Maria Jungner meni Tinderiin ja tajusi, ettei löydä sieltä kumppania – kertoo nyt, mistä kiikastaa: ongelmana fanit ja ennakko-oletukset

Maria Jungner on joutunut pohtimaan identiteettiään uusiksi erojen, omien vanhempien haurastumisen ja esikoisen poismuuton jälkeen. – Tässä iässä asioista pitää pala palalta päästää irti.

Maria Jungner sanoo, että hänellä on ollut ikävä kosketusta. ”Kun ei ole kumppania, ja korona-aikana on puuttunut myös ystävien halaaminen, on ollut pakko ryhtyä kohtelemaan itseään lempeäti.”

Paskanmarjat – ei kukaan pärjää tässä elämässä yksin! puuskahtaa Ylen tv-kuuluttaja Maria Jungner, 48.

Koko ikänsä Maria oli kuvitellut asian olevan toisin. Nuorempana kovuus oli ollut hänelle selviytymiskeino. Aikuisena huolehtiessaan yksin kahdesta tyttärestään hän oli tottunut kantamaan vastuun, hoitamaan asiat ja olemaan pyytämättä apua.

– Olen aina ajatellut, että minun pitää olla muita varten ja pärjätä itsekseni.

Viime vuoden tapahtumat muuttivat ajatusten suunnan. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin opetella pyytämään apua ja olemaan itselleen lempeämpi. Uskaltaa näyttää oma heikkous.

– Ei kukaan voi tulla lähelle ja apuun, jos olet päästä varpaisiin haarniskassa. Ei kukaan näe, että vuodat verta. Minun oli pakko heittää helvettiin se haarniska. Se on ollut päälläni kaikki nämä 48 vuotta.

Muutokseen johtanut koettelemusten ketju alkoi syksyllä 2020. Marian molempien vanhempien kunto romahti, ja tapaninpäivänä esikoistytär ilmoitti yllättäen muuttavansa pois kotoa. Se oli Marialle äitinä kova paikka.

Tammikuun alussa Maria kaatui pahasti koiria ulkoiluttaessaan ja joutui sairaalaan. Olkapää oli kirjaimellisesti palasina.

Siitä alkoi hyvin pitkä ja tuskallinen sairastamisjakso. Samaan aikaan rakas isä, viihdealan konkari Aarre Elo, joutui sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi. Elettiin keskellä koronaa.

– Minä makasin toisessa sairaalassa enkä päässyt mihinkään. Sisarukset kävivät katsomassa isää lasin takaa. Pelkäsimme, ettei isä enää palaa sairaalasta. Se pysäytti.

Oli avuton ja äärimmäisen yksinäinen olo.

Samaan syssyyn Marialta lähti asunto alta hänestä riippumattomista syistä. Oli kiire löytää uusi koti. Maria ei päässyt katsomaan asuntoja, sillä liikkuminen oli hänelle hankalaa. Kivut ja kipulääkitys olivat kovat.

Tyttäret hoitivat asunnon etsimisen. Monena iltana Maria istui käsi paketissa muuttolaatikoiden päällä ja itki: tämä ei ole totta!

Aika uudessa kodissa on jäänyt painajaismaisena hänen mieleensä.

– Se oli hirveä asunto. Ihan kuin olisin joutunut gettoon asumaan.

Samaan aikaan oli kova huoli ja hätä vanhemmista. Isä joutui muuttamaan lopullisesti kotoa palvelutaloon. Syyllisyys painoi Mariaa.

– Se sama syyllisyys, joka kaikilla vanhemmilla on lastensa suhteen. Nyt se kohdistuu omiin vanhempiin. Mietin, olisinko sittenkin voinut auttaa isää enemmän, jotta hän voisi asua kotona.

Käynnit isän luona ovat Marialle tärkeitä ja rakkaita, mutta myös raskaita. Niin sydämeen käypiä, ettei hän voi piipahtaa katsomassa isää ennen töihin menoa vaan vasta töiden jälkeen. Joka kerta pois lähteminen on vaikeaa.

– Vihaan hetkiä, kun lähden isän luota, Maria sanoo ja kyyneleet nousevat silmiin.

Raivostuttavan passaava äiti

Nyt Marialla ja nuoremmalla tyttärellä on jälleen uusi koti. Esikoisen poismuuttoon Maria on vähitellen tottunut, mutta helppoa se ei ole ollut.

– Minulle pieni perheeni on ollut niin hirveän tärkeä ja äitiys tärkein tehtävä maailmassa. Olen raivostuttavan passaava äiti, curling-äiti potenssiin sata.

