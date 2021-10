Tarja Turunen löytyi keittiöstä sirpaleiden keskeltä ja sitten tuli kiire – sairaalassa puolison paha aavistus kävi toteen: ”Valtava shokki”

Laulaja Tarja Turunen ajattelee sairastamaansa aivoinfarktia varoituksena vauhtisokeuden keskelle. –Ehkä näin tapahtui, koska sen oli tapahduttava.

Tarja Turunen uskoo, että stressillä ja häntä pitkään kuormittaneella turhalla sinnittelyllä oli osuutta sairauskohtaukseen. ”Latinokulttuurissa naiset aika pitkälle sanovat, missä kaapin paikka on. Sitä minä olen nyt yrittänyt opetella.”

Syyskuisena aamuna Tarja Turusen puoliso Marcelo Cabuli löytää vaimonsa kotikeittiöstä sirpaleiden keskeltä. Muki on pudonnut Tarjan kädestä, vasen puoli hänen kasvoistaan näyttää valahtaneen eikä Tarja saa muodostettua ymmärrettävää sanaa. Mies tajuaa heti, että nyt on toimittava nopeasti – joka ikinen sekunti tästä eteenpäin on ratkaiseva.

Espanjalaisessa sairaalassa pelonsekainen aavistus vaihtuu diagnoosiksi: Tarja on saanut aivoinfarktin.

Sairauskohtauksesta on nyt kolme vuotta, ja Tarja, 44, näyttää olevan ihan entisellään. Kokemus ei jättänyt fyysisiä jälkiä mutta henkisiä sitäkin enemmän. Sairastumista seurannutta ensimmäistä vuotta Tarja kuvailee pelon vuodeksi. Sen aikana mielessä pyöri, miten hilkulla hän oli menettää kaiken.

–Aivoinfarkti oli valtava shokki. Sen jälkeen sairastumisen- ja kuolemanpelko oli joka aamu ensimmäinen ajatukseni herätessä ja iltaisin viimeinen ajatukseni nukkumaan käydessä, Tarja kertoo.

–Minun on ollut vaikea ymmärtää, miksi sairastuin, eikä sitä ole oikein pystytty selvittämään lääkärissäkään. Oma ajatukseni on, että työ vaati minulta silloin ominaisuuksia, jotka eivät tule minulta luonnostaan, hän pohtii.

Tarja oli huolehtinut kunnostaan aiemminkin, mutta nyt hän päätyi hakemaan apua argentiinalaiselta henkiseltä valmentajalta, jonka hän tiesi mentoroineen useita muitakin kuuluisuuksia. Intiimit keskustelut auttoivat ymmärtämään, millaisia muutoksia Tarjan piti tehdä vähentääkseen sairastumiselle altistavia tekijöitä arjessaan.

– Oma teoriani on, että liika stressi kostautui sairastumisena. Olin vuosia mennyt tukka putkella, ja läheisenikin olivat huomautelleet, että pitäisikö välillä painaa jarrua, Tarja kertoo.

– Sairastuessa se jarru iski täysillä päin pläsiä. Ehkä näin tapahtui, koska sen oli tapahduttava.

Kesti kokonaisen vuoden, ennen kuin pelot alkoivat väistyä ja Tarja alkoi taas tuntea olonsa vahvemmaksi, selviytyneeksi.

– Olen päässyt kuolemanpelostani enkä enää mieti tapahtunutta päivittäin. Päinvastoin, nyt pystyn jo puhumaan siitä ja kertomaan, että tällaista kävi minulle.

Tarja puhuu sairastumisestaan nyt ensi kertaa julkisesti Me Naisten haastattelussa sekä uutuuskirjassaan Laulun virta veressäni (Bazar), joka julkaistaan tällä viikolla.

Millaisia muutoksia sairastumisesta seurasi Tarja Turusen arkeen? Miksi perhe ei enää matkusta hänen mukanaan? Miten hän vertaa suomalaista vahvuutta asenteeseen, jota elämä latinokulttuurissa on hänelle opettanut? Mitä hän ajattelee asemastaan ja naisten kohtelusta metallimusiikkipiireissä? Tarja Turusen koko haastattelu Me Naisten uusimmassa numerossa 43/2021. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

Fakta Tarja Turunen 44-vuotias laulaja, säveltäjä on kotoisin Kiteeltä. Asuu Marbellassa manageripuolisonsa Marcelo Cabulin ja Naomi-tyttären kanssa. Kuva-aarteiden ympärille koottu kirja Laulun virta veressäni (Bazar) ilmestyy tällä viikolla. Se avaa Tarjan musiikillista tarinaa aina lapsuudesta Nightwish-bändivuosien kautta sopraanon soolouralle. Jatkaa koronapandemian keskeyttänyttä Raw-kiertuettaan ensi vuonna ja säveltää jo musiikkia kahdeksannelle sooloalbumilleen.

Lue myös: Kun Johanna Ojala-Niemelä sai tietää aivokasvaimestaan, vaikeinta oli kertoa siitä lapsille – toi mieleen raskaan uutisen omasta lapsuudesta

Lue myös: Nanna Karalahti sai diagnoosin, johon ainoa hoitokeino on lepo – Jere Karalahti otti hoitaakseen vaimonsa treeniryhmät ja ison osan kotitöistä

Lue myös: ”Rasvaprosenttini oli niukimmillaan 10 prosentin paikkeilla” – kolme naista kertoo, miten he oppivat olemaan armollisempia kehoilleen