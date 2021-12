Lady Gaga valmistautui elokuvarooliinsa erikoisella tavalla – kertoo nyt Me Naisille, miten pelkäsi, että muut pettyisivät häneen

Lady Gaga näyttelee House of Gucci -elokuvassa naista, joka päätyy murhauttamaan miljardöörimiehensä. Näyttelijä ei ymmärrä äärimmäistä tekoa, mutta sen hän ymmärtää, mistä loukattujen naisten raivo kumpuaa.

Suklaanruskean silkkimekon kumpikin spagetinohut olkain on asetettu kulkemaan Lady Gagan vasemman olan yli niin, että toinen niistä menee suoraan ja toinen vinksin vonksin rintakehän yli. Jonkun toisen yllä olkainratkaisu näyttäisi homssuisen aamun pukeutumisvahingolta, mutta Gagan asetelmassa – täydellisen ruskettunut iho, virheettömän sileäksi lakattu lainetukka ja yhdenmukaiset kultakorut käsissä ja korvissa – se on harkittu yksityiskohta ja mahdollisesti tulevan juhlakauden kopioitu muotikikka.

Videopuheluyhteyden päässä Lady Gaga istuu lontoolaisen luksushotellin lämmössä ja palautuu edellisillan ensi-iltajuhlista, kun hartaasti valmisteltu House of Gucci -elokuva on vihdoin saatu esitettyä ensimmäisille kutsuvieraille.

Elokuva on Gagalle toinen merkittävä pääosa sitten A Star Is Born -menestyksen vuonna 2018. Silloinkin vastanäyttelijä, Bradley Cooper, kuului leffa-alan supertähtiin, mutta nyt Gaga tuntuu valikoituneen todelliselle mestariluokalle Jeremy Ironsin, Adam Driverin, Al Pacinon, Jared Leton ja Salma Hayekin rinnalle sekä 83-vuotiaan Ridley Scottin ohjaukseen.

Ei sillä, että Gagalta itseltään puuttuisi meriittejä – 36 miljoonaa myytyä levyä, 12 Grammya, Oscar-palkinto ja yli 50 miljoonaa Instagram-seuraajaa käyvät todisteista – mutta puhuessaan työkavereistaan hän kuulostaa silti kuin hikariluokalle kelpuutetulta uudelta oppilaalta. Gaga toistelee, miten huolellisesti valmistautui rooliinsa, oli säntillinen ja pani parastaan, etteivät vain muut joutuisi pettymään häneen.

– Olin tarkka ja täsmällinen, koska he ansaitsivat sen, Gaga kallistaa päätään ja nojaa eteenpäin kuin kumartaen kevyesti.

Tähtikaartin keskinäiset kehut voivat olla esiintymisrutiineihin kuuluvaa kohteliaisuutta tai ne voivat tulla sydämestä. Gaga on puhunut avoimesti epävarmuuksistaan ja paineistaan olla hyväksytty ja ymmärretty. Hänellä on jo kanttia kutsua itseään näyttelijäksi musiikkiuransa rinnalla, mutta ei se helposti ole tullut.

– En koe, että minun pitää enää todistella sitä muille. Sen kuitenkin allekirjoitan, että minun pitää tehdä kovemmin töitä ja näytellä enemmän ansaitakseni tunnustusta myös siinä työssä, Gaga sanoi ITV:n haastattelussa.

Lady Gaga ja Adam Driver valmistautuivat rooleihinsa huolella. ”Silti kuvaustilanteessa on parasta, kun tarkat suunnitelmat voi unohtaa ja tempautua toisen parempaan deaan”, Driver kertoi yhteistyöstä.

Nyt Me Naisille Lady Gaga kertoo valmistautuneensa Gucci-rooliinsa 1,5 vuoden ajan: lukeneensa kaiken muotitalo Guccista ja sen italialaisesta perustajaperheestä, tutkineensa roolihenkilönsä Patrizia Guccin haastatteluja ja harjoitelleensa puhumaan tämän pohjoisitalialaisella aksentilla.