Kun esikoistytär lähti omilleen, menetyksen tunne viilsi syvältä.

Toki Mariasta oli hienoa, että tytär halusi itsenäistyä ja lähteä omaan elämään, mutta Maria oli ajatellut, ettei tytöillä ole mitään syytä lähteä kotoa pitkään aikaan, koska palvelu pelaa ja saa opiskella rauhassa.

– Lisäksi pääkaupunkiseutu on aika helkutin kallis paikka asua. Olen sanonut tytöille, etten koskaan potki heitä kotoa, mutta sitten kun he lähtevät, he saavat pärjätä itse. Siihen loppuu minun elatusvastuuni.

Maria jatkaa lapsuudenperheensä mallia.

– Kotoa muutettuani en ole euroakaan vanhemmiltani pyytänyt.

”Lempeys on maailman kaunein sana, kauniimpi kuin rakkaus. Kun menet lempeydellä kohti ihmistä, siihen ei sisälly mitään vaatimusta”, Maria Jungner ajattelee.

Tyttären poismuutto käynnisti Mariassa syvän itsensä tutkiskelun.

Hän muistaa viime uudenvuoden aaton. Tavallisesti talo olisi ollut täynnä tyttären ystäviä. Tällä kertaa Maria oli yksin, vain koirat seuranaan.

– Silloin tuli mieleen, kuka minä olen, kun minua ei enää tarvitakaan 24/7. Kun en ole äiti, jonkun puoliso tai kumppani, ehkä en kohta kenenkään tytärkään.

Viime kuukaudet Maria onkin käynyt läpi elettyä elämää, mutta vielä enemmän tulevaisuuden toiveita.

– Jos olen mitään elämässä oppinut, niin sen, että elämätön elämä on pahinta ja että virheitä tulee kaikille. Viittäkymppiä lähestyessä olen tajunnut, että sellaisia asioita, joita ei voi enää tehdä, alkaa olla aika paljon. Niistä pitää alkaa pala palalta päästää irti, Maria toteaa.

Yksi luopumisen aihe on se, että lapsia ei enää tule. Maria sanoo jopa tavallaan ymmärtävänsä miesten viidenkympin villityksiä uudessa valossa: he voivat aloittaa uudestaan pienten lasten vanhempana.

– Me naiset emme voi. Pienten lasten vanhemmuus osuu meillä naisilla juuri samaan kohtaan, jolloin yritämme rakentaa itseämme myös työelämässä.

Muistissa on, kuinka ruuhkavuosien repivyys ja jatkuva kiire vievät valtavasti aikaa vanhemmuudelta.

– Nyt tilanne olisi varsin toinen. Viisikymppiset naiset ovat ihan hillitön voimavara työelämässä. Siitäkin perspektiivistä työelämän ikärasismi tuntuu järjettömältä haaskaukselta.

Tiukkaa rahasta

Maria on ehtinyt parin viime vuoden aikana toivoa monta kertaa, että hänellä olisi ”se 25 vuotta kestänyt parisuhde.” Eniten hän on surrut sitä, ettei kotona ole ollut toista vanhempaa jakamassa tyttärien elämän virstanpylväitä. Ei niitä hienoja eikä huonoja.

– Kukaan muu ei ole lasten asioista niin kiinnostunut kuin omat vanhemmat. Tässä mielessä olen monet kerrat surrut sitä, etten ole elänyt yhdessä lasteni isän kanssa.

Varsinkin tyttöjen ”teini-iän huuruissa” Maria olisi toivonut, että paikalla olisi ollut se isä, joka sanoo, että noin et puhu äidille tai joka vahtisi rangaistusten noudattamista.

– Kun joutuu samaan aikaan olemaan lohduttava syli ja tiukka kasvattaja, tilanne on välillä suorastaan skitsofreeninen, Maria sanoo.

Yksin taloutta pyörittävän aikuisen taloudellinen taakka on todellinen.

– Ei ole mikään vitsi, kun sanotaan, että yksinhuoltajaäidit ovat tämän päivän vähävaraisia. Tiedän! Ei tässä ole paljon vanhuuden varalle saanut säästettyä. Tyttöjen viikonloppureissu vaikkapa kylpylään ei ole mikään itsestäänselvyys.

Pian ilme kasvoilla muuttuu ilkikuriseksi.

– No, ainakin tiedän, että kukaan ei ole minun kanssani rahan takia, hän sanoo ja räjähtää nauramaan.

