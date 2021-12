Anu Sinisalo on sinnitellyt vähillä rahoilla ja hankkinut halvinta – kertoo nyt, miten tuntenut itsensä arvottomaksi

Anu Sinisalo on oivaltanut, että rahanpuute heikentää itsetuntoa, että ikä antaa naisen sanoille painoarvoa ja että ihminen on etuoikeutettu, kun on saanut kokea suuria rakkauksia.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

MIELI

”Kuormittuessa menen luontoon tai vessaan”

”Olen elämänasenteeltani naiivi optimisti, ja siitä haluan pitää kiinni. Uskon valoon, ihmisten hyvyyteen ja siihen, että kaikki järjestyy. Tuo asenne on pitänyt minut järjissäni vaikeina hetkinä.

Olen huono huoltamaan niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointiani. En meditoi tai joogaa päivittäin, ja ihailen ihmisiä, jotka jumppaavat säännöllisesti. Haluaisin olla sellainen, mutta en vain ole. Minä kävelen paljon, mutta olen siinäkin melko salliva itseäni kohtaan: jos tänään ei tee mieli tehdä pitkää lenkkiä, ehkä huomenna sitten. Tarvitsen toimivaa kehoa ammatissani, mutta kävelen myös tuulettaakseni päätä ja saadakseni happea. Jos olo alkaa tuntua kireältä, luonto on siihen paras lääke. Tunnistan ylikuormittumisen värinänä kehossa. Jos se olisi ääni, se olisi kova pirinä.

Toisinaan kuormitun äänistä ja ihmisistä julkisissa tilanteissa, joista ei voi häipyä metsään hengittelemään. Silloin menen vessaan hiljentymään ja saatan törmätä siellä muutamaan ystäväkollegaan. Nauramme, että meitä yhdistää tällainen henkinen vessatarve: hetki pienessä, rauhallisessa kopissa palauttaa olon turvalliseksi. Tämäkö onkin se todellinen syy, miksi naistenhuoneisiin on aina jonoa? Myös nauru laukaisee kaikki jännitteet.”

KEHO

”Kuolevaisuuteen voi havahtua vasta keski-iässä”

”Kymmenen vuotta sitten jouduin liikenneonnettomuuteen, jossa sääriluuni yläosa murtui monesta kohdasta. Olin 44-vuotias ja tajusin ensimmäisen kerran olevani kuolevainen. Olin tottunut haastamaan itseäni fyysisesti ja pelottomasti kokeilemaan kaikenlaista: benjihyppyä, sukellusta, sen sellaista. Jos jokin laji ei ollut minun juttuni, olinpa ainakin kokeillut. Onnettomuuden jälkeen muutuin varovaisemmaksi: tuli käsitys, että minähän voin hajota.

On ihmeellistä, millainen muisti keholla on. Pystyn yhä selkeästi muistamaan kivun onnettomuuden jälkeen. Sen pelko on myöhemmin rajoittanut kokeilunhaluani tai ehkä herätellyt itsesuojeluvaistoani.”

Anu sanoo olleensa suojeleva omista asioistaan niin julkisuudessa kuin ystävyydessä. ”Olen vasta viime vuosina opetellut kuuntelijan roolista myös puhujaksi, purkamaan omiakin asioitani toiselle.”

VANHEMMUUS

”Äitiyden jalustaa sietää ravistella”

”Täytin 19 vuotta samana keväänä, kun poikani Aleksi oli syntynyt. Vanhemmuus jos mikä on mullistava asia, sillä se muuttaa koko elämän perustuksia eikä pääty koskaan.

Nuori äitiys oli aiemmin ollut ihan tavallista, mutta minun ikäpolvestani oli tulossa uraorientoituneempi, ja siihen aikaan ratkaisuani pidettiin outona. Koin tarvetta näyttää, että pärjään ja selviydyn. Valtava vastuu lapsesta teki minusta ylihuolehtivan ja yliajattelevan. Niistä tavoista yritän nyt opetella eroon. Vastuuntunnon vaatteet ovat käyneet liian ahtaiksi, ja haluan kasvaa niistä pois.

