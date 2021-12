Helena Ahti-Hallberg teki vuosia sitten päätöksen, ja nyt hänen parisuhteensa kukoistaa – 8 julkisuudesta tuttujen suomalaisten ihmissuhdeoivallusta

Mieti, miten puhut kumppanistasi

Helena Ahti-Hallberg (Me Naiset 41/2021):

”Pitää olla tosi tarkka siinä, mitä ja miten puhuu. Sanojen kautta vaikutamme omaan ja toisten ajatteluun.

Helena Ahti-Hallberg on pitänyt puolisonsa kanssa yhtä 30 vuotta.

Tämä kirkastui minulle konkreettisesti vuosia sitten, kun ystäväni vain moitti ja moitti avomiestään. Silloin päätin, että en liity yhteenkään aviomiesten panettelukerhoon, vaan kerron pelkästään positiivisia asioita, koska sen vaikutus on niin valtava. Sitä olen toteuttanut, ja avioliittoni voi paremmin kuin ikinä. Ihan vain siksi, että itse puhun positiivisesti miehestäni.

Ennen olisin saattanut ärsyyntyä astioista pöydällä tai kengistä eteisessä, kun tulen pitkän työpäivän jälkeen väsyneenä kotiin. Enää en.”

Ystävät eivät ole itsestäänselvyyksiä

Arja Koriseva.

Arja Koriseva (Me Naiset 48/2020):

”90-luvun ruuhkavuosina en muistanut pitää ystäviini yhteyttä. Se oli minulle itsekästä aikaa ja omistauduin työlleni. Kun lähetin ystävälleni Minnalle fanijoulukortin, hän muistutti minua, että ystävyyssuhteiden eteen pitää tehdä töitä. Olin laittanut korttiin koko nimmarini ’Arja Koriseva’, vaikka tavallisesti olisin kirjoittanut vain ’Arja’. Silloin Minna sanoi, että nyt menee liian lujaa, emme me ystävät ole itsestäänselvyyksiä, vaan meidän kanssamme pitää myös jakaa elämää. Se viesti pysäytti.”

” ”Ystävää ei saa latistaa, mutta eri mieltä saa olla.” – Satu Silvo pitkästä ystävyydestään Anna-Maija Tuokon kanssa, Me Naiset 6/21

Kun on aika lähteä eri teille

Anna-Leena Härkönen.

Anna-Leena Härkönen (Me Naiset 23/2021):

”Nuorena ihminen on idealistisempi rakkauden suhteen. Ajattelee, että jos minä oikein yritän, suhde saadaan toimimaan. Vanhempana olen tajunnut, että se on hirveän paljon kiinni ihmisten välisistä kemioista. Aina yrittäminenkään ei auta. Vanhempana myös huomaa nopeammin, jos suhde ei toimi. Vuosien varrella oman tilan tarve on kasvanut.

15 vuotta sitten tuskailin ystävälleni, että en ole ihan varma tästä suhteesta. Hän kysyi minulta: saako tämä mies sinussa esille parhaat puolesi? Siinä vaiheessa kun vastaus on, että ei, vaan huonoimmat, on aika lähteä eri teille.”

Suhteelle on raivattava aikaa

Aami Hietanen (Me Naiset 13/2021):

”Vaikka äitiys on ollut minulle elämäni suurin unelma, olisi vieras ajatus, että eläisimme vain lapsiamme varten ja olisimme toisillemme isä ja äiti. Keskinäinen parisuhde on ollut meille molemmille tärkeää ruuhkavuosienkin keskellä.

Tämä saattaa ärsyttää joitakin, mutta sanon silti: jotta parisuhteen kipinä pysyy yllä, on joskus jaksettava ohittaa oma väsymys ja hoitaa parisuhdetta, olla läsnä kumppanilleen ja raivattava se aika jostakin muusta.

Aami ja Konsta Hietanen ovat olleet yhdessä teini-ikäisistä asti, ja heillä on viisi lasta.

Olemme olleet nuoresta asti yhdessä ja kasvaneet samaan suuntaan. Silti myös omat toiveet ja unelmat ovat säilyneet. Niitä sitten on keskustellen sovitettu yhteen ja minusta olemme onnistuneet siinä aika hyvin.”

” ”Välillä voi rauhan ylläpitämiseksi pyytää anteeksi, vaikkei olisi syyllinen. Mitä väliä, kumpi käytti viimeisen vessapaperipalan?” – Hanna Sumari (Me Naiset 3/19)

Rakkaus on sanottava ääneen

Jari Tervo on ollut puolisonsa kanssa yhdessä 30 vuotta.

Jari Tervo (Me Naiset 38/2021):

”En todellakaan ole ihmissuhdetaitojen opettaja, mutta rakkaudessa ja avioliitossa on toimittava päinvastoin kuin kirjallisuudessa: rakkaudessa pitää todeta itsestään selvät asiat. Pitää sanoa se, mikä on jo teoissa näytetty.

Lisäksi rakkaalle vaimolle on annettava niin paljon vapautta kuin hän tarvitsee. Tiedän, että Kati ajattelee samalla tavalla minusta. Se on yksi asia, joka mahdollistaa yhteiselon jatkumisen. Lisäksi pitää haluta, että yhteinen tarina jatkuu. Jos ajattelee, että tämä on ihan kivaa, mikään ei pysy kasassa.”

Pohdi, mitä itse oikeasti haluat

Sari Havas.

Sari Havas (Me Naiset 19/2021):

”Avioeroni jälkeen lähdin tutkimusmatkalle, jossa oli mahdollisuus olla seksuaalisesti yhtä lailla miesten kuin naisten kanssa. Se, että kohtasin myös ihania naisia, vahvisti omaa naiseuttani. Myös naisten välistä solidaarisuutta löytyi. Se oli ihanaa, vaikka luulen, että olen ehkä pikemmin sellainen bi-utelias.

Haluaisin rohkaista ihmisiä olemaan avarakatseisia. Olen pohtinut paljon sitä, mitkä ovat minun kahleeni ja mitkä ovat jonkun muun asettamia kahleita minulle. Voinko päästää niistä irti ja kokeilla jotain muuta? Ottaa elämää enemmän omiin käsiin.”

Teksti: Me Naisten toimitus

Kuvat: Sanoma-arkisto

Lue lisää: Nyt puhuvat naiset, joiden on-off-suhteet saivat onnellisen lopun – yhdessä tai erikseen: ”Nykyään olemme hyvissä väleissä, ja salaa kaipaan häntä edelleen”