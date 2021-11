Näyttelijä Samuli Niittymäki luopui alkoholista ja ryhtyi vegaaniksi – on vain yksi poikkeus, johon hän sortuu säännöllisesti

Sivuosa-Jussin voittanut näyttelijä Samuli Niittymäki on ujo mies, joka tykkää olla huomion keskipisteenä. Monessa muussakin asiassa hän sanoo olevansa äärilaitojen ihminen.

Tässä juttusarjassa haastateltavat kertovat elämänsä tärkeistä numeroista.

95 Jääkiekon MM-kulta

Aloitin jääkiekkoharrastuksen saman vuoden syksynä, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Pelasin maalivahtina kymmenen vuotta. Halusin maalivahdiksi siksi, että maalivahdilla on siisteimmät kamat. Laji on antanut ryhmätyöskentelytaitoja, fyysisyyttä ja notkeutta, mistä on hyötyä näyttelijänä. Jääkiekko on joukkuelaji, mutta maalivahtina on aina vähän yksin. Maalin läpi päästämisessä oli sietämistä, ja se opetti kilpailuviettiä.

20 teatteriesitystä

Viikkoa ennen yhteishaun viimeistä päivää päätin, että pyrin Teatterikorkeakouluun. Vuonna 2002 olin nähnyt Q-Teatterissa Berlin Alexanderplatz -näytelmän, ja teatterisavu ja tunnelma tekivät vaikutuksen. Ajattelin ensin, että näyttelijäksi pääsevät vain taiteilijoiden lapset ja ne, jotka ovat harrastaneet teatteria 3-vuotiaasta. Onneksi lukion äidinkielenopettajani Kirsti kannusti minua hakemaan Teatterikorkeakouluun. Hän sanoi, että kyllä tuolle sinun häiriintyneisyydellesi täytyy jokin paikka olla. Olin introvertti, mutta minulla oli silti tarve olla äänessä.

Tällä hetkellä teatteri on lähempänä sydäntäni kuin elokuvat. Teatteri on minulle hiekkamandala – mikään ei ole pysyvää, on vain tämä hetki. Vuorovaikutus vastanäyttelijöiden ja yleisön kanssa on upeaa. Sama esitys on joka päivä eri esitys, koska omat ja koko maailman fiilikset vaikuttavat kaikkien energiaan.

Voitin juuri parhaan miessivuosan Jussin roolistani Seurapeli-elokuvassa. Olin kerran aiemminkin ehdolla ja koin miltä tuntuu, kun joku toinen voittaa. Harmituksesta palautumisessa meni muutama viikko. Nyt, kun voitin itse, ajattelin, että tämä on kiva juttu meidän elokuvallemme.

Opetan myös teatteritaidetta Teatterikorkeakoulussa.

24/7 työ

Työ näkyy elämässäni koko ajan. Pahimmillaan ammattini vaikuttaa aivan kaikkeen lähtien siitä, mitä ja milloin syön, jos illalla on esitys. Elän aika terveellisesti, sillä näyttelijänä instrumentin pitää olla kunnossa.

Koen paineita ja asetan riman niin ylös, että välillä meinaa mennä järki. Esitykset pyörivät jatkuvasti mielessä. Olen yrittänyt olla lukematta töitteni arvosteluja, koska annan niiden vaikuttaa itseeni niin paljon. Silti luen niitä.

”Naiivi toiveeni on, että kaikki taiteilijat lopettaisivat mainosten teon, jolloin niistä tulisi niin paskoja, ettei kukaan kuluttaisi niin paljon.”

0-asteinen vesi

Olen harrastanut talviuintia kolmisen vuotta. Käyn 3–7 kertaa viikossa esimerkiksi Kulttuurisaunassa, Kuusijärvellä ja Altaalla. Kun korona sulki yleiset paikat, kävin dippaamassa Merihaan mattolaiturilta ilman saunaa. Kesäisin petyn, kun vedet lämpenevät. Joudun ottamaan kylmiä suihkuja. Aluksi kylmä vesi tuntuu inhottavalta, mutta kun hetken hengittelee, tulee alkukantainen fiilis, että on yhtä luonnon ja maapallon kanssa. Tunnen, että olen elossa.

16 leukaa

Vedän 16 leukaa kahtena aamuna viikossa ja uin kilsan kahdesti viikossa. Yritän pitää rutiinin yllä, koska minulla on taipumus tehdä liikaa tai sitten ei ollenkaan. Kypsempi ihminen kykenisi pysyttelemään keskitiellä. Itse menen äärilaidasta toiseen, oli kyse mistä tahansa. Saatan olla esimerkiksi kuukauden herkuttelematta, mutta sen jälkeen vedän viikossa kolmen kuukauden herkut.

3 kummilasta

Olen erittäin otettu siitä, että ystäväni ovat halunneet tutustuttaa minut lapsiinsa, näihin maagisiin olentoihin. Minulle kummin tehtävä on olla lapsen aikuinen frendi.

