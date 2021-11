Miksi häpeä on niin musertava tunne? Psykologi selittää ja kertoo 2 konkreettista asiaa, jotka auttavat

Häpeä lisää eristäytyneisyyttä ja eristäytyminen lisää häpeää. Tämä noidankehä on vaarallinen, jos sitä ei saa katkaistua, sanoo häpeää tutkinut psykologi Katja Myllyviita.

Häpeä voi ajaa puolustuskannalle, saada pakenemaan tai jopa lamaannuttaa täysin. Häpeä on kenties yksi vaikeimmista ja epämiellyttävimmistä tunteista. Miksi se on niin musertava tunne?

– Häpeä on usein kimppu monia tunteita. Siihen liittyy usein esimerkeiksi vihaa, pelkoa ja inhoa. Häpeä tuottaa myös monenlaisia yllykkeitä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia, psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita selittää.

Häpeä voi yllyttää ihmisen puolustautumaan, hyökkäämään ja pakenemaan. Pahimmillaan se lamaannuttaa.

– Se, että häpeä lamaannuttaa, on jo itsessään sietämätöntä.

Myllyviita on perehtynyt häpeään paitsi asiakastyössä myös kirjassaan Häpeän hoito (Duodecim, 2020). Myllyviidan mukaan häpeää voi ymmärtää myös evoluutiopsykologian näkökulmasta.

– Häpeään liittyy pelko yksinjäämisestä. Evoluutionäärisesti yksinjääminen on vaarallista.

Häpeä ja eristäytyminen on vaarallinen yhdistelmä

Häpeää ja nolostumista käytetään joskus arkipuheessa synonyymeina, mutta nolostuminen on huomattavasti lievempi tunne kuin häpeä. Nolouden tunne on usein myös vain hetkellinen.

” Häpeää kokeva käpertyy usein oman ongelmansa ympärille.

Joskus myös häpeä ja syyllisyys sekoitetaan toisiinsa. Häpeä on kuitenkin syyllisyyttä kokonaisvaltaisempi tunne. Syyllisyys kohdistuu yleensä johonkin tekoon, ja lohdullista siinä on se, että tekoon kohdistuva vääryys on usein mahdollista korjata. Mutta häpeän tunne kohdistuu ihmiseen itseensä. Se on ihmisen oma tunne siitä, että olisi jotenkin arvoton tai vääränlainen. Siksi häpeän tunne on vaikeampi kuin syyllisyys.

– Häpeä liitetään hyvin henkilökohtaisiin piirteisiin. Kun ihminen kokee häpeää, hän kokee, ettei riitä ihmisenä. Häpeää kokeva usein sättii itseään ja pelkää, että muut tuomitsevat hänet. Avuttomuuden tunne syntyy siitä, ettei itseään voi muuttaa.

Erityisen vaarallista häpeä on silloin, kun se johtaa eristäytymiseen.

– Se on häpeän suurin riskitekijä. Häpeää kokeva käpertyy monesti oman ongelmansa ympärille ja koteloituu elämässään. Häpeä lisää eristäytyneisyyttä ja eristäytyminen lisää häpeää. Tämä noidankehä on vaarallinen, jos sitä ei saa katkaistua.

Mikä avuksi?

Miten tämän vaarallisen noidankehän sitten voisi katkaista? Myllyviidan mukaan paras lääke häpeään on ystävällinen ja ymmärtäväinen kontakti johonkin toiseen ihmiseen.

– Häpeä syntyy suhteessa toisiin ihmisiin, mutta se myös hellittää suhteessa toisiin. Jos on esimerkiksi ollut myrkyllisessä ihmissuhteessa ja saanut häpeähaavaa, niin tehokas apu tähän on täysin toisenlainen ihminen, joka katsoo sinua hyväksyvämmin, Myllyviita sanoo.

Muiden ihmisten kohtaaminen edellyttää kuitenkin luottamusta. Tätä ei välttämättä ole ihmisellä, josta häpeä on ottanut vallan.

– Apua voi olla vaikea ottaa vastaan, oli kyseessä ystävä tai ammattilainen. Hoitosuhteeseenkin, esimerkiksi terapeutille, hakeutuminen edellyttää ainakin jossain määrin kykyä luottaa toiseen, Myllyviita sanoo.

Toinen täsmälääke häpeään on Myllyviidan mukaan itsemyötätunto. Voi harjoitella katsomaan itseään sallivammin ja ystävällisemmin sekä sietämään omaa epätäydellisyyttään.

– Itsemyötätunnon harjoitteleminen voi auttaa myös siinä, että jossain vaiheessa uskaltautuu kontaktiin muiden kanssa.

Lue lisää: Hyvä itsetunto ei olekaan avain onneen, sanoo psykologi – ja kertoo yhden harjoituksen, joka auttaa kohtelemaan itseään paremmin

Riittääkö kuulijan henkinen kapasiteetti?

Ihminen, joka on kokenut vapautuneensa häpeästä, saattaa julistaa, että paras lääke häpeään on se, että tuo sen näkyväksi ja julkiseksi. Tämä on kuitenkin turhan paljon vaadittu – eikä usein edes järkevää siinä vaiheessa, kun kokee olevansa yksin häpeänsä kanssa.

– Häpeää pitää voida käsitellä turvallisessa ympäristössä. Ja turvallinen ympäristö tarkoittaa sitä, että häpeän kanssa kamppaileva voi luottaa toiseen ihmiseen.

” Häpeän kanssa kamppaileva ei halua tuomiota.

Pelon kohdalla on puhuttu paljon siitä, että kun altistaa itseään pelolle, se helpottaa. Myllyviita ei suosittele hoitamaan häpeää samalla tavalla kuin pelkoa.

– Joskus ihmiset hoitavat häpeäänsä samalla tavalla kuin pelkoa eli altistavat itsensä tälle tunteelle. Tieten tahtoen ei kannata mennä tilanteisiin, joista tietää, että ne tulevat aiheuttamaan häpeää. Tällainen toiminta tuottaa vain lisää häpeää.

Myllyviidan mukaan häpeällekin voi altistaa itseään, mutta se kannattaa tehdä vasta siinä vaiheessa, kun kykenee itsemyötätunnon avulla sulattamaan häpeää, jota tilanne herättää. Kannattaa myös varmistaa, ettei itsensä altistaminen häpeälle ole yksi itserankaisun keino.

– On myös hyvä tuplatsekata, että se ihminen, jolle avautuu, on kykenevä ottamaan vastaan, mitä hänelle kerrotaan ja että tämä suhtautuu ystävällisesti ja hyväksyvästi. Häpeää kanssa kamppaileva ei halua tuomiota. Joskus ystävätkin voivat olla tilanteessa, ettei heillä ole voimavaroja tai henkistä kapasiteettia suhtautua myötätuntoisesti toisen ongelmiin.

Lue myös: Amanda Palo raiskattiin 20-vuotiaana – häpeä kesti vuosia, kunnes hän oivalsi tärkeän asian: ”Syyllisyys ei kuulu uhrin kannettavaksi”

Lue myös: Miksi ikävät tunteet on helpompi sivuuttaa? 4 syytä – ja 4 vaihetta omien tunteiden kohtaamiseen

Lue myös: Mikä neuvoksi, kun mustasukkaisuus ottaa vallan? 6 perusteellista tehtävää, jotka auttavat – automaattisten ajatusten tunnistaminen vie jo pitkälle