19-vuotiaana äitinä. ”Aleksin syntymä muutti koko elämän perustuksia.”

Koska sain lapsen niin nuorena, elämästäni tuli erirytminen ikätovereihini verrattuna. Olin aina vähän eri vaiheessa kuin muut ja olen vieläkin: oma poikani on jo aikuinen mies, mutta ystävieni lapset vasta siinä kynnyksellä, kirjoittamassa ylioppilaiksi tai muuttamassa omilleen.

Opiskeluvuosina verkostoituminen jäi vähälle, kun muut bailasivat ja minä olin perheeni kanssa. Se varmasti myös suojeli minua monelta. Äitiyteen liittyy pyhyyttä ja sädekehää, vähän kuin Selviytyjissä saisi immuniteetin, olet koskematon. Mutta on äitiyden myytillä huonokin puoli, ja haluaisin ravistella sitä jalustaa, jolle äidit helposti nostetaan. Kun olen läheltä seurannut vaikkapa erokiistaa, olen kaivannut laajakatseisuutta ja ymmärrystä sille, ettei äiti aina automaattisesti ole paras huoltaja lapsilleen.”

PERHE

”Tuomitsemattomuus on hyvä perintö”

”Olen avioerolapsi ja ikuisesti kiitollinen vanhemmilleni, että he löysivät tasapainon, jossa minulla oli vanhemmat ja lisäksi ihana kakkosäiti. Olin oikeastaan kolmen kodin kasvatti: yksi koti äidin luona, yksi isällä ja kakkosäidillä, ja yksi isovanhempieni luona. Vaikka erossa varmasti oli vaikeutensa, en koskaan kokenut olevani vanhempieni kiistakapula.

Silloin ei vielä puhuttu bonuslapsista eikä eroaminen ollut yhtä hyväksyttyä kuin nyt. Kävin ruotsinkielisen koulun ja koin, että perhetausta määritteli arvoni muiden silmissä.

Lapsuuteni tärkeintä henkistä perintöä ovat erilaisuuden hyväksyminen ja tuomitsemattomuus. Ratkaisujani on voitu kyseenalaistaa, mutta minulla on ollut vapaus tehdä ne. Ehkä siksikin päädyin näyttelijäksi, alallani ihmisten annetaan olla omanlaisiaan ja erilaisuus nähdään rikkautena. Oma historiani on ollut hyödyksi myös työelämässä.”

1988, sukeltamassa. ”Tämä kuva kertoo luonteestani: kaikkea pitää kokeilla vaikka vaintodetakseen, ettei ollut mun juttuni.”

KOIRAT

”Reviiritietoinen ymmärtää hengenheimolaista”

”Tästä voi tulla sanomista, mutta meillä myös koirat lasketaan perheenjäseniksi. Pojallanikin on koira, ja aika ajoin hoidamme toistemme eläimiä. Pinja on eläinkumppanini, joka on kulkenut rinnallani 16 vuotta.

Jos joku on opettanut minulle kärsivällisyyttä, niin Pinja. Se kertoo tarkkaan, miten sitä lähestytään, kosketellaan ja kenet se huolii lähelleen. Ystäväni sanoo, että minulla on iso privat område, oma reviiri, ja niin on kyllä Pinjallakin. Ehkä emännät ja koirat todella muistuttavat toisiaan. Olen varmasti saanut myös harmaita hiuksia Pinjan takia. Se on kranttu ruuastaan, ja muistan syöttäneeni sille kinkunpaloja sohvan alle. Se voi kävellä lautastensa ohi, vaikka olen kattanut sille viittä erilaista syötävää, tulla sitten eteeni ja katsoa paheksuen: eikö sulla todellakaan ole mitään parempaa?”

2017, Pulsan asema. ”Sorjosen kuvausmatkoilla pysähdyimme Pinjan kanssa suosikkipaikkaamme Lappeenrannan lähellä.”

1960-luvulla taaperona. ”Meillä koirat on laskettu perheenjäseniksi, tässä Keikkali, mama ja minä.”

