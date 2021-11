Rosa Liksom asuu puoliksi Lapissa mökillä – hankki isovanhempiensa entisen riihen ja näki, mitä luonnolle oli tapahtunut: käy uimassa haisevassa mutalammikossa

Kirjailija Rosa Liksom on oivaltanut, että ihmisäiti ei eroa poikasiaan hoivaavasta eläimestä, että 25 vuoden avioliitto on aikamoinen saavutus ja että puutkin puhuvat, mutta me emme vain ymmärrä niiden kieltä.

ÄITIYS

”Emme poikkea muista eläimistä”

”Synnyttäessäni tytärtäni Saagaa ymmärsin, ettei ihmisen synnytys poikkea eläimen synnytyksestä. Olen ollut lapsesta saakka mukana lehmien, hevosten, lampaiden, koirien ja kissojen synnytyksissä ja nähnyt, miten munasta tulee tipu.

Synnyttäessäni tajusin, että toimin samalla tavalla kuin eläin. Hämmästyin, kuinka saman synnytykseen kuuluvan pitkän tien käy läpi sekä lehmä että ihminen.

Sain vauvan tissille heti aivan kuten vasikka tai porsas menee tissille synnyttyään. Jälkeläisen ruokkiminen ja hellä hoivaaminen on sekä ihmisille että muille eläimille vaistonvaraista toimintaa.

Äidin ja lapsen suhde alkaa kehittyä ensi hetkestä. Ymmärsin, että äitiys on niin kokonaisvaltainen juttu, ettei silloin huvita lähteä bilettämään. Äitiyden kokemukseni liittyy ihmisen yli sadan tuhannen vuoden historiaan.

Vauva oli minulle numero yksi elämässä, sitten vauvasta kasvoi lapsi numero yksi. Omalla kohdallani tämä meni luontevasti, ja tyttäreni on muuttanut eniten elämääni. Olemme aikoinaan reppureissanneet ympäri maailmaa hänen kanssaan. Hän on hyvä matkakumppani. Suhteemme on hyvä.

Vuosi 1997. ”Odotin 1970-luvun kirpparityylissäni tytärtäni Saagaa.”

Saaga kävi Steinerkoulun ja Kallion lukion ja opiskelee nyt Jyväskylän yliopistossa kauppatieteitten maisteritutkintoa. Harrastuksenaan hän tekee muun muassa koruja.

Olimme juuri yhdessä Tukholmassa, jossa meillä oli yhteinen taidenäyttely. Tein ihmeellisestä galleristista Marjatta Nenanderista dokumenttielokuvan, joka on vuoden ajan galleriassa esillä. Marjatan äiti synnytti hänet aikoinaan Laatokan Karjalassa, Jaakkimassa, metsään.

Äitiyden kautta olen herännyt voimakkaasti siihen, miten ihmisellä on oltava muiden eläinlajien tavoin terve suhde maahan, veteen ja ilmaan. Suomessa ja muissa länsimaissa olemme valmiita uhraamaan rahan alttarille kaiken ajattelematta edes omien lapsiemme elämää – sitä, millaisessa maailmassa he joutuvat elämään.

Nuoret herättävät minussa kuitenkin toivoa. Heissä on tulevaisuus.”

AISTIT JA RAKKAUS

”Seksuaalisuuden hylkäämisellä on seurauksensa”

”Olen oppinut rakkaudesta, että se on todella vaativaa ja samalla palkitsevaa. Avioliitto on pitkäjänteinen taitolaji, josta pitää mennä läpi, ja jos kummallakin on halua, vaikeuksista selvitään. Minun luonteellani kahdenkymmenenviiden vuoden avioliitto on saavutus. Se on puolisoni ja minun yhteinen onnistuminen.

Koska luontosuhteemme on heikossa hapessa, aistillisuus ja vaistoihin luottaminen on näivettynyt. Jos koemme elämää vain järjellä, aistit kuolevat. Se aiheuttaa mielenterveysongelmia.

Seksuaalisuudella ei ole mitään tekemistä järjen kanssa. Meillä on pää, mutta siitä alaspäin ei muka mitään. Eihän se pidä paikkaansa! Seksuaalisuus on lajinomaista, ja jos hylkäämme seksuaalisuuden, elämme vastoin omaa hyvinvointiamme. Seksiongelmat liittyvät mielenterveysongelmiin.

Maan, veden ja ilman tuntu iholla virittää aistimellisuuden aivan toisella tavalla kuin vaikka läppäri sylissä.

Ylitornio. ”Yksitoistavuotiaana kotona, omassa huoneessani.”

Mietin paljon ihmisen luontosuhteen rikkinäisyyttä, sitä että olemme erottaneet itsemme luonnosta. Suhteen katkeaminen ihmisen ja muun olevaisen välillä aiheuttaa ihmiselle ja hänen lajikumppaneilleen suunnatonta kärsimystä ja pahoinvointia. Kärsimme ahdistuksesta, vieraantumisesta ja kaikenlaisista mielenterveysongelmista.”

