Hanna Gullichsen saa neljännen lapsensa yli nelikymppisenä ja kertoo nyt, miten ihmiset kommentoivat asiaa: ”Mitä helvettiä, minähän pidän lapsistani”

Nuorena Hanna Gullichsen ei voinut kuvitellakaan nauttivansa elämästä suurperheen äitinä. Nyt yli nelikymppisenä hän odottaa neljättä lastaan. –Aikuisiän tukiverkosto on kasvattanut itsevarmuuttani ja uskoa kykyihini.

Uuden kodin välittömässä läheisyydessä aukeavat loistavat ulkoilumaastot. Ne mielessään Hanna Gullichsen, 42, on jo suunnitellut haastetta tulevaan talveen: hän aikoo testata, tuntuisiko lapsuuden inhokkiharrastus murtomaahiihto kivalta nyt aikuisena, ilman opettajan sanelemaa pakkoa ja tylsää koulunpihalle tampattua lenkkiä. Sen jokaista sauvanmittaa Hanna vihasi sutiessaan suvun vanhoilla suksilla ja vääränkokoisilla monoilla, kun parempiinkaan ei ollut varaa. Tämän päivän arjessaan hän voi kävellä urheiluliikkeeseen ja ostaa sopivat suksipaketit vaikka koko perheelleen.

–Kun lapseni saavat harrastusvälineensä oikean kokoisina ja enimmäkseen uusina, muistutan heille, että se on etuoikeus eikä mitenkään itsestään selvää, Hanna sanoo.

–Oman lapsuuteni uimaharkoissa lainasin uimalasit hallin löytötavaroista, kun ei ollut sydäntä pyytää äitiä ostamaan uusia.

Hanna kasvoi 1980-luvun Kainuussa perheessä, johon lama iski kovaa. Vanhemmat erosivat, talo meni ja jäi velka, jota äiti maksoi vuosikymmeniä. Jonkin aikaa Hanna asui isovanhemmillaan ja sai elämänopikseen mallin, että periksi ei anneta.

–Ne kaverit, joiden vanhemmat saivat pitää työnsä, eivät kokeneet lamaa samanlaisella perstuntumalla. Meille tilanne oli hirveä, ja laman vaikutus näkyi jopa ruuan vähyytenä. Minun silmissäni perheeni kohtalo oli kohtuuton heitteillejättö, joka yhteiskunnan olisi pitänyt taklata paremmin, Hanna kuvailee.

–Elämänvaihe oli monella tavalla järkyttävä, mutta toisaalta en ole jäänyt sitä kitisemään. Olen kiitollinen kokemuksesta ja siitä, että sellaisestakin on selvitty. Olen parhaani mukaan yrittänyt kääntää sen opikseni, jotta kärsimys ei ollut turhaa.

Kokemus ei tehnyt Hannasta pihiä eläjää eikä liioin kasvattajaa, joka kompensoi oman lapsuutensa niukkuutta kyllästämällä lapsensa tavaralla ja ylisuojatulla tulevaisuudella. Hän pyrkii puhumaan rahasta lapsilleen järkevästi ja opettamaan, että jokaisella on velvollisuus auttaa mahdollisuuksiensa mukaan.

–Olen kyllä osannut elää ja nauttia. Vielä kymmenen vuotta sitten ilahduin materiasta, jota sain, mutta nykyään saan isommat kiksit siitä, että annan ulospäin. Nyt muuttaessa lapsetkin tekivät leluinventaarion ja pakkasimme tavarat heille, joilla ei ehkä ole yhtä paljon.

Valtavan innostava remppa

Ajatuksissa vilahtanut hiihtohaaste on jotenkin tyypillistä Hannaa. Ei niinkään laji vaan ajankohta. Se kun juolahti mieleen hetkellä, jona päässä jo pyöri noin viisisataa muutakin asia. Hanna on viimeisillään raskaana ja tehnyt juuri elämänsä ensimmäisen talokaupan. Monitekeminen on ruoka-alan vaikuttajalle ja yrittäjälle ominaista. Edellisen kodin keittiössä on samaan aikaan leivottu kakkua, vedetty livelähetystä ja heijattu vauvoja sittereissä.

”Tiesin aiemmilta kerroilta, miten raskauteni etenee, mitä missäkin vaiheessa jaksan ja että odotuksen aikainen into on ehtymätön varasto. Sitä tässä nyt on käytetty hyväksi”, Hanna kertoo jaksamisestaan remontin keskellä.

Nyt lokakuun alussa 1970-luvun omakotitalosta tuli uus-suurperheen uusi koti. Muuttoa edelsi napakasti aikataulutettu kuukauden kestänyt remontti 140-neliöiseen huusholliin, jossa uusittiin käytännössä kaikki pinnat ja laitteistot.

