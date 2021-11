Mikä neuvoksi, kun mustasukkaisuus ottaa vallan? 6 perusteellista tehtävää, jotka auttavat – automaattisten ajatusten tunnistaminen vie jo pitkälle

Mustasukkaisuus on usein vaikea, mutta inhimillinen tunne. Kuuden konkreettisen tehtävän tekeminen auttavat selviytymään tunteen kanssa.

”Kun puolison puhelimeen tulee koko ajan viestiä ja hän vastaa nopeasti, alan päässäni miettiä, että jutteleekohan hän toiselle.” Nainen, 20.

”Kumppanin jatkuva puhelimella oleminen ja se, kun menet viereen, hän kääntää puhelimen, niin ettei ole mahdollista nähdä näyttöä.” Nainen, 32.

”Kun tulee useampi viesti illassa ja siihen vastataan heti, tai jos puhelin kulkee kaikkialla mukana.” Nainen, 25.

Muun muassa tällaiset tilanteet voivat saada aikaan voimakkaita mustasukkaisuuden tunteita, selviää Me Naisten aiemmin tehdyssä kyselyssä.

Mustasukkaisuus on usein epämiellyttävä, mutta silti inhimillinen tunne. Tunne herää, kun ihminen kokee, että hänelle tärkeää ihmissuhdetta uhataan. Joskus uhka on oikea, joskus kuviteltu. Lähes jokainen on joskus mustasukkainen.

Psykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskasen mukaan mustasukkaisuuteen ei ole yhtä selkeää syytä. Tunteen syntymiseen vaikuttavat esimerkiksi mustasukkaisen oma henkilöhistoria, parisuhteen tila ja yhteiskunnan normit ja asenteet. Yleisin mustasukkaisuuden syy on puolison uskottomuus.

– Mustasukkainen voi olla herkkä huolestumaan siitä, onko hän toiselle riittävän tärkeä ja omana itsenään rakastettava, Heiskanen on sanonut Me Naisten haastattelussa.

Haitallista mustasukkaisuus on silloin, kun se vahingoittaa parisuhdetta ja aiheuttaa kärsimystä mustasukkaisuuden kohteelle tai mustasukkaiselle itselleen.

Vaikka mustasukkaisuus on vaikea tunne, lohduttavaa on se, että siihen on saatavilla apua. Mielenterveystalon omahoito-ohjeissa on lukuisia konkreettisia tehtäviä, jotka auttavat selviytymään tunteen kanssa. Poimimme niistä oleellisimmat.

Tehtävät ovat tarkoitettu avuksi sellaiseen mustasukkaisuuteen, johon ei liity väkivaltaa tai sen uhkaa. Jos olet käyttäytynyt väkivaltaisesti tai pelkäät käyttäväsi väkivaltaa, voit saada apua Maria-Akatemiasta (ehkäisevää väkivaltatyötä naisille) tai Lyömättömästä Linjasta (miehille).

Tunnista tunne

Mustasukkaisuuden tunnistaminen ei välttämättä ole helppoa, mutta se on tärkeää. Kokemuksen tunnistaminen ja nimeäminen jäsentävät epämääräistä tunnetilaa. Mitä paremmin tunteen tunnistaa, sitä helpompi sitä on säädellä.

Seuraavat kaksi tehtävää auttavat tunnistamaan, miten mustasukkaisuuden kokemus rakentuu omassa mielessä ja mitkä asiat laukaisevat tunteen.

Tehtävä 1: Kirjoita ylös, miltä mustasukkaisuus tuntuu. Kerro, mikä kuvaisi osuvimmin tunnetta. Missä kohtaa ja miltä sinun kehossasi mustasukkaisuus tuntuu? Jos katsoisit itseäsi ulkopuolisen silmin, millaisena näkisit itsesi näiden tunteiden kanssa?

Tehtävä 2: Kirjoita ylös, mitä ajatuksia sinussa herää, kun tunnet mustasukkaisuutta. Mitä ajatuksia sinulla tulee ensimmäisenä mieleen? Entä mitä ajattelet seuraavaksi? Jos katsoisit itseäsi ulkopuolisen silmin, millaisena näkisit itsesi näiden ajatusten kanssa?

