä kuuntelen Lady Gagaa.

Niitä pelottaa kainalokarvani, niitä pelottaa pronomit Instagram-biossa, she, her.

Niitä pelottaa, että mun lempinäyttelijäni ei ole Zac Efron, vaan Meryl Streep. Ei Tom Cruise, vaan Kate Blanchett.

Niitä pelottaa, että mun lempiohjaajallani on kuukautiset.

Näin Ranja Omaheimo, 17, lausuu videolla. Tai oikeastaan hän ei pelkästään lausu, vaan esittää sanataidetta. Ajoittain Ranjan kädet käyvät kuin räppärillä, hän hyödyntää tilaa ja taukoja, eläytyy ilmeillään ja äänellään. Kyse on spoken word -esityksestä.

– Kirjoittaminen aina ollut mulle luontaisin tapa ilmaista itseäni. Spoken wordista ja lavarunoudesta innostuin, kun aloitin Kallioon ilmaisutaidon lukiossa syksyllä 2020. Tajusin, että nää mun tekstithän voisi toimia myös ääneen puhuttuna esityksinä, Ranja kertoo.

Ranjan merkittävin esiintymisareena on Tiktok. Hän julkaisee spoken word -esityksiään ranjapple-kanavallaan, jota seuraa lähes 17 000 ihmistä.

– Tiktok on kiva, mutta jos saisin itse päättää, niin mieluummin tekisin tätä enemmän lavalla oikeiden ihmisten edessä. Lavarunoudessa hienointa on yleisön ja taiteilijan vuorovaikutus.

Ranja mainitsee esikuvikseen Nihkeän Akan eli Jonna Nummelan ja Laura Eklund Nhagan. ”Ihailen ja inspiroidun myös Kallion ilmaisutaidon lukion ihmisistä. Siellä on mieletön määrä rakkautta.”

Halu ottaa kantaa

Lavarunouden open mic -iltoja on järjestetty Suomessa säännöllisesti vuodesta 2008, mutta taiteenlajina se on täällä silti melko pieni. Ranja toivoo, että spoken word ja lavarunous saavuttaisivat suuremman suosion.

– Haluaisin, että enemmän ihmisiä tietäisi, miten moninaista lavarunous ja spoken word voivat olla. Tuntuu, ettei sitä mielletä samanlaiseksi taiteenlajiksi kuin monia muita taiteenlajeja.

Spoken word tuli tutuksi puolelle maailmasta tammikuussa 2021. Tuolloin 22-vuotias runoilija Amanda Gorman esitti The Hill We Climb -runon presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa ja havainnollisti, mitä spoken wordilla voi saada aikaan.

Ranja ei erikseen nimeä Amanda Gormania esikuvakseen, mutta yksi yhdistävä tekijä heissä on: molemmat haluavat ottaa kantaa.

” Mua ei pelota ottaa kantaa.

– Kantaaottavuutta pelätään ihan turhaan. Mua se ei pelota. Kirjoitan paljon feministisiä runoja sellaisista asioista, joista ei haluta kuulla ja joista oltaisiin mieluiten puhumatta.

Myös ilmastopoliittiset ja nuorten asiat saavat Ranjan tarttumaan kynään. Hiljattain Ranja kirjoitti siitä, miten aikuisilla on tapana vähätellä nuorten hätää.

– Jos ja kun mulla on tuhansien ihmisten alusta Tiktokissa, niin mun velvollisuus on käyttää tilaisuus hyväksi vaikka jonkin poliittisen asian puolesta. Teen sen mielelläni.

Epäkohdat ja maailmanparantaminen eivät ole ainoita asioita, joista Ranja kirjoittaa. Aiheet vaihtelevat mielentilan mukaan – mikä milloinkin tuntuu ajankohtaiselta.

– Kirjoitan paljon myös henkilökohtaisista asioista minäkohtaisesti. Aika paljon tunteista ja rakkaudesta – niin romanttisesta kuin platonisestakin.

Ranjan Tiktok-videoita on katsottu parhaimmillaan kymmeniä tuhansia, jopa yli 100 000 kertaa. ”Paras palaute on se, kun joku kertoo innostuneensa kirjoittamaan. Tiktokissa tulee välillä myös paskaa niskaan. Mutta oon tehnyt somejuttuja sen verran, että enää ei hätkäytä, jos mua kohtaan hyökätään anonyymisti.”

Kameran edestä lavalle

Spoken wordin lisäksi Ranjalla on toinen suuri intohimo – näytteleminen. Hän on näytellyt lapsesta asti, hiljattain hän aloitti Q-teatterin nuorten ryhmässä.

Kameranäyttelemisen sijaan Ranja keskittyy nyt teatteriin, mutta on hän tehnyt myös useita kameratöitä, esimerkiksi näytellyt Selma Vilhusen ohjaamassa lyhytelokuvassa Pitääkö mun kaikki hoitaa?. Elokuva valittiin vuonna 2014 Oscar-ehdokkaaksi parhaan fiktiivisen lyhytelokuvan kategoriassa. Ranja päätyi 9-vuotiaana elokuvaan, kun sai tietää äidiltään, kirjailija Raisa Omaheimolta, että leffaan etsitään lapsinäyttelijää.

– Ohjaaja Selma Vilhunen on äidin tuttu Kallion lukiosta. Piirit on pienet.

Omaheimoja ei Suomessa ole kovin montaa. Siksi Ranja on joutunut vastaamaan usein kysymykseen: ”Oletko sä Raisan tytär?”

– Ollaan naurettu äidin kanssa, että milloinkohan tämä kääntyy niin päin, että äidiltä kysytään ”Ootko sä Ranjan äiti?”

Ranjaa on aina kannustettu kotona. Äiti on useimmiten myös eturivissä Ranjan esityksissä, viimeksi Helsingin Kirjamessuilla, kun Ranja esitti Kallio-lavalla puhetaide-esityksen Veera Salmen kirjasta Olin niinku aurinko paistais.

Taiteilijanuransa kannalta Ranja kokee olevansa etuoikeutettu. Hän käy arvostettua ilmaisutaidon lukiota, tulee taiteilijaperheestä ja asuu Helsingissä, jossa esiintymisareenoita on monia. Ranjasta spoken word on silti taiteenlaji, jota voi tehdä taustoista ja asuinpaikasta riippumatta. Esiintymislavoja ei pikkupaikkakunnilla juurikaan ole, mutta esimerkiksi Tiktok ja Instagram ovat kenelle tahansa mahdollisia alustoja.

– Parhaat saamani palautteet ovat niitä, kun mulle on sanottu, että mun tekstit on innostanut kirjoittamaan. Spoken word on laji, jossa ei ainakaan tarvita suuria investointeja, esimerkiksi soittimia. Toivon, että spoken word lähtisi kunnolla lentoon!