Lady Gaga, oikealta nimeltään Stefani Germanotta, 35, on itsekin juuriltaan italialainen. Isovanhempien kertomukset siirtolaisuudesta auttoivat häntä ymmärtämään roolihenkilön kokemaa ulkopuolisuutta, eriarvoisuutta sekä pyrkimystä parempaan elämään.

– Minusta on luonnollista unelmoida isosti, tavoitella parempaa elämää ja sitä, että voisi olla itse parempi ja merkityksellinen, Gaga sanoo kuin viitaten myös omiin taustoihinsa.

Sitten hän tarkentaa Patriziaan ja virnistää:

–Vähän sapettaa, että naisesta silloin puhutaan pelkästään hulluna pyrkyrinä ja onnenonkijana. Okei, epäonnistuessaan useimmat meistä eivät reagoi, kuten hän. Useimmat eivät murhauta ex-puolisojaan…

Ketä Lady Gaga siis oikein tulkitsee uudessa roolissaan?

Perheidylli päättyi murhaan

Uutuuselokuva perustuu vuonna 2001 ilmestyneeseen kirjaan House of Gucci: A Sensational Story of a Murder, Madness, Glamour and Greed, jonka elokuvaoikeudet ohjaaja Scottin tuotantoyhtiö osti heti kirjan ilmestyttyä. Se kertoo Italian seurapiireihin sijoittuneesta tosielämän hämmentävästä murhatapauksesta, jonka rankasti tiivistäen kerrotaan menneen näin:

22-vuotiaana Patrizia Reggiani tutustuu muotitalo Guccin perijään, Maurizio Gucciin, 22, pari rakastuu ja päätyy naimisiin. Isä-Gucci varoittelee miniänsä olevan oppimaton onnenonkija, mutta rakastunut juniori ei kuuntele. Maurizio saa nuoresta vaimostaan kannustajan ja rohkaisijan, joka tuuppii ujon miehensä takarivistä perinteikkään sukuyrityksen johtajaksi ja omistajaksi. Valta-asemasta tahtoo siivunsa myös Patrizia, joka yrittää osallistua ja vaikuttaa muotitalon tulevaisuuteen.

Uuden sukunimensä turvin Patrizia nousee isäpuolensa mafiataustaisen kuljetusyrityksen toimistotytöstä seurapiireihin ja kiinni ylellisen tuhlailevaan ökyelämään. Jetset-pariskunnan arkea ovat Jackie Kennedyn kaltaiset kuuluisat ystävät, luksusautot, kattohuoneisto Manhattanilla, huvila Acapulcossa sekä talo St. Moritzissa. Vaikeuksissa Patrizia puolustaa perhettään, mutta todellista valtaa hän ei saa koskaan. Se pysyy miesten käsissä.

Maurizio Gucci ja Patrizia Reggiani liikkuivat sulavasti kansainvälisissä seurapiireissä.

Vuonna 1985 Maurizio ilmoittaa suhteen tulleen tiensä päähän, mutta lupaa huolehtia ex-vaimostaan ja pariskunnan kahdesta tyttärestä. Järjestely saattaisi vielä jotenkin toimia Patrizialle, ellei Maurizio rakastuisi lapsuudenystäväänsä, taiteilija Paola Franchiin. Avioerossa Patrizia saa 1,5 miljoonan dollarin vuotuisen elatusmaksun sekä kiellon käyttää Gucci-nimeä. Hän ei noudata kieltoa, koska perustelee olevansa sydämeltään enemmän Gucci kuin yksikään sukuun syntynyt.

