Nyt puhuvat naiset, joiden on-off-suhteet saivat onnellisen lopun – yhdessä tai erikseen: ”Nykyään olemme hyvissä väleissä, ja salaa kaipaan häntä edelleen”

Jojoilu parisuhteen ja erossaolon välillä voi tuntua hyvinkin raastavalta.

Mutta entä, jos kauan jatkuneelle on-off-suhteelle saadaankin onnellinen loppu?

Me Naiset kysyi hiljattain lukijoiden kokemuksia on-off-suhteista ja ajatuksia siitä, mikä sai yrittämään aina uudelleen ja uudelleen.

Nyt puhuvat suomalaiset, jotka saivat onnellisen lopun on-off-suhteelleen – tarkoitti se sitten yhteen jäämistä tai onnellisia muistoja päättyneestä suhteesta.

Vaikka on-off-suhteiden ajatellaan usein päättyvän särkyneisiin sydämiin ja kyyneliin, voi suhde saada onnellisenkin lopun. Kyselyn vastauksissa oli runsaasti lopulta yhteen päätyneiden tarinoita. Erojen toki kerrottiin mutkistaneen suhdetta, mutta parhaimmillaan erot kasvattivat ja opettivat arvostamaan kumppania.

Tapasimme teini-ikäisinä. Ensimmäisinä vuosina parisuhde kriisiytyi ja päättyi eroon. Palasimme kuitenkin yhteen kypsempinä kummankin mietiskeltyä asioita vuoden verran. Toinen kriisi tuli, kun suhde oli arjen oravanpyörässä muuttunut pikkuhiljaa itsestäänselvyydeksi. Kokeilimme taas erillään oloa ja muiden kanssa seurustelua vuoden, kunnes ensirakkaus veti takaisin yhteen.

Yhteys ei katkennut eroissa, eikä välillemme syntynyt katkeruutta. Nyt yhteistä matkaa on takana yhteensä 20 vuotta, meillä on lapsia ja kiitollisuus siitä, että elämä on vienyt tähän pisteeseen.Nainen, 36