”Sinkku on minusta ääliömäinen sana viisikymppiselle ihmiselle. Minä olen ollut kaksi kertaa naimisissa, koen olevani perheellinen ihminen.”

Vanhenenko yksin?

Kynnys uuden suhteen aloittamiseen on noussut.

– Mitä enemmän tulee vuosia ja elettyä historiaa, sitä vaikeammalta tuntuu aloittaa kenenkään kanssa aivan alusta. Eikä suhdetta ehkä enää kaipaa samalla tavalla kuin ennen.

Naimisissa Maria on ollut kaksi kertaa. Enää naimisiinmeno ei tunnu tarpeelliselta.

– Se ei ole turva tai takuu pysyvyydestä.

Neljänkympin tienoilla Maria kärsi pitkään ikäkriisistä. Ei ulkonäköasioista, vaan siitä, vanheneeko hän yksin. Tuntui, että rinnalle pitää löytää äkkiä joku. Se paniikki on kadonnut.

Treffeillä hän on käynyt, mutta julkisuuden henkilönä ihmisten kohtaaminen aidosti on hankalaa. Välillä vastassa on fani, välillä tukku ennakko-oletuksia.

– Olen kokeillut Tinderiä ja muitakin alustoja varsinkin korona-aikana. Hirveän käteviä varmasti monelle, mutta minulle Tinder on täysin toimimaton vaihtoehto.

” Minulle Tinder on täysin toimimaton vaihtoehto.

Mariasta ihanteellista olisi kohdata ihminen rauhassa, vaikkapa työpaikalla.

– Tarvitsen aikaa katsella. Kiinnitän huomiota karismaan, ihmisen läsnäoloon, ääneen ja siihen, miten hän liikkuu. Myös yleissivistys on minulle tärkeä asia.

– Kaikilla meillä alkaa olla eronneita ystäviä ympärillä. Mitä jos yhyttäisi hyviä tyyppejä yhteen?

Kynnystä uuteen suhteeseen nostaa Marialla myös se, että tällä hetkellä hän tuntee elävänsä yhtä elämänsä parhaista vaiheista kaikkien koettelemuksien jälkeen.

– Kotona on rauhallista ja kivaa. Ei ole vaikeita ihmisiä, jotka vaikuttaisivat kodin ilmapiiriin. Sielunrauhani ei ole rakentunut kenenkään muun varaan kuin itseni.

Se on tila, jota Maria ei halua lähteä horjuttamaan.

– Moni on arvellut, että vaadin mieheltä todella paljon. En tiedä, onko laaja-alainen sivistys, positiivinen elämänuteliaisuus ja karisma samassa paketissa liikaa vaadittu. Ainakin sellaisia ystäviä minulla on. Olen sitten mieluummin heidän kanssaan.

Ei kävellä enää tämän sydämen yli

Marian mielestä vaatii valtavasti rohkeutta, jotta uskaltaa kaikkien pettymysten jälkeen uskoa ihmisessä hyvään.

– Pari viimeistä vakavampaa suhdetta on päättynyt siihen, että luottamukseni on petetty rajusti. Se on jättänyt jälkensä. Jotta uskaltaa avata itsensä toiselle, täytyy voida luottaa, hän sanoo.

– Minua voi loukata tosi helposti. Olen joutunut sanomaan muutamalle ihmiselle, että minun sieluani on rikottu jo tarpeeksi monta kertaa, että tule mieluummin varovaisesti. Ei kävellä enää tämän sydämen yli.

Maria kertoo itsearvostuksensa kasvaneen.

– Olen liian arvokas siihen, että minua voisi käyttää nyrkkeilysäkkinä. En halua olla myöskään kenenkään kuntouttava terapeutti. Olen kokenut niin paljon, että voin olla aika monessa asiassa rinnalla tukemassa, mutta siten parisuhteesta voi helposti tulla terapeuttinen. En halua enää kannatella ketään.

” Parisuhteessa en halua enää kannatella ketään.

Maria on myös tajunnut, ettei hän enää jaksaisi ”monimutkaisia lapsikuvioita, jatkuvaa taistelua ja äitipuolen leikkimistä”. Uusperheiden haasteet ovat hänelle enemmän kuin tuttuja.

– Lapsuudenkotinikin oli uusperhe, en ole muussa koskaan elänytkään. Nostan vilpittömästi hattua niille, jotka siinä onnistuvat. Se on todella vaikea konsepti – niin paljon tunteita ja mustasukkaisuutta, Maria toteaa.

– Äitipuolena sinulla on kaikki velvollisuudet, mutta ei mitään oikeuksia. Se on julmaa touhua. Saat kakkapyllyt pyyhkiä ja oksennustaudit hoitaa, mutta sitten aletaan keskustella, saako tulla edes joulujuhlaan.

Mutta vannomatta paras. Sen Maria on oppinut.

– Sydän vie. Sitähän sanoo, että ei koskaan ja sitten rakastuukin.

Pitkän parisuhteen salaisuus

Todella rakastunut Maria sanoo olleensa kolme kertaa.

– Lasten isä ja ex-kihlattuni olivat aika samanoloisia miehiä. Mikael (Jungner) oli ihan muuta, Maria sanoo.

– Mikaelissa hienointa oli se, että hän sai minut näkemään itseni. Hänen mielestään minä olin ihmeellinen, älykäs ja karismaattinen – kaikkea sellaista, mitä en olisi ikinä voinut itsestäni sanoa.

Maria iloitsee siitä, että Mikael on edelleen yksi hänen parhaista ystävistään.

Enää Maria ei pidä eroon johtaneita ihmissuhteita epäonnistumisina, vaan ajattelee niiden tulleen matkansa päähän. Silti hän arvostaa yhä pitkää parisuhdetta ja muistaa ikuisesti tilanteen, jolloin hän kysyi onnellisen oloiselta kahdeksankymppiseltä pariskunnalta, mikä on heidän pitkän parisuhteensa salaisuus.

– Vaimo, jonka en ollut ikinä kuullut kiroilevan, totesi: ”Sanotaan vaikka nyt näin: kun ei ole koskaan vituttanut ihan samaan aikaan”. Ajattelin, että tämä selvä. Ehkä se on tuossa. Tällä mennään.

Yksin vanhenemista Maria on viime aikoina miettinyt paljon.

– Meillä, jotka olemme elämää yksin järjestelleet, ei ole mitään muuta turvaa kuin oma itse. Jos sairastun, eikä minulla ole suuria vanhuuden säästöjä, miten minulle käy ja mihin joudun?

Arvokas kuolema pitäisi olla hänestä jokaisen perusoikeus. Maria kannattaa vahvasti eutanasiaa.

– Me annamme eläimillemme jotain sellaista, mitä emme pysty antamaan itsellemme tai läheisimmille. Näin se ei voi olla.

Parasta tukea toisilta naisilta

Tukena elämän vaikeissa kohdissa Marialla on ollut perhe, siskot ja ystävät. Naisten välistä ystävyyttä hän arvostaa yli kaiken.

– Helvetissä on olemassa paikka naisille, jotka eivät tue toisiaan. Kovimmissa paikoissa olen saanut parhaan tuen naisilta. Minusta nainen on luomakunnan kruunu. Olemme kaikki häkellyttävän upeita tekeleitä. Kannamme lapsemme fyysisesti ja henkisesti, vanhempina venymme ja jaksamme, Maria luettelee.

Hyvään Maria ei lakkaa uskomasta, vaikka onkin joutunut saattelemaan kaksi sisarustaan hautaan, kokenut kaksi avioeroa ja luottamuksen pettämisiä.

Hänestä olisi ihana voida uskoa karman lakiin.

– Valitettavasti ortodoksina en voi. Välillä minua naurattaa, kun äitini sanoo, että pakkohan meidän perheemme on näiden koettelemusten jälkeen voittaa Eurojackpot. Tavallaan hienoa, että lähes 80-vuotias äitini ajattelee elämän olevan yhä jotenkin reilua! Sitähän se ei ole. Elämä on epäreilua. Jos sinä lähdet itkemään reiluuden perään, saat itkeä hautaan saakka.

Silti Maria tuntee olevansa elämässä plussan puolella.

– Olen yhä täällä. En ole ehkä selvinnyt kaikesta. Joiltain osin olen edelleen arvilla. En ehkä pääse kaikkien asioiden yli, mutta aion päästä niiden kaikkien läpi.

Onnellisimmillaan Maria sanoo olevansa silloin, kun ei tapahdu mitään ihmeellistä. Hän ei kaipaa suuria huippuja eikä laajoja laaksoja. Arkipäivän onni on parasta.

– Olen saanut rakkautta ja löytänyt ihmisiä, joita olen saanut rakastaa. Voi pojat, mikä reissu tämä on ollut!

Fakta Maria Jungner 48-vuotias Ylen tv-kuuluttaja.

Perheeseen kuuluu kaksi tytärtä, joista toinen on jo muuttanut omilleen.