Maurizion puheet uusista häistä saavat ex-vaimon suunniltaan. Uusi liitto puolittaisi elatusmaksun, mutta ennen kaikkea Patrizia tuntee olevansa loukattu. Naisen uskotaan raivostuneen Mauriziolle myös yrityksen myynnistä: erilaisten vaiheiden jälkeen Gucci on ajautunut perheeltä ulkopuoliseen omistukseen. Patrizia on menettänyt sekä perheen että sen tarjoaman välineen menestykseen.

Maurizio Gucci menehtyy sala-ampujan luoteihin Milanossa toimistorakennuksensa portailla 27.3.1995. Hän on kuollessaan 46-vuotias. Kolme tuntia myöhemmin Patrizia tyttärineen marssii Guccin asunnolle Corso Venezialla ja häätää sieltä Paola Franchin, joka on viiden vuoden ajan jakanut kodin Maurizion kanssa. Koska uutta avioliittoa ei ollut vielä solmittu, perintö kuuluu Guccin tyttärille.

Poliisilta kestää kaksi vuotta selvittää murhan tekijät. Vuonna 1997 Patrizia saa 29 vuoden vankilatuomion palkkamurhan järjestämisestä. Myös kolme muuta tuomitaan teosta. Oikeudenkäynnissä Patrizia esiintyy päästä varpaisiin Gucciin pukeutuneena. Vuonna 2011 hän kieltäytyy työvelvoitteella tarjotusta ehdonalaisesta: ”En ole koskaan käynyt töissä enkä aio aloittaa nyt.”

Patrizia vapautuu lokakuussa 2016 istuttuaan 18 vuotta. Ensimmäiseksi hän suuntaa Milanon arvokkaimmalle ostoskadulle näyttäytymään koruineen kaikkineen. Elämästään kertovassa dokumentissa Lady Gucci: The Story of Patrizia Reggiani rouva itse kertoo, miten avoimesti hän etsi ampujaa miehensä teloittajaksi – ”Minähän kyselin sitä kaikilta, tutulta kauppiaaltakin!” – ja olisi kuulemma hoitanut teon itse, ellei olisi niin huono tähtäämään.

Nykyään 72-vuotiaan Patrizian mieltä painavat tyttäriensä pitämä etäisyys sekä se, miten arkea ja omaisuutta pitää pyörittää itse. Myös se korpeaa, ettei Lady Gaga ole halunnut tavata tai keskustella hänen kanssaan.

Valittua etäisyyttä

Lady Gagan mielestä Patrizia on vielä vapautumisensa jälkeenkin tavoitellut mainetta karmealla teollaan. Se ällöttää taiteilijaa, ja siksi hän on halunnut pitää etäisyyttä.

– En ole halunnut olla minkäänlaisessa salaliitossa hänen kanssaan. Uskon, että hän katuu tekoaan, mutta tämän on täytynyt olla raskainta Guccin tyttärille. Heille toivon pelkästään voimia ja rakkautta, Gaga sanoo.

Yllättäen Gagalta kuitenkin löytyy ymmärrystä myös julman teon motiiveille – ei siis murhalle, mutta siihen ajaneille syille.

– Uskon, että kyseessä oli vilpitön nuori nainen, joka aidosti rakastui mieheensä sekä kaikkeen siihen, minkä suhde hänelle mahdollisti. Hän halusi olla arvokas ja merkittävä, myös puolisolleen, ja auttaa tätä menestymään. Hän oli kuitenkin systemaattisesti alistettu ja vähätelty – ensin lapsuudenkodissaan ja myöhemmin avioliitossaan, Gaga järkeilee.

” Mitä tapahtuu ihmiselle, jota koetellaan liikaa?

– Näin tapahtui, koska naista yksinkertaisesti loukattiin liikaa.

Lady Gaga haluaa työllään osoittaa kunnioitusta ”tuskan epäonnisille seurauksille” sekä naisille, joista on tullut ”selviytymisen eksperttejä”. Gaga toivoo elokuvayleisön havahtuvan ajatukseen, että satutetut ihmiset satuttavat ihmisiä.

