Seidi Haarla näki ravintolassa tilanteen, joka paljasti hänelle ihmisten välinpitämättömyyden: ”Tämä tällainen itkettää minua”

Näyttelijä Seidi Haarla toivoo kaikille tarvitseville samaa mahdollisuutta, jonka hän itse sai sairastuttuaan Teatterikorkeassa. – Pääsin lopulta psykiatriselle avo-osastolle, kun en osannut yksin hoitaa oireitani.

Seidi Haarla, 37, nojaa keittiötuolissaan taaksepäin, vetää henkoset sähkötupakasta ja puhaltelee höyryä rauhallisesti ulos. Samaan tahtiin hän puhuu. Syviä, pitkiä, ilmeikkäitä lauseita. Herkkävireisiä ilmeitä ja vahvaa läsnäoloa. Vaikka kohta on lähtö.

Illaksi näyttelijä ajaa kotoaan Turusta Karkkilaan Aki Kaurismäen uuden elokuvateatterin Laikan avajaisiin, joissa esitetään Cannesin elokuvajuhlilla Grand Prix’llä palkittu Hytti nro 6. Seidi on sen pääosassa. Karkkilasta hän jatkaa matkaa Lontooseen London Film Festivalin vieraaksi.

Tällä kertaa matkalaukussa ei ole kymmenkuntaa iltapukua, kuten Cannesissa.

– Mutta on siellä enemmän kuin yhdet kengät ja yksi takki, Seidi virnistää.

Lontoon-reissu on Seidille elämän ensimmäinen. Hän tapaa myös brittimanagerinsa ensimmäistä kertaa kasvotusten. Odotukset Seidin suhteen ovat korkealla. Hänet valittiin tänä vuonna Shooting Stars -gaalassa kymmenen eurooppalaisen näyttelijän joukkoon, jotka ovat tekemässä urallaan kansainvälistä läpimurtoa.

– Aluksi tuntui vaikealta ottaa kehuja vastaan, mutta nyt tuntuu hyvältä.

Neljännen polven näyttelijä

Seidi on näyttelijäsuvun vesoja neljännessä polvessa. Vanhemmat ovat taiteilijoita, mutta isoisä Saulo Haarla tunnetaan Kaasua, komisario Palmu - ja Hilja maitotyttö -elokuvista. Komea mies, jonka piirteitä löytyy Seidin kasvoilta. Isoisoäiti Tyyne Haarla puolestaan näytteli Kansallisteatterissa yli 40 vuotta. Kumpaakaan Seidi ei ole tavannut, mutta on tutustunut heihin kuvien ja elokuvien kautta. Rakkaan isoäidin, laulaja ja näyttelijä Helena Saloniuksen kuolemastakin on jo yhdeksän vuotta.

– Jännää, miten aikuistuessani olen kokenut olevani juureton ja jopa fragmentoitunut. Tai olevani ei mistään kotoisin – tai kaikkialta. Silti kuolleet sukulaiset voivat olla äärimmäisen tärkeitä. He pakottavat ajattelemaan, että itsekin on jälkeläinen eikä mikään sattumanvarainen, yksin syntynyt, kuplassa oleva asia. Minä kannan osia suvustani niin solutasolla kuin muutenkin.

Lapsuudenperheestään Seidi ei enää välitä puhua. Nyt on aika – ja voimaa – katsoa eteenpäin. Siskonsa, ohjaaja Ruusu Haarlan kanssa tehdyt autofiktiiviset näytelmät Traumaruumis – erään 30-vuotiaan ruumiin elämäkerta (2014) ja Uusi lapsuus (2020) saivat paljon huomiota ja kertoivat fiktion keinoin traumaattisen lapsuuden tarinaa. Välit vanhempiin tulehtuivat joksikin aikaa.

– Minua kiinnostaa enemmän todellisuus tässä ja nyt.

Hän haluaa keskittyä omaan elämäänsä – siihen, että voi elää riittävän tervettä ja tasapainoista elämää.

