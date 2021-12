Iina Kuustonen listasi kaikki viikon menonsa – katso mihin rahaa kului 500 euroa

Kun Iina Kuustonen odotti esikoistaan, hän havahtui siihen, että oli käyttänyt kaikki rahansa matkusteluun. Vanhemmuus sai ajattelemaan taloudellista turvaa.

Ystävysten mökkireissuille on kehittynyt yksi sääntö. Se ei ole Iina Kuustosen ideoima, mutta hän on säännön ytimessä: ennen mökille lähtöä kaupassa käyvät kaverit, ja Iina poimitaan kyytiin vasta sitten. Jos ostokset annettaisiin ”Hamsteri” Kuustosen hoidettaviksi, ruokaa tulisi taas aivan liikaa ja paluumatkallekin pakattavaksi.

– Itse luulen olevani käytännöllinen, kun ostan kerralla paljon. Silloin ei tarvitse ravata kaupassa joka päivä. Kotonakin meillä on aina kaikkea kaiken varalta. Minulle se merkitsee perusturvaa, mutta kyllähän tuo ystävien järjestely jostain kertoo, Iina myötäilee ironisesti.

Mitä tarjoamiseen tulee, Iina oli nuorempana vieläkin hövelimpi kestitsijä.

– Olen joutunut opettelemaan eroon tavasta, että olisin aina tarjoamassa kaikille. Se on hirveän tyypillistä minulle. Olisin varmasti muutenkin voinut olla järkevämpi rahankäyttäjä. Minulla on ollut tapana elää kädestä suuhun ja käyttää kaikki varani reissaamiseen.

Liikkuvan elämän mallin Iina oppi jo lapsuudenkodissaan. Sielläkään ei hillottu säästöjä.

– Lapsuudenkodissamme oli välillä taloudellisesti niukkaa, mutta silloin kun oli mahdollisuus, raha pantiin reissaamiseen. Se antoi meille hienon henkisen pääoman.

Iina ei käytä rahaa meikkeihin, mutta kasvohoidossa hän käy parin kuukauden välein. Se on tärkeä oma hetki.

17-vuotiaana Iina aloitti ensimmäisessä työpaikassaan Coffee Housessa ja suoritti baristakoulutuksen. Ei häntä silloin vielä kahvi kiinnostanut, vaan reilaaminen Eurooppaan, ja työ kerrytti matkakassaa. Reissulla kaikki tarpeellinen kulki rinkassa, myös teltta, jonka suojissa seurue majoittui Pariisin ja Rooman leirintäalueilla.

– Vieressä saattoi olla maailman parasta pitsaa, mutta me lämmitimme Trangialla carbonaraa kuiva-aineksista. Niin tiukalla budjetilla silloin mentiin, mutta se oli hauskaa ja kuului reissun luonteeseen.

Oman perheen perustaminen muutama vuosi sitten on muuttanut eniten Iinan asennetta rahaan. Vanhemmuus sai ajattelemaan taloudellista turvaa ja muutti fokusta sen suhteen, kenen parhaaksi hän rahansa käyttää. Iinalla, 37, on viisivuotias poika ja kolmevuotias tytär muusikkopuoliso Sebastian Rejmanin kanssa.

– Kun odotin esikoistani, mietin että helvetti, minähän olen matkustanut kaikki rahani, kun nyt niitä eniten tarvitsisin. Olin aina elänyt hetkessä, kun olisinkin voinut säästää ja ennakoida. Toisaalta olen juuri tällainen, koska olen elänyt ja kokenut. Vanhemmuuden mukana lapsesta tuli myös taloudellinen vastuu.

Lasten syntyessä Iina puolisoineen on tehnyt myös arvovalintoja, jotka ovat vaikuttaneet perheen talouteen.

– Kun lapset syntyivät, tahdoin jäädä heidän kanssaan kotiin. En halunnut missata hetkeä, kun he ovat pieniä. Kahden freelancertaiteilijan perheessä se oli iso valinta, mutta tuntui meille oikealta ja tärkeältä. Olen kiitollinen siitä, että oli mahdollista jäädä kotiin.

