Kun Linda Lampenius ei saanut nukuttua, hän soitti äidin paikalle – Ulla lensi tyttären luokse seuraavalla lennolla Lontooseen tai Tukholmaan: ”Äiti makasi vierelläni, kunnes nukahdin”

Vastoinkäymiset ja täydellisyyden tavoittelu erikoisessa viihdebisneksessä pahensivat aikoinaan pohjimmiltaan herkän ja kiltin Linda Lampeniuksen vointia. Vaikeina hetkinä äiti lensi tueksi.

Linda Lampenius, 51, juhlisti eilen Kesytön elämäni -kirjaansa yhdessä lähipiirinsä sekä uran varrelta tuttujen ihmisten kanssa.

Klassisen viulistin koulutuksen saanut Linda on kertonut olevansa perfektionisti ja se näkyi myös juhlatilaisuudessa: hän oli valmistellut jokaisesta vieraasta pienen esittelyn ja signeerannut reilulle viisikymmenpäiselle vierasjoukolle elämäkertansa valmiiksi.

– Kyllä tämä on ihan Lindan näköinen ja tapainen tilaisuus, Lindan äiti Ulla Eklund totesi juhlahumussa.

Ulla asuu nykyään Helsingissä palvelutalossa. Puoliso Börje Lampenius, Lindan isä, menehtyi viisi vuotta sitten. Linda taas asuu juristipuolisonsa ja kahden kouluikäisen tyttärensä kanssa Tukholmassa. Naiset ovat soitelleet viime vuosina tiiviisti, kun tapaamiset ovat olleet harvassa välimatkan vuoksi.

Jatkuva huoli tyttärestä

Kun Linda lähti aikanaan parikymppisenä luomaan uraa Amerikkaan, äiti kantoi huolta tyttärestä.

– Huoli oli monta kertaa ja välillä jatkuvaa. Ajan myötä opin luottamaan, että kyllä Linda on aina tullut sanomaan, jos jotain on. Ja niin on tullutkin.

Linda kirjoitti elämäkertaa kymmenen vuotta. Alkuun häneltä pyydettiin Ruotsissa televisio-ohjelman jälkeen, että hän kertoisi syömishäiriöistä, mutta Linda halusi kertoa kirjassa myös muusta.

Viimeinen silaus kirjan loppuunsaattamiselle tuli, kun New York Timesista soitettiin. Iso joukko naisia oli nostamassa Peter Nygårdin tekemisiä päivänvaloon. Linda oli aikanaan joutunut miehen uhkailun ja taloudellisen kiristyksen kohteeksi, kun oli kertonut tämän käytöksestä ja kuvista, joita oli nähnyt. Lopulta Lindan oli pakko tehdä vaitiolovelvollisuussopimus muotimiljonääri kanssa, sillä tämä vaati viulistilta miljoonia.

Kun haastattelupyyntö tuli, Linda epäili sitä ensin Nygårdin vastapuolen juoneksi.

– Sitten aloin googlailla hänen uhreiksi joutuneiden naisten kertomuksia, ymmärsin, että muut ovat uskaltaneet vihdoin puhua, Linda kertoi eilen.

– Olin silti pitkään puheissani todella varovainen. Elämäni on ollut tällaista kaksikymmentä vuotta. Nyt olen jutellut kolmen amerikkalaisen juristin kanssa. He olivat sitä mieltä, että hän ei voi päästä enää vapaaksi. Minulla on yhä vaitiolovelvollisuus, mutta se raukeaa, kun hänet tuomitaan.

Äiti lensi tueksi

Vastoinkäymiset ja täydellisyyden tavoittelu erikoisessa viihdebisneksessä pahensivat aikoinaan pohjimmiltaan herkän ja kiltin Lindan bulimiaa, anoreksiaa ja ortoreksiaa.

Vaikeimpina hetkinä äiti lensi tyttärensä tueksi aina kun tämä pyysi.

– En halunnut kertoa äidille, että minulla on bulimia. En voinut kertoa, että voin niin huonosti, että en halunnut elää.

– Mutta aina kun soitin, oli se sitten Lontoosta tai Tukholmasta, että en pysty nukkumaan, voitko tulla, äiti otti ensimmäisen lennon ja makasi minun vierellä sängyssä, kunnes nukahdin, Linda muisteli vaikeimpia aikoja.

Linda arvelee, että on perinyt äidiltään kiltteyden ja herkkyyden.

– Omille tyttärilleni annan jopa helpommin periksi kuin äitini aikanaan minulle. Olen tosi kiltti mun tytöille.

Lue myös: Tarja Turunen sai aivoinfarktin – puoliso löysi keittiöstä sirpaleiden keskeltä puhekyvyttömänä: ”On ollut vaikea ymmärtää, miksi sairastuin”

Lue myös: Kun Helena Ahti-Hallberg tapasi sattumalta miehen baarissa 30 vuotta sitten, se oli saman tien menoa – kertoo nyt, miksi viettää mieluummin aikaa puolisonsa kuin ystäviensä kanssa