MATKAT

”Ihmiset ovat kaikkialla samanlaisia”

”Reppureissaaminen, jota Saagan ja mieheni kanssa aikoinaan paljon harrastimme, alkaa olla mennyttä maailmaa. Fiilis matkustamisesta on kadonnut ilmastonmuutoksen takia. En usko, että matkustan enää kovin paljon.

Reissasin aikoinaan ympäri maailmaa – Aasiassa, Intiassa, Kuubassa, Yhdysvalloissa – ja olin matkoilla kuukausia. Olen asunut Moskovassa, Kööpenhaminassa vapaakaupunki Christianiassa ja ollut töissä kalatehtaalla Pohjois-Norjassa ja siivoojana sairaalassa Tukholmassa. Ne olivat opettavaisia ja avartavia kokemuksia, tapasin erilaisia ihmisiä ja näin monenlaisia kohtaloita.

Neuvostoliitto oli mielenkiintoinen, ja niin on Venäjäkin. Rakastan Venäjää. Innostuin jo 1970-luvulla sen kielestä, eri kulttuureista ja pääsääntöisesti helposti lähestyttävästä ja ystävällisestä kansasta. Minulle on tärkeää, että osaan kieltä ja pystyn kommunikoimaan paikallisten kanssa.

Matkoilla olen oppinut katsomaan kauas taakse ihmiskuntamme historiaan ja maapallon historiaan. Maailman eri kulttuurit ovat rikkaita ja erilaisia, ja silti me ihmiset olemme pohjimmiltamme kaikki samanlaisia.

Kesäisin olemme paljon purjeveneellämme. Pelkään myrskyjä merellä, mutta leppoisasta kesäpurjehduksesta nautin. Aina, kun pääsemme Ruotsin puolelle, siellä on lämpimämpää kuin Suomessa.”

JUURET

”Luonnon tuhoaminen on hidas itsemurha”

”Kasvoin pienessä järvikylässä, vanhempani olivat maanviljelijöitä pienessä mittakaavassa, ja heillä oli myös poroja. Meitä lapsia on viisi.

Olin poissa kotikylästäni Tornionjokilaaksosta, läheltä Aavasaksaa, kaksikymmentäviisi vuotta. Sitten aloin kaivata takaisin kotimaisemaani ja hankin sieltä ’datšan’. Se oli alunperin isovanhempieni riihi, joka on rakennettu vuonna 1908.

Veljen kanssa. ”Olen tässä yksivuotias, takana on veljeni Jorma.”

Riihi on hyvin alkeellinen, ja tilaa on vain nelisenkymmentä neliötä, mutta se on purjeveneen ohella lempipaikkani maailmassa. Järven rannalla on pieni sauna. Käyn uimassa, vaikka vesi on soiden ojitusvesien pilaamaa. Sen jälkeen, kun suot ojitettiin, järvi on ollut haiseva mutalammikko.

Isovanhempieni aikaan luontoon suhtauduttiin pyhänä. Juomavesi nostettiin järvestä, eikä kukaan liannut sen vettä.

Teemme hidasta, mutta varmaa itsemurhaa tuhoamalla luontoa. Avohakkuut kotiseudullani aloitettiin, kun olin nuori. Nyt niistä on mennyt viisikymmentä vuotta, ja maisema on yhä kuin tykistökeskityksen jäljiltä. Maastossa ei kasva edes marjoja.

Oma ilmastotekoni on se, että olen kasvissyöjä ja vältän lentämistä ja yksityisautoilua. Olen ostanut aina vaatteeni pääasiassa kirppiksiltä.

Vietän datšalla aikaani pitkin vuotta ja ihmettelen kaikkea näkemääni, luontoa ja eläimiä. Olen löytänyt uudelleen tähtitaivaan, maailmankaikkeuden ja avaruuden, maapallon syvähistorian. Ne olivat lapsuudessani vahvasti läsnä, mutta kaupungin valosaasteen takia en ollut nähnyt tähtitaivasta siten kuin siellä näen.

Kotiseudulla. ”Piknikillä datšalla tyttäreni Saagan ja vanhimman veljeni puolison, Salmen, kanssa.”

Kun olin pieni, äiti kantoi minut viltin sisällä saunasta kotitaloomme. Niin hän teki siihen asti, kunnes olin 7-vuotias. Muistan, että se oli paras hetki viikossa. Talvet olivat kylmiä, pakkasta oli usein kolmekymmentä astetta. Kurkistin pakkasyöhön viltin reiästä. Miljardit tähdet paloivat ja heittivät välkehtivää valoa paksun lumikerroksen peittämälle pihalle. Usein saatoin nähdä linnunradan, joka vaelsi kermaisena pitkin taivaankantta. Avaruus sykki mustaa valoa, ja revontulet roihusivat kuin jäiset kynttilät.”