Iina oli poissa työelämästä parissa erässä yhteensä kolmen vuoden ajan. Välillä Sebastian pyöritti kotia tai matkusti lasten kanssa Iinan kuvauspaikoille. Nyt lapset ovat aloittaneet päiväkodin.

Reissuelämää Iina ei ole jättänyt perheen saatuaan. Nyt se vain näyttää vähän toiselta: Aasian reppureissut ovat vaihtuneet kotimaan matkoihin ja rinkka ensimmäiseen matkalaukkuun.

Iina on himoneuloja, jopa siihen mittaan, että hän on asettanut itsensä lankojenostokieltoon. Sukkalangat ovat poikkeus.

Maanantai

Lankoja Snurresta 8 €

”Olen asettanut itseni lankojenostokieltoon, mutta sukkalankoja ostan uusien kuvausten alkaessa. Ehdin kutoa töissä, missä kuvauksiin kuuluu odottelua ja maskissa istumista. Sukkia voin kutoa vaikka silmät kiinni ja keskityn parhaiten, kun teen käsilläni jotain. Raskaana ollessani kudoin paljon vaatteita lapsilleni.

Ostan lankoja marketeistakin, mutta Snurressa käyn, kun haluan vähän parempaa tai tukea pienyrittäjiä. Langat voivat olla erityisiä käsin värjättyjä, eettisesti kestäviä, reilun kaupan tuotteita tai niiden tuottajatilalla on varmistettu, että lampaita kohdellaan hyvin. Parhaat langat ovat superihania ja todella kalliita, ja uuden villapaidan saisi varmasti halvemmalla kaupasta, mutta itse tehdyssä painavatkin muut arvot.

Olen tehnyt käsitöilläni hyviä vaihtokauppoja. Kerran sain ihailemaltani kuvataiteilija Carolina Grunerilta pienen taulun ja hän vastineeksi kolmet villasukat perheelleen. Nyt tein sukat taisteluvalmentajalleni, joka antoi minulle uudet nyrkkeilyhanskat eikä huolinut niistä rahaa. Muutama vuosi sitten aloin treenata Ivalo-sarjaa varten jujutsua, kick boxingia ja poliisien työhön kuuluvaa voimankäyttöä. Aiemmin olin lähinnä joogannut ja tanssinut, mutta lyöminen ja potkiminen olikin superhauskaa, ja taistelulajit tuntuivat luontevilta. Pian alkavalla Ivalon toisella kaudella actionia on tosi paljon enemmän.”

Tiistai

Hedelmiä ja mehua torilta 14 €

Kalaa ja juustoa Hakaniemen hallista 22 €

Ruokaostoksia Lidlistä 55 €

”Hoidan perheen ruokaostokset mieluiten yhdellä kierroksella moneksi päiväksi. Lidlistä haen perustarpeita, vihersmoothien ainekset ja IKaffea, jota meillä menee tölkkitolkulla kahveihin ja lasten kaakaoihin. Torilta ostan kauden hedelmät, marjat tai kasvikset, kukat sekä omenamehua lapsille – sieltä saa tuoretta ja kotimaista edullisesti. Kalat ja juustot hankin hallin tutuilta kauppiailta, jotka tunnen vuosien takaa. Kerran joku asiakas hoputti minun ja juustomyyjän kuulumisten vaihtoa, johon myyjä kuittasi napakan ystävällisesti: ’Menkää markettiin, jos on kiire, täällä asioidaan näin.’ Tykkään tuosta asenteesta.

Yleensä laitan kasvis- tai kalaruokaa, mutta nyt tein lihapullia. Se ja makaronilaatikko ovat parasta turvaruokaa, ja ruuan laittaminen auttaa, jos on vaikea päivä tai ahdistaa. Tykkään myös leipoa paljon lasten kanssa, se on ihanaa yhteistä arkipuuhaa. Ujutan muffineihin, banaanipannareihin ja sämpylöihin pähkinä- ja mantelijauhoa, spelttiä ja sen sellaista terveellistä. Niiden raaka-aineet ostan useimmin Ruohonjuuresta. Kalliista lähikaupasta täydennän vain silloin, kun en muualle ehdi.”

