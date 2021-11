12 keinoa, joilla parisuhde kukoistaa – suomalaiset paljastavat tärkeimmät oivalluksensa

Toista ei voi muuttaa, mutta itseään voi, ja riitelemäänkin voi opetella. Muun muassa nämä asiat ovat suomalaisten tärkeimpiä parisuhteeseen liittyviä oivalluksia.

Hyvän parisuhteen tunnistaa muun muassa siitä, että vaikeista asioista puhutaan avoimesti ja riidoista päästään yli. Näin kertoi Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola hiljattain Me Naisten artikkelissa.

Samat asiat nousivat esille, kun kysyimme suomalaisilta heidän parisuhteestaan. Pyysimme kyselyyn vastanneita jakamaan parhaat parisuhdevinkkinsä, jotka he haluaisivat kertoa muillekin. Kyselyyn vastasi 1 522 ihmistä.

Listasimme alle 15 tärkeää oivallusta, jotka ovat auttaneet suomalaisia vaalimaan parisuhdettaan.

1. Kommunikaatio on tärkeintä.

”Jos joudut kysymään netistä apua parisuhdeongelmiin, ratkaisu on suurimmassa osassa tapauksia sama: keskustele kumppanisi kanssa. Jos ei kommunikoi, asiat pahenevat nopeasti. Kukaan ei osaa lukea ajatuksia. Tietynlainen itsekkyys on hyvästä. Kannattaa aina sanoa rohkeasti, mitä toiselta toivoo.”

2. Muista kosketus ja läheisyys.

”Joka päivä kannattaa pysähtyä ainakin kerran ja halata pitkään. Jos elää ruuhkavuosia, niin kannattaa merkitä seksitreffit kalenteriin. Kuulostaa arkiselta, mutta toimii.”

3. Suhtaudu lempeästi toiseen ja itseesi.

”Näe ja tunnusta eroavaisuudet. Suhtaudu niihin lempeydellä. Naurakaa niille, rakastakaa niitä. Olkaa kummallisia yhdessä, se kasvattaa me-henkeä.”

4. Huomioi ja auta toista.

”Meillä arki pysyy kuosissa sillä, että aina kun on mahdollisuus auttaa tai huomioida toinen, niin teemme sen. Ensimmäinen kotona kokkailee, kodin työt on jaettu fiksusti vastuualueisiin, joissa usein myös autamme toisiamme. Tärkeää on myös arkisilla pikku asioilla yllättäminen. Parisuhteeseen kuuluu panostaa jatkuvasti.”

5. Hyvässä suhteessa voi olla oma itsensä.

”Suhde on hyvällä pohjalla, jos voit olla oma itsesi ja toinen hyväksyy sinut sellaisena. Jos toisen kanssa tuntuu siltä, että on tarve olla jotain muuta, niin äkkiä tyyppi vaihtoon. Parisuhteen ei kuulu tuntua työltä, vaan piristää raskaan työpäivän jälkeen. Kotiin pitää olla kiva mennä!”

6. Älä oleta, että toinen muuttuu...

”Ei kannata ajatella, että toisen ajatusmaailma tai arvot jotenkin muuttuvat tai mukautuvat ajan myötä kohti omia, jos ne ovat suhteen alussa kovin erilaisia – eivät ne välttämättä muutu.”

7. ...mutta itseäsi voit muuttaa.

”Turha nalkuttaminen ei paranna yhtään mitään. Toista et voi muuttaa, itseäsi voit. Keskity siis olemaan hyvä kumppani. Parisuhde on kompromisseja: vaikka joku asia pitäisi mielestäsi tehdä tietyllä tavalla, niin anna puolisolle mahdollisuus. Joko hän huomaa, että ei se onnistunut hänen tavallaan, tai itse huomaat, että asiat voi ihan hyvin hoitaa vähän toisin kuin haluaisit.”

8. Opetelkaa riitelemään.

”Puhukaa siitä, miten pitäisi riidellä. Opetelkaa, miksi toinen reagoi johonkin näin tai noin. Molempia helpottaa, kun näette syyt käytöksenne takana. Keskustelkaa myös siitä, mitkä riidan aiheet ovat turhia ja jatkuvia. Riitatilanteissa muistakaa joustaa ja olla empaattisia. Aina ei tarvitse olla oikeassa.”

9. Ottakaa aikaa vain teille.

”Ottakaa parisuhdeaikaa, vaikka ei enää lapsia kotona olisikaan. Laitamme molemmat tietyn summan kuussa erilliselle parisuhdetilille ja kertyneillä rahoilla käymme aika ajoin ulkona syömässä tai teatterissa. Tilin rahoja ei saa käyttää mihinkään muuhun, eli niillä ei korjata kampiakselia tai makseta sähkölaskua.”

10. Älkää unohtako itseänne.

”On tärkeää, että molemmilla on mahdollisuus kulkea omia unelmia kohti ja pitää kiinni omista harrastuksista ja ystävistä. Eläkää omia elämiänne itsenäisesti, mutta olkaa kiinnostuneita toisistanne ja arvostakaa yhteistä aikaa.”

11. Kiitä toista.

”Vaikka asia, jonka toinen tekee, olisi arkinen ja tuntuisi itsestäänselvyydeltä, kiitä häntä siitä. Meillä kiitetään usein viimeistään ennen nukkumaanmenoa, ja siitä jää aina yhtä hyvä mieli molemmille. Jos ei muuta keksi, niin ’kiitos kun olet kanssani’ riittää.”

12. Ei ole häpeä hakea apua.

”Yhteiselo on ylä- ja alamäkiä. Vastoinkäymisten sattuessa ei pidä heti luovuttaa, sillä asioilla on tapana selvitä. Eikä pidä hävetä, jos joutuu hakemaan parisuhteeseen ammattiapua. Kun on ’suodatin’ välissä auttamassa keskusteluissa, niin asioiden selvittäminen on helpompaa.”

13. Muista, mihin toisessa rakastuit.

”Ensimmäisten seurustelukuukausien muisteleminen saa aina hymyn huulille. Palauttakaa aina kyllästymisen hetkellä mieleen, mihin olette toisessa alunperin rakastuneet. Se on siellä yhä. Se vain katoaa arjen kiireiden keskelle.”

14. Ole kiinnostunut toisesta – aina uudestaan.

”Ole kiinnostunut toisen elämästä ja ajatuksista sekä kerro omistasi. On tuhon tiellä, jos luulee tietävänsä puolisostaan kaiken. Ihminen ja hänen ajatuksensa sekä tunteensa muuttuvat koko ajan. Yhteisellä matkalla täytyy pysyä samalla kartalla.”

15. Muista, että olette tiimi.

”Erimielisyyksien keskellä koettakaa muistaa, että te olette tiimi, ja että olette samalla puolella. Suhteessa ei olla sinä vastaan minä, vaan me yhdessä maailmaa vastaan.”