Erosin kirkosta, kun täytin 18. Uskonto on ulkoa määriteltyä, eikä se tunnu omalta. On hienoa, miten kirkko auttaa ihmisiä kriiseissä ja köyhyydessä, sikäli voisin liittyä takaisin kirkkoon maksamaan kirkollisveroa.

Haluan uskoa korkeampaan voimaan, mutta en tiedä, mikä se on.

20 sydänystävää

Olen lukenut, että ihminen pystyy pitämään 4–5 sydänystävää kerrallaan. Tässäkin asiassa minulla menee yli, sillä minulla on parikymmentä sydänystävää.

On vaikea kertoa, millainen olen. Toivon, että olen luotettava, iloa ja valoa ympärilleen jakava tyyppi. Koen itseni ujoksi ja introvertiksi, mutta samaan aikaan tykkään olla huomion keskipisteenä, jos minulla on rooli. Omana itsenään huomion kohteena on hirveää olla, varsinkin jos tilanteessa pitäisi sanoa jotain järkevää.

Teen asiat täysillä. Ennen kuin jokin asia on ratkaistu, mietin pelkästään sitä niin paljon, että kaikki muu tuntuu unohtuvan. Voisipa luottaa enemmän siihen, että elämä kantaa ja asiat ratkeavat ilman, että niitä tarvitsee analysoida aina niin paljon.

3 vuotta ilman lihaa ja alkoholia

Olen maitosuklaavegaani. Olen siis melkein vegaani, mutta syön kerran kolmessa kuukaudessa jonkin maitosuklaapötkön. Voin vegaanina fyysisesti ja henkisesti paremmin. En ole jatkuvassa ähkytilassa, eikä lounaan jälkeen tarvitse nukkua päiväunia.

Luovuin myös alkoholista yli kolme vuotta sitten. Halusin kokeilla, voiko elämää rytmittää jotenkin muuten kuin menemällä töiden jälkeen bisselle. Elämäni on parempaa ilman alkoholia. Uni on laadukkaampaa, energiaa on enemmän ja palautuminen on nopeampaa.

0 mainosta

Päätin muutama vuosi sitten, että en tee enää mainoksia. Tuntui omituiselta olla huolissaan ilmastonmuutoksesta ja antaa samaan aikaan ammattitaitonsa jonkun brändin myymiseen. Naiivi toiveeni on, että kaikki taiteilijat lopettaisivat mainosten teon, jolloin niistä tulisi niin paskoja, ettei kukaan kuluttaisi niin paljon. Tulisi enemmän Simo Vaatehuoneelta hei -tyylisiä mainoksia.

Länsimaisen ihmisen on vaikea päästä kapitalismista eroon, koska olemme syntyneet tähän uskontoon, jossa kaikki tähtää siihen, että pitää tienata enemmän ja pitää olla merkittävämpi ihminen.

35 vuotta

Täytän joulukuussa 35 vuotta. Alle kolmekymppisenä mietin, olenko myöhässä ja tuleeko minusta mitään. Sittemmin olen tajunnut, että jos menestyminen ja kipuaminen koko ajan korkeammalle on se juttu, ei voi ikinä saavuttaa rauhaa eläessään.

Äitini kuoli yllättäen viime joulukuussa. Onneksi olen saanut vertaistukea, sillä höpöttämällä selviää kaikesta.

Olen kiitollinen äidilleni ja uskon, että hän on edelleen tukenani. Hän kannusti siihen, että kun jotain tehdään, tehdään täysillä. Kasvoin mutsin kanssa ja olin joka toinen viikonloppu isän luona. Minulla on ollut läheiset välit kumpaankin. Uskon, että vain vanhempien tuki mahdollistaa sen, että pystymme aikuisina olemaan itse itsemme puolella ja itse itsemme tukijoita.

10 paria tennareita

Nuorempana minulle oli tärkeää erottua joukosta pukeutumisellani. Tuolloin hommasin sairaasti tennareita. Nykyään pyrin ekologisiin valintoihin ja ostan käytettynä kaiken, mikä käytettynä kannattaa ostaa. Mutta totta kai myös käytetyn vaatteen pitää näyttää mageelta, että se lähtee mukaan.

Nyt tennareita on enää kymmenisen paria, sillä olen ollut ostolakossa. Halusin haastaa itseäni ja kokeilla, voisiko hyvinvointi syntyä ilman niitä kenkiä. Jos sitä tietoisuutta ei olisi, eteisessä olisi varmaan 50 lenkkarit.

Samuli Niittymäki 34-vuotias näyttelijä asuu Helsingissä.

Parhaan miessivuosan Jussi-palkinto Seurapeli-elokuvasta.

Näyttelee HKT:n Bolla-näytelmässä, itse kirjoittamassaan ja ohjaamassaan Plup Plup -näytelmässä Teatteri Takomossa ja Sunnuntailounas-sarjassa C Moressa.

Näyttelijätaiteen lehtori Teatterikorkeakoulussa.