–Remonttiprojekti oli valtavan innostava. Jossain vaiheessa minua kyllästytti vain se, miten hirveästi meitä varoiteltiin siitä, etteivät aikataulut pidä tai tekijät tule paikalle. Olin heti, että tuohon minä en usko.

Hannan ja puoliso Joonas Laurilan remppa ja muutto -suunnitelma pitikin kutinsa liki tunnin tarkkuudella. Siinä auttoivat huolellinen suunnittelu, luotettavat ammattilaiset sekä esimerkiksi se, että tuotteet tulivat kotimaisilta valmistajilta eikä niiden rahtiaikoja tarvinnut arvuutella.

–Tiesin myös aiemmilta kerroilta, miten raskauteni etenee, mitä missäkin vaiheessa jaksan ja että odotuksen aikainen into on ehtymätön varasto. Sitä tässä nyt on käytetty hyväksi, Hanna naurahtaa ja vaihtaa asentoa tuolissaan.

” Jokin rajapyykki ylittyi siinä, että enää emme mahdu viisipaikkaiseen autoon.

Joulukuussa syntyvä vauva on Hannan neljäs lapsi ja kolmas raskaus. Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt esikoispoika lähestyy teini-ikää, ja Joonaksen kanssa saadut kaksospojat ovat viisivuotiaita. Yrittäjäpari käy uuteen elämänvaiheeseen sekä talollisina että suurperheellisinä.

–Jokin rajapyykki ylittyi siinä, että enää emme mahdu viisipaikkaiseen autoon.

Uudessa kodissa esikoisella on edelleen oma huone, ja nyt pikkupojatkin saavat omansa. Erillisiä leikkitiloja ei suunniteltu, lapset kuulemma hengaavat siellä, missä aikuisetkin. Siksi yläkerrassa on avointa, yhtenäistä tilaa ja alakerran takkahuoneeseen voi paeta silloin, kun oman tilan tarve iskee.

” Uni on supervoimani.

Vauvansänky sijoitetaan vanhempien makuuhuoneeseen, mutta perheen sääntöihin kuuluu, että nukahtaa saa sinne, missä uni tulee parhaiten. Siksi kaksostenkin vuoteet ovat aikuismittaisia niin, että lapsia peitellessä myös vanhempi voi sinne nukahtaa.

–Olemme unta priorisoiva perhe eli mikä tahansa toimii, jotta kaikki saavat nukuttua. Jos yörumba taas vauvan synnyttyä alkaa, on ihan sama minne nukahtaa, kunhan nukahtaa, Hanna esittelee.

–Uni on supervoimani, jonka avulla jaksan kaiken. Jos minä en nuku, kellään ei ole kivaa.

Huolella suunniteltu raskaus

Esikoisensa syntymän aikaan Hanna kantoi paineita äidinroolistaan ja siitä, mitä kaikkea siinä hänen mielestään piti suorittaa. Kun vauva nukkui, Hanna vahti pienokaisen unta tai siivosi, mutta ei ainakaan levännyt itse.

–Sellaista perustyperyyttä, hän summaa sinnittelynsä nyt.

–Väsyneenä en todellakaan ole paras versio itsestäni. Olen sietämätön kaikkia kohtaan, ja minulta katoavat paineensietokyky sekä huumori. Tuolloin yhdistin tunteen vauva-aikaan ja myöhemmin kaksosia odottaessa jännitin, tuleeko arjesta taas sellaista kiristelyä. Oikeasti väsymys ei liittynyt lapseen vaan pikemmin minuun ja silloiseen elämäntilanteeseen.

Nykyisellä kokemuksellaan Hanna asennoituu tulevaan vauva-aikaan iloisena ja onnellisen odottavaisena.

–Kaksosten vauva-aika olikin chilleintä ikinä. Meillä ei todellakaan ollut rankkaa, toisin kuin itse olin pelännyt ja kaikki muut olivat varoitelleet.

Hanna kertoo törmänneensä rankkuusoletukseen jo edelliskerralla sekä nyt uudesta raskaudesta kertoessaan. Hänestä se on turhaa ja antaa keskusteluun väärän sävyn.

–Moni kommentoi, että ei kai sieltä taas tule kahta, ja lääkärissäkin uusien kaksosten mahdollisuudesta puhuttiin riskinä. Miksi lapsista puhutaan kuin heistä olisi ollut jotain ekstravaivaa? Me aikuiset pystymme käsittelemään tuollaiset tokaisut, mutta lasten puolesta ne kirpaisevat paljon.

Hanna arvioi lastensa saavan erilaisen lapsuuden kuin omansa oli laman haavoittamassa 80-luvun Kainuussa. ”En silti perusta jokaiselle osakesalkkuja ja kyllästä heitä tavaralla. Ajattelen, että hyvä elämä riittää.”