– Mitä tapahtuu ihmiselle, jota koetellaan liikaa?

Patrizia Reggiani on haastatteluissa antanut hyväksyntänsä Lady Gagalle. ”Hän näyttää minulta.”

Gaga on puhunut oman mielenterveytensä järkkymisestä ja henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä jo kauan ennen tätä työtään. Hänen menestyslevynsä mukaan nimetty Born This Way -säätiö tekee mielenterveystyötä nuorten parissa. Koronaeristyksissä vuonna 2020 syntyi albumi Chromatica, jonka tekovaiheita laulaja on kuvaillut elämänsä synkimmiksi.

– En ollut koskaan tuntenut suurempaa tuskaa elämäni aikana. Olin silloin todella synkässä jamassa. En halunnut olla enää. En tuntenut olevani minkään arvoinen, hän kuvaili Voguelle marraskuun alussa.

– Nyt ajattelen, että elämäntehtäväni on saada ihmiset hymyilemään. Se, että käyn läpi vaikeita aikoja, valmistaa minua puhumaan maailmalle kiltteydestä, myötätunnosta ja hyvyydestä.

Katsotaanko kissavideoita?

Tällä hetkellä Gaga vakuuttaa voivansa hyvin. Parisuhde Michael Polanskyn kanssa on tasapainossa, ja kotielämä on enimmäksi osaksi siirtynyt hektisestä New Yorkista aurinkoisempaan Kaliforniaan. Lemmikkikoiratkin ovat taas turvassa sen jälkeen, kun ne saatiin takaisin kaappaajiltaan. Helmikuisessa kidnappauskahakassa Gagan koiranulkoiluttajaa ammuttiin rintakehään, ja myöhemmin viisi epäiltyä pidätettiin.

Vuoteen on mahtunut muitakin erityisiä hetkiä, niistä tärkeimpänä esiintyminen presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa tammikuussa. Silloin Gaga lauloi Maison Schiaparellin mekossa, joka oli valmistettu luodinkestävästä kankaasta.

– Se oli yksi elämäni hienoimmista hetkistä, hän kuvaili Voguelle.

Lady Gaga on seurustellut pian vuoden yrittäjä Michael Polanskyn kanssa.

Gaga haluaa vielä puhua elokuvaroolistaan ja pedantista valmistautumisestaan siihen. Vähän yllättäen hän kertoo tapittaneensa tuntikausia kissavideoita ja keksineensä tutkia esittämänsä naisen käytöstä niiden kautta.

– Ajattelin, että nuorena hän oli kuin kotikissa, viehättävä ja keimaileva lemmikki. Sitten hänestä tuli kettu, ne ovat metsästäessään leikkisiä ja pitävät hauskaa. Lopuksi tutkin panttereita, sillä sellaisena näin hänet loppuvaiheessa. Pantteritkin viettelevät ensin ja iskevät sitten… Gaga selittää innostuneesti ja varmasti jatkaisi kissatutkimuksestaan, ellei aikataulu vaatisi lopettamaan.

Artistina Gaga tunnetaan visualisuudestaan ja övereistä lookeistaan, eikä sitä kiinnostusta jätetty nytkään kuvauspaikan ulkopuolelle. Näyttelijä sai unelmatiimin huolehtimaan siitä, että asut, meikit ja kampaukset tehtiin ajan tyylille uskollisesti. Elokuva ajoittuu 1970-luvulta 90-luvulle, Gagan roolissa ikävuosiin 22–49.

Ajatus saa tähden pyörittelemään paksusti meikattuja silmiään.

– Well, että minä menisin kaksivitosesta, sehän oli lähes naurettavaa… Mutta kiitos ohjaajalle, joka uskoi minuun.

Lähteet haastattelun lisäksi: Vogue 12/2021, ITV News.

Dokumentti Lady Gucci: The Story of Patrizia Reggiani on nähtävissä Discovery+-suoratoistopalvelussa.