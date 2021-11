Tarja Turunen sai aivoinfarktin ja lähti sairaalasta suoraan kiertueelle – viipyi hoidossa vain kolme päivää, vaikka lääkärit olivat jyrkästi toista mieltä

Tarjan Turusen keho vastasi liuotushoitoon loistavasti, joten hän päätti lähteä 22 konsertin kiertueelle, vaikka lääkärit suosittelivat jatkamaan lepoa. –Tiesin kuolevani ennemminkin huoleen ja stressiin, jos olisin jättänyt ne hoitamatta.

Syyskuinen aamu alkaa ihan kuten edellisetkin. Vain Tarja Turusessa on mennyt jotain pahasti rikki, mutta hän itse ei vielä tiedä siitä.

Kotonaan Espanjan Marbellassa Tarja nousee sängystä ja tepastelee keittiöön hakeakseen kupillisen maitoa tyttärelleen. Tarja yrittää tarttua kuppiin, mutta ei saakaan siitä otetta ja kuppi hajoaa pirstaleiksi kovalle lattialle. Puoliso Marcelo Cabuli kuulee räsähdyksen makuuhuoneeseen asti ja kutsuu Tarjaa, joka ei vastaa.

Mies kipaisee keittiöön ja löytää vaimonsa hämillään sirpaleiden keskeltä. Vasen puoli Tarjan kasvoista näyttää valahtaneen eikä hän saa muodostettua yhtään ymmärrettävää sanaa. Marcelo tajuaa heti, että nyt on toimittava nopeasti – joka ikinen sekunti tästä eteenpäin on ratkaiseva.

Sairaalassa pelonsekainen aavistus vaihtuu diagnoosiksi: Tarja on saanut aivoinfarktin. Aivoihin muodostunutta veritulppaa aletaan hoitaa liuotushoidolla. Tarjan keho vastaa hoitoon loistavasti ja hän viipyy sairaalassa kolme päivää. Niiden jälkeen hän ilmoittaa kuittaavansa itsensä ulos sairaalasta. Lääkärit ovat jyrkästi toista mieltä, señoran pitäisi toipua rauhassa, mutta laulaja vetoaa juuri alkavaan kiertueeseensa ja sen 22 myytyyn konserttiin.

–Tiesin kuolevani ennemminkin huoleen ja stressiin, jos olisin jättänyt ne hoitamatta, Tarja sanoo tänään, samoissa Marbellan maisemissa, kotitalonsa uima-altaalla.

Sairauskohtauksesta on nyt kolme vuotta, ja Tarja, 44, näyttää olevan ihan entisellään: puhelias, naurava, mietteliäs, eloisa – ja perhanatkin pärähtävät ilmoille tutunlaisina. Kokemus ei jättänyt fyysisiä jälkiä, paitsi että Tarjan tulee entistä useammin hipaistua Die Alive -tatuointia vasemmassa käsivarressaan. Sanat on lainattu kirjailijaystävä Paulo Coelholta ja ne kehottavat nauttimaan elämästä joka hetki, jotta kuoleman hetkellä, sitten joskus, voisi sanoa eläneensä täysillä.

” Aivoinfarkti oli valtava shokki.

Henkisiä jälkiä kokemus jätti sitäkin enemmän. Sairastumista seurannutta ensimmäistä vuotta Tarja kuvailee pelon vuodeksi. Sen aikana mielessä pyöri, miten hilkulla hän oli menettää kaiken.

–Aivoinfarkti oli valtava shokki. Sen jälkeen sairastumisen- ja kuolemanpelko oli joka aamu ensimmäinen ajatukseni herätessä ja iltaisin viimeinen ajatukseni nukkumaan käydessä. Mitä jos taas käy niin?

Tarja kiittelee soolouralleen löytynyttä työryhmää. ”Satsaan avoimeen kommunikointiin. Meille ei tule pattitilanteita, kun kaikesta puhutaan. Aiemmin bändiuralla asioista ei pystynyt keskustelemaan.”

Sellaista taakkaa ei jaksa kukaan. Tarja päätyi hakemaan apua argentiinalaiselta henkiseltä valmentajalta, jonka hän tiesi mentoroineen useita muitakin kuuluisuuksia. Intiimit keskustelut auttoivat ymmärtämään, millaisia muutoksia Tarjan piti tehdä vähentääkseen sairastumiselle altistavia tekijöitä arjessaan.

–Minun on ollut vaikea ymmärtää, miksi sairastuin, eikä sitä ole oikein pystytty selvittämään lääkärissäkään. Oma ajatukseni on, että työ vaati minulta silloin ominaisuuksia, jotka eivät tule minulta luonnostaan, hän pohtii.

