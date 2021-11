Hyvän parisuhteen voi tunnistaa näistä 4 merkistä, kertoo asiantuntija – moniko kuulostaa tutulta?

Avoin kommunikaatio on tärkeää, mutta mitkä muut asiat yhdistävät parisuhteita, joissa on hyvä olla? Asiantuntija kertoo.

Suhteessa tulisi olla luottavainen olo siitä, että kumppani on samalla puolella ja haluaa hyvää, kertoo asiantuntija.

Ei ole yhtä hyvän parisuhteen määritelmää. Hyvä, rakastava suhde voi tarkoittaa erilaisille ihmisille eri asioita.

On kuitenkin olemassa asioita, jotka yhdistävät hyvinvoivia parisuhteita. Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola kertoo, millaiset merkit viestivät siitä, että parisuhde on hyvä.

1. Myös vaikeista asioista puhutaan avoimesti

Kommunikaatio on oleellinen osa toimivaa parisuhdetta. Jos asioista ei voida keskustella, on vaikea saada yhteyttä kumppaniin. Toimivaan kommunikaatioon kuuluu kyky kuulla ja ottaa vastaan toisen asioita ja se, että tulee itse kuulluksi.

– Parisuhteessa tulisi pystyä puhumaan myös hankalista asioista. Tämä kuitenkin vaatii luottamusta ja avoimuutta, Jaakkola kertoo.

2. Riidoista päästään yli

Riidat ovat osa parisuhdetta, ja riitely on tärkeä taito – mutta niin on sopiminenkin.

– Riidan jälkeen tulisi jäädä olo, että riita on sovittu. Kummankaan osapuolen ei tulisi jäädä miettimään riitaa tai varsinkaan joutua nostamaan asiaa vaikkapa vuosien päästä uudestaan esiin, koska riitaa ei ole selvitetty kunnolla.

Jaakkolan mukaan on tärkeää pystyä keskustelemaan rakentavasti riidan tapahtumista ja siitä, mitä kumpikin halusi sanoa. Olennaista on myös osata pyytää anteeksi.

3. Toisen seurassa on turvallinen olo

Tämä kohta voi tuntua itsestään selvältä, mutta ei läheskään aina ole sitä. Turvallisuuden tunne tulee Jaakkolan mukaan osittain myös avoimesta ilmapiiristä ja mahdollisuudesta puhua kaikesta, mitä mielen päällä on.

– Parisuhde ei aina ole mitenkään ruusuista ja vaaleanpunaista, mutta silti suhteessa tulisi olla luottavainen olo siitä, että kumppani on samalla puolella ja haluaa hyvää.

4. Kumppani kiinnostaa

Suhteen kannalta on oleellista välittää ja olla aidosti kiinnostunut kumppanistaan. Hyvinvoivassa suhteessa kumpikin on kiinnostunut siitä, millainen toinen pohjimmiltaan on, mistä hän pitää ja miten hänellä menee. Lisäksi myös ajan viettämiseen yhdessä pitäisi riittää kiinnostusta.

– Parisuhteessa tulisi myös toki olla tilaa erillisyydelle, sillä parisuhde tarvitsee tasapainoa oman ja yhteisen ajan kanssa, mutta kiinnostuksen toista ja hänen kanssaan olemista kohtaan tulisi säilyä.

Jokainen suhde tarvitsee toivoa

Suhteen ei tarvitse olla räiskyvä tai elokuvamainen ollakseen hyvä, vaan se voi olla loppujen lopuksi hyvinkin tavallinen. Merkitseviä ovat suhteen sisällä olevat asiat, eivät ulospäin näkyvät.

– Olisi kuitenkin hyvä, että ainakin osa yllä luetteluista ominaisuuksista täyttyisi suhteessa, Jaakkola sanoo.

Parisuhde vaatii Jaakkolan mukaan uskoa ja toivoa. Hänen mukaansa jokainen pystyy oppimaan, kehittymään, muuttumaan ja tutustumaan itseensä sekä toiseen, jos sitä aidosti haluaa.

– Toimiva suhde vaatii uteliaisuutta ja myötätuntoa. Jos ymmärretään, että suhteessa on jokin osa, mikä ei toimi, se tulisi pystyä ymmärtämään ja miettiä, miten asia pystytään muuttamaan. Tämä kuitenkin vaatii halua olla yhdessä.

Jaakkolan mukaan moni oppii epäonnistuneiden ihmissuhteiden kautta, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja mitä itse todellisuudessa kaipaa suhteelta.

– Jos huomaa kerta toisensa jälkeen päätyvänsä suhteeseen, joka ei toimi, olisi tärkeää miettiä, millaista kaavaa toistaa suhteissaan. Olisi tärkeää ymmärtää, että kierteestä pystyy myös ottamaan vastuun ja katkaisemaan sen, Jaakkola muistuttaa.

Lue myös: Kestävän parisuhteen salaisuus saattaakin olla yllättävän yksinkertainen – kysy itseltäsi 5 kysymystä

Lue myös: Suomalaiset kertovat nyt, miten piristävät parisuhdettaan – 40 ihanaa vinkkiä

Lue myös: ”16 vuoden ystävyys muuttui rakkaudeksi yhdessä illassa” – Ystävään rakastuneet kertovat nyt, mitä tapahtui, kun suhde muuttui romanttiseksi