MAAILMANKAIKKEUS

”Ihmisen aika on silmänräpäys”

”Röyhkenen sanoa, että olen kosmopoliitti enkä harrasta nurkkakuntaisuutta, vaikka parhaiten viihdynkin nyt synnyinseudullani.

Olemme osa maailmankaikkeutta aivan kuten aavikon ja ikiroudan alle hautautuneet muinaiset eläimet, taivaalla tuikkivat tähdet ja maan uumenissa hioutuneet mineraalit.

Eräelämää. ”Retkeilen usein Nuuksiossa, mutta kaunein tähtitaivas on pohjoisessa.”

Synnyinseudullani on kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja pellosta on löytynyt pronssikautisia naisen koruja. Mietin, miten ihmiset ovat siellä 8 000 vuotta sitten käyskennelleet.

Niin lyhyt on ihmisen aika planeetalla, ja me länsimaalaiset kuvittelemme, että kulttuurimme on ikiaikaista. Aikamme on kuitenkin vain silmänräpäys.

Kulttuureja on syntynyt ja tuhoutunut, ja länsimaisen kulttuurin ihmiskäsitys on koitumassa tuhoksemme.”

MENESTYS

”Oikotietä ei ole olemassa”

”On luonnonlaki, että menestys tulee ja se menee. Mikä nostetaan ylös, se myös lasketaan alas. Siispä nautin menestyksestäni täysin rinnoin, kun se kohdalle osuu, ja tiedän, että se on vain hetkellistä. Mitään oikotietä menestykseen ei ole.

Kirjallisella urallani merkittävin prenikka on Ruotsin akatemian pohjoismainen kirjallisuuspalkinto. Finlandia-palkinnon sain 52-vuotiaana, minkä jälkeen rentouduin. Onnekseni en lähtenyt nuorena julkisuuteen.

En mieti menestystä, mutta kun purjeveneellä kuulin Hytti nro 6 -elokuvan voittaneen Grand Prix -palkinnon Cannesissa, tuuletin hyppäämällä veneen perästä vaatteet päällä mereen.

Rovaniemi. ”Olen tässä lukion ensimmäisellä.”

Menestykseni ei ole vain omaa ansiotani. Moni on kannustanut ja panostanut menestykseni eteen ja auttanut tiellä eteenpäin.

Tärkeimpiä mentoreita minulla on ollut kolme – jo edesmennyt taiteilija Erkki Pirtola, filosofi Esa Saarinen perheineen ja kustannustoimittajani Harri Haanpää. Heille olen erittäin kiitollinen.

Nuorelle taiteilijalle on tärkeää se, että hänellä on edes yksi hyvä mentori.”

TAIDE

”Kuva on vahva, sanat väkeviä”

”Olen koulutukseltani antropologi. Kuvataiteessani lähden liikkeelle luolamaalauksista, joita on ajoitettu 40 000 vuoden taakse. Suomestakin on löydetty 5 000 vuotta ennen ajanlaskua tehtyjä luolamaalauksia. 1980-luvulla otin käsivarteeni tatuoinnin, joka kuvaa luolapiirroksen ihmishahmoa.

Kuvien tekeminen on kulkenut ihmisen mukana aina, ja piirtäminen ja maalaaminen ovat tapojamme hahmottaa maailmaa. Uusissa tauluissani on maalauksia lapinlehmistä, joista kerron tuoreimmassa romaanissani Väylässä.

Navetassa. ”Olin maatalouslomittajana 1980-luvulla. Ilona-lehmä kuvassa ekana, Kerttu tokana.”

Kuva on vahva, mutta sanatkin ovat voimakas väline. Haluan vaikuttaa, en vain viihdyttää. Kirjailijan tehtävä on kirjoittaa ihmisen paikka uudelleen tälle avaruusalukselle, jota maapalloksi kutsumme. Taiteella vaikuttaminen ei ole saarnaamista.

Mietin paljon sitä, miten kirjoittaisin kertomuksen, joka palauttaisi ihmisen juurilleen. Datšan hankittuani minulla heräsi kiinnostus synnyinseutuni kulttuuriin, kieleen, menneisyyteen ja nykyisyyteen. Olen kirjoittanut romaanini Everstinnan ja Väylän Tornionjokilaakson murteella.

Me ihmiset kuvittelemme, että meillä on jokin erikoisasema kielellisen kykymme takia. Nykytutkimus on kuitenkin osoittanut saman, minkä jo muinaiset ihmiset hyvin tiesivät – myös muut eläinlajit sekä puut ja kasvit kommunikoivat.

Olemme vain kadottaneet kyvyn ymmärtää niiden puhetta.”

Fakta Rosa Liksom Ylitorniolla 1958 syntynyt Finlandia-palkittu kirjailija ja kuvataiteilija, syntymänimeltään Anni Ylävaara.

Asuu Helsingissä ja Tornionjokilaaksossa, perheeseen kuuluvat puoliso ja aikuinen tytär.

Tuorein teos on romaani Väylä (Like), josta on nyt Finlandia-ehdokkaana.

