Seurasitko lapsena vanhempiesi kosteita illanviettoja? Näin se voi näkyä parisuhteessasi nyt – selittää monet ongelmat

Vanhempien alkoholinkäyttö voi aiheuttaa lapselle ongelmia aikuisena, vaikka kyse olisi normaalista käytöstä. Outo riittämättömyyden tunne ja parisuhteen ongelmat voivat johtua siitä.

Vaikka perheessä käytettäisiin normaalisti alkoholia, sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia lapsiin. Vanhemmilla ei tarvitse olla alkoholiongelmaa.

– On väärä mielikuva, että vain alkoholistivanhempien alkoholinkäytöstä seuraisi lapselle haittoja. Se ei ole niin yksinkertaista, voi vaikuttaa todella paljon, jos on ihan niin sanottua perusjuomista, mitä lapsi näkee toistuvasti, Tiktok-videoistaan tunnettu psykoterapeutti Ville Merinen kertoo.

Kun aikuinen humaltuu, tilanne on hänelle selkeä, sillä hän ymmärtää, mistä humaltuminen johtuu. Lapselle tilanne on kuitenkin eri, kun ympärillä olevien aikuisten käytös ja olemus muuttuu arvaamattomammaksi – jopa pelottavaksi.

Se voi vaikuttaa lapsen psyykeen niin, että jäljet näkyvät vielä aikuisena.

Tunneskaala kaventuu

Lasisen lapsuuden myötä tunneskaala kaventuu. Tällöin sekä myönteisten että kielteisten tunteiden tunteminen kaventuu ja tunteista tulee tasapaksuja.

Ihminen ei osaa käsitellä voimakkaita tunnetilanteita, joten hän alkaa vältellä niitä.

– Se voi näkyä myös romanttisissa tunteissa. Ihmisellä ei oikein ole hyvä olla missään, missä on paljon tunnetta, koska ei ole oppinut sietämään niitä hyvin.

Aikuisiällä omassa parisuhteessaan ihminen voi alkaa vältellä konflikteja.

– Ei uskalla jutella asioita suoraksi ja selvittää, koska pelkää sen menevän riitaan. Se on epämukava tunne, joka tunnetasolla koskettaa sitä samaa paikkaa, mihin vanhempien alkoholinkäyttö on vaikuttanut, Merinen sanoo.

Tunteiden käsittelyn sijaan hän voi vetäytyä siivoamaan tai lähteä vaikka lenkille.

– Käytännössä siinä sanotaan kumppanille, että ei suostu keskustelemaan ja poistuu. Ihminen ei välttämättä itse edes tiedä, miksi tekee näin.

” Ei puhuta ongelmista ja niitä vältellään viimeiseen asti. Se sama toistuu myöhemmin omassa parisuhteessa.

Mitä enemmän alkoholia on lapsuuden perheessä käytetty, sitä enemmän se vaikuttaa aikuisena.

Moni on lapsena saattanut joutua hillitsemään omia tarpeitaan ja halujaan, koska on pitänyt mukailla alkoholia käyttävien vanhempien mielentiloja ja tekemisiä. Lapsi on voinut oppia myös puhumattomuuden kulttuurin.

– Omaa tarvitsevuutta ei osaa sanoittaa, koska se kyky on harhautunut jo niin nuorena. Eikä oikein osaa olla tyytyväinen tavalliseen ja turvalliseen parisuhteeseen, koska ei ole tottunut siihen ja sellainen ihmissuhde tuntuu vieraalta.

Elämässä on läsnä outo turvattomuuden tunne

Jos vanhemmat ovat käyttäneet kotona alkoholia, lapsi voi aikuisena kokea riittämättömyyden tunnetta niin kumppaniaan kuin itseään kohtaan.

– Voi olla olo, että ei riitä sellaisena kuin on. Pitäisi tehdä enemmän, olla huomioivampi, aktiivisempi tai tehdä enemmän rahaa. Ihminen ei kovin herkästi löydä sitä oloa, että kaikki olisi hyvin.

Elämässä voi tuntua outo turvattomuuden ja onnettomuuden tunne. Ihmisellä saattaa olla esimerkiksi oma perhe, työelämässä asiat hyvin ja silti hän kokee, ettei kaikki ole hyvin.

– Ihminen pelkää, että esimerkiksi suhde voi mennä rikki tai jotain pahaa voisi tapahtua.

Taustalla voi olla trauma siitä, jos on joutunut lapsena olla huolissaan humalaisista vanhemmistaan.

Asioista voi opetella puhumaan

Miten näitä asioita voisi sitten käsitellä parisuhteessa?

Puhumalla, vaikka se vaikeaa onkin. Kumppanin kanssa kannattaa puhua siitä, mitä omassa lapsuudessa on tapahtunut. Sen kautta myös kumppanin on helpompi ymmärtää, miksi esimerkiksi konfliktitilanteet voivat olla vaikeita.

Turvallisessa ihmissuhteessa asioista voi opetella puhumaan ja käsittelemään asioita eri tavalla kuin lapsuudenkodissa asioita käsiteltiin.

Apua voi hakea myös ammattilaisilta.

Näitä asioita lasinen lapsuus voi aiheuttaa parisuhteessa