– Haluan kyetä haaveiluun ja pyrin siihen, etten ole niin paljon kehon ja mielen tasolla kiinni menneessä.

Merille hitsaamaan

Hytti nro 6:ssa matkataan junassa Pietarista Murmanskiin. Sillä reitillä Seidi on reissannut viimeiset kaksi vuotta elokuvan työryhmän kanssa etsimässä näyttelijöitä ja kuvauspaikkoja. Ja makustellut venäjänkielisiä repliikkejä omaan suuhunsa sopiviksi.

Seidi rakastui Pietariin opiskellessaan siellä puoli vuotta näyttelemistä.

Kieleen hän sai tuntuman opiskellessaan puoli vuotta näyttelemistä Pietarissa. Sinne hän lähti, kun Teatterikorkeakoulun ovet eivät avautuneet ensimmäisellä kerralla. Opiskeluviikot Pietarissa olivat kuusipäiväisiä ja päivät ympäripyöreitä. Juuri kukaan ei puhunut englantia. Eivät edes opettajat. Vieraalla kielellä ja vieraassa, räikeiden luokkaerojen miljoonakaupungissa eläminen oli kuormittavaa. Silti hän rakastui Pietariin ja Venäjään.

Kun toinen hakukerta Teatterikorkeaan ei tuonut opiskelupaikkaa, Seidi alkoi pohtia vaihtoehtoa teatterityölle. Hän muutti Raumalle opiskelemaan merenkulkua. Kummoista veneilytaustaa hänellä ei ollut, mutta meri elementtinä oli tärkeä.

– Ajattelin, että voin hyvin, jos olen lähellä merta.

Hän teki vahtimiehen tutkinnon ja työskenteli puolimatruusina.

– Se on kansipuolen hierarkiassa alin pesti. Olin se tyyppi, joka juoksee, kantaa paljon tavaraa ja siivoaa.

Hän halusi myös oppia hitsaamaan.

– Olen aina ollut voimakas ja vahva ja tykännyt tehdä käytännön asioita, kuten hakata halkoja. Hitsaus oli minusta seksikkään kuuloista. On tosi tyydyttävää, kun oppii tekemään suoraa saumaa, hän virnistää.

Vuoden Seidi teki töitä rahtilaivassa. Paatti kuljetti puutavaraa poltettavaksi Pietarsaaren voimalaan. Työkaverit olivat miehiä. Joskus sattui nainen kokiksi. Hyviä tyyppejäkin oli, mutta sukupuoleen liittyvät odotukset, oletukset ja vihamielisyydet näkyivät Seidin mukaan melko räikeästi.

– Sellaiset vitsailut ja läpänheitot eivät ole missään muualla mahdollisia kuin suljetuissa työyhteisöissä. Olin 23-vuotias. Reagoin niihin tekemällä enemmän, jottei minua pidettäisi vähempänä. Oma feministiksi kasvu on tapahtunut vasta kolmenkympin tienoilla.

Psykiatriselle avo-osastolle

Rahtilaiva sai jäädä vuoden työrupeaman jälkeen. Seidi pääsi teatterikouluun. Se oli toiveiden täyttymys, mutta matkasta tuli pitkä.

– Minun piti välillä hidastaa opintotahtia terveydellisistä syistä. Piti levätä.

– En tiennyt mitään armosta itseä kohtaan. Tein opiskelijaterveydessä stressitestin. Siedettävän raja oli 20 pistettä, minun pisteeni olivat 800. Se vähän kolahti. Se oli myös tärkeä vaihe itsestään huolen pitämisen tiellä: ehkä minun ei tarvitse syyttää itseäni ihan niin paljon siitä, että olen nyt vähän krenkallaan.

Samoihin aikoihin hän lopetti alkoholin käytön.

– Minun oli tunnustettava, että alkoholi ei tehnyt minulle hyvää.