Tarja oli vähän aiemmin hoitanut ensimmäistä kertaa pomon työt pitkällä ja raskaalla Yhdysvaltojen kiertueella. Rundilla oli riittänyt kaikenlaista säätöä ja huolta. Tavallisesti roolin oli hoitanut Marcelo, mutta tyttären aloitettua koulun perheen järjestelyjä oli muutettu. Tarja stressasi uutta asemaansa ja pingotti jaksamisensa äärimmilleen.

–Kiertueen jälkeen olen aina poikki ja tarvitsen pari päivää palautumiseen, mutta tuolta rundilta palatessa olin rättipoikkiväsynyt. Oma teoriani on, että liika stressi kostautui sairastumisena. Olin vuosia mennyt tukka putkella, ja läheisenikin olivat huomautelleet, että pitäisikö välillä painaa jarrua, Tarja kertoo.

–Sairastuessa se jarru iski täysillä päin pläsiä. Ehkä näin tapahtui, koska sen oli tapahduttava.

Kesti kokonaisen vuoden, ennen kuin pelot alkoivat väistyä ja Tarja alkoi taas tuntea olonsa vahvemmaksi, selviytyneeksi.

–Kyllä minä olen päässyt kuolemanpelostani enkä enää mieti tapahtunutta päivittäin. Päinvastoin, nyt pystyn jo puhumaan siitä ja kertomaan, että tällaista kävi minulle.

Tarja puhuu sairastumisestaan nyt ensi kertaa julkisesti tässä sekä uutuuskirjassaan Laulun virta veressäni (Bazar).

Mitä on vahvuus?

Osa muutoksista oli selkeitä ja helppoja tehdä: parannuksia ruokavalioon, lisää lepohetkiä ja aikaa palautumiseen, joitakin muutoksia henkilökuntaan ja vastuunjakoon kiertueella. Check, hoidettu, rasti ruutuun.

Sitten oli osuus, joka vielä tänäänkin saa Tarjan kiemurtelemaan ja pyörittelemään silmiään.

–Niin, ne pomohommat. Minä kun en ole yhtään sitä ihmistyyppiä, Tarja venkoilee.

Mentori haastoikin Tarjaa pohtimaan juuri sitä puolta: miten kohtelet muita ja miten annat kohdella itseäsi, miksi mukaudut tai et vaadi enemmän, miksi annat asioiden tapahtua etkä ole tarpeeksi luja? Tarja alkoi hahmottaa, että tarpeeton myötäily ja sopeutuminen olivat kuormittaneet häntä, vaikka hän oli pitänyt itseään vahvana naisena. Ja mitä vahvuus oikein tarkoitti?

” Meidän vahvuutemme on ennemminkin kestämistä ja sietämistä.

–Latinokulttuurissa naiset aika pitkälle sanovat, missä kaapin paikka on. Sitä minä olen nyt yrittänyt opetella, Tarja sanoo.

–Me suomalaisetkin puhumme itsestämme vahvoina, mutta sillä taidetaan tarkoittaa muuta. Meidän vahvuutemme on ennemminkin kestämistä ja sietämistä. Sitä, ettei murru, kun koetellaan.

Tarja nostaa esimerkiksi äitinsä, joka sairasti syöpää ja kärsi pahasta olosta vuosia. Häntä kuvailtiin sitkeäksi ja taistelijaksi.

–Miksi sellaista piti sietää, vaikka elämästä olisi voinut tehdä helpompaa? Sehän on ihan perverssiä! Tarja puuskahtaa turhautuneena.

Tarja näkee oman sinnittelynsä sijoittuneen erityisesti laulajanuran varhaisiin bändivuosiin. Silloin vahvuutta oli sopeutua olemaan yksi jätkistä, mukautua enemmistön tapoihin.

–Metallipiireissä totuin olemaan poikatyttö, aina porukan ainoa nainen. Siitä ei kannattanut tehdä numeroa, jos halusi välttää vaikeuksia. Olen edelleen usein porukan ainoa nainen, mutta enää sitä ei tarvitse potea. Nykyään se on itsestään selvää, ennen se oli selviytymiskurssia.

Tarja muistelee, miten vaikkapa toivetta omasta pukuhuoneesta pidettiin bändikiertueilla diivailuna. Hänelle olisi kelvannut mikä tahansa pienikin koppi, missä ei olisi tarvinnut vaihtaa vaatteita alastomana bändikavereiden edessä, ja missä ääntään olisi voinut lämmitellä ilman tupakoitsijoiden savuttelua. Tai se, ettei häntä olisi jätetty yksin satojen fanien revittäväksi soittajien kälppiessä tiehensä. Sellaisessa tilanteessa Tarja aikoinaan tutustui Marceloon, joka managerina tuli avuksi ja huolehtimaan turvallisuudesta.