IKÄ

”Tuntuu hämmentävältä tulla vihdoin kuulluksi”

”Fyysinen ikä on aina ollut merkityksetön juttu minulle. Olen kokenut samanikäisyyttä isoäitini ja lapseni kanssa, nuorena viihtynyt itseäni vanhempien seurassa ja monesti havahtunut, että minähän olen vasta tämän ikäinen. Nyt 55-vuotiaana ikä tulee vastaan vain aamuina, joina keho haluaa herätä hitaasti. Sen vuodet ovat tehneet, että näen itseni nyt laajemmin ja kokonaisempana, en enää kiinnitä huomiota vain epäkohtiini. Tilalle on tullut arvostus ja rakkaus itseä kohtaan, näin on ihan hyvä.

Eniten ikä ja kokemus näkyvät ammatillisessa asemassani. Kun sanon jotain, sitä pysähdytäänkin oikeasti kuuntelemaan. Sanoillani on painoarvoa, tulen kuulluksi ja nähdyksi, ja se tuntuu hämmentävältä. Tulen maailmasta, jossa nuoret naiset suvereenisti ohitettiin ja vain äijäporukoiden kohdalle pysähdyttiin. Tuntuu hienolta nähdä muutos.”

”Sen vuodet ovat tehneet, että näen itseni nyt laajemmin ja kokonaisempana, en enää kiinnitä huomiota vain epäkohtiini. Tilalle on tullut arvostus ja rakkaus itseä kohtaan.”

YSTÄVÄT JA RAKKAUS

”Ystävyydessä kaikki mielentilat ovat sallittuja”

”Olen ollut varjeleva ja suojeleva asioistani paitsi julkisuudessa myös ystävyydessä. Olen ollut se kuunteleva osapuoli ja vasta viime vuosina opetellut purkamaan myös omia kokemuksiani ja ajatuksiani. Aiemmin kuvittelin, että läheisten ystävien vähyys on vajavaisuutta, mutta se taitaakin olla tyypillistä: läheisimpiä on vain muutama ja muita tuttavuuksia sitten enemmän.

Pitkäaikaisimman ystäväni olen tuntenut kymmenvuotiaasta. Asumme eri paikkakunnilla ja tapaamme harvoin, ystävyydessämme on ollut erilaisia vaiheita ja olemme olleet vuoroin suutuksissakin. Silti yhteys löytyy aina uudelleen, ja kun toisessa näkee muutoksia, niitä voi päätellä tapahtuneen myös itsessä. Sitähän ystävyys on, peilaamme toisemme oleviksi.

Ystävyyssuhteisiini ei onneksi liity sääntöjä, rutiineja eikä pakotettuja tapoja. Ystävät ovat kuin suuri hyväksynnän piiri tai syli, mihin voin aina asettua. Heidän kanssaan voin olla missä mielentilassa tahansa, kaikki on sallittua. Olen saanut uusia ystäviä muutamista ikäisistäni naiskollegoista, joiden kanssa voin puida ammatillisia asioita. Se on tuntunut arvokkaalta vertaistuelta.

Minä rakastan ystäviäni enkä selviäisi elämästä ilman kumpaakaan, rakkautta tai ystäviä. Olisi rikollista ja suurta ahdasmielisyyttä typistää rakkaus synonyymiksi parisuhteelle. Se on paljon suurempi asia, elämän läpi kannatteleva voima. Olen etuoikeutettu, kun olen saanut kokea suuria rakkauksia, vastarakkautta ja pitkiä ihmissuhteita.”

URA

”Näyttelijä on välittäjä, ei objekti”

”Minusta tuli näyttelijä, koska olen utelias ja kiinnostunut ihmisistä. Ajattelen ammattiani välittäjänä: tunteiden, tilanteiden, toimintojen ja tarinoiden. Meni vuosia, että opin katsomaan ja kuuntelemaan itseäni objektiivisesti. Työtä tehdessä en tiedosta olevani muiden katsottavana. Yksityiselämässä se tuntuu vieläkin oudommalta.