Iinan sisko Minka pitää huolen, että Iina on perillä ympäristönsuojelusta ja kestävistä elämäntavoista.

Keskiviikko

Kasvohoito Else Stenvallilla 165 €

”En käytä rahaa meikkeihin, mutta kasvohoidossa käyn parin kuukauden välein. Huolehdin ihostani työn vuoksi, mutta ennen kaikkea hoitopäivä on oma hetkeni, henkireikä ja naiseuteni voimaantumisen paikka. Olen käynyt Else Stenvallin hoidettavana parikymmentä vuotta. Hänestä on tullut tärkeimpiä ystäviäni, ja käymme aina isoja, merkityksellisiä keskusteluja. Else hoitaa minua kokonaisvaltaisesti eikä tarkkaile vain pintaa.

Kampaajalla en käy, koska tukkaani muutetaan koko ajan roolieni mukaan. Nyt siinä on permanentti ja otsis. Kun ystäväni Armi Toivanen osui samaan hissiin, hän repesi nauruun ja kysyi: ’Onko tukan tarkoitus olla hirveä?’ Minulle näyttelijänä on tärkeää voida olla eri näköinen enkä koe, että identiteettini olisi kiinni tukkamallistani. Kun pitkät hiukseni aikoinaan leikattiin lyhyiksi Ivalo-sarjaa varten, se tuntui vain helpottavalta. Arjessa en ikinä meikkaa. Taidan omistaa yhden ripsivärin ja poskipunan, ja nekin ovat jämiä Ivalon kuvauksista.”

Torstai

Lasten kuravaatteet 24 €

”Lapset tarvitsivat kuravaatteita, ja halusin etsiä ne käytettyinä. Little Copenhagen -liikkeessä on uusien vaatteiden lisäksi tosi hyvä second hand -osasto. Meiltä pieneksi jäävät lastenvaatteet kierrätän esimerkiksi siskolleni Minkalle tai ystävälleni Pihla Viitalalle. Lapsillamme on sopiva ikäero niin, että vaatteet pääsevät saman tien käyttöön. Pojalleni ostan koko seuraavan kauden vaatekerran maskeeraajaystävältäni. Tällainen järjestely tuntuu sydämessä hyvältä.

Minka on vielä parempi kierrättämisessä kuin minä. Kirppareilla kiertely oli lempipuuhaamme jo pienenä. Nykyään hän pitää huolen, että olen perillä ympäristönsuojelusta ja kestävistä elämäntavoista. Näen arvoa vaatteilla, jotka on tehty itse tai hyvistä materiaaleista. Korjaamisessa ja parsimisessa on kyse paitsi ekologisuudesta myös kunnioituksesta tavaraa kohtaan.”

Perjantai

Kahvitarvikkeita Kaffecentralenista 145,45 €

”Aloin juoda kahvia vasta aikuisiällä ja isommin lähinnä lasten syntymän myötä väsymykseen. Nykyään kahvi on minulle valtava nautinto ja sen valmistus pehmeästi herättelevä rutiini. Rakastan tuoreen kahvin tuoksua. Välillä se kantautuu kotiimme myös läheisestä paahtimosta.

Valmistan päivän kahviannokseni aamuisin Bialetti-mutteripannulla. Minulla oli niitä jo muutama, mutta lasten synnyttyä vaihdoin ne konepestäviin. Jauhan tuoreet pavut, keitän kahvin, kuumennan kauramaidon ja juon ensimmäiset hörpyt Porvoosta ostamastani jättimukista. Loput kaadan termariin ja juon ne päivän mittaan kello 15:een asti, mutta en kupillistakaan sen jälkeen. Kaikki, mitä teen kolmen jälkeen, vaikuttaa yöuneen. Partioaitan termari pitää kahvin hyvänä.