–Marcelo näki, miten minua kohdeltiin. En minä vaatinut, että kassini kannettaisiin tai ovia availtaisiin, mutta olisin ansainnut olla turvassa. Hän oli ensimmäinen, joka kunnioitti minua sillä tavalla.

Sitten oli tilanteita, joita Tarja ei olisi naisena halunnut todistaa.

–Muita naisia tuotiin takahuoneisiin ja tehtiin asioita, heitettiin housut ja näytettiin jengille ihan kaikki. Erilaisia hirveitä juttuja, sellaista nuoruuden sikailua, täysin vailla tilanteen tajua.

Ulkopuolisuuden kokemus olisi helppoa selittää vain sukupuolella. Tarja kuitenkin sanoo ristiriitojen olleen syvemmällä asenteissa ja katsomuksessa. Bändivuosina Tarja oli yliopisto-opiskelija, jonka kunnianhimoinen tähtäin oli jo pitkällä laulajanuralla.

–Koin, ettei minua ymmärretty, kun halusin ottaa homman tosissani ja muut olivat pitämässä hauskaa.

” Silloin ilmapiiri oli, että jätkät on jätkiä.

Tarja sanoo ummistaneensa silmänsä ja korvansa törttöilyltä, koska oli asemassa ja tilanteessa, josta ei voinut vain häippäistä. Jos muiden käytöksestä olisi nostanut äläkän, Tarja ajatteli saavansa lähtöpassit. Kahdesti hän nosti. Ne kuuluisat Nightwish-potkut hän sai vasta myöhemmin.

–Kaksi kertaa bändivuosina aidosti räjähdin, mutta ei se muuttanut mitään. Silloin ilmapiiri oli, että jätkät on jätkiä.

Laulun virta veressäni -kirja avaa Tarjan ammatin taustoja. Koti oli kaaoksessa, kun materiaaleja leviteltiin arkistoista esille. ”Työ auttoi muistamaan menneisyydestä paljon sellaista, minkä olin jättänyt pimeään. Miten rikasta elämäni onkaan ollut!”

Enää Tarja ei suhtautuisi niin eikä opettaisi asennetta tyttärelleen. Hän huomauttaa, että aika on toinen ja seuraava sukupolvi ponnistaa erilaisista lähtökohdista.

–Naomi on vielä lapsi, vasta yhdeksänvuotias, mutta hänellä on jo nyt nuorta minua enemmän selkärankaa puuttua tilanteisiin, kyseenalaistaa ja sanoa vastaan. Hänestä kasvaa monella tapaa vahvempi. Ehkä seuraavan sukupolven naiset jo pääsevät eroon siitä turhasta sietämisestä.

Höllää ja kunnioita

Tarja painottaa, ettei hän itse ole koskaan joutunut kokemaan seksuaalista ahdistelua tai hyväksikäyttöä. Ilmiö on tietenkin hänelle tuttu, ja Tarjakin on joskus ollut olkapäänä ystävilleen. Uudessa kirjassaan hän kutsuu saman skenen laulajakollegoita metallisiskoiksi, niin läheinen yhteys ja henki laulajanaisten välillä on. Hän kuvailee itseään äitimuoriksi neuvoineen ja kokemuksineen.

–Luulen, että omaperäisyyteni ja ääneni ovat olleet tässäkin eräänlainen siunaus. Olen niiden ansiosta ollut aina niin erilainen, Tarja miettii.

–Ehkä myös poikatyttömäinen olemus on varjellut vääränlaiselta huomiolta ja kohtelulta. Tyylini on ollut sellainen, etten ole tykännyt paljastaa kehoani, näyttäytyä sensuellina tai seksuaalisena tyyppinä. Hemmetti, enhän minä ole itsekään tykännyt kehostani, olen arvostellut sitä ja ollut kompleksinen.

Tarja sanoo vasta lähivuosina oppineensa sinuiksi ulkonäkönsä kanssa. Sekin muutos taisi lähteä liikkeelle sairastumista seuranneesta arvopäivityksestä ja harjoituksista, joissa Tarja kirkasti itselleen, millä asioilla oikeasti on hänelle merkitystä ja millaiset kuormat ovat olleet turhia kantaa.

–Jumaliste, olen ollut itselleni ankara ja valittanut turhasta. Niin kuin nyt nämä jalat ja maratoonarin pohkeeni, aivan älyttömät traumat niistäkin, Tarja parahtaa.

Vuosikaudet Tarja verhosi kinttunsa saappaisiin, lahkeisiin tai pitkien helmojen taakse, koska vihasi niitä eikä kehdannut näyttää niitä yleisön edessä. Sitä mukaa, kun itsehyväksyntä on kasvanut, helmat ovat lyhentyneet.

–Hiljattain katsoin erästä The Voice of Finland -jaksoa ja itseäni siinä ja tuumin, että ihan ookoo. Toivottavasti näyttäisin tuolta vielä kymmenen vuoden päästä!

