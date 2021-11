Tuure Kilpeläinen keskenmenojen jälkeen: ”Olen vain yrittänyt olla Manuelan tukena”

Tuure Kilpeläinen ja Manuela Bosco odottavat uusioperheeseensä kuudetta lasta. Ennen kevätvauvan odotusta he kokivat kaksi keskenmenoa.

Suosikkiartisti Tuure Kilpeläinen on elänyt vauhdikkaan vuoden. Vain elämää -ohjelmaa on kuvattu kahteen otteeseen, keikkoja riittää ja lisäksi miehen yksityiselämässä on tapahtunut.

Tuure ja taiteilijapuoliso Manuela Bosco kertoivat lokakuussa, että heidän perheeseensä syntyy kevätvauva. Syntyvä vauva on molemmille neljäs biologinen lapsi. Manuelan ja Tuuren uusioperheessä on tulevan lapsen myötä yhteensä kuusi lasta.

– Nyt kun raskaus on alkanut näkyä, olen taas kunnolla sisäistänyt, että tämmöinen on nyt tapahtumassa. Välillä olen miettinyt, että mihin täällä yksi vielä mahtuu, Tuure kertoi eilen World vision -hyväntekeväisyysillan kuvauksissa.

Takana kaksi keskenmenoa

Hän painottaa, että lapsi on toivottu. Pari ehti kokea ennen raskautta tänä vuonna kaksi keskenmenoa.

– Miehenä siinä on vähän hämmentynyt, miten pitäisi olla. Olen vain yrittänyt olla Manuelan tukena.

Tuure arvelee, että uusi raskaus on tehnyt tilanteen hänelle helpommaksi.

– Se balsamoi paljon, kun tulee uusi lapsi. Ehkä oma suru voi tulla myöhemmin, mutta toisaalta olen sellainen, että en jää pohtimaan liikoja, vaan menen eteenpäin. Elämässä kun on ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Sureminen on tuttua.

Huvila myynnissä – arki rakennettu muualle

Tulevaa arkea ajatellen pari teki vaikean päätöksen ja laittoi myyntiin Inkeroisissa sijaitsevan huvilansa. Värikäs taiteilijaresidenssi on näkynyt jonkun verran myös julkisuudessa, muun muassa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

– Kaikki arkemme on rakennettu pääkaupunkiseudulle, Tuure kertoi päätöksen taustoista.

Kun keikat kesällä taas alkoivat, Tuuren viikonloput täyttyivät töistä, eikä hän ehtinyt huvilalle viikonloppuisin muun perheen ollessa vapaalla.

– Luopuminen sekin kuuluu tähän elämään. Paikka ansaitsee tiiviimpää olemista.

Huvilasta kiinnostuneita on riittänyt.

– Kyllä se ratkeaa tällä viikolla, joulunpyhiin asti keikkoja tekevä Tuure arveli.

Vain elämää -ohjelman lisäksi Tuure nähdään World Vision: Ilta lapsille -ohjelmassa 11.12 Nelosella.

