Kun Janina Fry perheineen muutti ulkomaille, päätöstä kummasteltiin, koska heillä on asuntolaina ja kouluikäiset lapset – Janina kertoo nyt lähdön syyn

Janina Fry muutti perheineen elokuussa Tukholmaan. Maisemanvaihdos on ollut samalla tilaisuus tuulettaa käsitystä itsestä. –En usko, että olisin voinut tehdä tällaista siirtoa vanhempieni eläessä.

”Kaikki on vielä niin uulalaa, eikä asioihin ole ehtinyt puutua. Hirveästi on tietenkin byrokratiaa, lupia ja asiakirjoja hoidettavina, mutta täällä palvelut sujuvat jotenkin hymyssä suin. Ruotsalaisille tuntuu olevan tärkeää, että kaikki on mysigt, mukavasti, Tukholmaan perheensä kanssa muuttanut Janina Fry havainnoi.

Klik, klik, Janina Fry naputtelee tottuneesti SL-trafikenin sovellusta puhelimessaan. ”Vart vill du åka?” ohjelma kysyy ja ehdottaa sitten sujuvimman reitin Janinan uusilta kotikulmilta Tukholman keskustan suuntaan. Pari pysäkinväliä raitiovaunulla, sitten tunnelbanalla ja pim, tässä sitä ollaan, aamukahvilla Odenplanin varrella.

Sen jälkeen kun Fryt elokuussa muuttivat perheen isän Mark Fryn viran perässä Tukholman Äppelvikeniin, perhe on siirtynyt kahden auton taktiikasta julkisiin sekä yhteen sähköautoon, jolla hoidetaan kauppakäynnit ja kyydit lasten harrastuksiin.

–Olen ihan että vau, meillähän on täällä uusi citylife! Vaikka asumme rauhallisella alueella ja meillä on pihakin, keskustan säpinä on vain pyrähdyksen päässä, Janina, 48, tuulettaa.

Suomessa Janinalle ihmeteltiin, eivätkö tällaisia siirtoja tavallisemmin tee nuoret aikuiset tai perheet, joita eivät vielä sido lasten koulut tai asuntolainat. Voi olla, Janina tuumi, mutta heidän perheelleen tämä oli juuri oikea aika.

–En usko, että olisin voinut tehdä tällaista siirtoa vanhempieni eläessä. Vaikka heidän lähtönsä olivat minulle todella kovia paikkoja, jäähyväisten mukana päästin irti myös paljosta huolesta.

Janina on aiemmin kertonut isänsä alkoholismin varjostaneen lapsuudenkodin arkea, ja kun vanhemmat erosivat, Janina vannoi pitävänsä huolen, että äidillä olisi kaikki aina hyvin – eikä vain hyvin, vaan myös kivaa. Se vaikutti omiin tekemisiin ja valintoihin. Isä kuoli vuonna 2015, ja äiti menehtyi rintasyöpään 2017.

–Äidin loppuelämän vuodet olivat vaikeita, ja minulla oli hänestä valtava huoli, Janina sanoo.

–Olisin kokenut liian suurta syyllisyyttä, jos olisimme suunnitelleet tällaista irtiottoa äidin vielä eläessä. En olisi voinut tehdä sitä hänelle. Jos ulkomaille olisi pitänyt muuttaa silloin, olisin varmaan keksinyt konstin pakata äitinikin mukaan.

” Tykkään tästä päivitetystä versiostani: tuntuu kuin olisin herkempi fiiliksille ja kevyempi liikkumaan uusiin suuntiin.

Vaikka Ruotsiin nyt muutettiin yksinomaan Markin Warner Music Nordicin johtajapestin takia, ei Janina kakistellut vastaan, eivätkä niin tehneet teini-ikää lähestyvät lapsetkaan.

–Minulle oli selvää, että jos mieheni saa tällaisen tilaisuuden, me lähdemme tukemaan sitä.

Uusissa maisemissa Janinan on pitänyt verkostoitua uudelleen. Siinä missä Janina F on ollut suomalaisille koko kansan tuttu, ruotsalaisissa hän ei ole soittanut kelloja. Tunnistamattomuus ei kuitenkaan ole tehnyt kipeää egolle, Janina vakuuttaa, päinvastoin.

–Asetelma on pikemminkin tosi innostava. Minulla on mahdollisuus luoda itseni uusiksi ilman menneisyyden viittaa ja nimeeni liittyviä mielikuvia.

Janina tuntee, ettei profiilin päivitys ole vain ulkoista tai työhön liittyvää.

–Uusi alku on mahdollisuus päivittää myös oma käsitys itsestä. Tykkään tästä päivitetystä versiostani: tuntuu kuin olisin herkempi fiiliksille ja kevyempi liikkumaan uusiin suuntiin.