On Hannalle ihmetelty myös sitä, miten yli nelikymppisenä jaksaa vielä aloittaa alusta vauvan kanssa.

–Siitä mekin Joonaksen kanssa puhuimme aika monella viini-illallisella. Mietimme huolella, antaisimmeko uudelle raskaudelle vielä mahdollisuuden. Olen tästä superonnellinen, mutta uskon myös, että se jää viimeisekseni.

Hanna tsekkautti ensin lääkärissä olevansa fyysisesti hyvässä iskussa, ja sitten pari alkoi suunnitella palapeliä siitä, miten arki sujuisi, kuinka lapset suhtautuisivat ja ketkä kuuluisivat tukiverkostoon. Hanna kiittelee anoppinsa olevan niin merkittävä apu arjen sujumisessa, että tälle kerrottiin heti alussa.

” Yhteiskunta viestii hiljaisin sanoin, että neljänkympin jälkeen peli on pelattu, mutta eihän se niin mene.

Samanlaisessa elämäntilanteessa epäröiville Hanna on tarjonnut kannustusta ja rohkaisua.

–Yhteiskunta viestii hiljaisin sanoin, että neljänkympin jälkeen peli on pelattu, mutta eihän se niin mene. Olen kyllästynyt myös kauhisteluun, että kuopuksemme todennäköisesti asuu luonamme vielä, kun olemme kuusikymppisiä. Mitä helvettiä? Minähän pidän lapsistani enkä vain odota, että he muuttaisivat pois, Hanna napauttaa.

Äiti omalla tyylillään

Hanna mutustelee sanaa suurperhe yhtä mehukkaasti kuin muhkeaa mantelicroissantia lautaseltaan. Hänelle sana merkitsee hyvää meteliä ja meininkiä, ”eeppistä härdelliä” nuha-aikoina, yhteisiä ruokahetkiä ja keskusteluja ison pöydän ympärillä, jatkuvaa oppimista ja tiimityötä.

–Nuorempana en olisi ikinä arvannut nauttivani tällaisesta elämästä. Sain olla tosi onnellinen silloinkin, mutta onni koostui eri asioista. Voimauttavaan tunteeseen tarvittiin vaikkapa kaksi viikkoa Kroatiassa, Hanna sanoo.

–Nyt saan kiksit hyvästä lenkistä tai hetkestä, kun härdelliviikon jälkeen lapset ovatkin menneet aikaisin nukkumaan ja avaan alkoholittoman wheat beerin – oho, yksinkö saan tätä nauttia tässä. Arki on tuonut fokuksen lähelle, opettanut näkemään pienten hetkien hienouden.

Hanna muistuttaa myös, ettei suurperhe ole vain hänen projektinsa tai unelmansa. Tuskin hänellä sellaista olisi ilman Joonasta.

–Ajatus suurperheestä syntyi vasta Joonaksen mukana. Se on täysin sidonnainen siihen, millainen ihminen hän on. Minulle on sanottu, että kävipä tuuri, kun sain noin hyvän miehen, mutta ei siinä tuurilla ole mitään tekemistä. Joonas on hyvillä arvoilla varustettu ja sanojensa mittainen. Ei minulle tullut yllätyksenä, että hän on myös hyvä isä.

Perheen someseuraajat tietävät jo, että Joonas on se, joka useimmin kuskaa lapset neuvolaan ja leikkipuistoon. Hanna opettaa arjen taitoja, vie lapset museoihin ja kahviloihin ja leipoo heidän kanssaan. Homma toimii, kun kumpikin saa kantaa vastuun itselleen luontevissa asioissa, ja kuten Hanna sanoo, toiselle ei tarvitse maksaa takaisin samassa valuutassa. Toimiva vastuunjako mahdollisti senkin, että Hanna pystyi aloittamaan kokkikoulun, kun kaksoset olivat vasta puolivuotiaita.

” On erilaisia tapoja olla hyvä äiti, ja on ihan ookoo, jos en tykkää askarrella. Voin olla hemmetin hyvä muussa.

–Kun esikoiseni oli pieni, koin hirveää syyllisyyttä siitä, etten osannut leikkiä lapseni kanssa. Ajatus hiekkalaatikkohetkistä ja muskaritunneista oli hirviömäinen ja ahdistava, Hanna muistaa kirkkaasti.

–Sitten Joonaksen kanssa ja kaksosten synnyttyä oivalsin, että on erilaisia tapoja olla hyvä äiti, ja on ihan ookoo, jos en tykkää askarrella. Voin olla hemmetin hyvä muussa. Sen kelan kanssa on ollut paljon helpompi elää.

Hanna virnistää, että joskus pariskunnan erirytmisyys aiheuttaa säätöä yhteisiin tekemisiin. Kuten silloin, kun aikuiset voisivat kahden istahtaa katsomaan leffaa.

