Kun Amanda Palo oli lapsi, hänelle toitotettiin, miten hän on herkkä, pelokas ja arka: ”Vasta aikuisiällä olen tajunnut olevani muutakin”

Näyttelijä ja kirjailija Amanda Palo sanoo, että hänellä oli onnellinen lapsuus, vaikka hän olikin omissa maailmoissaan viihtyvä herkkis.

Näyttelijä ja kirjailija Amanda Palon, 32, uusi koti Kalliossa on täynnä ”maailman kauneimpia asioita”; tauluja, kasveja, kukkia ja vaatteita. Erityisesti vaatteita kirppishaukalla – niin hän itseään kutsuu – on niin paljon, etteivät ne mahdu kaappeihin. Koti näyttää siltä kuin Amanda asuisi putiikissa. Nytkin kaulassa on Diorin silkkihuivi näyttelijä Kyllikki Forssellin jäämistöstä.

– Olen aina tykännyt vaatteista ja ollut pienestä pitäen tarkka siitä, minkä väriset sukkahousut minulla on. Äitini Riitta Anttonen-Palo on teatteripukusuunnittelija, ehkä sillä on osuutta asiaan, Amanda miettii.

Vaikka Amanda muutti pois lapsuudenkodistaan jo 18-vuotiaana, hän asuu ensimmäistä kertaa omassa kodissaan oikeasti yksin. Ei hän kuulemma ihmisiä etsi, mutta:

– Luokseni gravitoituu hyviä tyyppejä, Amanda sanoo.

– Viihdyn yksin, mutta minulla on tendenssiä yksinäisyyteen ja mulla ei ole ketään -tunteeseen. Tosin nykyään osaan jo hallita sitä paremmin.

Pitkään ajatus yksin asumisesta pelotti. Toki joitakin lyhyitä pätkiä on ollut, väliaikaisesti erojen jälkeen.

– Aina eron jälkeen olen tiukasti päättänyt olla yksin, mutta kun on mennyt kaksi viikkoa, onkin tullut uusi kumppani ja olen siirtynyt sinne. Siihen on liittynyt paljon ripustautumista.

Amanda tuntee väsymykseen asti puhuneensa raiskauksesta, joka tapahtui hänen ollessaan parikymppinen. Siitä hän on tehnyt näytelmän ja puhunut myös terapiassa. Onneksi elämässä on nyt uusia asioita: Amanda on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa ja julkaissut tänä syksynä esikoisteoksensa Outoja kaloja.

Kiinni äidin lahkeissa

Olin perheemme herkkis, konfliktikammoinen ja kiinni äidin lahkeessa. Olen siinä kiinni yllättävän paljon vieläkin, 32-vuotiaana. Soitan kaikesta ensimmäiseksi aina äidille. Jos minusta ei kuulu päivän aikana, hän tekstaa minulle kuuden aikaan illalla.

Äitini on maailman paras tyyppi. Tiukka, rakastavin, lämpimin, empaattisin ja superhauska, mutta tuppaa jäämään faijani, Jukka-Pekka Palon, varjoon. Äidillä on tosi hyvä huumorintaju, mutta isä on meidän showmiehemme, jolle tila annetaan. Sellaista se on, kun alkaa näyttelijän kanssa olemaan! Jotkut omatkin kumppanini ovat sanoneet, että kenet minä oikein valitsin. Olen aika tilaa vievä enkä kaihda huomiota.

Amanda isänsä Jukka-Pekan harteilla. ”Lapsuudessani matkustimme talvisin jonnekin lämpimään. Ne ovat tosi rakkaita muistoja.”

Minulla oli onnellinen lapsuus. Siskoni Olga sanoo, että olen aina ollut vähän kummallinen, omissa maailmoissani viihtyvä. Sukupuoleton ja hiljainen. Somepreesenssini on jotain ihan muuta: siellä olen räiskyvä ja rohkea – tosi femme, naisellinen.