Tunnista automaattiset ajatukset ja mahdolliset virhepäätelmät

Nopeasti mieleen tulevia ajatuksia kutsutaan automaattisiksi ajatuksiksi. Ne vaikuttavat meihin, tunnistamme niitä tai emme. Tunnistaminen on tärkeää, sillä se auttaa toimimaan joustavammin ja rauhoittamaan omaa oloa silloin, kun uhka ei ole todellinen.

Tehtävä 3: Yritä ensin tunnistaa, mikä tilanne laukaisee mustasukkaisuuden ja mieti sisältyykö niihin virhepäätelmiä.

Esimerkiksi

Laukaiseva tilanne: Kumppani kehuu vierasta henkilöä juhlissa.

Automaattinen ajatus: Kumppani on kiinnostunut tuosta henkilöstä seksuaalisesti ja haluaa tehdä vaikutuksen.

Vaihtoehtoinen ajatus: Kumppani on vain ystävällinen.

Valitse rakentava tapa toimia

Miten yleensä toimit, kun tunnet mustasukkaisuutta? Mitä arvelet, miten käyttäytymisesi vaikuttaa kumppaniisi ja parisuhteeseenne? Entä, miten haluaisit toimia?

TEHTÄVÄ 4 auttaa tunnistamaan omia käyttäytymismalleja. Lue seuraavat kohdat ja pohdi, mitkä niistä ovat rakentavia tapoja toimia ja mitkä eivät.

Teeskentelen välinpitämätöntä. Uhkailen kumppania. Solvaan oletettua kilpailijaa. Vitsailen tilanteella. Kärsin itsekseni hiljaisuudessa. Kostan. Välttelen koko aihetta. Hyökkään sanallisesti. Selvitän mahdolliset väärinkäsitykset avoimesti. Huomaan tunteeni ja yritän säädellä niitä. Yritän arvioida, kuinka todenperäinen uhka suhteelle on. Pyrin pidättäytymään haitallisesta käyttäytymisestä. Puin tilannetta kumppanin kanssa hyvin pitkään ja yksityiskohtaisesti. Yritän ajatella asioita, jotka saavat minut arvostamaan itseäni. Käytän alkoholia tai huumeita. Yritän muokata itsestäni viehättävämmän. Vakoilen tai kuulustelen kumppania. Uhkaan erolla.

Rakentavia tapoja ovat nrot: 9, 10, 11, 12, 14.

Miten voi toimia uudella tavalla?

Mustasukkaisuuden tunteita voi olla vaikea myöntää itselleen ja läheisilleen. Tunteita ei silti pidä kieltää. Sen sijaan myötätuntoinen ja utelias tapa voi auttaa eteenpäin. Voi ajatella Tämä on minun kokemukseni, on inhimillistä kokea näin ja minuun saa kuulua tällaista.

On hyvä myös muistaa, että tunteitaan ei voi valita, mutta sen voi, miten tunteidensa kanssa toimii. Tässä auttavat seuraavat kaksi tehtävää.

TEHTÄVÄ 5: Mikä olisi pahinta, jos menettäisit kumppanisi?

Kirjoita kaikki kuvittelemasi pahimmat seuraukset. Jatka, kunnes olet käynyt kaikki seuraukset tyhjentävästi läpi, etkä keksi enää muuta.

TEHTÄVÄ 6: Itsearvostuksen vahvistaminen. Tämä tehtävä auttaa riittämättömyyden tunteen kanssa ja vahvistamaan itsearvostusta.

Mieti ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Mistä pidät itsessäsi?

Millaisia hyviä puolia, luonteenpiirteitä, taitoja tai lahjoja sinulla on?

Mitä vaikeuksia olet voittanut?

Mistä muut ovat kertoneet pitävänsä sinussa? Miten ihmiset, jotka välittävät sinusta, kuvailisivat sinua?

Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla on, joita arvostat toisissa ihmisissä?

Mitä huonoja puolia sinussa ei ole?

Lisää tukea ja vinkkejä mustasukkaisuuteen löytyy täältä.

