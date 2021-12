Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Mikko Leppilampi lähti Hollywoodiin, menetti kaikki rahansa ja joutui soittamaan nolon puhelun päästäkseen kotiin – kertoo nyt, miten maksoi jenkkivuosistaan kalliin hinnan

Ulkopuolisin silmin voi näyttää siltä, että juontaja ja näyttelijä Mikko Leppilampi, 43, on onnistunut suunnilleen kaikessa, mihin on ryhtynyt. Totuus on kuitenkin toinen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki