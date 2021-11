Eppu Salminen järjesti vaimolleen Kaisalle jymy-yllätyksen lomamatkalla – tempauksella oli valtava yleisö: ”Kaisa itki ja nauroi”

Eppu Salminen on oivaltanut, että isyys ei muutu, vaikka ikävuosia karttuu, että rakkauteen heittäytymistä ei ole syytä katua ja että yllätykset tulevat luokse, jos mieli on avoin.

Eppu Salminen asui perheineen viisi vuotta Korsikalla. Nykyään asuinpaikka on taas Helsinki.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ISYYS

”Iso perhe on rikkaus”

”Saamme vaimoni Kaisan (Kuikkaniemi) kanssa joulukuussa viidennen lapsen, ja se on suurin kiitollisuuden- ja ilonaiheeni juuri nyt. Katraassamme on jo Veikko, Ukko, Kasper ja Kerttu.

Sitten minulla on yhteensä seitsemän lasta ja yksi bonuslapsi, edellisen puolisoni Riitan (Havukainen) tytär.

Lapset ovat minulle kaikki kaikessa. Näin oli jo esikoiseni Roopen synnyttyä. Kun erosin hänen äidistään, minusta tuli Roopen yksinhuoltaja. Olemme Roopen ja Riitan kanssa saamani pojan Santun kanssa matkustelleet aikoinaan paljon yhdessä.

Kun Roopella oli aikuisena ongelmia liiallisen alkoholinkäytön suhteen, yritin kaikin tavoin tukea ja auttaa häntä. Välillä olin niin huolissani hänestä, että pääni oli räjähtää, ja valvoin öitä. Nyt iloitsen siitä, että hänellä on hyvä elämänvaihe ja saan olla hänen ja puolisonsa Helmin lapsen isoisä. Lapsella on Roopen silmät!

New York. ”Minä ja kaksi vanhinta poikaani, Roope ja Santtu, vuonna 2006 Coney Islandilla.”

Vanhimmalla ja nuorimmalla lapsellani tulee olemaan yli kolmenkymmenen vuoden ikäero. Isänä olen aika lailla samanlainen nyt kuin nuorempana. Erona on vain se, että nyt tiedän isyyden jatkuvan vahvana senkin jälkeen, kun lapsista tulee täysikäisiä. Suurperheen isänä en voi olla vain lasten kaveri, vaan minun on oltava myös esikuva ja tuki.

En tietoisesti suunnitellut näin isoa katrasta, mutta elämä on vienyt tähän. Iso perhe on elämäni suurin rikkaus.”

LAPSUUS

”Kymmenen vuoden ikäero ei ole paljon”

”Puitteet lapsuudenkodissani olivat aina kunnossa, vaikka näin harvoin vanhempiani, jotka paneutuivat töihinsä. Mutta kun he olivat kotona, he olivat läsnä. Isäni Reijo luki paljon, ja näyttelijä-äitini Kaarina johdatti minut teatterin maailmaan.

Olin niin itsenäinen jo pikkupoikana, että vietin 12- ja 13-vuotiaana kaksi kesää Englannissa. Asuin ensin yhdessä perheessä lähellä Birminghamia, toisella kerralla olin Walesissa. Olin käynyt englanninkielistä leikkikoulua, ja se oli hyvä pohja englannin osaamiselle.

Asuimme Lahdessa. Isäni oli Mallasjuomilla markkinointipäällikkönä, ja sen pr-tilaisuuksissa pyörin silloin tällöin pikkupojasta asti. Isä syötti ja juotti siellä porukkaa, ja ilma oli niin sakeana tupakansavusta, että sitä pystyi kädellä halkaisemaan. Tutustuin Suomen kirkkaimpiin tähtiin ja ymmärsin, etteivät he sen ihmeellisempiä ihmisiä ole kuin muutkaan.

INDIANA. ”Olin palaamassa 1984 Suomeen vaihto-oppilasvuoden jälkeen, siksi ilme on aika myrtsi. Seurassani Axl Rosen kavereita!”

Isä tuli julkisuuteen vasta Thilia Thalia -tietovisan vetäjänä. Tämä mielenkiintoinen isän roolin muutos oli tapahtunut sillä välin, kun olin Jenkeissä vaihto-oppilaana. Onneksi ei silloin, kun olin ala-asteella, olisin luultavasti joutunut koulukiusatuksi, kuten monet julkkisten lapset ovat joutuneet. Isä osaa yhä olla tietopankki rasittavuuteen asti!

Olen läheinen siskoni Krissen kanssa, vaikka meillä on kymmenen vuotta ikäeroa. Hänen tyttärensä on pari vuotta meidän Kerttuamme vanhempi, ja pienten lasten vanhemmuus on yksi meitä nyt yhdistävä tekijä.”

URAJÄRVI. ”Rakas pikkusiskoni Krisse ja minä mummomme mökillä vuonna 1977.”

ENERGIA

”Läsnäolo on tärkeää”

”Olen aina pyrkinyt tarjoamaan lapsilleni virikkeitä ja jaksan touhuta hyvin nuorempienkin kanssa. Miksi en jaksaisi – he ovat elämäni ilo!

Kun muutimme Korsikalle, oli yhtenä pääajatuksena se, että keskitymme perhe-elämään ja lapsiin. Taloudessamme minä hoidan pyykit, siivoukset ja aamiaiset. Kaisan vastuulla on muu kokkaus.

Kuopuksemme syntyessä korsikalaisessa sairaalassa sanoin Kaisalle puolileikilläni, että josko synnyttäisit vasta puolenyön jälkeen, koska silloin koittaisi Suomen itsenäisyyspäivä. Näin kävi, Veikko tuli maailmaan kolme minuuttia joulukuun kuudennen päivän puolella.

En saanut jäädä sairaalaan yöksi, ja ajaessani kotiin vuoristoon kuuntelin kolme kertaa täysillä Finlandian. Se oli ikimuistoinen hetki ja yö.

KORSIKA. ”Poikani Veikko nauttii elämästä Korsikan Olmossa.”

Omat vanhempani olivat nuoria, kun synnyin ja olivat lapsuudessani töidensä takia paljon poissa. Ehkä tämä on vaikuttanut siihen, että itse haluan olla läsnä lasteni elämässä. Kesät vietin äidinäitini luona ja kasvoin pitkälti hänen lempeässä ohjauksessaan.

Ammatissani on se vaara, että työ vie mennessään. Kun Kaisan ja minun perheeseen alkoi tulla lapsia yhä enenevässä määrin, ajattelin, että on helpompaa irtautua hetkeksi kokonaan teatterista.

Vuodeksi suunniteltu irtiotto venähtikin viideksi vuodeksi. Taloudellisesti selvisimme aivan hyvin. Kaisa teki lastenhoidon ohella käsikirjoittajan työtään, ja minulla oli Suomessa pari kesäteatterikeikkaa.”

RAKKAUS

”Toiselle pitää olla kiva”

”Olen suhteissani heittäytynyt rakkauden vietäväksi. Se on ehdottomasti kannattanut, ja tunnen olevani plussan puolella tärkeimmissä suhteissani. Joskus on erottu ystävinä, joskus kireämmissä fiiliksissä. Jokainen eron kokenut tietää ne tunnelmat. Ei ero koskaan mikään helppo ratkaisu ole.

Nuoruudenliittoni Roopen äidin Minnan (Turunen) kanssa alkoi teinirakkautena. Kun Roope syntyi, ikämme alkoivat jo kakkosella. Olimme Minnan kanssa yhdessä seitsemän vuotta. Olimme villejä ja innostuneita, kun pääsimme teatterikouluun. Ensin minä, sitten hän.

Suhteeni Riitan kanssa kesti seitsemäntoista vuotta. Varsinkin yhteiset Tampereen-vuotemme olivat hienoja. Riitta oli kuin äiti Roopelle. Roope taas sai siskon Riitan tyttärestä Katariinasta, joka on nykyään näyttelijä.

Nyt olen onnellinen elämästäni Kaisan kanssa. Kosin häntä vuonna 2012 San Franciscossa. Matkassa oli myös Kerttu, joka oli silloin vielä vauva. Olin järjestänyt hänelle Giantsien matsiin jymy-yllätyksen. Juuri ennen ottelua kaukaa mereltä alkoi kuulua lentokoneen ääni. Koneen lähestyessä näimme, miten se veti perässään pitkää lakanaa, jossa luki Kaisa, will you marry me! Kaisa itki ja nauroi sekä suostui kosintaani!

SAN FRANCISCO. ”Kaisa suostui yllätyskosintaani vuonna 2012, taustalla näkyy upea Golden Gate.”

Olen oppinut sen, että rakkaudelle on annettava aikaa ja pitää olla kiva toiselle. Välillä avataan viini- tai samppanjapullo ja vietetään kahdenkeskistä aikaa.

HEITTÄYTYMINEN

”Riskejä kannattaa ottaa”

”Olen aina hakenut äärimmäisiä elämyksiä. Olen treenannut fyysisesti kovaa ja harrastanut kaikenlaisia rohkeuskokeita, kuten härkäjuoksua Espanjassa, laskuvarjohyppyä, nuoruuden uhkarohkeita kiipeilyjä talojen katoille tai Lahden hyppyrimäen huipulle.

Elämässä kannattaa ottaa riskejä.

TEATTERI. ”Kaksi tärkeää rooliani – Hitler...”

Teatterissakin ne vaikeimmat roolini ovat olleet innostavimpia. Olen näytellyt Hitleriä, Chaplinia, ja Väinö Linnaa. Ronja Ryövärintyttäressä opettelin ratsastamaan ja Katto Kassisessa lensin valjaissa näyttämön yllä.

Olen enimmäkseen saanut hyviä kritiikkejä töistäni, enkä ole huonojakaan kritiikkejä pelännyt. Teatteri ja esiintyminen vaativat rohkeutta, niin kuin koko elämä.

”... ja Chaplin. Näiden kahden roolin välissä oli 20 vuotta.”

Olin vaihto-oppilaana 1982–83 Yhdysvalloissa, Keskilännessä. Kun tulin perille Indianaan, tuntui kuin olisin tullut toiselle planeetalle.

Vaihto-oppilasvuosi oli minulle suuri seikkailu. Löysin aika pian bändeissä soittavaa porukkaa. Olen aina tykännyt hengata muusikoiden kanssa, ja yksi tuttuni Bill tuli myöhemmin maailmanlaajuiseen julkisuuteen Guns&Roses-yhtyeen Axl Rosena!

Elämään mahtuu yllätyksiä. Kaikki on mahdollista, jos mieli on avoin.”

ELÄMÄNJANO

”Unelmia ei pidä haudata”

”Minulla on aina ollut vahva elämännälkä ja virtaa riittää. Täytän joulukuussa 56 vuotta, ja halu elää täysillä on yhä kova. En jarruttele, vaan haluan ottaa elämästä kaiken irti. Tunnen haikeutta ajatellessani, että jossain vaiheessa elämä loppuu. Kun frendejä alkaa tippua ympäriltä, näitä asioita tulee pohdittua.

Ateistina en ole uskonnollinen, ja Kaisa ihmetteleekin kiinnostustani bongata kirkkoja. Tykkään erityisesti maailmalla näkemistäni ortodoksikirkoista. Olin joskus Moskovassa keskiyön palveluksessa, ja siitä jäi outo kiinnostukseni ortodoksikirkkoja kohtaan. Koko se fiilis, mikä niissä on, tuoksu ja se, miltä ne koristeellisuudessaan näyttävät.

Osa elämännälkääni on rakastamani työ. Iloitsen siitä, että olen taas näyttämöllä Helsingin kaupunginteatterissa Saiturin joulussa. Minulla on ollut jo pitkään haave kirjoittaa jotain, ja ehkä se toteutuu.

Unelmiaan ei pidä hukata. Ehkä suurin ja tärkein unelmani on, että lapseni ovat elämässään onnellisia.”

SUOSIO

”Menestyksen ei pidä antaa nousta päähän”

”En koe olevani rasittavuuteen asti tunnettu naama, vaikka tietyssä vaiheessa uraa kannatti välttää kapakoissa käymistä. Energinen olen aina ollut, mutta en mihinkään tappeluihin joutuva aggressiivinen tyyppi.

Olen aikoinani osannut juhlia rajusti. Tulin kerran hankkineeksi Tukholmasta Bruce Springsteenin keikan aikaan vetopasuunan, ja soittelin sillä aamuöisin Hakaniemessä sijainneen kerrostalon ikkunassa. Jouduin piilottamaan itseltäni vetopasuunan suukappaleen!

LAHTI. ”Olin 1980-luvun lopulla reipas nuorukainen ja kokeilin erilaisia hurjia juttuja.”

Olen päässyt julkisuudessa aika helpolla ja olen sitä mieltä, etteivät menestys tai julkisuus ole nousseet päähäni. Menestyksen hetkillä kannattaa aina yrittää pitää jalat maassa.

Kun muutin Helsinkiin, aukenivat monet ovet. Pääsin Tahdon asia -tv-sarjaan, jolla oli miljoona katsojaa. Roolini sarjassa avasi ovia muihin tehtäviin. Olin muun muassa Silvia Modigin kanssa radiossa uuden Kiss-radiokanavan juontajana. Meistä tuli yhdessä aikamoinen koktaili.

Sen jälkeen tein monta vuotta ohjelmia Radio Novalle. Eppu raiteilla -niminen ohjelmani valittiin vuoden parhaaksi ohjelmaksi.

Ilman näyttelijä-äitini kannustusta en olisi ehkä lähtenyt alalle. Hän kehotti minua ensin Lahden nuorisoteatteriin, jonka jälkeen pyrin teatterikouluun. Kun tipuin kokeista, äidiltä tuli aika napakkaa palautetta.

Pääsin kouluun kolmannella yrittämällä, eikä minulla ollut liiallisia luuloja itsestäni. Ajauduin kuitenkin keskelle koulun kuohuvia tapahtumia, minkä jälkeen pidin opiskeluissa välivuoden. Kun palasin takaisin, Jouko Turkka oli jo lähtenyt koulusta.”

KIVIJALKA

”Epäoikeudenmukaisuuteen pitää puuttua”

”Mitä enemmän on tullut ikää, sitä tärkeämpänä koen oikeudenmukaisuuden. Yritän elää niin, että maailma olisi parempi paikka. Jos näen lähelläni jotain epäoikeudenmukaisuutta, puutun siihen herkästi.

Jo radio-ohjelmia tehdessäni lähtökohtani oli, että viihdyttävyyden ja vähän anarkistisen hauskanpidon ohella ihmisiä pitää ravistella yhteiskunnallisesti.

Koska elän lapsiperheen arkea, ajatukset eläkevuosista ovat todella kaukana. Sain kuitenkin maistaa vapautta Korsikan-vuosina ja tiedän, miltä arki maistuu ilman töitä.

Tulevaisuudesta ajattelen, että maailmassa on paljon hyviä kirjoja lukematta, leffoja näkemättä ja asioita tutkimatta. Jos jotain saan toivoa, niin toivon, että Englanti voittaa jonain vuonna jalkapallon MM-mestaruuden. Tänä vuonna se oli jo lähellä!”

Fakta Eppu Salminen 55-vuotias näyttelijä syntyi Lahdessa, asuu Helsingissä.

Näyttelee Helsingin Kaupunginteatterin Saiturin joulussa.

Naimisissa käsikirjoittaja Kaisa Kuikkaniemen kanssa.

Epulla on ennestään kuusi lasta, seitsemäs syntyy joulukuussa.