– Muistan, kuinka Teatterikorkeakoulun professori Elina Knihtilä totesi minulle: voi olla, että sinulla on ihan riittävän persoonalliset assosiaatioketjut ilman sitä viinaakin. Minusta se oli kivasti sanottu.

”Olen ollut useita kertoja tilanteessa, jossa olen vain kaivannut, että joku näkisi, koskisi ja kysyisi, miten voin auttaa sinua.”

Ensimmäisen kerran Seidi jäi sairauslomalle Teatterikorkeakoulun toisella vuosikurssilla.

– Se oli arvokas kokemus. Vuonna 2012 pääsin lopulta psykiatriselle avo-osastolle, kun en osannut yksin hoitaa oireitani.

Hän toivoo samaa mahdollisuutta kaikille, jotka sitä tarvitsevat.

– On aika heviä olla lääkkeiden ja harvojen ammattilaisten tapaamisen varassa. Päihdepuolelta minulla ei ole kokemusta, mutta luulen, että se on vielä kamalampaa, koska addiktista usein ajatellaan, että se on totaalinen mutaläjä. Noin karkeasti ottaen. Hoitoa on vaikea saada.

Kunpa joku kysyisi, voinko auttaa

Seidin mielestä yksi tämän ajan pelottavimmista asioista on yleinen välinpitämättömyys ja empatian puute. Siitä hän näki taannoin elävän esimerkin lähiravintolassa. Humalassa ollut nainen putosi tuolilta lattialle ja jäi makaamaan maahan. Naisen kaveri liukeni paikalta, eivätkä ympärillä olleet reagoineet. Seidi ryntäsi paikalle viereisestä kahvilasta, kumartui naisen puoleen ja paijasi.

– Tulkintani oli, että alkoholismi oli aika pitkällä. Yksi pariskunta sanoi soittavansa ambulanssin. Toinen, äärimmäisen siististi pukeutunut pariskunta vilkaisi minua olkansa takaa ja sanoi halveksivaan sävyyn: ’Älä jaksa, se on vain humalassa.’ Sanoin, että on ihan sama missä se on, mutta se putosi just suoraan maahan. Tämä tällainen itkettää minua, Seidi sanoo.

– Olen itse ollut useita kertoja tilanteessa, jossa olen vain kaivannut, että joku näkisi, koskisi ja kysyisi, miten voin auttaa sinua. Pitääkö siis olla oma kokemus, että voi samastua ja tuntea empatiaa? En yritä kirkastaa kruunuani tai nostaa itseäni yläpuolelle, vaikka siihenkin minulla on joskus tendenssiä. Väitän, että jos nainen olisi näyttänyt toiselta eikä olisi ollut niin sekaisin, kaikkien reaktio olisi ollut toinen.

Vääränlainen ihminen?

Teatterikorkean kakkosvuoden sairausloma ei jäänyt ainoaksi. Niitä Seidillä on aikuisiällä ollut useampia.

Hän kiittelee koulussa saamaansa tukea.

– Silloin kun oli masennusta ja ahdistusta liikaa, oli tärkeää, että joku sanoi: ei hätää, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Sinun kuuluu levätä.

Seidin mielestä ihmisen kokonaisvaltainen näkeminen ja hoitaminen ovat kadoksissa.

– Ihmisellä voi olla tarve olla metsässä ja raivota tai toive, että joku ottaa syliin, mutta sellaiset tarpeet ovat kiellettyjä. Sen sijaan pitää istua nojatuolissa, puhua terapeutille rauhallisesti artikuloiden ja sievästi kyynelehtien. Näin ihminen saadaan kokemaan, että hän on vääränlainen ja hänen tarpeensa ovat väärät! Oikeastihan tarve on saada yhteys itseen ja tunnistaa omia tunteita.

Seidiltä on vaatinut paljon työtä ymmärtää, etteivät hänen tarpeensa ole vääriä. Häntä on auttanut kyky puhua.

