16 vuoden ystävyys muuttui rakkaudeksi yhdessä illassa – Jennifer, 36, ja Rami, 36, istuivat vilttien alla Aurajoen rannalla ja sitten tapahtui jotain peruuttamatonta

Rami Lehtisaari ja Jennifer Ståhlberg tutustuivat viidennellä luokalla. Rami oli Jenniferin polttareissa ja häissäkin. Yhdessä illassa parin välille muodostui sähköinen jännite.

Oli viileä syksyinen sunnuntai-ilta Aurajoen rannassa. Jennifer Ståhlberg, 36, ja Rami Lehtisaari, 36, istuvat iltaa ulkosalla vilttien alla puhuen tavalliseen tapaansa elämästä. Samalla hujahti kaksi pulloa punaviiniä.

Pitkä ilta oli täynnä naurua ja hyviä keskusteluja. Kun he jatkoivat matkaansa eri suuntiin kirjaston kulmalta, oli ystävyys muuttanut yhdessä illassa muotoaan aivan joksikin toiseksi.

Elettiin syksyä 2011. Rami oli eronnut neljää kuukautta aiemmin ja päätti laittaa Jenniferille viestiä. Yhteistä tapaamista ei kuitenkaan kutsuttu treffeiksi, eikä kummallakaan ollut mitään agendaa tapaamisen suhteen. Vain vanhat ystävät illanvietossa.

– On todella vaikeaa selittää, mitä tapahtui, mutta jokin oli muuttunut, Jennifer kertoo.

Ennen tuota kohtaamista he olivat olleet 16 vuotta ystäviä.

Omat elämät ja parisuhteet

Rami ja Jennifer tutustuivat ala-asteen viidennellä luokalla. Molemmat asuivat Mynämäessä, lähellä Turkua.

– Ensimmäinen muistikuvani Jenniferistä on viidenneltä luokalta, kun hän ei saanut kokeesta kymppiä ja valitti asiasta opettajalle kovaan ääneen. Hyvä kun sain itse vitosta, Rami naurahtaa.

Rami ja Jennifer pysyivät samalla luokalla myös yläasteella, jolloin ystävyys lähti todenteolla kehittymään. Kaverukset istuivat luokassa aina vierekkäin ja opettaja joutui välillä jopa erottamaan heidät toisistaan, kun keskittymisestä ei tullut mitään.

Heillä ei kuitenkaan koskaan ollut mitään romanttisia tunteita toisiaan kohtaan.

– Kyllähän sitä miehenä yläasteella katsoi toista vähän sillä silmällä, mutta menimme ihan täysin kaveripohjalla, Rami myöntää.

Ystävysten tiet erkanivat yläasteen jälkeen, kun Jennifer meni lukioon ja Rami jatkoi ammattikouluun toiselle paikkakunnalle. Silti ystävyys säilyi.

– Ystävyys oli säännöllisen epäsäännöllistä. Vaikka ei oltu hetkeen tekemisissä, niin juttu jatkuu aina siitä, mihin viimeksi jäi, Jennifer kertoo.

Joskus ystävykset istuivat iltaa yhdessä, vaikka kummallakin oli omat elämänsä ja parisuhteensa. Rami sai kutsun Jenniferin polttareihin ja häihin.

– Ei minulla ollut häissäkään mitään tunteita Jenniferiä kohtaan. Mukana oli oma tyttöystävä avecina, Rami kertoo.

Ystävyydestä rakkaudeksi

Jenniferin avioliitto ei kauaa kestänyt, vaan oli lähinnä sivujuonne hänen elämässään. Suhde kesti neljä vuotta ja loppui 2009.

Ramin viisi vuotta kestänyt suhde kariutui kesällä 2011, vain hieman ennen ikimuistoista iltaa Aurajoella. Ilta jäi molempien mieleen, vaikka ystävien välillä ei tuolloinkaan tapahtunut mitään romanttista.

Yhteydenpito jatkui jälleennäkemisen jälkeen tiiviisti ja kaikki vapaa-aika kului yhdessä. Tunteita alkoi muodostua hiljalleen.

– Sen kyllä huomasi, ettei se enää mitään ystävien ajanviettoa ollut, Rami toteaa.

– Oli hirveä sähköinen jännite aina kun tavattiin. Kumpikin kiersi kuuma puuroa, eikä uskaltanut tehdä varsinaista aloitetta, Jennifer jatkaa.

Kasvavat tunteet toista kohtaan tuntuivat aluksi jopa pelottavilta. Rami uskaltautui kuitenkin tekemään aloitteen ja suuteli Jenniferiä tämän eteisessä.

Kumpikin oli odottanut aloitetta toisen suunnasta jo hetken, ja suudelma olikin viimeinen askel rajan yli ystävyydestä romanssiin.

– Siinä oli vähän sellaista henkistä kriiseilyä, että onko sallittua tuntea kaveria kohtaan näin, ja pelko, että jos homma kaatuukin, niin samalla menettää sen ystävyyden, Jennifer toteaa.

– Kyllähän se oli sekavaa, pelottavaa ja jännittävää, kun mietittiin, mitä mahtaa tapahtua. Se tuntui jopa vähän kielletyltä, kun kyseessä oli kuitenkin vanha ystävä, Rami jatkaa.

Jennifer ja Rami eivät varsinaisesti tapailleet tai käyneet treffeillä. Pitkän ystävyyden ansioista he tunsivat toisensa läpikotaisin. Luottamus toiseen auttoi kuitenkin selättämään pelot ja suhde eteni nopeasti. Yhtäkkiä Rami ja Jennifer huomasivat olevansa pariskunta.

– Ei siinä ollut mitään sellaista käännekohtaa, Rami toteaa.

Rami ja Jennifer ovat aina pitäneet ikimuistoista iltaa Aurajoen rannassa suhteensa alkuna, eikä muuta virallista päivää ole yhdessä olemiselle sovittu.

– Aurajoen tapaamisesta meni vuosi, niin ostimme tämän talon, missä edelleen asumme ja hetki siitä, niin olinkin jo raskaana. Taloon muutimme itsenäisyyspäivänä 2012. Lapsi syntyi siitä vuoden päästä, Jennifer kertaa.

Toinen lapsi tuloillaan

Nyt viinittelystä on kulunut kymmenen vuotta. Suhde ystävään oli parempaa kuin mitä pari koskaan pystyi kuvittelemaankaan.

Parasta Ramin ja Jenniferin mukaan suhteessa ystävän kanssa on se, ettei mikään tule yllätyksenä. Uudessa ihmisessä on aina se mahdollisuus, että jälkikäteen paljastuu ikäviä yllätyksiä.

– Kaikki toisen historiasta, perheestä, ystävistä ja piireistä oli tuttuja. Oli jotenkin hirveän turvallista alkaa seurustelemaan kaverin kanssa, Jennifer pohtii.

– Ja silti hirveän jännittävää samaan aikaan, Rami lisää.

Parilla on ollut hektinen vuosi remontoidessa taloa ja he odottavat nyt parin viikon päästä syntyvää toista lastaan. Luottamus kumppaniin ja suhteeseen on kummallakin äärettömän vahva.

– Rakkaus kasvaa päivä päivältä ja kotiin on ihana tulla kymmenenkin vuoden jälkeen, Rami toteaa.

– Ei ole ollut päivääkään ajatusta, etteikö suhde kantaisi kaikkien epävarmuuksienkin yli, Jennifer lisää.

