Kun psykopaatti kohtaa tietyntyyppisen ihmisen, on tämä erityisessä vaarassa – 9 asiaa, jotka houkuttelevat psykopaatteja

Jotkut ovat helpommin manipuloitavissa kuin toiset, ja siksi he ovat psykopaatille helpompia uhreja, ruotsalainen psykiatrian ylilääkäri kertoo Aftonbladetissa.

He ovat armottomia, äärimmäisen itsekeskeisiä, eivätkä kykene tuntemaan empatiaa ja syyllisyyttä. Lisäksi he ovat erittäin taitavia manipuloimaan. Muun muassa nämä ovat psykopaatin piirteitä Duodecim-lehden mukaan.

Lue lisää: Huomaatko, kun sinua manipuloidaan? Nämä merkit paljastavat henkisen pelaamisen – etenkin yhdestä hälytyskellojen pitäisi soida

Kukaan tuskin haluaa joutua psykopaatin uhriksi eikä kukaan ole psykopaatilta täysin turvassa. Mutta tietyn tyyppiset ihmiset voivat olla erityisen suuressa vaarassa. Näin sanoo ruotsalainen psykiatrian ylilääkäri David Eberhard Aftonbladetin haastattelussa.

– On tärkeää tietää, että psykopaatti on häikäilemätön persoona, joka puksuttaa kuin höyryjuna kohti määränpäätään. Psykopaatti hyökkää kaikenlaisten ihmisten kimppuun, mutta on selvää, että psykopaatti käyttää tilaisuuden hyväkseen, mikäli jotakin on helpompi manipuloida kuin jotakin toista, Eberhard kertoo Aftonbladetissa.

Huono itsetunto ja seikkailunhaluisuus houkuttelevat psykopaattia

Erityisen suuressa vaarassa ovat ihmiset, joilla on huono itsetunto tai horjuva minäkuva.

– Psykopaatti huomaa tällaiset ihmiset nopeasti. Hän saattaa ladella kohteliaisuuksia, jotka hivelevät kuulijan itsetuntoa. Mutta kohteliaisuudet ovat vain tyhjiä sanoja, joita psykopaatti latelee ainoastaan oma etu mielessään, Ebenhard kertoo.

Myös seikkailunhaluisten ihmisten olisi hyvä olla Ebenhardin mukaan varuillaan.

– Psykopaatti voi vaikuttaa jännittävältä tyypiltä ja hän voi keksiä mitä uskomattomampia tarinoita, joten hän pystyy tekemään helposti vaikutuksen seikkailunhaluiseen ihmiseen.

Kolmas asia, joka voi vaikuttaa siihen, että on riskialtis psykopaatin uhriksi, on ikä ja elämänkokemus. Nuorempana saattaa olla naiivimpi ja herkkäuskoisempi – ja tätä psykopaatti osaa käyttää hyödyksi, Embard sanoo.

Elämänkokemuksesta voi olla hyötyä, jos on kohdannut psykopaatin ja oppinut tunnistamaan vaaran merkkejä.

Entä jos on hyväuskoinen ja herkkä tyyppi, jolla on huono itsetunto – onko tehtävissä mitään, miten itseään voisi suojella?

– Voi opetella olemaan hieman tiukempi ja muistaa, että kaikkea ei kannata uskoa, mitä ihmiset sanovat. Toki tämä on helpommin sanottu kuin tehty, Eberhard sanoo.

Nämä piirteet ja asiat voivat vaikuttaa siihen, että on helppo uhri psykopaatille

Huono itsetunto.

Naiivius ja hyväuskoisuus.

Taipumus vaikuttua herkästi.

Seikkailunhaluisuus.

Erityisherkkyys.

Sosiaaliset vaikeudet.

Psykiatrinen diagnoosi.

Autismikirjon diagnoosi.

Persoonallisuushäiriö – esimerkiksi ihminen, jolla on diagnosoitu epävakaa persoonallisuushäiriö, eli tunne-elämä on ailahteleva ja minäkuva epävakaa, voi olla muita helpompi uhri psykopaatille.

Psykopaatteja on arviolta 1–2 prosenttia väestöstä eli yksi tai kaksi sadasta. Taloussanomat on kirjoittanut, että työyhteisössä ikävä kollega leimataan yhä herkemmin psykopaatiksi, mutta tunnetun psykiatrin mukaan leimakirveitä heiluttava voi itse olla psykopaatti.

Lue myös: Ulla, 35, sai häiden jälkeen tietää, että mies oli koko ajan pyörittänyt toista perhettä – sitten hän ajoi mies kyydissään tämän ex-vaimon pihaan

Lue myös: Kun asiat eivät mene narsistin haluamalla tavalla, hän turvautuu 7 raukkamaiseen tapaan

Lue myös: 26 pientä merkkiä, jotka voivat paljastaa narsismin heti kättelyssä