– Olen aina rakastanut puhumista ja keskustelemista. Luulen, että kanssani on puhuttu aina. Luulen, että se ei ole tänä päivänä itsestään selvää kaikissa perheissä. Sanallinen – saati kehollinen – kommunikaatio voi huomaamatta unohtua kaikkien laitteiden äärellä.

Sisälle koteloitunut tulivuori

Seidi opettelee lepäämistä edelleen. Diagnoosi – lapsuuden ajoista johtuva traumaperäinen stressihäiriö – vaikuttaa arkeen yhä.

– Päätin, että olisiko nyt ensimmäinen haastattelu koskaan, etten sano trauma-sanaa ääneen, mutta tässä sitä ollaan, Seidi nauraa.

Traumaa hän kuvaa purkautumattomaksi energiaksi, joka on jäänyt sisälle koteloiduksi tulivuoreksi.

– Trauman ja traumatisoitumisen jälkeen aivot ovat fysiologisesti tilttitilassa. Energiaa voi olla hillitön määrä sisällä, mutta jokin nujertaa sen eli virta puuttuu.

Mutta trauma on myös antanut paljon, hän muistuttaa.

– Se on antanut minulle tämän nykyhetkisen elämän. Nyt ymmärrän elämääni ja itseäni, ihmissuhteita ja kommunikaatiota. Olen tajunnut, että minulle elämässä tärkeintä on välitön ja vilpitön yhteys toiseen ihmiseen ja itseen sekä näiden asioiden elävä suhde.

Elämä ei tunnut Seidistä enää selviytymiseltä vaan lahjalta.

Viime aikoina Seidi on alkanut tunnistaa paremmin myös väsymystään.

– Osaan nykyään mennä kotona lattialle makaamaan ja jopa ottaa päiväunet. Pidän sitä vallankumouksellisena.

Aiemmin hän on pelännyt päästää irti kontrollista. On pitänyt pysyä hereillä, olla käytettävissä ja tarkkana, jotta huomaa, mitä ympärillä tapahtuu.

Äitiyden tärkeys

Seidin perheeseen kuuluvat puoliso ja kolme kouluikäistä lasta, joista kaikki eivät asu saman katon alla joka viikko.

– Äitinä olo on minulle rakas osa – oikeus olla vanhempi, Seidi sanoo.

Vaihteleva työ ja työmatkat ovat sovittuneet hyvin perheen arkeen.

– Lasten kanssa kaikki on niin selvää, ja itselläni on varmuus siitä, minkä takia asioita teen, hän sanoo.

Seidi haluaa näyttää omalla esimerkillään, että ihmisen on tärkeää tietää ja tunnistaa, mistä tykkää, mitä rakastaa ja mitä haluaa elämässä tehdä.

– Sanon lapsille, että haluan mennä työmatkalle, koska se on minulle tosi tärkeää siitä ja tästä syystä. On oleellinen ero sanoa, että haluan kuin että minun täytyy.

– Meillä ei ole kuin tämä yksi tiedossa oleva elämä. On pelottava ja lamaannuttava ajatus, että valehtelisi itselleen tekemällä asioita, jotka eivät tee onnelliseksi tai tunnu merkityksellisiltä.

Tällä hetkellä Seidin elämä on mallillaan.

– Kiitos traumaterapian ja itsen hoitamisen, elämä ei tunnu selviytymiseltä vaan lahjalta. Olen opetellut rakastamaan ja opetellut olemaan rakastettu. Ne eivät ole pelkkiä taitoja, vaan antavat lisää elinvoimaa. Ehkä ne ovat jopa elinvoiman ehtoja.

Fakta Seidi Haarla 37-vuotias näyttelijä, syntynyt Kirkkonummella.

Asuu Turussa puolisonsa ja kolmen kouluikäisen lapsen kanssa.

Päärooli Juho Kuosmasen ohjaamassa Hytti nro 6:ssa, joka voitti Cannesissa Grand Prix -palkinnon. Ensi-ilta elokuvateattereissa 28.10. Elokuva on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi.