Hain teatterikouluun salassa vanhemmiltani. Kerroin vain silloiselle kumppanilleni ja parhaalle ystävälleni. Ei minun kuitenkaan tarvinnut selitellä valintaa perheelleni. 1920-luvulla syntynyt mummini tuumi, että olisin voinut valita oikeankin ammatin, mutta myöhemmin hän oli minusta ylpeä. Kova kriitikko hän kyllä oli, arvosteli kaikki työni ja kertoi, missä onnistuin ja missä en.

8-vuotiaana. Anu ei muista, miten keksi haluta näyttelijäksi. Teakiin hän pääsi ensi yrittämällä vuonna 1991.

1994, Svenska Teatern. ”Tein taiteellisen lopputyöni musikaalissa Viulunsoittaja katolla.”

Uteliaisuuteni takia olen ollut freelancer, halunnut kokeilla kameratyötä ja teatteria ja erilaisia tyylejä. Hitto, että olen saanut elää rikkaan elämän myös ammatillisesti ja olen kokenut senkin, kun töitä ei ole. Niissä hetkissä perhe ja koirat ovat pitäneet kiinni arjessa sekä rutiineissa ja kannatelleet vaikeiden vaiheiden yli.”

RAHA

”Rahattomuus pienentää ihmistä”

”Ammattini takia olen oppinut tarkaksi rahan kanssa. Olen harkitseva ostaja, käytän asiat loppuun ennen kuin ostan uutta ja laitan rahaa säästöön aina kun mahdollista. Olen kokenut taloudellisia ääripäitä ja tiedän tarkalleen, millaista on hankkia halvinta ja sinnitellä minimikorvauksilla. Niukkuus vaikuttaa kaikkeen, mielialaankin: silloin koen olevani huonompi ja pienempi, pudonneeni arvottomuuden harmaaseen kastiin.

Olen onnekas, että minulla on perhe, joka on voinut olla apuna. Sellaista ei kaikilla ole, ja eriarvoisuus on yksi ahdistavimmista ilmiöistä ajassamme.

Freelancerina käyn itse palkkaneuvotteluni. Kokemus on opettanut arvostamaan työtä sekä määrittelemään omaa asemaani. Alallamme vasta kehitellään käytäntöjä freelancereiden tueksi sopimuksissa ja tekijänoikeuksissa. Se, että ensi-iltoja nyt juhlitaan punaisilla matoilla, ei vielä tarkoita, että niiden tekijät olisivat päässeet rikastumaan.”

KUOLEMA

”Luopumista seuraa haparointivaihe”

”Isoäitini, maman, lähtö viime keväänä on merkittävin kokemukseni kuolemasta. Osallistuin maman saattohoitoon äitini, poikani ja enoni kanssa, ja sain olla mukana hänen viimeisissä hetkissään. Sanat eivät riitä kuvaamaan kunnioitusta poikaani kohtaan: että nuori jantteri halusi arastelematta olla mukana tuollaisessa kokemuksessa. Saattohoitoon liittyi paljon karua, arkista ja fyysistä työtä sekä maman tapaan ronskia huumoria ja itseironiaa. Tyylistään hän ei tinkinyt, vaan lakanat ja pyjamat piti olla sävy sävyyn ja hiukset kauniisti kikkuralla.

2019, LOUNAALLAMAMAN KANSSA.”Mama oli kovinkriitikkoni, muttameitä yhdisti myösronski huumorintaju.”

On surullista, miten vieraantuneita me nykyihmiset olemme kuolemasta. Olen ikuisesti kiitollinen, että sain olla hyvästelemässä maman. Itse kuoleman hetki oli todella kaunis. Sen sijaan voisin loputtomiin paasata siitä, millaista arki palvelutalossa voi olla ja kuinka hoitoa ei ole saatavilla. Olosuhteet herättivät kauhun ja kysymyksen siitä, millainen vanhuudestani tulee ja miten minua aikanaan hoidetaan.

Mamalla oli valtava osa ja vaikutus elämässäni, ja opettelen nyt oman elämäni uusia struktuureja hänen poislähtönsä jälkeen. Hänen mukanaan murenivat isot muurit. Arki tuntuu edelleen vähän haparoinnilta ilman häntä.”