–No minähän en pysy hereillä iltakymmenen jälkeen, ja Joonas sanookin, että ehdimme nähdä elokuvista vain trailerit. Nyt olemme katsoneet erästä kahden tunnin leffaa yhteensä neljänä iltana.

Hannan puoliso hoitaa lasten neuvolakäynnit, koska silloin vastaanotot sujuvat nopeammin ja helpommin. ”Olemme hämmästelleet sankariviittaa, jota Joonakselle on vastaanotoilla tarjottu. Äitinä en ole saanut samanlaista erityiskohtelua.”

Vahvuus löytyy viereltä

Neljännen lapsensa syntyessä Hanna on ehtinyt miettiä paljon vanhemmuuttaan ja sitä, millaisen esimerkin lapsilleen antaa. Ikä ja kokemus ovat muokanneet häntä.

–Olen hyväksynyt sen, että olen jokaiselle lapselleni erilainen vanhempi, ei ole vain yhtä Hanna-äitiä. Tämä neljäs saa varmaan lungeimman mutsin, luottavaisimman ja rennon, Hanna arvioi.

–Siihen vaikuttavat myös elämäntilanne ja se, kenen kanssa vastuuni jaan. Ja ovathan lapsenikin erilaisia: ikävaiheissaan, temperamenteiltaan ja heillä on perheessämme erilaiset roolit. Yksi haastaa ja kasvattaa minua päivittäin – ja se on ihan mahtavaa.

Hanna arvioi ylipäätään olevansa eri ihminen kuin esikoisensa saadessaan ja vielä etäämmällä tyypistä, joka parikymppisenä muutti Helsinkiin. Häntä ei olisi kuvailtu rennoksi, itsevarmaksi tai vaikuttajaksi.

–Olin maailman epävarmin ja älyttömän itsekriittinen. Minulta myös puuttui luottamus muihin, ja olen vieläkin vähän sellainen, että ajaisin ralliakin mieluummin itse kuin antaisin ohjauksen toiselle.

Hanna arvelee, että itse kukin joskus kylpee epäilyksessä ja hyväksynnän tarpeessa, mutta kaikki eivät tarvitse muita kasvaakseen niistä eroon.

–Minä en olisi löytänyt varmuuttani yksin.

” Lähelläni on nyt viisaita, herkkiä ja vahvoja ihmisiä. He ovat minua eniten kannatellut voima.

Muutoksesta Hanna kiittää eniten nykyisiä läheisiään. Hän kuvailee Joonasta puolisoksi, joka tukee ja jonka mielipiteeseen Hanna uskaltaa aidosti luottaa.

–Kaltaiseni epäilijän ei ollut helppo löytää sellaista. Joonaksella on taianomainen kyky saada minut uskomaan itseeni ja siihen, että asiat hoituvat, jos hän sanoo niin.

Hanna puhuu lähipiiristään chosen familyna, valittuna perheenä.

–Väitän, että vasta aikuisiän tukiverkosto on kasvattanut itsevarmuuttani ja uskoa kykyihini. Lähelläni on nyt viisaita, herkkiä ja vahvoja ihmisiä. He ovat minua eniten kannatellut voima.

Eeppinen haavemaailma

Uuden kodin tontilla on vielä rakennusoikeutta jäljellä. Tyhjillä neliöillä on roolinsa ruoka-ammattilaisen tulevaisuudenvisioissa.

–Mietin jatkuvasti uutta, koska muuten tylsistyn ja laiskistun, Hanna sanoo.

Hän aavistelee muutosta ja uskoo hakeutuvansa enemmän taustalle vaikuttajavuosien jatkoksi. Hanna on jo kutsuttu miettimään isojen yritysten strategioita, ja sellainen kiinnostaisi jatkossakin.

–En ole enää vuosiin tehnyt työtä, josta en syty, pidä tai tule iloiseksi.

Monta vuotta sitten Hanna osallistui unelmien sanoittamista ohjanneelle Dream big -kurssille. Paljastui, että hänen kykynsä olivat ”ihan omalla tasollaan”.

–Minullahan on aivan eeppinen haavemaailma, ja sekin vie minua eteenpäin. Uskon nyt, että ihmisen on todellakin mahdollista saada kaikki.

Hanna Gullichsen 42-vuotias yrittäjä, kokki ja ruoka-alan vaikuttaja. Asuu pääkaupunkiseudulla puolisonsa Joonas Laurilan kanssa ja odottaa neljättä lastaan. Parilla on yhteinen yritys No Tofu Publishing. Nousi julkisuuteen kehitettyään suositun avokadopastan edellisen puolisonsa Alexander Gullichsenin kanssa. Julkaissut kahdeksan ruokakirjaa.

