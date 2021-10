Eero Ahon suhde uutisankkuriin alkoi, kun yhteiset ystävät yllyttivät treffeille – ensitapaaminen oli pikainen, mutta kohtalokas

Eero Aho ja Teresa Meriläinen-Aho hoitavat parisuhdettaan puhumalla paljon tunteistaan. Eeron mielestä pitkässä suhteessa pitää oppia ymmärtämään yksi oleellisen tärkeä seikka. – En halua menettää Teresaa.

Uutisankkuri Teresa Meriläinen-Ahon ja näyttelijä Eero Ahon suhde alkoi, kun yhteiset ystävät, näyttelijä Merja Larivaara ja ohjaaja Pasi Lampela, yllyttivät heidät treffeille. Sitä ennen he eivät toisiaan tunteneet.

– He olivat sitä mieltä, että me sopisimme Teresan kanssa yhteen, Eero kertoo.

Ensitapaaminen vuonna 2013 oli pikainen, mutta monin tavoin kohtalokas hetki kahvilassa Helsingin kaupunginteatterin lähellä. Ensitreffit jäivät kummankin mieleen. Eeroon teki suuren vaikutuksen Teresan älykkyys, empatiankyky ja huumorintaju.

– Ja onhan Teresa niin kaunis ja cool, hän sanoo.

Teresa vaikuttui Eeron kyvystä ja rohkeudesta ilmaista tunteitaan. Monissa rooleissaan kuten Tuntemattoman sotilaan Rokkana Eero on tiukkailmeinen ja tinkimätön.

– Yksityisessä Eerossa on valtavasti lämpöä ja karismaa, Teresa sanoo.

Perheen tytär Aina syntyi vuonna 2016, ja naimisiin Teresa ja Eero menivät seuraavana vuonna.

Eeron vanhemmat tyttäret, Ella ja Iida liitosta näyttelijä Tiina Lymin kanssa, olivat jo muuttaneet omilleen, kun Aina syntyi.

Teresa kertoo odottaneensa elämäänsä hienoa parisuhdetta. Sellaisen hän on Eeron kanssa saanut.

– Sellaisen, jossa on älyä ja intohimoa, yhteiset arvot ja vahva sisäinen moraali. Muutamien pidempien suhteitteni jälkeen olen elänyt myös yksin, mutta myönnän suoraan olevani parisuhdekeskeinen ihminen.

Teresa ja Eero toteavat, etteivät halua aiheuttaa toiselle tuskaa tai rikkoa sellaista, mitä ei voisi enää paikata.

– En mieti menneitä parisuhteitani tai niissä tekemiäni virheitä. Toimin enemmän nyt tässä hetkessä. Ehkä siinä ovat auttaneet ikä ja kokemus, Eero miettii.

Parisuhdettaan he hoitavat puhumalla paljon tunteistaan.

Eero toteaa, että pitkässä parisuhteessa pitää oppia ymmärtämään yksi oleellisen tärkeä seikka.

– Se, johtuuko mahdollinen huono olo itsestä, esimerkiksi jostain työssä olevasta ongelmasta vai onko parisuhteessa oikeasti joku ongelma. En halua menettää Teresaa, siksi puhuminen on tärkeää.