Olga on meistä se rohkea, älykäs ja voimakas. Häntä on kannustettu sellaiseen. Minulle toitotettiin lapsena, että olen herkkä, pelokas ja arka. Vasta aikuisiällä olen tajunnut olevani muutakin.

Muistan seuranneeni sivusta, kun teini-ikäinen isosiskoni ja isäni ottivat välillä yhteen. Isä oli auktoriteetti ja ehkä vähän lyhytpinnainen. Minä aloin aina itkeä enkä selvinnyt vaikeista tilanteista hyvin. En tiedä, selviänkö vieläkään. En esimerkiksi osaa riidellä. Se taito voisi olla hyväksi parisuhteissa. Sen sijaan, että itkee ja pakenee, olisi parempi osata purkaa.

”Vietimme Olgan kanssa lapsuuden kesät landella Simpeleellä. En vieläkään keksi parempaa paikkaa.”

12–13-vuotiaana liityin suosittujen tyttöjen porukkaan, kun sisäinen outo herkkikseni joutui teinitytön paineen alle. Elämän tärkeimmäksi asiaksi tuli toive, että pojat tykkäisivät minusta. Piti näyttää söpöltä, farkkuni vyötärö oli matalalla ja pikkuhousut vilkkuivat. Ulkokuori ja sisäinen hämmentynyt kummajaiseni olivat ristiriidassa. Minulla oli viiden pojan lista, kuka ykkösenä milläkin viikolla. Jos voisin antaa ohjeita varhaisteini-itselleni, sanoisin, että älä välitä, mitä pojat sinusta ajattelevat. Käytä energiasi muuhun. Kallion ilmaisutaidon lukiossa en kokenut samanlaista tarvetta olla suosittu. Oli vapaus olla oma itsensä.

Muutin kotoa 18-vuotiaana, poikaystäväni luokse. Se oli vähän vanhempienkin ’vika’, kun he muuttivat Töölöstä Munkkiniemeen, eikä minulle ollut enää omaa huonetta.”

Kova miellyttäjä

”Olen aina sanonut haluavani näytellä. Vaikka vanhemmat eivät painostaneet alalle, luulin lapsesta asti, että sitä minulta teatterisuvun lapsena odotettiin. Pidin asian sisälläni, sillä olen kova miellyttäjä. En ole uskaltanut tuottaa pettymystä tietämättä edes kenelle – jollekin epämääräiselle, kasvottomalle yleisölle. Kun sairastuin masennukseen, paine ja häpeä olivat suurta. Tunsin olevani kyvytön toimimaan yhteiskunnassa. Ajattelin, että vanhempani ovat pettyneitä, kun elämästäni ei tullut, mitä piti.

Tällä hetkellä en ole ihan saletti, haluanko olla näyttelijä. En ainakaan halua olla ainoastaan sitä. Voin myös kirjoittaa tai tehdä jotain muuta. On selvää, että osa ovista on auennut minulle helpommin kuin jollekin toiselle. En ole asiaa kauheasti miettinyt, koska Palon suku on aina ollut osa elämääni. Ketä nyt kiinnostaa isoisäni Tauno Palo tai isäni Jukka-Pekka? He ovat itselle niin arkisia, että heistä puuttuu hohto. En muutenkaan osaa nähdä kuuluisia ihmisiä maagisina. Tietysti toivon, että joskus tulee päivä, kun isästäni kirjoitetaan Amandan isänä ja sitten vasta kerrotaan, mitä muuta hän on tehnyt.”

Hitot häpeästä

”Luulen, että minusta tuli feministi traumaattisten kokemusten ja raiskauksen tuoman häpeän kautta. Tajusin, että mitäs hittoa minä tässä häpeän. Asiat, jotka minulle on tehty, eivät ole minun häpeäni. Siskoni Olga on ollut esikuvani feministinä ja tukeni traumassa. Hän vei aikoinaan minut poliisiasemalle tekemään rikosilmoituksen.