Olemme mökkinaapureita Pamela Tolan kanssa, ja nyt ostin hänellekin pienen mutteripannun sekä käsikäyttöisen myllyn mökille. Ystävyydessä on hienoa, kun molemmilla on omat vahvuutensa, joista kumpikin voi nauttia. Minä kävin siivoamassa Pamelan mökistä hiirenloukut, ja illalla Pamela teki minulle äänimaljahoidon.

Kahvi on hifistelyjuttuni, mutta ei tule sen kalliimmaksi kuin jos ostelisin take away -kahveja. Pakkaan kotoa mukaani eväätkin, se on taloudellista ja säästää hävikiltä sekä roskilta. Kesällä yövyin kavereitteni kanssa Tammisaaressa motellissa. Sen keittiönväki katsoi vähän pitkään, kun marssin tiskille lataamani mutteripannun kanssa ja pyysin keittämään. He suostuivat, mutta passittivat minut ulos keittiöstä, kun yritin mennä neuvomaan. Ei auttanut, vaikka pyysin ruotsiksi. Silloin hetken mietin, onko kahvitarpeeni mennyt liian pitkälle. Päätin kuitenkin, että jos riippuvuuteni elämässä ovat kahvi ja suklaa, homma on vielä ihan hallussa.”

Iinan lapsuudenperheessä oli vuosien perinne matkustaa ulkomaille pois jouluhärdellistä. Nyt jäädään kotiin. ”Joulun ilo tulee nykyään omien ja siskoni lasten kautta.”

Lauantai

Vimman pipo 49 €

Kirja 23,90 €

”Ostin Saara Cantellin kirjan Kaikki tuoksuu lumelta, koska käsittelemme sitä seuraavassa lukupiirin tapaamisessa. Ostan kirjat yhä perinteisessä muodossa ja kierrätän niitä äitini tai parin kaverini kesken. Välillä valitsemme klassikkoteoksia, jotta kirjan voisi lainata kirjastosta. Uutuuksiin on tahdillamme liian pitkä jono.

Päätimme laajentaa lukupiirin myös tv-sarjapiiriksi sekä kakkupiiriksi. Kuulostaa aika kunnianhimoiselta hankkeelta, mutta ilman tällaista deadlinea en ehtisi katsoa hyviä sarjoja. Nyt katselussa on The White Lotus.

Ostan harvoin vaatteita, mutta panostan kestäviin, laadukkaisiin ja kotimaisiin varusteisiin. Minulla on muutama lempparivaate, ja saatan kulkea koko talven yhdessä takissa ja villapaidassa. Olen älyttömän mukavuudenhaluinen, käytän lähinnä verkkareita enkä halua palella. En tajua, miksi värjöttelin nuoruusvuoteni Converseissa lumikeleilläkin. Nyt pipomyyjä muistutti, että myssyä tarvitaan suunnilleen puolet vuodesta.”

Sunnuntai

Ei ostoksia

”Joskus töitä osuu viikonlopuille, kuten nyt. Pakkasin eväät ja lähdin kuvauksiin kävellen. Yritän aikatauluttaa päiväni niin, että kaupungissa voisin aina kävellä. Liikun harvoin edes julkisilla enkä ole koskaan omistanut autoa. Tarpeen tullen lainaan puolisoni tai äitini autoa.

Tein joskus hiilijalanjälkitestin nähdäkseni, miten elämäntapani kuormittavat ympäristöä. Oli huojentavaa nähdä, että arkivalinnoilla todella on vaikutusta.”

Viikon menot yhteensä 506,35 €

Fakta Iina Kuustonen 37-vuotias näyttelijä asuu Helsingin Kalliossa puolisonsa Sebastian Rejmanin sekä 5- ja 3-vuotiaiden lastensa kanssa. Pääosa vastailmestyneessä Syke-elokuvassa, Ivalo-sarjan toinen kausi julkaistaan Elisa Viihteellä 19.12. Vuoden 2022 töitä mm. Punttikomedia sekä Pelle Hermanni -elokuva.

Tyyli Vesa Silver. Vaatteet college-asu ja villakangastakki, Hálo; nahkalaukku NO/AN; pipo VIMMA; kengät omat.