Tarja, Marcelo ja Naomi ovat asuneet Marbellassa pian 5 vuotta. ”Vaikka korona vei keikat, hitto miten tärkeältä on tuntunut olla kotona. Tyttö kasvaa nopeasti, ja olen ollut aika vähän läsnä kokemassa ja näkemässä sitä.”

Tarja kehuu 44 vuoden ikäänsä loistavaksi. Ääni soi vapaammin, kunto on kaikin puolin hyvä ja mieli anteeksiantavampi kuin ehkä koskaan.

–Hyväksyn itseni tässä iässä paremmin, ja se tuntuu tosi hyvältä. Minun ei tarvitse olla täydellinen ja suorittaa elämää, mihin aiemmin sorruin ja mikä taitaa olla meille suomalaisille niin tyypillistä, Tarja tuumii.

–Elämä latinon vierellä ja latinokulttuurissa on opettanut rentoutta ja hölläämistä, mutta samalla tervettä kunnioitusta itseä kohtaan.

Loppu hoosiannalle

Kun koronarajoitukset Espanjassa helpottuivat, ensimmäisenä aamuna lockdownin jälkeen Tarja käveli perheensä kanssa merenrantaan. Hän istahti hiekalle ja purskahti yhtäkkiä itkuun. Vapauden tunne, meren tuoksu ja maisemaan uineet delfiinit herkistivät ahdistavan jakson jälkeen. Pandemian alkuaika oli mennyt shokissa: mieltä oli rassannut huoli läheisistä, alkumetreille katkenneesta kiertueesta ja omasta sekä työryhmän taloudellisesta pärjäämisestä. Tarja oli tottunut hakemaan inspiraatiota uusiin lauluihin matkoiltaan – miten uutta syntyisi nyt kotinurkissa, neljän seinän sisällä?

” Minun juoksuni on nyt juostu.

Tarja alkoi purkaa ahdistustaan treenaamiseen. Kun kotoa ei saanut poistua, hän juoksi lenkkiä pihallaan ja kolmikerroksisen kotitalon portaikossa, kunnes homma meni överiksi. Yhtenä aamuna jalat olivat kuin tulessa, ja lääkäri totesi pahan tulehdustilan: yleensä kantapäähän iskevä plantaarifaskiitti oli levinnyt lantioon saakka.

–Tiiviisti sanottuna minun juoksuni on nyt juostu.

Tarja Turunen reissaa tavallisesti 7 kuukautta vuodesta. Perhe matkusti mukana, kunnes tytär aloitti koulun ja puoliso jäi lapsen kanssa kotiin. ”Minun ei tarvitsisi murehtia heistä, koska Marcelo on Naomille superihana isä, mutta äidinhuoli on kai sisäänrakennettu juttu. Lähdönhetket ovat hirveitä.”

Nyt esiintyjä huolehtii kunnostaan uimalla pitkää matkaa, treenaamalla personal trainerin kanssa pari kertaa viikossa ja pelaamalla padelia sen, mitä koivillaan pystyy. Meditointia ja hermoratoja hoitavaa Amino Neuro Frequency -terapiaa Tarja on harjoittanut jo vuosia. Seuraava terveyttä edistävä muutos näkyy pian estradeilla: Tarja ei enää nouse lavalle tutuissa, huikeissa korkkareissa vaan terveellisissä kolmen sentin koroissa.

–Jalkojeni kunnon takia joudun hylkäämään tajuttomat korot, jotka ovat aina kuuluneet imagooni. Vitsit, mitkä blingiarsenaalit minulla oli jo odottamassa seuraavaa kiertuetta! Olen kuitenkin tuhonnut jalkani juoksemalla, hyppimällä ja rokkaamalla ihan sairailla kengillä, joilla ihmisen ei kuulemma pitäisi kävellä ollenkaan, Tarja toistaa lääkärinsä ohjeita.

–Adrenaliinikuohuissa sitä kipua ei tunne lavalla lainkaan, mutta takahuoneissa keikkojen jälkeen on kyllä tullut huudettua hoosiannaa.

Tarja Turunen 44-vuotias laulaja ja säveltäjä on kotoisin Kiteeltä. Asuu Marbellassa manageripuolisonsa Marcelo Cabulin ja Naomi-tyttären kanssa. Kuva-aarteiden ympärille koottu kirja Laulun virta veressäni (Bazar) ilmestyi lokakuun lopulla. Se avaa Tarjan musiikillista tarinaa aina lapsuudesta Nightwish-bändivuosien kautta sopraanon soolouralle. Jatkaa koronapandemian keskeyttämää Raw-kiertuettaan ensi vuonna ja säveltää jo musiikkia kahdeksannelle sooloalbumilleen.