En siedä nähdä, että maailma ei ole yhdenvertainen, mutta en jaksa enää pitää yllä vihaisen feministin roolia. Elämäni ei voi olla pelkkää vihaa ja surua, haluan olla kaikkea muutakin. Olen väsynyt muiden odotuksiin, minulla on muutakin annettavaa kuin rohkeus tai räävittömyys. Esikoiskirjassani olen pyrkinyt tutkimaan puoliani vapaammin.

Pidän feminististä diskurssia somessa vähän ongelmallisena. Emme enää keskustele vaan kun olemme eri mieltä, huudamme toisillemme ja yritämme saada toisemme kiinni virheestä. En tiedä, onko se pitkällä tähtäimellä kauhean ravinteikasta. Aatteen sisäisestä kritiikistä huolimatta pidän intersektionaalista feminismiä äärimmäisen tärkeänä.

”Jos en saa unta, alan suunnitella tulevia asujani. Uni tulee aina jossain vaiheessa”, Amanda kertoo.

Olen surullinen, että elämäni meni niin eri tavalla kuin olin ajatellut. Vasta nyt kolmekymppisenä minulla tuntuu olevan epämääräinen ote elämääni ja jotain autonomiaa. Sattuneista syistä siihen meni näin kauan. Olin raiskauksen jälkeen monta vuotta masentunut. Synkimmät ajat olivat ikävuosieni 20–27 välillä. En voi tapahtunutta muuttaa, mutta totta kai se surettaa, koska minulla on vain yksi elämä. En tiedä, puhkeanko koskaan kukkaan, kuten muut ihmiset. Ehkä se juna meni jo. Menetin ison osan nuorta aikuisuuttani.

Katson ihaillen kaksikymppisiä, joilla on elämäniloa, ja se näyttää ihanalta. Heillä on aikaa ja uskallusta kokeilla, mitä kaikkea elämässä voisi olla. Voi reissata, rakastua ja seikkailla. Ehkä minä teen kaiken sen myöhemmin.

Olen nykyään enemmän onnellinen kuin onneton, mutta minulla on mielenterveydellisiä ongelmia ja käyn terapiassa. Kannan tapahtunutta aina mukanani. Jos olisi käynyt toisin, olisin ehkä terveempi. Tunnen myös katkeruutta, mutta siitä yritän oppia pois. Se ei auta mitään.

Minun tarinani ei ole selviytymistarina. Kannustan kaikkia toipumaan, mutta on kohtuuton vaatimus sanoa trauman kokeneelle, että kokemus pitäisi kertoa tarinana, jossa hän on sankari ja selviytynyt jostain kauheasta. Haluan puhua enemmän elpymisen keinoista. Pitää ympäröidä itsensä hyvää tekevillä ihmisillä, ja ammattiapua on pakko saada. Sen avulla voi päästää irti häpeästä ja syyllisyydestä, jotka eivät kuulu uhrin kannettaviksi ollenkaan. Ne tunteet kuuluvat ihan toisaalle.”

Kun kaikki tuntuu tyhjältä

”Masentuneenakin elämäni näyttäytyi aika normaalilta ulospäin. Kävin töissä vaatekaupassa ja liikaa baareissa. Pakokeinoni oli bailaaminen, siihen minulla on vieläkin taipumusta. Raiskauksen jälkeen käyttäydyin aluksi välillä aika holtittomasti. Se on ilmeisesti yleistä – tulee tunne, että minä päätän kehostani. On muka kontrollissa, vaikka ei ole yhtään. Se oli päihteiden värittämää sekoilua, josta jäi vain pahempi olo.

Sitten tapasin ihmisen, joka auttoi minua rauhoittumaan. Hän ei ole tarinan sankari, mutta rauhoitti tilanteen. En kertonut kenellekään, miten tyhjältä kaikki tuntui.

Elän vieläkin depressioni kanssa, enkä välillä poistu sängystä. Kun olen yksin kotona, taustalla pyörii ’turvasarja’, pinnallinen tv-ohjelma. En kestä ajatuksia, joita minulle tulee hiljaisuudessa.”

Hyvällä tavalla rakastettu

”Olen iloinen, että olen oppinut nauttimaan naiseudestani. Minulla meni niin pitkään itseäni vihaten. Muistutan itselleni, että saan pukeutua niin kuin haluan ja nauttia toimivasta kehostani. Vihaan sanaa voimaantuminen, mutta sitä tämä on ollut. Siinä ovat yllättäen auttaneet romanttiset kumppanini, minulla on ollut turvallisia ja hyviä suhteita. Vaikka ne ovat päättyneet, en koe niiden olleen epäonnistuneita, päinvastoin. Kaikista suhteistani olen oppinut.

Olen hyvin osannut valita ihmiset lähelleni. Olen seurustellut aina, ollut naimisissakin kerran, 25-vuotiaana. Aina kun eroan, minulla on pian joku uusi. Ehkä olen herkkä ja hyvä ihmistuntija ja tiedän, kenen kanssa on turvallinen olo. Enää en muille itseäni annakaan. Minua on rakastettu hyvällä tavalla.

Parisuhteen merkitys on mielessäni muuttunut, nykyään siinä kiinnostaa autonomia. Minulla on ollut taipumus perustaa itsetuntoni parisuhteeseen. Nyt ajattelen, että ensin pitää olla hyvä olo itsessäni. Haluaisin ajatella parisuhdetta kivana lisänä elämässä. On omat jutut ja niiden lisäksi tyyppi, jonka kanssa jakaa asioita. Kaikki suhteeni ovat olleet erinäköisiä. Olen biseksuaali ja minulla on ollut suhteita miehiin ja naisiin.

”Minulla on ollut taipumus perustaa itsetuntoni parisuhteeseen. Nyt ajattelen, että ensin pitää olla hyvä olo itsessäni.”

Kotoa sain hyvän parisuhdemallin. Vanhempani ovat olleet naimisissa 40 vuotta, ovat keskenään hyviä frendejä, ja heistä näkee, että he tykkäävät toisistaan. He suukottelevat ja joskus tappelevatkin, mutta meillä rakastetaan tosi paljon eikä koskaan saa mennä vihaisena nukkumaan.

Minäkin rakastan kauhean kovaa, ja siitä kiitetään parisuhteissani. Olen hellä fyysisesti ja verbaalisesti. Teen selväksi, että välitän toisesta. Inhottavaa huomata, mutta olen salaa konservatiivinen. Haaveilen sielunkumppanuudesta, vaikka tiedän, että aina tulee arki ja minun arjensietokykyni on aika huono.

Nimeni Amanda tarkoittaa rakastettavaa. Hassua sanoa se ääneen, en haluaisi kuulostaa ylimieliseltä. Vaikka en ole pitänyt itsestäni, niin muut – vieläpä ihan huikeat ihmiset – pitävät. Saan olla siitä iloinen. Nuorena saatoin tapailla kusipäitä. Myöhemmin aloin deittailla vain hyviksiä. Sitä suosittelen kaikille.”

Fakta Amanda Palo 32-vuotias näyttelijä ja teatterintekijä, jonka esikoisteos Outoja kaloja (Kosmos) ilmestyi syksyllä.

Työskennellyt Ryhmäteatterissa, Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterissa. Esikoisnäytelmä Kilari oli seksuaaliväkivaltaa käsitellyt monologi, sen ohjasi Amandan sisko Olga Palo.

Opiskellut Kriittisessä korkeakoulussa.

Vanhemmat: teatteripuvustaja Riitta Anttonen-Palo ja näyttelijä Jukka-Pekka Palo.

Lue myös: Seidi Haarla näki ravintolassa tilanteen, joka paljasti hänelle ihmisten välinpitämättömyyden: ”Tämä tällainen itkettää minua”

Lue myös: Max Seeck oli varakkaasta perheestä, mutta Sveitsissä hän näki, miten rikkaat elävät – kertoo nyt, miten kaverit kuittasivat 15 000 euron baarilaskuja